Für den Klimaschutz: Barbara Schöneberger will Verbote durch Robert Habeck

Immer mehr Promis setzen sich für den Klimaschutz ein, darunter auch Barbara Schöneberger. Die Moderatorin sieht die Politik in der Verantwortung und pocht auf Verbote durch Wirtschaftsminister Robert Habeck.

Kein Regen, sengende Hitze und hohe Waldbrandgefahr: Der heiße und trockene Sommer hat deutlich gezeigt, welche erschreckenden Folgen der Klimawandel für Deutschland hat. Immer mehr Menschen gehen auf die Straße und demonstrieren für Schutzmaßnahmen. Auch zahlreiche Promis erheben inzwischen ihre Stimme, wie etwa Barbara Schöneberger.

Barbara Schöneberger: "Ich würde mir gerne was von Habeck verbieten lassen"

In der Wochenzeitung "DIE ZEIT" nimmt sich die Moderatorin die Politik vor und sieht eine gute Möglichkeit, sich für den Klimaschutz einzusetzen – und zwar durch Verbote! Vor allem eine Person sei für sie in dieser Zeit gefragt. "Ich würde mir sehr gerne von Robert Habeck was verbieten lassen", erklärt Barbara Schöneberger.

Für die 48-Jährige ist dieser Vorschlag offenbar ein gutes Mittel, um möglichst viele Menschen zu Änderungen ihres umweltschädlichen Verhaltens zu drängen. "Ich finde, wir brauchen strenge Verbote, denn jeder kann fast alles anders machen, wenn die anderen es auch tun müssen."

Ikke Hüftgold fordert Abschaffung von Billigflügen

Doch Barbara Schöneberger ist nicht der einzige Promi, der zu mehr Klimaschutz aufruft. In "DIE ZEIT" melden sich unter anderem Moderator Markus Lanz, Virologe Hendrick Streek und Autor Frank Schätzing zu Wort. So fordert etwa Matthias Distel aka Ikke Hüftgold eine Begrenzung des Flugverkehrs. "Ich finde, Billigflüge müssen abgeschafft werden, auch wenn mir das selbst schadet."

Aufgrund seiner Karriere als Ballermann-Star pendelt der Künstler oft zwischen Mallorca und Deutschland und müsste dann in Zukunft tiefer in die Tasche greifen. Für den Klimaschutz scheint es ihm das allerdings wert zu sein.