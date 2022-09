Thomas-Schuhe mit neuem Store: Mehr Bussi Bussi geht nicht

In der Weinstraße hinter dem Marienplatz hat der neue Flagshipstore von Thomas-Schuhe mit einer Promi-Party seine Eröffnung gefeiert.

43 Jahre lang war der Schuhladen in der Perusastraße beheimatet, jetzt hat der neue Store nur wenige Schritte davon geöffnet. Thomas Tretter und seine beiden Söhne Gregor und Luca begrüßten am Donnerstag die Gäste in den neuen Geschäftsräumen (800 Quadratmetern auf zwei Etagen).

Thomas-Schuhe neu in der Weinstraße eröffnet

Neben vielen Stammkunden kamen auch zahlreiche Prominente wie Schauspielerin Jutta Speidel, Radsportlerin Denise Schindler, die Models Pia Riegel und Darya Strelnikova sowie Influencerin Julia Haupt. Bei Drinks und Fingerfood konnten die Gäste in die Welt von High Heels, Boots, Sneaker und Co. eintauchen und sich die neuen Räumlichkeiten genauer ansehen.

Jutta Speidel bringt Bauernhofhund mit

Jutta Speidel kam mit Hund Gustav zum Opening von Schuh-Thomas. "Die Familie Tretter unterstützt meinen Verein Horizont e.V., deshalb bin ich heute gerne hier", erzählte sie. Der anderthalbjährige Mischling lag die meiste Zeit seelenruhig auf dem ausgerollten roten Teppich bei Thomas Schuhe in der Weinstraße. Weder die Beats des DJs noch das Klackern der hohen Schuhe der geladenen Damen brachten ihn aus der Ruhe. Die Schauspielerin stolz zur AZ: "Er ist ein echter Bayer, vom Bauernhof und überraschend brav heute." Speidel hat daheim einen vollen Schuhschrank: "Ich habe zu Hause ungefähr 60 Paar, aber natürlich ziehe ich davon nicht mehr alle an." Regelmäßig sortiert die 68-Jährige auch aus. "Ich habe zwei Töchter, da gibt es immer eine Abnehmerin, die sich freut", lacht Speidel. Am liebsten trägt Speidel praktische Schuhe: "Den ganzen Sommer über habe ich eigentlich nur Flip-Flops getragen." Und verrät ihren geheimen Schuhtrick: "Wenn ich zu glamourösen Events gehe, dann habe ich in meiner Handtasche immer ein Paar flache Schlappen. Die hohen Schuhe lasse ich nur kurzzeitig für die Kameras an."

"Ich liebe Schuhe", erzählte Ex-GNTM-Teilnehmerin Pia Riegel. "Ich würde sagen, ich besitze um die 50 Paar, eventuell auch ein paar mehr. Meine Favoriten sind Sneakers und schlichte Boots. Ich trage nur selten hohe Schuhe. Heute zum Dirndl mache ich mal eine Ausnahme, denn ich gehe im Anschluss noch zu einem Trachten-Event", so Pia Riegel, die zu ihrem Dirndl lässige Wildleder-Boots mit Absatz trug.

Natascha Grün, Barbara Osthoff, Denise Schindler und Julia Haupt © Brauer/G.Nitschke

Die wohl meist gestellte Frage des Abends: Welchen Schuh trägt Frau zur Wiesn – sind Sneakers erlaubt? "Für den Wiesnbummel tagsüber ja", meinte Natascha Grün vom Dirndl-Verleih "Dresscoded". "Abends im schickeren Zelt sind aber auf jeden Fall High Heels angesagt. Und flache Schuhe habe ich für den Nachhauseweg mit dabei."