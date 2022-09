Promis und viele PS: Rolls-Royce lädt zum Wiesn-Fest am Starnberger See

Die Wiesn findet zwar in München statt, aber auch im Umland sind die Promis ganz im Oktoberfest-Fieber. In Tracht- und Bierlaune feierten zahlreiche VIPs am Starnberger See das Wiesn-Fest von Luxus-Autohersteller Rolls Royce.

26. September 2022 - 12:51 Uhr | AZ

API / Michael Tinnefeld 13 Auch außerhalb von München feiern die VIPs die Wiesn. In Starnberg sogar mit PS-starker Unterstützung von Rolls Royce. API / Michael Tinnefeld 13 Jeannette Graf API / Michael Tinnefeld 13 Deborah Müller und Schwester Debby vor Rolls-Royce Black Badge Cullinan API / Michael Tinnefeld 13 Michael und Veronica Schmidt (Rolls-Royce Motor Cars München) API / Michael Tinnefeld 13 Manou Lubowski mit Lara Lubowski API / Michael Tinnefeld 13 Monica Ivancan und Christian Meier API / Michael Tinnefeld 13 Anna-Lena Class, Jan Hartmann und Katrin Anne Heß API / Michael Tinnefeld 13 Uschi Dämmrich von Luttitz vor dem Rolls-Royce Phantom API / Michael Tinnefeld 13 Willy Astor API / Michael Tinnefeld 13 Alessandra Geissel und Ophelia Blaimer API / Michael Tinnefeld 13 Tanja Valerien und Stefan Glowacz API / Michael Tinnefeld 13 Papis Loveday vor dem Rolls-Royce Black Badge Cullinan API / Michael Tinnefeld 13 Uschi Dämmrich von Luttitz eröffnet die Wiesn-Sause am Starnberger See.