Elyas M'Barek spricht über geheime Hochzeit: "Man trifft Vorkehrungen"

Vor wenigen Wochen bestätigte Elyas M'Barek, dass er klammheimlich Model-Freundin Jessica Riso geheiratet hat. Wie konnte der Schauspieler die Hochzeit geheim halten? Jetzt hat er über die Hintergründe gesprochen.

"Es ist offiziell. Ich liebe dich, Jessica M'Barek" – mit diesen Worten bestätigte Kinostar Elyas M'Barek überraschend die Hochzeit mit seiner Model-Freundin. Vor traumhafter Kulisse, wie das Instagram-Foto zeigt, gab sich das Paar das Ja-Wort. Wie fühlt sich der Schauspieler als Neu-Ehemann und warum wurde die Trauung geheim gehalten?

Elyas M'Barek feierte geheime Hochzeit: "Das ist ja nichts Schlimmes"

Am Montagmorgen war Elyas M'Barek zu Gast beim "Sat.1 Frühstücksfernsehen". Eigentlich wollte er dort über seinen neuen Film "Tausend Zeilen" sprechen, plauderte aber auch ungewohnt offen über die private Hochzeit. Die Geheimhaltung sei ihm nicht schwergefallen, wie er betont: "Man trifft halt Vorkehrungen. Das ist ja nichts Schlimmes." Welche Vorkehrungen er vorab getroffen hatte, damit niemand die Trauung vorab ausplaudert, verriet er allerdings nicht.

Für ihn sei die Vermählung mit Jessica Riso "einer der schönsten Momente" seines Lebens gewesen. Die intime Zeremonie wollte das frisch vermählte Paar nur mit engen Freunden und Familie feiern. Deshalb habe er das auch vor der Öffentlichkeit zurückgehalten. "Mir war das wichtig, das mit den Leuten zu teilen, die ich dazu einlade und die anderen hätte ich jetzt nicht unbedingt mit dabei haben wollen", erklärt der "Fack ju Göhte"-Star lachend.

Ungewohnt offen: Elyas M'Barek plaudert über sein Privatleben mit Ehefrau Jessica

Normalerweise hält Elyas M'Barek sein Privatleben aus der Öffentlichkeit heraus. Warum spricht er jetzt so offen über seine Vermählung mit dem US-Model? "Ich will die Leute dran teilhaben lassen", sagte er dazu. "Ich bin ja auch stolz auf meine Frau und liebe sie." Das Leben als Ehemann fühle sich für ihn anders an als sein Single-Dasein. Er spüre zu seiner Ehefrau eine "neue Ebene der Verbundenheit".

Wie süß die Neu-Eheleute miteinander umgehen, davon konnten sich Wiesn-Besucher am Samstagabend auf dem Oktoberfest selbst ein Bild machen. Elyas M'Barek erschien mit seiner Ehefrau bei Promi-Wirt Michael Käfer. Das US-Model packte gegenüber RTL sogar ihre Deutsch-Kenntnisse aus und hauchte den Reportern zu: "Ich liebe Elyas."