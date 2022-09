Elyas M'Barek und Ehefrau Jessica feiern Hochzeits-Wiesn – Schwarzenegger dirigiert

Nachdem Arnold Schwarzenegger im Marstall den Taktstock geschwungen hat, drängen sich die Fotografen im Käferzelt: Grund: Kino-Superstar Elyas M'Barek erscheint erstmals mit Ehefrau Jessica auf dem Oktoberfest – und zeigt Herz und Ring.

Seine große Liebe will er nicht mehr verstecken! Es ist bislang DER Überraschungsauftritt der Wiesn 2022. Schauspieler Elyas M'Barek (40) feiert am Samstagabend mit Ehefrau Jessica (33) erstmals auf dem Oktoberfest. Das US-Model ist von Tracht total angetan – und trägt natürlich auch schon ein Dirndl. Die Schleife ist selbstverständlich rechts gebunden.

Elyas M'Barek und Ehefrau Jessica: Erster Auftritt auf dem Oktoberfest in München

M'Bareks Auftritt bei Promi-Wirt Michael Käfer steht noch ganz im Zeichen der Hochzeit. Schon auf Ibiza soll gut aufgetischt worden sein. Denn: M'Barek und Käfer schätzen sich; auch wegen der Diskretion. Natürlich hat der 40-Jährige einen Tisch bekommen, der nicht direkt am großen Gang steht. Lebkuchenherzen mit "JE", den Anfangsbuchstaben des Liebespaares, baumeln in der prominentesten Ecke im Käferzelt am Samstagabend. Die weißen und blauen Luftballons sind bayrische Deko, sollen das frischvermählte Paar samt Freunde aber auch ein bisserl von neugierigen Blicken schützen. Es ist die After-Hochzeitsfeier und der krönende Abschluss des Party-Marathons.

Elyas und Jessica M'Barek feiern bei Käfer am Samstag

Elyas M'Barek und Jessica Riso haben sich vor zwei Wochen klammheimlich auf der Baleareninsel das romantische Jawort gegeben. Nur die Familien und die allerengsten Freunde waren geladen. Nach romantischen und sportlichen Flitterwochen auf dem Mittelmeer ging es nach Deutschland – für die Premiere seines neuen Films "Tausend Zeilen" und freilich für die Wiesn. Der Münchner ist Stammgast auf dem Oktoberfest, doch bislang war er stets ohne seine Jessica auf die Theresienwiese gekommen. Die Beziehung ist erst im Dezember 2021 bekannt geworden.

Jessica hat ihren Mädchennamen Riso abgelegt und ist seit der Heirat ganz offiziell Frau M'Barek. An ihrem Dirndl trägt sie eine Lebkuchenherz-Brosche mit der Aufschrift "Mrs. Right". Alle sollen sehen, wie glücklich die hübsche 33-Jährige und der erfolgreiche Kino-Star sind. Jessica, die in Kalifornien geboren wurde und schon in New York lebte, versteht ein paar Worte Deutsch und sagt mit amerikanischem Akzent: "Ich liebe Elyas." Hach, ist die Liebe (der beiden) schön!

Arnold Schwarzenegger auf der Bühne im Marstall von Sigi Able

Ein weiterer Wiesn-Stammgast hat im Marstall einen launigen Abend. Schauspieler und Ex-Gouverneur Arnold Schwarzenegger gibt im Zelt von Sigi Able ein gewohntes Bild ab.

Arnold Schwarzenegger mit E-Gitarre, seinem Neffen Patrick Knapp (2.v.li.) und seinen Söhnen Patrick (2.v.re.) sowie Christopher (re.) © dpa/Felix Hörhager

Der 75-Jährige dirigiert die Band zu "Steirermen san very good". Die Menge grölt mit: "Steirermen san very good, very-very good for Hollywood. Arnold und sein Steirerschmäh kennens drüben in USA." Auch Arnies Söhne Patrick und Christopher sowie Neffe Patrick Knapp und Kumpel Ralf Moeller sind mitgekommen – und zeigen sich vom Spektakel amüsiert. Doch über ihr Mitkommen freut sich Arnie ganz besonders: Lebensgefährtin Heather Milligan ist ebenfalls aus Kalifornien angereist und begleitet ihn im Dirndl auf die Bühne.