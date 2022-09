Vanessa Mai wehrt sich gegen Slut-Shaming: "Es ist nur ein Körper"

Schlagersängerin Vanessa Mai hat genug von beleidigenden Kommentaren aufgrund ihres Aussehens und ihrer freizügigen Garderobe. Mit einem deutlichen Statement wehrt sie sich gegen derartige Anfeindungen.

Sängerin Vanessa Mai will sich Kritik an ihrem öffentlichen Auftritt nicht gefallen lassen.

"Unmöglich", "schrecklich" und "peinlich" – wenn es um das öffentliche Auftreten von Vanessa Mai geht, haben einige ihrer Follower eine klare Meinung. Die Schlagersängerin wird immer wieder für ihren Kleidungsstil attackiert, zeigt sich für die Kritiker offenbar zu wenig bekleidet. Mit einem Statement hält die 30-Jährige jetzt dagegen.

Vanessa Mai will sich Netz-Hass nicht gefallen lassen

Zwar erhält Vanessa Mai auf Instagram auch zahlreiche Komplimente für ihr Aussehen und ihre Garderobe, doch immer wieder sieht sie sich mit Vorwürfen konfrontiert, sie präsentiere sich zu freizügig. "Du solltest vielleicht etwas weniger Haut zeigen, sonst denkt man noch, du bist ein Erotikmodel", lautet ein Kommentar dazu.

Im Dezember 2021 musste sich die Schlagersängerin sogar öffentlich rechtfertigen, nachdem sie in einer Weihnachtsshow unter ihrem Blazer lediglich einen BH getragen hatte. Doch vom sogenannten Slut-Shaming hat Vanessa Mai jetzt genug, will sich die Beleidigungen und den Hass auf ihren Körper nicht mehr gefallen lassen.

Heftige Kritik für freizügige Fotos: Vanessa Mai "tut jeder Shitstorm weh"

"Es sollte jeder Frau offenstehen, sich zu kleiden, wie sie möchte, ohne Gefahr zu laufen, damit zur laufenden Messlatte ihres Charakters, ihrer Moral oder auch sexuellen Verfügbarkeit zu werden", schreibt sie in ihrer Instagram-Story. "Es ist nur ein Körper. Leute, get over it!" Komplett spurlos gehen die fiesen Kommentare und Sticheleien auch an der 30-Jährigen nicht vorbei. "Tatsächlich tat und tut mir jeder Shitstorm weh, den ich wegen meines Aussehens, meiner Fotos oder Outfits bekam oder noch bekomme", erklärt sie weiter.

Vanessa Mai will deshalb aber nicht auf sexy Fotos auf Instagram oder freizügige Auftritte auf der Bühne verzichten. Für sie geht es dabei um mehr, als ihren Körper zur Schau zu stellen. Sie kämpfe "um Freiheit", ein selbst bestimmtes Leben zu führen. Und dazu gehört auch, dass sie entscheidet, wie sie sich in der Öffentlichkeit zeigen will – ob im Bikini, oben ohne oder mit Rollkragenpulli!