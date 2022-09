Feuer am Flugzeug: Cathy Hummels erlebt dramatische Notlandung

Cathy Hummels zittert am ganzen Körper, kann nicht glauben, was gerade passiert ist. Die Moderatorin und Influencerin ist auf dem Weg von Mailand nach München, als plötzlich Feuer am Flugzeug ausbricht.

Eigentlich wollte Cathy Hummels ganz schnell wieder nach Hause, um bei Sohn Ludwig sein zu können. Doch erst hat der Flieger eine Stunde Verspätung – und dann bricht sogar Feuer aus.

Feuer: Flugzeug muss in Mailand wieder notlanden

Cathy Hummels war auf der Mailänder Fashion Week, saß in der Show von Designerin Marina Hoermanseder und wollte sich modische Inspiration holen. Doch beinahe wäre der Trip womöglich in einer Katastrophe geendet. Denn nur kurze Zeit später meldet sich die 34-Jährige : "Wir sind gerade notgelandet." Durch die Flieger-Luke zeigt sie ihren Followern ein Feuerwehrauto, das direkt neben dem Flugzeug auf dem Rollfeld steht. "Ich habe so etwas noch nie erlebt", beschreibt sie ihren "schlimmsten Albtraum". Cathy Hummels will so schnell wie möglich das beschädigte Flugzeug verlassen.

Cathy Hummels nachdenklich: "Was will das Schicksal mir sagen?"

Es war ein Jahr voller Höhen und Tiefen. Vor wenigen Monaten wurde die schöne Moderatorin von "Kampf der Realitystars" bei den Dreharbeiten in Thailand brutal attackiert und ausgeraubt. Nach dem Täter wurde gar übers thailändische Fernsehen gesucht. "Was will das Schicksal mir sagen? Überfall in Thailand und jetzt Notlandung wegen Feuer an Board. Wow."

Feuerwehrmänner untersuchen Flugzeug: Turbine soll Feuer gefangen haben

Cathy Hummels zeigt ebenfalls, wie Feuerwehrmänner mit Schutzausrüstung eilig durch den schmalen Flugzeuggang schreiten. Es werde untersucht, ob es möglicherweise Brandstiftung war, so die Moderatorin via Instagram. Am Ende wird klar, woher der Brandgeruch gekommen ist: eine Turbine habe in der Luft Feuer gefangen, erklärt eine Freundin in Cathys Story.

Die Mutter eines Vierjährigen schließt ihre Instagram-Story mit emotionalen Worten: "Ich bin dankbar. Ich bin gesund und noch 'da'. Kann meinen Sohn in die Arme schließen. Jeder Tag des Lebens ist ein Geschenk. Nehmt dies an. Es ist kostbar. Man hat nur eins."

Nach München reist Cathy Hummels nicht mehr mit dem Flugzeug. Noch in der Nacht fährt sie mit dem Auto heim. "Heute setze ich mich in keinen Flieger mehr."