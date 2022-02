Cathy Hummels: TV-Sender in Thailand zeigt ihre Verletzungen

Nach einem Raubüberfall erholt sich Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig und Freundinnen in Dubai. Nach dem Abschluss eines TV-Projekts in Thailand wurde die schöne Moderatorin von einem bislang unbekannten Mann geschlagen. Außerdem hat der Räuber ihr Handy geklaut.

Es waren schreckliche Sekunden, die sich wie eine halbe Ewigkeit anfühlten. Cathy Hummels wurde nach Ende der Dreharbeiten von "Kampf der Realitystars" bei einem Spaziergang attackiert und ausgeraubt. Ein unbekannter Mann schlug ihr auf den Kopf, klaute das Smartphone.

Täter schlägt Cathy Hummels auf den Kopf und flieht mit Smartphone

"Der Täter schlug mehrfach auf mich ein. Irgendwann realisierte ich, dass es hier um Leben und Tod geht und ich fing an, mich zu wehren", so die 34-Jährige zu "Bild". Und weiter: "Ich bin froh, noch am Leben zu sein. Der Gedanke ist ständig in meinem Kopf."

Cathy Hummels erstattet Anzeige. Die Polizei sucht noch immer nach dem brutalen Räuber vom Natai Beach (Region Phuket). Der thailändische TV-Sender Ch7HD hat bereits über die unfassbare Tat berichtet und ruft Zeugen dazu auf, sich bei den Behörden zu melden. Im Beitrag tauchten auch Fotos von Cathys Verletzungen auf.

Im thailändischen Fernsehen wurden die Verletzungen von Cathy Hummels gezeigt © Facebook/Ch7HD

"Ich habe eine Rippenquetschung, der Kopf tut weh", sagte Cathy Hummels einen Tag nach dem Überfall. Der Thai-Sender zeigte außerdem, dass sie Hämatome am Arm hat. Vize-Chef der Nationalpolizei Suchart Teerasawad verspricht: "Der Fall wird gelöst!"