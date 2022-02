Überfall auf Cathy Hummels: "Bin froh, noch am Leben zu sein"

Kurz nach den Dreharbeiten von "Kampf der Realitystars" ist Moderatorin Cathy Hummels in Thailand brutal überfallen worden. Wer ist der Täter? Wie geht es Cathy Hummels heute? Ist sie verletzt? Was wurde geklaut?

Cathy Hummels hat sich zuletzt mehrere Wochen lang in Thailand aufgehalten, wo sie als Moderatorin für die neue Staffel von "Kampf der Realitystars" vor der Kamera stand.

Mittlerweile hat die 34-Jährige einen Stopp in Dubai eingelegt, wo sie bald Söhnchen Ludwig (4) empfangen wird. Doch kurz vor der Abreise zum Flughafen in Thailand ist Cathy Hummels überfallen worden, das hat sie auf Instagram berichtet.

Cathy Hummels: "Täter schlug mehrfach auf mich ein"

"Ich wollte mich mit einem Strandspaziergang von diesem idyllischen Ort verabschieden. Diesen Moment werde ich sicher nie vergessen", sagt sie zu "Bild". Und weiter: "Ich bekam von hinten einen Hieb auf den Kopf. Der Täter schlug mehrfach auf mich ein. Irgendwann realisierte ich, dass es hier um Leben und Tod geht und ich fing an, mich zu wehren." Außerdem sagte sie bei "Bild TV": "Ich bin froh, noch am Leben zu sein. Der Gedanke ist ständig in meinem Kopf."

Räuber schlägt Cathy Hummels und klaut ihr Handy

Sie habe den unbekannten Mann angeschrien, und ihn aufgefordert zu nehmen, was er wolle, sie aber am Leben zu lassen. Zum Zeitpunkt des Überfalls habe sie nur ihr Handy bei sich gehabt, so Cathy Hummels, das habe der Angreifer geschnappt und sei dann wieder verschwunden.

Polizei ermittelt nach Überfall auf Cathy Hummels

Die ganze Zeit habe sie nur an ihren kleinen Sohn denken müssen. Zurück im Hotel erstattete Cathy Hummels Anzeige, die Polizei ermittelt. Körperlich gehe es Cathy "so weit okay".

Rippenverletzung und Kopfschmerzen

"Ich habe eine Rippenquetschung, der Kopf tut weh." Jedoch: "Läuft ein Mann hinter oder neben mir, zucke ich zusammen. Ich bin total schreckhaft geworden."

Cathy Hummels informierte Ehemann Mats Hummels

Nach dem Überfall rannte Cathy Hummels verletzt - und ohne Handy - zurück ins Hotel. Sofort informierte sie auch Ehemann Mats Hummels, wie sie auf Instagram schreibt. Sie schätze den Rückhalt ihrer Familie und Freunde.

Bislang konnte die Polizei in Thailand das geklaute Handy nicht finden. Offenbar ist Hummels' Smartphone ausgeschaltet, sodass die Ortung nicht mehr funktioniert. Die Moderatorin hatte Gesichtserkennung an ihrem iPhone eingeschaltet.