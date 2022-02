Mats Hummels überrascht Cathy in Thailand mit Geburtstagsgeschenk

Cathy Hummels feierte am Montag ihren 34. Geburtstag. Wegen einer TV-Produktion weilt die schöne Münchnerin in Thailand und kann nicht mit der Familie anstoßen. Mats Hummels hat sie dennoch überrascht...

Happy birthday, Cathy Hummels! Die Influencerin ist am Montag 34 Jahre alt geworden und hat sich selbst zum Geburtstag mit einem Oben-ohne-Foto beschenkt. "Mutig" bezeichnete sie das Bild am Strand – und kündigte an, im neuen Lebensjahr noch mehr Mut zeigen zu wollen.

Cathy Hummels: Geburtstag ohne Familie in Thailand

Cathy Hummels weilt gerade in Thailand und steht für die Produktion der RTL2-Show "Kampf der Realitystars" vor der Kamera. Erneut hat sie den Moderations-Job der Promi-Sendung ergattert, wie sie der AZ stolz erzählte. Von der Spielerfrau zur Spielführerin!

Die Geburtstagssause im fernen Asien fiel deswegen kleiner aus. Statt Familienfest in München genoss Cathy Hummels ihren Ehrentag am Strand. Freundinnen der Moderatorin, die auch am Set arbeiten, haben ihr ein Picknick im Sand geschenkt.

Buntes Geschenk: Mats Hummels schickt Blumenstrauß

Und auch Mats Hummels hat an Cathy gedacht. Am Abend veröffentlichte die 34-Jährige in ihrer Instagram-Story ein Foto mit einem üppigen Hortensien-Blumenstrauß. Die dominierenden Farben: Pink, Weiß und Lila.

Mats Hummels schenkte Cathy diesen Blumenstrauß

Damit hat Cathy Hummels offensichtlich nicht gerechnet. Sie schreibt "Noch eine Überraschung. Danke", setzt ein weißes Herzchen und verlinkt das Instagram-Profil von Mats Hummels. Die beiden sind seit 2015 verheiratet.

Durch die Blume gesagt: Trotz Schlagzeilen rund um ihr Privatleben verstehen die beiden sich wirklich gut. Womöglich so gut wie lange Zeit nicht...