Cathy Hummels: Von der Spielerfrau zur Spielführerin

Cathy Hummels hatte schon früh versucht, sich während ihrer Ehe mit Fußballer Mats Hummels beruflich von ihm zu lösen. Nur eine Spielerfrau zu sein, hat ihr nie gereicht. Mittlerweile hat sich die 33-Jährige bei RTL2 als Moderatorin etabliert und weilt derzeit für die Promi-Show "Kampf der Realitystars" in Thailand.

Das vergangen halbe Jahr war turbulent im Leben von Cathy Hummels. Wochenlang sah sich die Münchnerin mit Schlagzeilen über eine Trennung von Mats Hummels konfrontiert. Die hartnäckigen Gerüchte über ein Ehe-Aus haben die beiden aber nie öffentlich kommentiert, stattdessen folgte demonstrativ Harmonie pur. Gleich mehrere Einblicke in ihr Familienleben mit dem gemeinsamen Sohn Ludwig (4) folgten.

Karriere von Cathy Hummels erreicht mit Moderations-Jobs neues Level

Gerede über ihr Privatleben kennt Cathy Hummels schon seit zehn Jahren. Doch provozieren hat sie sich nie lassen – aber auch nicht abstempeln. Cathy löste sich früh vom Image einer Spielerfrau. Das hübsche Anhängsel eines Fußballspielers zu sein – und darauf reduziert zu werden – hat ihr nicht gereicht. Sie probierte beruflich viel aus, feierte Erfolge, erhielt aber auch Erkenntnisse und lernte schnell, wie das Leben im Rampenlicht am besten und lukrativsten zu meistern ist.

Die Aufmerksamkeit um ihre Person hat Cathy Hummels clever für ihr Business genutzt. Mittlerweile hat sich die 33-Jährige als TV-Moderatorin etabliert und steht für die neue Staffel der Promi-Show "Kampf der Realitystars" in Thailand vor der Kamera.

AZ: Glückwunsch zum erneuten Moderations-Job!

CATHY HUMMELS: Vielen Dank! Ich freue mich riesig, auch in der dritten Staffel von "Kampf der Realitystars" als Moderatorin am Star-Strand mit dabei zu sein. Und auch, wenn ich nach zwei Staffeln natürlich schon eine Routine habe, bereite ich mich immer noch gewissenhaft auf jede "Stunde der Wahrheit" vor.

Cathy Hummels sieht sich bei "Kampf der Realitystars" als "Spielführerin"

Wie sieht die Vorbereitung genau aus?

Ich nehme die Kandidatinnen und Kandidaten genau unter die Lupe und informiere mich vorab über jeden Einzelnen. Außerdem gehört auch ein Moderationstraining zur Vorbereitung dazu. In den letzten Stunden vor den Dreharbeiten versuche ich einfach zu entspannen und mich mental auf meine Rolle als "Spielführerin" einzustellen.

"Über Schlagzeilen mache ich mir keinen Kopf"

Sie lassen sich nicht durch Schlagzeilen irritieren und von Ihren Vorhaben abhalten. Wie gelingt das?

Ich bin ein sehr gelassener Mensch und habe ein dickes Fell. Menschen, die im Netz Hate verbreiten, sind oft mit sich selbst nicht im Reinen. Darum nehme ich das gar nicht ernst. Und auch über Schlagzeilen mache ich mir keinen Kopf. Das raubt nur Energie und ich fokussiere mich lieber auf das Positive.

Wen vermissen Sie in Thailand am meisten?

Natürlich meinen Ludwig. Es bricht mir schon mein Herz, dass ich meinen Sohn jetzt so lange nicht sehe. Aber wir sprechen uns täglich über Videotelefonie und er findet es total aufregend, dass seine Mama gerade auf Reisen ist. Ich habe ihm nämlich erzählt, dass ich auf Piratenjagd bin und ihm eine riesige Schatztruhe mit Schokoladengold mitbringe. Und meine liebe Moon, meine Golden-Doodle-Hündin, vermisse ich natürlich auch. Ich freue mich schon darauf, die beiden bald wieder in meine Arme schließen zu können.

Sohn Ludwig wurde vier Jahre alt: Cathy Hummels ist in Thailand

Sie haben vergangene Woche den Geburtstag Ihres Sohnes verpasst.

An seinem vierten Geburtstag wäre ich natürlich gerne bei meinem Sohn gewesen. Gar keine Frage. Leider ging das dieses Jahr aufgrund meines Jobs nicht. Aber direkt nach dem Aufstehen hat seine Mama schon am Handy auf ihn gewartet und ihm ein Ständchen gesungen. Außerdem habe ich ihm hier in Thailand einen Kuchen gebacken – ganz im Zeichen seiner Lieblings-Zeichentrickserie "Paw Patrol". Den gleichen Kuchen gab es dann zu Hause in Deutschland auch von Oma und wir haben den Kuchen dann gemeinsam per Videotelefonie gegessen.

Großeltern und Vater Mats Hummels passen auf Ludwig auf

Wer kümmert sich in Ihrer Abstinenz um Ludwig?

Sowohl Oma und Opa als auch sein Papa passen auf Ludwig auf, während ich im Ausland bin. Vor allem Oma und Opa genießen die ungeteilte Zeit mit ihrem Enkelkind. Da wird er natürlich besonders verwöhnt.

Aktuell verändern mehrere Prominente ihre Frisur. Wäre eine Typveränderung auch was für Sie?

Ich liebe meine langen Haare. Und ich glaube, ich werde auch noch als Oma mit langen Haaren rumlaufen. Nur dann eben mit weißen, langen Haaren. Eine Typveränderung wird es darum wahrscheinlich bei mir nie geben.

Es gibt Gerüchte, man wird Sie 2022 noch viel öfters im TV sehen.

Ich darf noch nicht allzu viel verraten. Nur so viel: ihr werdet mich noch das ein oder andere Mal zu Gesicht bekommen.