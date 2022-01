Sind Cathy Hummels und Mats wieder zusammen?

Mats und Cathy Hummels verbringen mit Sohn Ludwig gerade sehr viel Zeit miteinander. Erst feierten sie Mats' Geburtstag in Dortmund, dann Weihnachten als Familie in München - und jetzt sind sie in die Sonne geflogen. Das neueste Foto entzückt die Fans. Cathy Hummels: "Man kann immer von vorne beginnen."

01. Januar 2022 - 16:41 Uhr | AZ

Mats Hummels und Frau Cathy Hummels bei einer Veranstaltung 2019. © BrauerPhotos / M.Nass