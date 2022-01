Cathy Hummels verreist - und Mats hilft ihr beim Packen

Kommt es bei Mats und Cathy Hummels zum Liebes-Comeback? Die beiden verbringen viel Zeit miteinander – und der Fußballer half der 33-Jährigen nun sogar dabei, für ihre Reise zu packen.

Sind Mats und Cathy Hummels wieder ein Paar? Die Gerüchteküche brodelt – und die Influencerin heizt die Spekulationen weiter an.

Im vergangenen Sommer hieß es, die beiden hätten sich getrennt und wollen sich sogar scheiden lassen. Weder Mats noch Cathy Hummels äußerten sich zu den Gerüchten um ein Liebes-Aus.

Familie Hummels verbringt viel Zeit miteinander

Doch mittlerweile teilt die 33-Jährige wieder immer häufiger Bilder als Familie. Nun half Mats Hummels der Mutter seines Sohnes Ludwig sogar beim Packen. Denn für Cathy geht es in den nächsten Wochen für längere Zeit ins Ausland, erzählte die Münchnerin in ihrer Instagram-Story. Und schrieb zu einem Foto, das sie darin postete: "aussenrist15 (Account von Mats Hummels, Anm. d. Red.) hat mich unterstützt. Wir sind gespannt, ob euch die Looks gefallen."

Bereits zum Geburtstag ihres Mannes reiste Cathy mit Söhnchen Ludwig nach Dortmund, dann verbrachte die Familie auch Weihnachten zusammen, bevor es gemeinsam zum Jahreswechsel nach Dubai ging.

Cathy Hummels postet Familienbild vom Strand

Ihre Follower ließ die Moderatorin daran teilhaben, teilte zahlreiche Familienbilder. Erst am Mittwoch postete Cathy ein Foto am Meer, das das Trio auf Strandliegen zeigt. Die 33-Jährige posiert, der Fußballer liest und Söhnchen Ludwig beschäftigt sich selbst.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Unter dem Post sammeln sich zahlreiche Kommentare von Fans, die sich ein Liebes-Comeback der beiden wünschen. "So schön euch zwei zu sehen", "Hoffe ihr findet wieder zusammen!" oder "So ein schönes Foto von euch!", schreiben die Follower.