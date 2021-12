Zu Weihnachten: Cathy Hummels teilt süßes Familienfoto

Cathy Hummels, Ehemann Mats und Söhnchen Ludwig feierten Heiligabend zu dritt. Ein Familienfoto zeigt den Star-Kicker im Onesie.

Cathy Hummels lässt ihre Follower gerne an ihrem Leben teilhaben.

Cathy Hummels (33) verbrachte Heiligabend gemütlich in einem Münchner Hotel mit Ehemann Mats (33) und dem gemeinsamen Sohn Ludwig (3). teilte die Moderatorin ein süßes Familienfoto.

Sie schick, er gemütlich

"Peace out - it's Christmas!!! Schöne Weihnachten", ist neben dem Schnappschuss zu lesen, der die dreiköpfige Familie vor einem geschmückten Weihnachtsbaum und vielen Geschenken zeigt. Was auffällt: Der Borussia-Dortmund-Spieler trägt einen flauschigen Onesie. "Wie kam es wohl dazu? Ratet mal", fordert Hummels ihre Fangemeinde auf.

Die Erklärung liefert Mats Hummels höchstpersönlich. lud er das gleiche Foto hoch und schrieb neben einem Weihnachtsgruß: "So wie ich gekleidet bin sieht man übrigens aus, wenn man erst kurz vor dem Dinner merkt, dass man seinen Anzug zuhause hat liegen lassen."

Influencerin Cathy Hummels selbst ist auf dem Bild gewohnt stylisch zu sehen. Sie trägt ein schwarzes Ensemble aus schicker Hose und warmem Rollkragenpullover mit angebrachter silberner Kette.

Die beiden gleichaltrigen Stars sind seit 2015 verheiratet. Sohnemann Ludwig kam drei Jahre später zur Welt.