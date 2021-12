Cathy Hummels zeigt sich nach Schwangerschaftsgerüchten nachdenklich

Cathy Hummels lässt im gemeinsamen Familien-Urlaub mit Mats und Sohn Ludwig das turbulente Jahr 2021 Revue passieren. Die Moderatorin gibt sich nachdenklich, ist aktuell gesundheitlich angeschlagen...

Noch einmal zurückschauen, bevor es mit Elan und positiver Energie ins neue Jahr geht. Das macht dieser Tage auch Moderatorin Cathy Hummels. Nach anstrengenden Monaten mit vollem Terminkalender ist die 33-Jährige gesundheitlich angeschlagen. Eine starke Erkältung will aktuell nicht so schnell abklingen. Dafür genießt Cathy nach den Weihnachtstagen jetzt den Dubai-Urlaub in vollen Zügen.

Cathy und Mats Hummels: Weihnachten als Familie in München

Mats Hummels reiste pünktlich zu den Feiertagen zur Familie nach München. Gemeinsam verbrachten die drei mit einer Freundin Weihnachten im Luxushotel Mandarin Oriental, ehe es nach Dubai ging. Sonne tanken, abschalten und Zeit mit dem gemeinsamen Sohn Ludwig verbringen. Doch zunächst gab es neuen Wirbel um Cathy Hummels. Ist sie etwa trotz Trennungsschlagzeilen schwanger?

"Nur wir 4": Fans fragen, ob Cathy Hummels schwanger sei

Eine Bildunterschrift eines mittlerweile gelöschten Instagram-Fotos sorgte für die Spekulationen. Zu einem gemeinsamen Dreier-Foto schrieb Cathy zunächst: "the 4 of us" (dt: "nur wir 4"). Ihre Follower kommentierten und rätselten, wer mit Nummer vier gemeint sein könnte. Etwa ein Baby?

Wenig später veröffentlichte Cathy Hummels das Bild mit neuer Beschreibung. Jetzt steht da: "Family Time." Das Management erklärt daraufhin, dass an den Schwangerschaftsgerüchten nichts dran sei. Mit Nummer vier sei Pudeldame Moon gemeint gewesen. Die flauschige Hündin wohnt seit einigen Monaten bei Cathy und Ludwig in der Münchner Villa.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Schlagzeilen rund um angebliches Ehe-Aus können ermüdend sein

Wie ermüdend solche Gerüchte und Spekulationen sein können, zeigt sich in Cathys Reaktion. Zu einem neuen Foto, das sie im Bikini am Strand zeigt, schreibt sie nachdenklich: "Wenn man aus der Balance gerät, dann sollte man versuchen, sie wieder zu finden." Nur wenige Minuten nach der Veröffentlichung liket Mats das Foto.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Im Sommer sorgten Cathy und Mats Hummels tagelang für Schlagzeilen rund um ein Ehe-Aus. Eine Trennung haben weder der Fußballer noch die Moderatorin öffentlich bestätigt. Sie wollen ihr Privatleben schützen – und als liebende Eltern gemeinsam für den Sohn da sein.

Dubai-Urlaub: Mats Hummels trainiert mit Jérôme Boateng im Hotel

Auch der BVB-Kicker versucht in der Sonne zu entschleunigen und abzuschalten. Die gemeinsame Zeit mit Söhnchen Ludwig ist besonders wertvoll für den glücklichen Vater. Aber natürlich geht's im Urlaub nicht ohne den geliebten Sport. Praktisch, dass Fußball-Kollege Jérôme Boateng im selben Hotel in Dubai weilt und es einen großen Fitnessraum gibt...