Mats hält Cathy Hummels im Arm: Neues Foto aus Dortmund begeistert

Fußballer Mats Hummels zeigt sich selten privat – am Dienstagabend hat er eine Ausnahme gemacht. Auf seinem neuesten Instagram-Foto sieht man ihn mit Ehefrau Cathy Hummels und dem gemeinsamen Sohn Ludwig auf dem Christkindlmarkt in Dortmund.

Sie sind eine Familie, die immer zusammenhält – trotz widriger Umstände und vielen Schlagzeilen. Das beweist auch Fußballprofi Mats Hummels mit einem herzigen Bild vom Dortmunder Weihnachtsmarkt. Darauf sind er, Cathy Hummels und Sohn Ludwig (3) eng aneinandergekuschelt.

Cathy und Mats Hummels mit Sohn Ludwig auf dem Weihnachtsmarkt

Mats nimmt für den Schnappschuss seine FFP2-Maske ab und grinst glücklich in die Linse. Und auch Cathys Augen strahlen – das sieht man sogar mit Mund-Nasen-Schutz.

Die Eheleute zeigen sich vertraut wie - zumindest für die Öffentlichkeit - lange nicht. Mats schreibt zum Foto: "Der König (professionell unten mittig im Foto) mit Mama und Papa auf dem Weihnachtsmarkt." Seit Tagen hat er Besuch von Cathy und Ludwig in Dortmund.

Cathy Hummels: "Was will ich mit diesem Bild sagen?"

Influencerin und Moderatorin Cathy Hummels veröffentlicht das gleiche Foto auf ihrem Instagram-Kanal und wird ausführlicher: "Papi, Mami & Ludi. Was will ich mit diesem Bild sagen fragen sich bestimmt viele von euch. Eigentlich nur, dass wir eine schöne Zeit auf dem Weihnachtsmarkt hatte und zusammenhalten."

Dazu setzt sie die englischen Hashtags "No matter what" und "Family", also in etwa: "egal, was passiert" und "Familie". Die Gerüchte über ein mögliches Ehe-Aus haben die beiden nie öffentlich kommentiert – wie die meisten der privaten Schlagzeilen der vergangenen Jahre.

Gerüchte über eine Trennung schweigen die Hummels weg

Die Follower von Cathy und Mats Hummels sind begeistert und zeigen sich erfreut über das harmonische Trio. Auch Promis wie Thomas Müller, Franziska Knuppe, Daniel Völz, Nina Neuer, Lilly Becker, Jana Ina Zarrella und Sylvie Meis gefällt das Familienbild.

DJane Giulia Siegel und Schauspielerin Nina Bott schicken rote Herzen und Schauspielerin Doreen Dietel meint in der Kommentarspalte: "Ihr macht das schon! Und ein Hoch auf die liebe Mami. Es gibt nicht viele wie sie in diesen Situationen."