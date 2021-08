Cathy Hummels stichelt nach Trennungsgerüchten: "Wir sind auch wie ein altes Ehepaar"

Wie geht es Influencerin und Moderatorin Cathy Hummels wirklich? Die Schlagzeilen rund um eine mögliche Trennung von Ehemann Mats Hummels lässt die 33-Jährige unkommentiert: kein Statement in der Presse, keine Aussage dazu auf Instagram. Dafür platziert Cathy sehr wohl kleine Spitzen...

Nach all den privaten Schlagzeilen, die sogar Details einer angeblich anstehenden Scheidung enthielten, hat Cathy Hummels mehrere Nebenkriegsschauplätze geschaffen. Zwar kommentiert sie auf Instagram weiterhin ihr Leben und lässt ihre Follower auch daran teilhaben, aber seit Bekanntwerden des möglichen Ehe-Aus' bringt Medienprofi Cathy andere hitzige Themen auf ihren Kanälen. Zufall oder Absicht?

Cathy Hummels schafft Nebenkriegsschauplätze

Sie gendere jetzt, kritisiere das geschlechtsspezifische Lohngefälle und kaufe als überzeugte Vegetarierin/Veganerin auch Gelbwurst für ihren Sohn. Diskussionen brechen unter ihren Posts aus und in Frage-Antwort-Runden muss sich die Münchnerin gar beschimpfen lassen. Radikale Aktionen, wie das Überkleben von Wurstpackungen in Supermärkten lehne sie ab, sagt Cathy Hummels. Gleichwohl sie das Thema aufrechterhält und die Meinung ihrer Follower erfahren möchte. Es scheint, als wolle sie von all den Gerüchten rund um ihr Privatleben ablenken und kein Wort über ihren Ehemann Mats Hummels verlieren.

Kein Wort zur möglichen Trennung, dafür Sticheleien und Anspielungen

Doch Cathy Hummels sagt üblicherweise sehr wohl ihre Meinung, hat einen starken Willen und kämpft stets um Gehör. Und so fällt auf, wenn man zwischen den Zeilen auf Instagram liest, dass die 33-jährige Mutter eines dreijährigen Sohnes immer wieder kleine Andeutungen und bissige Anspielungen macht. Wenn man all die Schlagzeilen und Gerüchte der letzten Wochen kennt, können diese vier folgenden Beispiele auch zweideutig verstanden werden:

1. "Schönheit ist keine Frage des Alters"

"Ich hoffe jede:r konnte heute etwas die Sonne genießen! Schönheit ist keine Frage des Alters!", schreibt die Münchnerin am 9. August zu Fotos, die sie im Cut-out-Badeanzug zeigen.

2. "Er hat mir gezeigt, was bedingungslose Liebe ist"

Damit meint Cathy Hummels ihren Sohn Ludwig. Er wird immer die größte Rolle in ihrem Leben spielen und ihr Halt geben. Die Liebe zwischen Mutter und Kind wird immer anhalten, ist sich die 33-Jährige sicher. Am 15. August schreibt sie in der Instagram-Story zum Schnappschuss mit Ludwig: "Das Wertvollste, was ich habe! Er hat mir gezeigt, was bedingungslose Liebe ist. Auch in Bezug auf mich. Er himmelt mich an. Genauso wie ich ihn anhimmle."

3. "Wir sind ja auch wie ein altes Ehepaar"

Im gemeinsamen Kroatien-Urlaub sagt Cathy Hummels zu ihrer guten Freundin Anna Noe in einer Instagram-Story: "Ich habe gestern geschrieben 'Chefkoch Anna'. Aber die Anna ist ja auch mein Hubby und daher passt bei ihr auch 'Chefkoch'. Sonst spreche ich dich immer genderneutral an, stimmt's!?" Das Duo bezeichnet sich gerne mal als "Hubby and Wifey" – also als "Ehemann und Ehefrau". Cathy weiter: "Wir sind ja auch wie so ein altes Ehepaar, wir zwei."

4. Heiße Mama. Sexyness hat kein Alter

Und erneut macht Cathy deutlich, dass sie sich in ihrem Körper pudelwohl fühlt und Frau sich immer sexy fühlen darf – egal in welchem Alter. Sie sagt in der Instagram-Story: "Wir machen gleich noch ein tolles Foto für euch. Das Motto heute: hot mama. Sexyness has no age." Sie schreibt dazu: "Wir Ü30-Weiber geben Vollgas. Also beim Fotografieren."