Cathy Hummels bleibt mit Sohn Ludwig in München  Mats gefällt's

Turbulente Tage im Leben von Spielerfrau und Moderatorin Cathy Hummels. Die 33-Jährige wollte sich nach Schlagzeilen rund um ihr Privatleben eine Auszeit gönnen und plante schon den Kroatien-Urlaub mit Sohn Ludwig. Doch jetzt muss Cathy in München bleiben, der Dreijährige ist erkrankt.

Endlich Urlaub, endlich Erholung! Eine Auszeit bräuchte jetzt auch die "Kampf der Realitystars"-Moderatorin dringend. Cathy Hummels kündigte schon vor Tagen auf Instagram an, ihrem stressigen Alltag entfliehen und am Freitag nach Kroatien fliegen zu wollen. Die Abreise von München war schon geplant, doch es kam anders...

Neue Pläne: Cathy Hummels sagt Urlaub vorerst ab

"Ludwig ist krank geworden", verkündet Cathy Hummels am heutigen Freitagmorgen. "Er hat mal wieder Husten bekommen und war schlapp, da war es mir wichtig, erst mal einen Covid-Test zu machen", lässt die 33-Jährige ihre Follower wissen. "Drückt uns die Daumen. Und dann geht's hoffentlich morgen nach Kroatien."

Mats Hummels gefällt Cathys Entscheidung wegen Sohn Ludwig

Cathy ist voller Sorge, will daher kein Risiko eingehen. Die Gesundheit ihres Buben ist ihr verständlicherweise das Wichtigste. Auch Papa Mats Hummels sieht das offenbar so und begrüßt Cathys Entscheidung, nicht mit dem kranken Ludwig in den Urlaub zu fliegen. Er liket Cathys Statement auf Instagram und das Garten-Bild mit dem kranken Ludwig.

Cathy Hummels zu Foto mit Sohn und Hund: "Ich brauche nur meine Babys"

Am Dienstag (10.8.) schrieb die schöne Spielerfrau noch mit Vorfreude: "All I need are my Babies." (dt.: Ich brauche nur meine Babys). Und ergänzte: "Am Freitag fahren wir gemeinsam nach Kroatien."

Für Cathy Hummels sollte es unter anderem mit Sohn Ludwig und Hund Moon in die Familienvillen gehen. Das Ehepaar Hummels vermietet in Kroatien luxuriöse Unterkünfte. Sogar das private Häuschen von Cathy und Mats kann man mieten. "Es ist unser eigener Rückzugsort. Wenn wir selbst vor Ort sind, bewohnen wir das Haus natürlich selbst", sagte Cathy Hummels einmal der AZ.

Neue Fotos von Cathy ohne Ehemann Mats Hummels

Doch wäre auch Mats Hummels mit nach Kroatien geflogen? Wen meinte Cathy mit "Babies"? Die Spielerfrau lässt Raum für Spekulationen und postete drei Bilder, die sie mit Söhnchen Ludwig und dem süßen Vierbeiner Moon zeigten. Mats fehlte auf den Bildern. Er ist verletzt und kann auch beim BVB-Spiel am Samstag gegen Frankfurt nicht auf dem Fußballplatz stehen.

Dass Cathy Hummels schon eine perfekte Strandfigur hat, hat sie auf Instagram gezeigt. Die Münchnerin präsentierte sich im Cut-out-Badeanzug. "Schönheit ist keine Frage des Alters", kommentierte sie und lacht in die Kameralinse. Ehemann Mats ließ auch dafür ein Like da.