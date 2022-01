Cathy Hummels präsentiert sich oben ohne: So sexy feiert sie ihren Geburtstag

Cathy Hummels feiert ihren 34. Geburtstag. Für ihren eigenen Ehrentag hat die Moderatorin ein kleines Schmankerl für ihre Fans parat und gibt auf Instagram sexy Einblicke.

Aktuell steht Cathy Hummels für die neue Staffel von "Kampf der Realitystars" vor der Kamera. Ihren Geburtstag am 31. Januar verbringt sie daher ohne Söhnchen Ludwig, der in München geblieben ist. Für ihren Ehrentag hat die Moderatorin ein besonderes Foto auf Instagram gepostet.

Cathy Hummels: Oben-ohne-Foto mit wichtiger Botschaft

"Life is a game, so let’s continue to play and have FUN", schreibt Cathy Hummels zu dem Bild, das sie oben ohne zeigt. So sexy dürften ihre Follower sie bislang noch nicht gesehen haben.

Für die 34-Jährige scheint es allerdings mehr als nur ein erotischer Schnappschuss zu sein. "Dieses Foto ist für mich sehr besonders, weil es gewagt und mutig ist", erklärt sie dazu. "Ich will in Zukunft noch mutiger sein." Ihre Fans sind begeistert und schreiben Kommentare wie "deswegen bist du mir so sympathisch" und "sehr hübsch, mach weiter so".

Cathy Hummels zeigt sich sexy und stark

In der Vergangenheit hatte es Cathy Hummels nicht immer leicht. Sie erlebte Mobbing-Erfahrungen im Teenie-Alter, Depressionen und Essstörungen, wie sie in ihrer Biografie "Mein Umweg zum Glück" berichtet. Seitdem sie in der Öffentlichkeit steht, wird sie auch immer wieder von Hatern angefeindet.

Trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, strahlt Cathy Hummels auf ihrem neuesten Instagram-Posting wie selten zuvor. Auch die Schlagzeilen rund um eine angebliche Trennung von Ehemann Mats scheinen ihr nichts anhaben zu können.

Geburtstagsüberraschung: So feiert Cathy Hummels mit ihren Freunden

Obwohl Cathy Hummels für die Dreharbeiten zu "Kampf der Realitystars" aktuell in Thailand ist, muss sie ihren Geburtstag nicht alleine feiern. Eine Freundin ist ebenfalls vor Ort und überrascht die Moderatorin mit zahlreichen Blumensträußen und einem Frühstück am Strand. Die 34-Jährige zeigt sich sichtlich gerührt von so viel Aufmerksamkeit. "Es wurde alles mit so viel Liebe gemacht", schreibt sie dazu in ihrer Instagram-Story.