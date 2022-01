Promi-Kandidaten bei "Kampf der Realitystars" 2022: Diese VIPs sind als Teilnehmer dabei

Lange wurde gerätselt, jetzt stehen die Kandidaten für "Kampf der Realitystars" 2022 fest. Welche Promis wagen sich an den Strand nach Thailand und kämpfen um 50.000 Euro

Bei dem Trash-Format "Kampf der Realitystars" geben sich die Stars der Branche die Ehre. Jetzt hat "RTLZWEI" enthüllt, welche Promis für die neue Staffel 2022 als Kandidaten dabei sind.

"Kampf der Realitystars"-Kandidaten: Diese Promis sind dabei

Dieses Jahr werden 22 mehr oder weniger bekannte Stars um ein Preisgeld von 50.000 Euro spielen. Wie in den bisherigen Staffeln leben die Promis wieder zusammen in einer Sala an einem thailändischen Strand.

Mit dabei sind Yeliz Koc, Schäfer Heinrich, Malkiel Rouven Dietrich, Elena Miras, Sharon Trovato, Diana Foster alias Rich Nana, Yasin Mohamed, Mike Cees, Larissa Neumann, Ronald Schill, Tessa Bergmeier, Mauro Corradino, Nina Kristin, Chethrin Schulze, Sissi Hofbauer, Paco Herb, Jan Leyk, Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein, die Jakic-Twins Ilona und Suzana sowie Martin Wernicke.

Darf Iris Klein nach Corona-Infektion bei "Kampf der Realitystars" 2022 auftreten?

Bereits vorab wurde bekannt, dass Iris Klein ebenfalls zu den Kandidaten von "Kampf der Realitystars" gehört. Doch aufgrund einer Corona-Infektion durfte sie nicht in die Sala einziehen. Jetzt hat der Sender allerdings bestätigt, dass die Mutter von Daniela Katzenberger "nach ihrer Genesung und der Erfüllung aller Corona-Auflagen" nun doch bei der Show dabei sein darf.

Sendezeiten: Wann und wo läuft die neue Staffel von "Kampf der Realitystars"

2021 wurde "Kampf der Realitystars" im Juli ausgestrahlt. Fans der Sendung konnten im TV bei RTLZWEI oder beim Streamingdienst RTL+ mit ihren Lieblingspromis mitfiebern. Der Start der neuen Staffel ist bislang noch nicht bekannt.

Auch Cathy Hummels ist wieder bei "Kampf der Realitystars" als Moderatorin dabei

Wie in den vergangenen Jahren werden die VIPs von Cathy Hummels begleitet. Sie präsentiert die "Stunde der Wahrheit", in der sich die Promis gegenseitig zum Auszug nominieren müssen.