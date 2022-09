Bits & Pretzels im Hotel Bayerischer Hof: Prominente Gründerfrauen treffen auf Hollywoodstar

Am Sonntag startet in München mit Bits & Pretzels eine dreitägige Gründer-Konferenz. Bereits am Vorabend des Events trafen sich im Bayerischen Hof Frauen aus der Start-up-Szene zum "Frauen100 Dinner". Mit dabei Promi-Damen wie Ursula Karven und Sara Nuru. Auch ein Hollywoodstar mischte sich unter die anwesenden VIPs.

25. September 2022 - 13:55 Uhr | AZ