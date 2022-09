Sara Nuru verkündet Schwangerschaft in TV-Sendung

Sara Nuru ist zum ersten Mal schwanger. Das hat die Unternehmerin und "GNTM"-Siegerin von 2009 in einer Talk-Sendung verraten.

Sara Nuru (33) war am Freitagabend zu Gast . In der Sendung offenbarte die Unternehmerin und "GNTM"-Gewinnerin von 2009 im Gespräch mit Moderatorin Bettina Tietjen (62), dass sie schwanger ist. "Man sieht es kaum, aber wir dürfen die Breaking-News in dieser Sendung verkünden. Es ist etwas unterwegs", erklärte Tietjen. "Die Hälfte ist durch", fügte Nuru an, die ein "schlechtes Omen" befürchtet, wenn sie den genauen Monat ihrer Schwangerschaft verraten würde. Sie sei jedoch in "freudiger Erwartung".

Arbeit und Familie vereinen

2016 gründete Nuru gemeinsam mit ihrer Schwester die Firma "nuruCoffee", die durch den Verkauf von Kaffee äthiopische Frauen mit Mikrokrediten unterstützt. Ihre Schwester habe vor fünf Monaten ihre Tochter bekommen und "wir geben uns jetzt die Klinke in die Hand. Wenn sie zurückkommt, bin ich gefühlt dann weg", erzählte Nuru.

Es sei tatsächlich nicht einfach, ein Unternehmen aufzubauen und dies mit der Familienplanung zu vereinbaren. "Das spüren wir jetzt. Aber meine Schwester hat jetzt eben ihr Baby in Calls dabei, das funktioniert schon. Das haben Millionen von Frauen vor mir geschafft, also werde ich das auch." Beide Frauen hätten zudem "super Partner" zu Hause, die sie unterstützen.