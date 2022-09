Volles München-Programm: Arnold Schwarzenegger mit Familie da!

Arnold Schwarzenegger ist mit seiner Lebensgefährtin Heather Milligan, den beiden Söhnen und seinem Neffen nach München gekommen. Erst ging es für den Ex-Gouverneur aufs Oktoberfest, dann zur Gründermesse "Bits & Pretzels".

Am Samstag gab Arnold Schwarzenegger im Marstall von Sigi Able den Takt an. Der 75-Jährige dirigierte lachend die Kapelle zu "Steirer Men are very good." Der Hollywood-Star packte seine Familie in den Flieger und zeigte seinem Sohn Christopher zum 26. Geburtstag und bestandenen Uni-Examen erstmals die Wiesn.

Arnold Schwarzenegger als Dirigent der Marstall-Kapelle

Auf der Bühne im Marstall präsentierte sich Arnie außerdem mit Freundin Heather Milligan, Schauspielkollege Ralf Möller, Sohn Patrick (Schauspieler) und Neffe Patrick, der als Medienanwalt arbeitet.

Arnold Schwarzenegger genießt sein Bier auf der Marstall-Bühne. © dpa/Felix Hörhager

Eröffnungsrede: Arnie bei Gründermesse "Bits & Pretzels"

Am Sonntagmorgen hielt Arnold Schwarzenegger dann auf der Gründermesse "Bits & Pretzels" eine Rede. Der 75-Jährige sprach sich auch mit Blick auf den russischen Angriffskrieg für Atomkraft aus. "Ich denke, dass wir weit zurück in den 70ern und 80ern den großen Fehler gemacht haben, Kernkraft auslaufen zu lassen", meinte der ehemalige Gouverneur Kaliforniens. Den Europäern sagte er mit Blick auf den Krieg in der Ukraine: "Ihr habt Euch sehr, sehr verwundbar gemacht, Euch in Bezug auf Energie auf Russland zu verlassen."

Arnold Schwarzenegger bei der Gründermesse "Bits & Pretzels". © dpa/Sven Hoppe

Schwarzenegger: Europa bei Energie "sehr, sehr verwundbar"

Umweltschützer hätten es beim Atomausstieg gut gemeint, aber einen Fehler gemacht. Es stimme, bei der Kernenergie könnten Unfälle passieren, sagte Schwarzenegger. Aber die Zahl der Toten bei Nuklearunfällen sei vernachlässigbar im Vergleich zu denen, die durch Umweltverschmutzung und Klimawandel sterben würden. Atomkraftwerke arbeiten nahezu CO2-neutral, allerdings werden zum Beispiel beim Uranabbau Treibhausgase ausgestoßen.

Nach zwei Jahren Corona-Pause begann in München am Sonntag die Gründermesse "Bits & Pretzels". Neben Schwarzenegger stehen auch US-Schauspielerin Kelly Rutherford und die deutsche Unternehmerin Sara Nuru auf der Bühne. 2019 hatte die Messe Ex-US-Präsident Barack Obama zu Gast. Gründer und solche, die es werden wollen, können Sonntag und Montag bei zahlreichen Vorträgen auf der Münchner Messe zuhören. Für Montagabend war eigentlich eine Rede von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck geplant, diese wurde aber abgesagt.