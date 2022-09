"Ladies Red Wiesn" 2022: Alles auf Rot bei den Promi-Damen

Prominente Frauen feiern in der Bratwurst – und geben Tipps gegen die Kälte.

Rein ins rote Dirndl, raus auf die Wiesn – und sich dort in der kühlen Luft eine rote Nase holen: Passt irgendwie.

"Ladies Red Wiesn" heißt das Mittags-Meeting in der Bratwurst, zu dem Ralph Siegels Ehefrau Laura Siegel, Trachten-Designerin Astrid Söll und PR-Frau Birgit Fischer-Höper geladen haben.

Promis spenden 12.000 Euro auf der "Ladies Red Wiesn"

Mit dabei: Unions-Bundestagsfraktionsvize Dorothee Bär, Schauspielerin Yasmina Filali (erst kürzlich wurde ihr Liebes-Aus mit Thomas Helmer bekannt), TV-Ärztin Antje-Katrin Kühnemann, Moderatorin Uschi Dämmrich von Luttitz, Simone Mecky-Ballack, Cathy Hummels und Verena Kerth.

Es wird nicht nur geschunkelt, sondern auch gespendet: 12.000 Euro für die "Tribute to Bambi"-Stiftung, die Jugendliche und Kinder in Not unterstützt.

Kälte-Tipp von Uschi Dämmrich von Luttitz: "Schwarzer Tee mit Zitrone, Honig und Ingwer"

Antje Katrin-Kühnemann erscheint "trotz operierten Füßen", wie sie erzählt: "Ich habe Stressfrakturen an beiden Füßen, schon seit 2006. Hierher komme ich gerne, da Laura Siegel eine der Gastgeberinnen ist und es dem guten Zweck dient. Dafür habe ich jetzt auch einen langen Fußmarsch auf mich genommen, denn der Taxifahrer hat uns an der falschen Ecke abgesetzt."

Auf das Dirndl hat sie verzichtet, trägt schwarze Hose und rote Weste: "Bei diesem schrecklichen Wetter verzichte ich lieber aufs Dirndl."

"Da hilft es nur, sich warm anzuziehen", sagt Uschi Dämmrich von Luttitz, die eine dicke Jacke über ihrem roten Dirndl trägt. Ihr Tipp: "Schwarzer Tee mit Zitrone, Honig und Ingwer – mein derzeitiges Lieblingsgetränk am Morgen. Das hält fit."

Die Wiesn dauert schließlich noch sechs Tage.