Wiesn-Trubel um Arnold Schwarzenegger: Sogar Polizisten wollen ein Foto

Wo Arnold Schwarzenegger auftaucht, scharen sich Fans um ihn – da können auch die Beamten auf der Wiesn nicht widerstehen.

Arnold Schwarzenegger stattet bei seinem München-Aufenthalt auch dem Oktoberfest einen Besuch ab – was nicht nur bei den Wiesn-Besuchern für Aufmerksamkeit sorgt: Auch die Münchner Polizei begeistert sich für den Stargast.

Am Samstagabend besuchte der Hollywoodstar mitsamt seinen Söhne Patrick (29) und Christopher Schwarzenegger (24) sowie Freundin Heather Milligan (47) das Marstall-Festzelt. Auch am Sonntag ließ er sich auf der Theresienwiese blicken und sorgte für Trubel und Begeisterung. Seiner Anziehungskraft konnte sich offenbar auch eine Gruppe Polizeibeamter nicht entziehen, die freudestrahlend für ein Foto mit ihm posierten.

Arnold Schwarzenegger mit Polizisten auf dem Oktoberfest. © BrauerPhotos / A.Schulze

Arnie war allerdings nicht nur zu seinem Vergnügen in der Stadt – am Sonntag besuchte und eröffnete der 75-Jährige die Gründermesse "Bits & Pretzels" in München.