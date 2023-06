Söder auf Gruber-Demo gegen Heizungsgesetz: Massive Kritik von den Grünen

Bei der von Kabarettistin Monika Gruber unterstützten Demo gegen die Heizungs-Pläne der Ampel-Regierung wird auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sein. Heftige Kritik gibt es nun von den Grünen für dessen Teilnahme.

Markus Söder wird am Samstag bei der Demo in Erding vor Ort sein. (Archivbild)

Erding/München - Nun gesellt sich der bayerische Ministerpräsident persönlich dazu: Markus Söder (CSU) wird an diesem Samstag bei der Demo gegen die vermeintliche "Heizungsideologie" der Ampel-Regierung in Erding sprechen. Die Veranstaltung, die von Kabarettistin Monika Gruber maßgeblich unterstützt wird, richtet sich gegen das von der Bundesregierung geplante Gebäudeenergiegesetz (GEG).

Die Polizei rechnet mit mehreren tausend Teilnehmern. "Spreche morgen bei der Kundgebung gegen das Heizgesetz – auf Einladung von Monika Gruber", schrieb Söder am Freitag auf Twitter. Die Veranstaltung in Erding sei ein deutliches Signal aus der "Mitte der Gesellschaft" in Richtung Berlin. "Die Bürgerinnen und Bürger fühlen sich von der Bundesregierung zunehmend im Stich gelassen. Diese Sorgen teilen wir", schrieb der CSU-Vorsitzende und ergänzte: "Wir rücken die Anliegen der Normalbevölkerung in den Mittelpunkt."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

AfD wollte Redner schicken – und wurde abgelehnt

Als Redner werden auch Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und FDP-Landeschef Martin Hagen erwartet. Zudem unterstützen viele Verbände die Kundgebung. Die AfD wollte nach eigenen Angaben auch einen Redner schicken, was ihr aber verwehrt worden sei – nun plant sie eine eigene Kundgebung.

Grünen-Kritik: Söder fischt erneut "nach Stimmen am rechten Rand"

Der Grünen-Landesvorsitzende in Bayern, Thomas von Sarnowski, kritisierte Söders Teilnahme scharf. "Markus Söder will bei einer Demonstration sprechen, zu der auch die AfD aufruft. Er hat keine eigenen Ideen für Bayern", sagte Sarnowski am Freitag der AZ. Stattdessen schüre er Ängste und fische erneut "nach Stimmen am rechten Rand". Man nehme die berechtigten Sorgen rund um das GEG ernst, so Sarnowski weiter, stehe aber "plumper Stimmungsmache" klar entgegen.

Der Münchner Grünen-Abgeordnete Dieter Janecek versuchte es auf Twitter mit Humor: "Am Samstag treten in Erding die Kabarettisten Markus Söder, Monika Gruber und Hubert Aiwanger auf, um die Menschen zu verscheissern, dass sie auch künftig weiter bedenkenlos Öl- und Gasheizungen kaufen sollen. Die AfD wird auch mit dabei sein" schrieb er.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Die Ampel-Bundesregierung will mit dem GEG schon nächstes Jahr endgültig den Abschied von Öl- und Gasheizungen einläuten. Von 2024 an möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit Erneuerbaren Energien betrieben werden.

Ein von Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger beauftragtes Rechtsgutachten, das am Freitag vorgestellt wurde, kommt zu dem Schluss, dass das Gesetz in Teilen verfassungswidrig sei. Es verstoße gegen den Gleichheitsgrundsatz, sagte Aiwanger. Bestes Beispiel sei die Altersgrenze von 80 Jahren für die Befreiung von der Austausch- Pflicht Auch die Ungleichbehandlung von Eigentümern und Mietern verstoße gegen den Gleichheitsgrundsatz.