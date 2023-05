Monika Gruber ruft zu Demo in Erding auf – Grüne reagieren auf Ankündigung

Erst watscht die Star-Kabarettistin Monika Gruber verbal die Grünen ab – nun gibt es eine Demonstration in Erding und sie sagt: "Wer Lust hat, bitte hingehen." Wie reagieren die Grünen des Kreisverbands Erding darauf?

Auf der Bühne nimmt sie kein Blatt vor den Mund und auch nicht im echten Leben: Star-Kabarettistin Monika Gruber (51) sorgte zuletzt immer wieder für Wirbel und Schlagzeilen mit ihrer Grünen-Kritik.

Sie schimpfte in einem Instagram-Video über die Energie- und Heizungspläne der Partei, watschte Robert Habeck verbal als "Wirtschafts-Vernichter" ab und forderte die Bürger auf: "Wehrt's euch!" Jetzt ruft die Gruberin auch noch zur Demo gegen die Grünen auf. Wie es dazu kommt?

Unbekannte rufen zur Demo in Erding auf: "Gegen diesen Deutschland-Zerstörungs-Irrsinn"

Seit Tagen verbreitet sich eine absenderlose WhatsApp, in der steht: "Am Samstag, 10.6.2023, organisiert Monika Gruber in Erding eine Demo um 10 Uhr am Schrannenplatz. Ich würde Euch bitten, von Eurer Seite alle Menschen zu mobilisieren, die mitgehen gegen diesen Deutschland-Zerstörungs-Irrsinn! (Angemeldete) Demo gegen die wahnsinnige Politik der Grünen!"

Monika Gruber über Demonstration gegen die Grünen: "Das ist kein Kabarett-Event"

Auf AZ-Nachfrage, ob diese Einladung von Monika Gruber selbst stammt – beziehungsweise, wie sie dazu steht – antwortet die beliebte Kabarettistin zunächst nicht.

Dafür lädt sie wenig später ein neues Instagram-Video hoch, in dem sie sich zu dieser Demo äußert: "Zur Aufklärung: Mein Nachbar hat vor 14 Tagen eine Demo gemacht, der war ganz alleine bei uns am Schrannenplatz in Erding gestanden und hat demonstriert mit einem Schild 'Stoppt die grüne Heizungs-Ideologie'. Ich war zu dem Zeitpunkt nicht da, hab irgendwo gespielt, bin zurückgekommen und hab gesagt, ich hab das in der Zeitung gelesen und find das super, beim nächsten Mal geh ich mit."

Offenbar hat sich durch die Unterstützung von Monika Gruber die Lage zugespitzt. Die Kabarettistin klärt dazu auf: "Jetzt ist das Ganze aber etwas eskaliert, das haben viele Leute mitgekriegt, dass ich beim nächsten Mal mit dabei bin. Und zur Aufklärung: Das ist kein Monika-Gruber-Kabarett-Event, ich mach da auch keine politische Rede. Das soll auch keine Wahlkampfbühne für diverse politische Parteien sein. Ich zieh mich da komplett raus. Die Veranstaltung wird's wahrscheinlich am 10.6. geben. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ihr wisst, um was es geht. Und wer Lust hat, bitte hingehen!"

"Billige Propaganda": Fans diskutieren hitzig über Monika Gruber

Mit ihren Aussagen hat Monika Gruber auf ihrem Instagram-Account eine hitzige Diskussion entfacht. Einige Fans stimmen der 51-Jährigen zu und unterstützen sie, wie zahlreiche Kommentare zeigen. Dabei bekommt sie allerdings auch Zuspruch aus der Szene der Verschwörungsideologen: "Es ist schon lange kein Irrsinn mehr, sondern es ist ein klassischer Faschismus, Eingriff in die Eigentumsrechte, Kontrolle des Privateigentums, Sprechverbote, Kontrolle des Individuums, der Gesellschaft und der Wirtschaft." Andere Follower wiederum werfen der Kabarettistin die Verbreitung von "Falschinformationen" und "billige Propaganda" vor.

Grüner Kreisverband Erding wehrt sich: "Das schadet unserer Demokratie"

Auch der Kreisverband Erding von Bündnis 90/Die Grünen hat sich inzwischen zu Wort gemeldet. In einer Stellungnahme erklären die Kreissprecherinnen Carola Bock und Annett Burgarth: "Wer beim Klimaschutz und den damit zusammenhängenden dringend nötigen Maßnahmen immer noch von 'Ideologie' spricht und damit den menschengemachten Klimawandel leugnet, der zeigt deutlich, dass es ihm nicht um Fakten geht. Beim GEG (Gebäude-Energie-Gesetz) wird hysterisch Stimmung gemacht, Angst erzeugt und die Bürgerinnen und Bürger werden mit Falschinformationen verunsichert. Das schadet unserer Demokratie."

Der Kreisverband wehrt sich damit gegen die Ankündigung der Demo gegen "Grüne Energie- und Heizideologie", Monika Gruber wird dabei allerdings nicht angesprochen. "Was die Bürgerinnen und Bürger brauchen, ist Information und Unterstützung. Was sie nicht brauchen, ist Hetze und Stimmungsmache!" Ob Monika Gruber am 10. Juni tatsächlich zur Demo in Erding erscheinen wird, wird sich zeigen.