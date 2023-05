Alfons Schuhbeck: Koch-Comeback am Platzl

Der gefallene Starkoch gibt jetzt wieder Kochkurse – in seinem Gewürzladen am Platzl und seiner Verurteilung wegen Steuerhinterziehung zum Trotz. Die AZ kennt die exklusiven Details.

Steht trotz Verurteilung wegen Steuerbetrug wieder am Herd: Starkoch Alfons Schuhbeck.

Er war Münchens beliebter Starkoch, Ingwer-Terminator und einstiger Platzlhirsch: Alfons Schuhbeck (74; Steuerhinterziehung in Höhe von 2,3 Millionen Euro; Haftstrafe in Höhe von drei Jahren und zwei Monaten) hatte nach seinem Urteil im vergangenen Jahr nach und nach sein Schmankerl-Imperium mitten in München verloren.

Alfons Schuhbeck: Stuben und Orlando geschlossen, nur der Laden am Platzl blieb

Seine Restaurants Südtiroler Stuben und Orlando wurden geschlossen, genauso wie seine Kochschule und sein Catering-Service. Einzig sein Gewürzladen am Platzl blieb.

Jetzt die große Überraschung: Alfons Schuhbeck, der gefallene Herd-Held, der sich zuletzt für seine Verhältnisse stark aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, kocht sich wieder zurück – und zwar am Platzl!

Während Revision: Alfons Schuhbeck gibt Kochkurse

Wie das? Nach AZ-Informationen schwingt der Steuerhinterzieher, der gegen das Urteil Revision eingelegt hat (und diese läuft noch) jetzt wieder den Kochlöffel dort, wo alles angefangen hat. Neuerdings gibt er nämlich in seinem Gewürzladen Kochkurse.

Diese werden bereits auf seiner Homepage angeboten: "Es gibt sie wieder – die beliebten Kochkurse von Alfons Schuhbeck. Besuchen Sie uns auch 2023 in München am Platzl".

Kosten für Kochkurs: 330 Euro für einen Tag mit Alfons Schuhbeck

330 Euro kostet ein Tageskochkurs mit Alfons Schuhbeck, der online buchbar ist. Was es für das Kochkurs-Geld noch gibt: Schuhbecks Kochschürze, Getränke und Speisen während des Kurses, die Kochdemonstration, die Rezeptmappe und eine von Schuhbeck handsignierte Urkunde.

Wer den Kochkurs bucht, lernt – laut Homepage –, wie "bunt und kräuterfrisch die bayerische und italienische Küche ist". Obendrein lernt jeder Kochkursbucher, wie optimistisch Schuhbeck ist. Wer einen Kurs ohne fixes Datum kauft, hat mit seinem Gutschein eine Gültigkeit von drei Jahren.