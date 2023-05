Schuhbecks Büro für Münchner geöffnet: Was dort jetzt verkauft wird

Im ehemaligen Büro des gefallenen Starkochs Alfons Schuhbeck am Platzl befindet sich nun eine Galerie.

Kunst war es auch sehr, sehr oft, was er auf den Teller gezaubert und womit er seine vielen Gäste glücklich gemacht hat. Doch das ist nun doch schon eine Weile her und seitdem ist im Leben von Alfons Schuhbeck (74, Steuerhinterziehung in Höhe von 2,3 Millionen Euro; Haftstrafe in Höhe von drei Jahren und zwei Monaten) ziemlich viel passiert. Leider nichts Gutes. Der einstige Starkoch und Platzlhirsch hat alle seine Lokale und Läden verloren - mit seinem Anwaltsteam bereitet er sich auf die Revision vor und von der Bildfläche ist er auch seit Wochen verschwunden.

Ehemaliges Büro von Schuhbeck: Am Platzl ist jetzt einige Galerie

Dafür gibt es jetzt Neuigkeiten, was seine ehemaligen Büroräume betrifft. Was kaum jemand wusste: In die hohen und hellen Altbauzimmer direkt am Platzl 5 ist vor etwa einem halben Jahr eine Galerie eingezogen.

Es ist die Galerie-Kanzlei Themis von Rechtsanwalt Hannes Hartung (bekanntgeworden als Anwalt vom 2014 verstorbenen Kunstsammler Cornelius Gurlitt), der selbst auch die Idee hatte, die Schuhbeck-Räume für seine Zwecke zu nutzen.

Einst das Büro von Alfons Schuhbeck am Platzl 5, jetzt die Galerie Themis von Rechtsanwalt und Kunstliebhaber Hannes Hartung. © privat

Ausstellung "About Time" hat geöffnet

Rechtsanwalt Hartung ist ebenfalls Kunstliebhaber und Sammler. Als Jurist, der auf Kunstrecht spezialisiert ist, gibt er abwechselnd aufstrebenden Münchner Künstlern und Sammlungen oder Nachlässen, die er betreut, Raum für die Präsentation ihrer Werke. Die eleganten Altbau-Räume hat er vom Vormieter Alfons Schuhbeck übernommen und aufwendig mit Partnern renoviert.

Am 11. Mai eröffnete am Platzl die Ausstellung "About Time" mit informeller Malerei von Anja Stemmer mit einer öffentlichen Vernissage (noch bis 1. September). Ob Alfons Schuhbeck dann auch in seinem Ex-Büro erscheint, dürfte stark bezweifelt werden.