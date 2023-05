Alfons Schuhbeck feiert 74. Geburtstag: Wird es sein (vorerst) letzter in Freiheit sein?

Am Dienstag feiert der gefallene Starkoch Alfons Schuhbeck seinen 74. Geburstag. Es könnt sein (vorerst) letzter in Freiheit sein.

Der Geburtstag dürfte deutlich anders ausfallen, als die Jubeltage zuvor: Münchens einstiger Platzlhirsch und Starkoch Alfons Schuhbeck (Steuerhinterziehung in Höhe von 2,3 Millionen Euro; Haftstrafe in Höhe von drei Jahren und zwei Monaten) wird am Dienstag (2. Mai) 74.

Es dürfte sein (vorerst) letzter Geburtstag in Freiheit sein.

Keine große Sause zum Geburtstag: Alfons Schuhbeck hat keine Bühne mehr

Doch eine große medienwirksame Feier schmeißt der Ingwer-Terminator und Revisionär nicht. Die letzten Wochen hatte sich Schuhbeck stark aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Hinzu kommt, dass er auch keine Bühne mehr hat, um sich feiern zu lassen oder sich selbst ein Ständchen zu singen.

Die Südtiroler Stuben sind längst zu, im Orlando ist jetzt das Ornella und das Teatro in Riem hat Pause (und wird im Oktober von Michael Käfer neu eröffnet). Wie wird Schuhbeck seinen Geburtstag begehen?

Alfons Schuhbeck feiert Geburtstag im kleinen Kreis

Nach AZ-Informationen feiert der gefallene TV- und Promi-Liebling im kleinen, familiären Kreis. Seinen 75. Geburtstag im nächsten Jahr wird Schuhbeck mit sehr großer Wahrscheinlichkeit im Gefängnis verbringen.

Zur Erinnerung: Das Landgericht München I hatte ihn am 27. Oktober 2022 wegen Steuerhinterziehung zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und zwei Monaten verurteilt – ohne Bewährung.

Doch Schuhbeck legte Anfang des Jahres Revision gegen das Urteil ein. Aktuell wird die Causa Schuhbeck also vom Bundesgerichtshof in Karlsruhe geprüft. Können keine Verfahrensfehler gefunden werden und der BGH bestätigt das Urteil, könnte es sein, dass Alfons Schuhbeck bereits im Herbst ins Gefängnis muss.