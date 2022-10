Urteil da! Alfons Schuhbeck muss drei Jahre ins Gefängnis

Wegen des Vorwurfs der Steuerhinterziehung stand Alfons Schuhbeck vor Gericht. Jetzt wurde der 73-Jährige verurteilt. Der Münchner Star-Koch wurde zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren und zwei Monaten verurteilt.

Es war ein Schicksalstag für einen der bekanntesten Gastronomen Deutschlands: Am heutigen Donnerstag (27.10.) entschied das Gericht, ob Alfons Schuhbeck wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe ins Gefängnis muss.

Strafe für Alfons Schuhbeck: Promi-Koch zu drei Jahren und zwei Monaten verurteilt

Der Prozess um Alfons Schuhbeck ist beendet. Der 71-Jährige wurde zu einer Strafe von drei Jahren und zwei Monaten verurteilt. Damit ist klar, dass er ins Gefängnis muss. Er ist schuldig in 21 Fällen. Der Mitangeklagte Jürgen W. wurde wegen Beihilfe zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt.

Staatsanwaltschaft forderte vier Jahre Haft für Alfons Schuhbeck

Beim Abschlussplädoyer hatte die Staatsanwaltschaft mit Blick auf Alfons Schuhbeck von "besonders krimineller Energie" gesprochen und eine Strafe von vier Jahre und zwei Monaten Haft gefordert. Die Anklagebehörde sah es vor dem Landgericht München I als erwiesen an, dass Schuhbeck in seinen Restaurants "Orlando" und den "Südtiroler Stuben" zwischen 2009 und 2015 mithilfe eines Computerprogramms Einnahmen am Finanzamt vorbeigeschleust haben soll.

Alfons Schuhbecks Verteidiger wollte geringere Strafe

Sascha König, Anwalt und Verteidiger von Alfons Schuhbeck, hatte hingegen eine zweijährige Haftstrafe auf Bewährung für seinen prominenten Mandanten gefordert.

Erklärung von Alfons Schuhbeck vor Gericht

Zum Schluss der Verhandlung hatte der Münchner Star-Koch selbst das Wort ergriffen. "Ich weiß, was ich getan habe und dass es falsch war", sagte Alfons Schuhbeck. Er hoffte bis zuletzt auf eine milde Strafe.