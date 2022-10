Nachhilfe für Mithäftlinge: Boris Becker gibt im Knast Yoga-Stunden

Der Tennis-Held ist seit sechs Monaten hinter Gittern. Wie es ihm dort geht – und was er macht.

Seit 29. April in Haft: Boris Becker.

Es ist ein trauriges Jubiläum, das am Samstag für Boris Becker (54) bevorsteht. Am 29. Oktober ist er auf den Tag genau ein halbes Jahr im Gefängnis.

Boris Becker: Ein halbes Jahr hinter Gittern

Nach seiner größten Niederlage am 29. April, als ihn der Londoner Southwark Crown Court zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt hat (er hatte seinen Insolvenzverwaltern Vermögenswerte in Millionenhöhe verschwiegen) – wie geht es dem so tief gefallenen Tennis-Helden jetzt hinter Gittern?

Nach Angaben seines Anwalts gehe es Boris Becker "den Umständen entsprechend gut". Becker "füge sich konstruktiv in den Gefängnisalltag ein", sagte sein deutscher Anwalt Christian-Oliver Moser. Sein Mandant könne jederzeit telefonieren und mit seiner Außenwelt kommunizieren.

Umzug in ein Gefängnis westlich von London

Und tatsächlich: Die ersten Wochen verbrachte BB in dem für Überfüllung, Dreck und Gewalt berüchtigten Wandsworth-Hochsicherheitsgefängnis im Londoner Süden. Danach zog er ins rund 70 Kilometer von London entfernte Huntercombe-Gefängnis um, das unter eine niedrigere Sicherheitsstufe fällt. In der Anstalt für straffällig gewordene Männer aus dem Ausland haben die Insassen größere Freiheiten.

Dazu gehört, dass Gefangene Telefoneinrichtungen in ihren Zellen haben. Von dort aus kann Becker jeden anrufen, der auf seiner Familie- und Freundesliste steht, die er am ersten Tag der Security vorlegen musste.

Boris Becker mit Freundin Lilian de Carvalho Monteiro. © imago/Parsons Media

Besucht werden darf der Ex-Sport-Star Montag, Donnerstag, Samstag und Sonntag von jeweils 14 bis 16 Uhr. Vor allem Lebensgefährtin und Risikoanalystin Lilian de Carvalho Monteiro (33) soll ihn regelmäßig besuchen – und ihm Kraft schenken. Außerdem soll sie auch Boris' Mama Elvira (87) in Leimen, für die eine Reise nach London zu anstrengend ist, eine große Stütze sein – und sie stets telefonisch auf dem Laufenden halten.

Boris Becker: Liebling der Mithäftlinge

Und Boris? Den Angaben des Gefängnisses zufolge leben 480 Männer in Einzel- sowie Gemeinschaftszellen. Sie sollen die Möglichkeit haben, sich weiterzubilden und Sport zu treiben. "Weitere Details seines Gefängnisaufenthalts unterliegen der geschützten Privatsphäre", heißt es vom Anwalt.

Boris Becker hat acht Kilo abgenommen

Wie eine Quelle "Bild" sagte, soll Becker eine Einzelzelle haben und sich im Gefängnis tadellos verhalten: "Er ist bei seinen Mithäftlingen beliebt."

Rund acht Kilo habe er abgenommen, weil er oft im Fitnessstudio trainiert und keinen Alkohol trinkt. Der "Daily Mail" zufolge arbeitet BB als eine Art Hilfslehrer neben dem Gefängnistrainer für Fitness und Psychologie – außerdem gebe er seinen Mithäftlingen Nachhilfe in Yoga und Meditation.

Hat er die Chance, nach Deutschland zu kommen? Sein Anwalt sagte, dass es unklar sei, "ob und gegebenenfalls wann er nach Deutschland abgeschoben wird".

Das britische Innenministerium wollte die Causa Becker im Frühsommer nicht kommentieren, erklärte: "Jeder ausländische Staatsbürger, der wegen einer Straftat zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wird, kommt für eine Abschiebung zum frühestmöglichen Zeitpunkt in Betracht."