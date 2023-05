Schlagerstar Marina Marx: "Fragt Frauen nicht, ob sie schwanger sind!"

Einen eindringlichen Appell richtet die Schlagersängerin Marina Marx an ihre Fans. Sie verbindet ihn mit einem sehr persönlichen Bekenntnis.

Es waren Momente des Schreckens, als Schlagerstar Marina Marx 2019 auf der Bühne von Florian Silbereisen zusammenklappte. Nun spricht die 32-Jährige über ihre Gesundheit: In einem emotionalen Video auf Instagram thematisiert sie eine seltene Erkrankung – die aber nichts mit dem Zusammenbruch zu tun haben soll.

Schon seit drei Jahren leide sie aber auch am PCO-Syndrom, wie sie nun auf Instagram bekennt. An ihrer Gebärmutter seien Zellveränderungen festgestellt worden. Die mit dem Syndrom verbundenen Hormonveränderungen seien die Ursache für einen Testosteronüberschuss, Gewichtsschwankungen, Akne, unregelmäßige Zyklen und Zysten an den Eierstöcken. Es sei für PCO-Patientinnen deshalb schwerer, schwanger zu werden und ihren Kinderwunsch auf natürlichem Weg zu erfüllen.

Marina Marx: "Bitte macht keine Bodyshaming-Kommentare!"

Ihr mutiges Bekenntnis verbindet sie mit einem Appell: "Bitte macht keine Bodyshaming-Kommentare. Fragt Frauen nicht, ob sie schwanger sind oder nicht. Es gibt so viele Mädels da draußen, die Fehlgeburten hinter sich haben, die nicht schwanger werden können, die vielleicht aber auch einfach gar keine Kinder haben möchten."

Es könne nämlich „ganz schön verletzend sein und extrem wehtun“ könne, sowas lesen zu müssen – ein Appell, mit dem Marx nicht allein ist.

Der Kollaps hinter den Kulissen bei Silbereisens großer Show "Die Schlagerchampions – Das große Fest der Besten" hatte einen anderen Grund: Ihr Auftritt 2019 war das TV-Debüt von Marina Marx, und nach der für sie überraschenden Ansage von Silbereisen, ihre die Bühne für eine Live-Performance vor 10.000 Menschen zu überlassen, habe ihr Kreislauf nicht mehr mitgespielt. Die Sängerin brach hinter den Kulissen zusammen.