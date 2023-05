"Sind alle verloren": Gruberin eskaliert und geht gegen Habeck vor

Bei Monika Gruber hat der Frust über die aktuelle politische Lage in Deutschland eine neue Eskalationsstufe erreicht. Die Kabarettistin wütet in einem neuen Video erneut gegen die Grünen und Robert Habeck. Ihre Fans ruft sie dazu auf, sich zu wehren.

Wenn Monika Gruber etwas nicht passt, dann macht sie ihrer Frustration oft lautstark Luft. Als Kabarettistin ist sie es gewohnt, sich zu gesellschaftlichen und politischen Themen auf der Bühne zu äußern. Aber auch auf Instagram findet sie deutliche Worte, um ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen – wie aktuell gegen die Klimapolitik der Grünen.

"Wirtschaftvernichter Habeck": Monika Gruber teilt erneut gegen Grüne aus

Monika Gruber ist frustriert, die Situation in Deutschland macht ihr offensichtlich sehr zu schaffen. Bereits vor wenigen Wochen polterte sie in einem Video öffentlich, dass der soziale Frieden und der Wohlstand durch die Öko-Partei in Gefahr sei. In einem neuen Statement legt sie jetzt nach und schimpft dabei vor allem gegen Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck.

"Dass die Grünen eine Politik machen, die die Mehrheit der Deutschen nicht möchte, das wissen wir ja jetzt allmählich", sagt die Gruberin in einem Clip auf Instagram. "Wirtschaftsvernichter Habeck verbietet jetzt auch noch Hackschnitzel und Pelletheizungen." Damit bezieht sie sich auf das neue Gebäudeenergiegesetz, welches den Einbau von Holzheizungen teurer und komplizierter machen soll. Die Kabarettistin teilt mit ihren Fans und Followern dazu die Beobachtung, dass "täglich weiße Vans mit rumänischen Kennzeichen" nach Deutschland kommen, um die Heizungen, welche ausgebaut werden, mit nach Rumänien zu nehmen. "Dort laufen die wahrscheinlich noch 20 bis 30 Jahre, wie ein Glöckerl."

Gruberin macht deutliche Ansage: "Wehrt euch!"

Den Bürgern wirft Monika Gruber dabei Teilnahmslosigkeit vor und appelliert an die Eigenverantwortung der Menschen: "Keiner macht was. [...] Der Wahnsinn muss gestoppt werden. [...] Wenn nicht ein paar einflussreiche Leute allmählich aufstehen und laut sagen, 'jetzt ist Schluss mit diesem ganzen Irrsinn', dann sind wir, glaube ich, alle verloren." Ihre Wutrede schließt die Kabarettistin mit einer deutlichen Botschaft: "Wehrt euch!"

Ein Verbot von Holzheizungen in Neubauten, wie es Monika Gruber in ihrer Ansprache auf Instagram benennt, soll es laut Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz in Berlin jedoch nicht geben. "Der Einbau von Holzheizungen soll auch weiterhin gefördert werden", teilte ein Sprecher auf Anfrage von " " bereits Ende April mit.

Fans wollen Monika Gruber als Bundeskanzlerin

Von ihren Fans und Followern bekommt Monika Gruber viel Zuspruch, viele sehen sie bereits als neue Kanzlerin. "Moni, geh in die Politik und bringe neuen Schwung rein", lautet ein Kommentar zu dem Video der 51-Jährigen. Allerdings mischen sich auch einige Verschwörungsideologen in die Diskussion ein und sprechen von "gekauften Nachrichten", "Propaganda" und einem "Vernichtungsfeldzug gegen das eigene Land". Dabei wird sogar Bezug auf die Corona-Pandemie genommen: "Alle (bzw. die meisten) halten ihr Maul. Das haben wir doch spätestens in der Corona-Zeit gelernt. Jene, die sich wehren, werden als Leugner, Schwurbler, Nazis usw. geframt."

Doch nicht jeder Fan scheint die Aussagen von Monika Gruber gut zu finden. Ein Kritiker schreibt etwa: "Ich mag Sie sehr, sehr gern, liebe Frau Gruber. Aber so langsam wird es gruselig in Ihrer Echokammer. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bitte akzeptieren Sie die Demokratie und Menschen mit anderen Meinungen und Visionen."