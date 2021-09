CSU-Chef Söder sucht Wege zum Machterhalt in Berlin

Bei der Bundestagswahl am Sonntag wurden die Unionsparteien abgestraft. Auch die einst in Bayern so unbesiegbar erscheinende CSU liegt nur noch leicht über der 30-Prozent-Marke. Parteichef Söder will in Berlin trotzdem weiter mitregieren.

27. September 2021 - 07:20 Uhr | dpa

CSU-Parteichef Markus Söder sitzt in einem Wahlstudio des ZDF bei der "Berliner Runde" zur Bundestagswahl. © Sebastian Gollnow/dpa-Pool/dpa