Auch bei Konzerte kann München diesen Sommer wieder jede Menge bieten: mit dabei ist etwa Robbie Williams im Olympiastadion. Es gibt aber auch Konzerte, die keinen Eintritt kosten. Die AZ gibt einen Überblick über die wichtigsten Gigs.

Guns N' Roses kehren nach Europa zurück: Am 20. Juli 2025 stehen die Power-Rocker in der Allianz Arena auf der Bühne.

Wer Musik liebt und gerne auf Livekonzerte geht, dem wird in München in den Sommermonaten richtig viel geboten. Große Stars geben sich in der bayerischen Landeshauptstadt die Klinke in die Hand, egal ob im Olympiapark, dem Königsplatz oder erstmals auch in der Allianz Arena. Bei unterschiedlichen Musikrichtungen wird jeder auf seine Kosten kommen.

Apropos Kosten – auch für den kleinen Geldbeutel gibt es zahlreiche Veranstaltungen, teilweise sogar mit Gratis-Konzerten. Die AZ hat einen kleinen Überblick über Konzerte, die in den Monaten Juni, Juli, August und September in München stattfinden.

Diese Konzerte finden im Sommer 2025 in München statt

Juni 2025

19. Juni: Samu Haber in der Tollwood-Musika-Arena

in der Tollwood-Musika-Arena 20. Juni: Guns N' Roses in der Allianz Arena

in der Allianz Arena 20. Juni: Grossstadtgeflüster & Paula Caroline in der Tollwood-Musika-Arena

in der Tollwood-Musika-Arena 21. Juni: Edmund in der Tollwood-Musika-Arena

in der Tollwood-Musika-Arena 22. Juni: Suzi Quattro, Manfred Manns’s Earth Band und Maggie Reilly in der Tollwood-Musika-Arena

in der Tollwood-Musika-Arena 23. Juni: Roxette in der Tollwood-Musika-Arena

in der Tollwood-Musika-Arena 24. Juni: Iggy Pop in der Tollwood-Musika-Arena

in der Tollwood-Musika-Arena 25. Juni: Ronan Keating in der Tollwood-Musika-Arena

in der Tollwood-Musika-Arena 26. Juni: The Corrs & Melissa Etherridge in der Tollwood-Musika-Arena

in der Tollwood-Musika-Arena 27. Juni: Billy Idol auf dem Königsplatz

auf dem Königsplatz 27. Juni: Paula Hartmann in der Tollwood-Musika-Arena

in der Tollwood-Musika-Arena 28. Juni: 90s Super Show XXL auf dem Königsplatz (u.a. mit. Dr. Alban, Haddaway, Snap, Lou Bega und 2 Unlimited)

auf dem Königsplatz (u.a. mit. Dr. Alban, Haddaway, Snap, Lou Bega und 2 Unlimited) 28. Juni: FäaschtBänkler in der Tollwood-Musika-Arena

in der Tollwood-Musika-Arena 29. Juni: Berq in der Tollwood-Musika-Arena

in der Tollwood-Musika-Arena 30. Juni Lynyrd Skynyrd in der Tollwood-Musika-Arena

Juli 2025

1. Juli: Heilung & The Hu in der Tollwood-Musika-Arena

in der Tollwood-Musika-Arena 2. Juli: BAP in der Tollwood-Musika-Arena

in der Tollwood-Musika-Arena 3. Juli: Meute in der Tollwood-Musika-Arena

in der Tollwood-Musika-Arena 4. Juli: Alexander Marcus in der Tollwood-Musika-Arena

in der Tollwood-Musika-Arena 5. Juli: 40 Jahre Willy Astor in der Tollwood-Musika-Arena

in der Tollwood-Musika-Arena 6. Juli: ENNIO in der Tollwood-Musika-Arena

in der Tollwood-Musika-Arena 7. Juli: Max Herre & Joy Denalane in der Tollwood-Musika-Arena

in der Tollwood-Musika-Arena 8. Juli: SatchVai Band feat. Joe Satriani & Steve Vai in der Tollwood-Musika-Arena

in der Tollwood-Musika-Arena 9. Juli: Lionel Richie in der Olympiahalle

in der Olympiahalle 9. Juli: Revolverheld in der Tollwood-Musika-Arena

in der Tollwood-Musika-Arena 10. Juli: Element of Crime in der Tollwood-Musika-Arena

in der Tollwood-Musika-Arena 11. Juli: Wanda in der Tollwood-Musika-Arena

in der Tollwood-Musika-Arena 12. Juli: Amistat in der Tollwood-Musika-Arena

in der Tollwood-Musika-Arena 12. und 13. Juli: Klassik am Odeonsplatz

13. Juli: Judas Priest in der Olympiahalle

in der Olympiahalle 13. Juli: Spider Murphy Gang in der Tollwood-Musika-Arena

in der Tollwood-Musika-Arena 14. Juli: Patti Smith Quartet in der Tollwood-Musika-Arena

in der Tollwood-Musika-Arena 15. Juli: Marc Rebillet in der Tollwood-Musika-Arena

in der Tollwood-Musika-Arena 16. Juli: AIR in der Tollwood-Musika-Arena

in der Tollwood-Musika-Arena 17. Juli: Schmidbauer & Kälberer feat. Ami Warning in der Tollwood-Musika-Arena

in der Tollwood-Musika-Arena 18. Juli: Faber in der Tollwood-Musika-Arena

in der Tollwood-Musika-Arena 19. Juli: Münchner Sommernachtstraum im Olympiastadion

im Olympiastadion 19. Juli: LEA in der Tollwood-Musika-Arena

in der Tollwood-Musika-Arena 20. Juli: Jamie Cullum in der Tollwood-Musika-Arena

in der Tollwood-Musika-Arena 26. Juli: Robbie Williams im Olympiastadion

August 2025

2. August: Andreas Gabalier auf dem Königsplatz

auf dem Königsplatz 30. und 31. August: Superbloom Festival im Olympiapark (u. a. mit Post Malone, Shawn Mendes, Hozier und Nelly Furtado)

September 2025

4. September: Ayliva in der Olympiahalle

in der Olympiahalle 11. und 12. September: Cro in der Olympiahalle

in der Olympiahalle 16. September: Drake in der Olympiahalle

Welche Konzerte im Sommer noch geboten sind

Neben den großen Stars gibt es im Sommer 2025 natürlich auch viele kleinere Konzerte in München.

So bietet der im Amphitheater am Olympiasee vom 1. bis 24. August täglich Live-Konzerte von etablierten Bands und Newcomern und das alles bei freiem Eintritt

Schon eine Woche vorher, am 24. Juli, startet im Backstage Kulturzentrum das . 18 Tage lang, bis zum 10. August, werden über 200 Künstler und Künstlerinnen den Besuchern Konzerte, Partys, Märkte, Politics und mehr bieten, bei freiem Eintritt – ein Muss für alle Musik- und Kulturfans.

Vom 5. bis zum 17. August lädt der zu zahlreichen Konzerten ein. Von Klassik und Oper, über Pop und Rock bis zu den besten Musicals-Hits ist für jeden Musikliebhaber etwas geboten.