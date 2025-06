Guns N' Roses 2025 in München: Alle Infos zu Setlist, Anfahrt und Vorband

Pünktlich zu ihrem 40. Geburtstag gehen die Kultrocker von Guns N' Roses 2025 auf große Tournee. Axl Rose und Co. beehren dabei auch die Allianz Arena in München.

München - Am 20. Juni 2025 ist es wieder soweit: Die Rocklegenden von Guns N' Roses lassen auf ihrer großen Europa- und Nahost-Tour 2025 auch in der Münchner Allianz Arena die Bühne brennen.

Wann spielen Guns N' Roses in München?

Ein knappes Jahr vor Helene Fischer gibt sich die US-Band unter dem knackigen Tournee-Titel "Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things" in der Heimspielstätte des FC Bayern die Ehre. Am 20. Juni 2025 legen die Kultrocker um 20 Uhr los, der Einlass in die Allianz Arena beginnt um 18 Uhr. Es ist ein besonderer Zeitpunkt: Im nächsten Jahr feiern Guns N' Roses ihr 40-jähriges Bestehen. 2022 spielten sie zuletzt in der Landeshauptstadt auf, damals im Olympiastadion.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Sänger Axl Rose (l) und Gitarrist Slash von Guns N' Roses beim ihrem Auftritt in Glastonbury. © Yui Mok/PA Wire/dpa

Welche Vorband tritt beim "Guns N' Roses"-Konzert in München auf?

Als Support bringen Guns N’Roses einmal mehr die kalifornische Rockband Rival Sons mit. Die Jungs aus Long Beach waren von Black Sabbath persönlich für ihre letzte Tour ausgewählt worden und mischten das Publikum bereits vor Auftritten der Rolling Stones, AC/DC oder Lenny Kravitz auf.

Setlist: Welche Songs werden Guns N' Roses in München spielen?

Wenn sich Axl Rose und Band an die bisherigen Konzerte halten, dann dürften in München diese Songs zu hören sein:

Mr. Brownstone

Chinese Democracy

Live and Let Die (Wings Cover)

Bad Obsession

Pretty Tied Up

It's So Easy

Yesterdays

Out ta Get Me

Slither (Velvet Revolver cover)

Coma

Absurd

Knockin' on Heaven's Door (Bob Dylan cover)

You Could Be Mine

Double Talkin' Jive

Reckless Life

Estranged

Hard Skool

New Rose (The Damned cover)

Patience

Civil War (with Jimi Hendrix's "Voodoo Child" outro)

Slash Guitar Solo

Sweet Child o' Mine

Perhaps

November Rain

Catcher in the Rye

Wichita Lineman (Jimmy Webb cover)

Down on the Farm (UK Subs cover)

The General

Nightrain

Paradise City

Anreise: Wie kommt man zur Allianz Arena?

Wer mit dem Zug am Münchner Hauptbahnhof oder am Münchener-Ostbahnhof ankommt, nimmt anschließend die S-Bahn zum zentralen Umsteigepunkt Marienplatz und steigt dort in die U-Bahnlinie U 6 (Richtung Garching-Forschungszentrum) ein. Ausstieg ist an der Haltestelle Fröttmaning. Die Fahrzeit vom Marienplatz bis nach Fröttmaning beträgt ca. 16 Minuten. Von dort erreicht man das Stadion bequem über die Esplanade.

Wer direkt vom Flughafen München "Franz-Josef-Strauß" zur Allianz Arena möchte, steigt in die S-Bahn-Linie 8 Richtung Herrsching und fährt mit dieser bis zum Marienplatz. Von dort mit der U 6 (Richtung Garching-Forschungszentrum) bis zur Haltestelle Fröttmaning.