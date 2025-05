Linkin Park 2026 live in München: Infos zu Tickets, Setlist und Anfahrt

Aktuell ist Linkin Park auf Welttournee und gibt 2025 auch fünf Konzerte in Deutschland. 2026 kehrt die amerikanische Nu-Metal-Band zurück und gibt hierzulande weitere Auftritte, einen davon in München. Die wichtigsten Infos zum Gig in der Allianz Arena.

Linkin Park geben am 11. Juni 2026 ein Konzert in der Münchner Allianz Arena.

München – Linkin Park ist im Sommer 2025 auf großer "From Zero World Tour". Im Rahmen des Champions-League-Finales am 31.5. macht die Nu-Metal-Band einen kurzen Abstecher nach München und ist in der Allianz Arena das musikalische Highlight kurz vor dem Anpfiff des Endspiels. Dort bekommt die Band um die neue Frontfrau Emily Armstrong einen ersten Eindruck, was sie dann im Juni 2026 erwarten dürfte.

Wann spielt Linkin Park in München?

Linkin Park geben am 11. Juni 2026 ein Konzert in München, allerdings nicht im Olympiastadion, sondern in der Allianz Arena, der Heimstätte des FC Bayern München.

Vorverkauf für Linkin Park in München: Wann und wo gibt es Tickets?

Für das Münchner Konzert von Linkin Park gibt es mehrere Möglichkeiten, um an Tickets zu kommen.

Am Dienstag, 3. Juni 2025 ab 13 Uhr gibt es

ab 13 Uhr gibt es Am Mittwoch, 4. Juni 2025 um 9 Uhr startet der

um 9 Uhr startet der Ab Donnerstag, 5. Juni 2025 startet der normale Kartenvorverkauf auf den gängigen Ticketportalen wie oder .

Setlist: Welche Songs werden Linkin Park in München spielen?

Noch ist die genaue Setlist für das Konzert in München unbekannt, aber anhand der bisherigen Konzerte der "From Zero World Tour" dürften folgende Songs mit hoher Wahrscheinlichkeit dabei sein.

Somewhere I Belong

Lying From You

Crawling

Two Faced

New Divide



The Catalyst

Burn It Down

Up From the Bottom

A Place for My Head

One Step Closer

Lost

Overflow

What I've Done

Numb

In the End

Faint

Encore:

Papercut

Let You Fade

Heavy Is the Crown

Bleed It Out

Außer München: Wo treten Linkin Park 2026 noch in Deutschland auf?

Neben ihrem Gig in München werden Linkin Park im Rahmen ihrer "From Zero World Tour" 2026 in Deutschland am 1. Juni 2026 noch ein Konzert in Hamburg geben.

Anreise: Wie kommt man zur Allianz Arena?

Wer mit dem Zug am Münchner Hauptbahnhof oder am Münchener-Ostbahnhof ankommt, nimmt anschließend die S-Bahn zum zentralen Umsteigepunkt Marienplatz und steigt dort in die U-Bahnlinie U 6 (Richtung Garching-Forschungszentrum) ein. Ausstieg ist an der Haltestelle Fröttmaning. Die Fahrzeit vom Marienplatz bis nach Fröttmaning beträgt ca. 16 Minuten. Von dort erreicht man das Stadion bequem über die Esplanade.

Wer direkt vom Flughafen München "Franz-Josef-Strauß" zur Allianz Arena möchte, steigt in die S-Bahn-Linie 8 Richtung Herrsching und fährt mit dieser bis zum Marienplatz. Von dort mit der U 6 (Richtung Garching-Forschungszentrum) bis zur Haltestelle Fröttmaning.