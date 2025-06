Das Tollwood-Musikprogramm 2025: Lokalmatadore und Legenden

Für jeden Geschmach etwas dabei: Die Höhepunkte in der Musik-Arena

Das Tollwood-Musikprogramm beginnt am 19. Juni mit einem Auftritt von Samu Haber (nur noch Restkarten). Dann gibt es bis zum Abschluss mit dem britischen Entertainer Jamie Cullum (20. Juli) insgesamt 32 Konzertabende in der Musik-Arena, in der (je nach Bestuhlung) über 5000 Fans ihre Lieblinge feiern können. Das Programm ist wie jedes Jahr sehr bunt gemischt.

Die Hamburger Meute spielt am 3. Juli © Shotbywozniak

Münchner Lokalmatadore

Willy Astor, Wortakrobat vom Hasenbergl, gestaltet am 5. Juli gleich zwei Shows: Um 14.30 Uhr bringt die frische Brise des „Kindischen Ozeans“ den Komiker direkt auf die Bühne der Tollwood Musik-Arena, ein Programm für Kinder und Junggebliebene. Um 19 Uhr führt Astor zum 40-jährigen Bühnenjubiläum durch die Höhepunkte aus allen seinen Programmen. Am 6. Juli gibt der Münchner Sänger Ennio sein Tollwood-Debüt (noch Karten erhältlich). Schon lange ausverkauft ist natürlich der Auftritt der Lokalmatadore der Spider Murphy Gang (13. Juli). Fast zum Tollwood-Inventar hingegen gehören Schmidbauer & Kälberer, die sich für ihren Auftritt (17. Juli) mit Ami Warning verstärken.

Die Legenden

In der Musik-Arena kann man heuer viel Popgeschichte erleben. Suzi Quatro & Manfred Mann’s Earth Band & Maggie Reilly spielen am (22. Juni, ausverkauft). Roxette mit neuer Sängerin führen am 23. Juni (ausverkauft) durch die Hits der schwedischen Band die Per Gessle 1986 mit der 2019 verstorbenen Marie Fredriksson gründete. Der schier unverwüstliche Iggy Pop zeigt am 24. Juni (Restkarten), dass Punk keine Frage des Alters ist. Einen spannenden irisch-amerikanischer Abend verspricht der Auftritt von The Corrs & Melissa Etheridge (26. Juni, noch Karten).

Ebenfalls Legendenstatus haben natürlich Lynyrd Skynyrd (30. Juni, noch Karten), auch wenn kein Gründungsmitglied mehr dabei ist, um „Sweet Home Alabama“ zu spielen. Fast ausverkauft ist Wolfgang Niedecken mit seiner musikalischen Zeitreise durch zwei BAP-Album-Klassiker der 80er Jahre (2. Juli). Die Gitarrengötter Joe Satriani & Steve Vai steigen am 8. Juli (noch Karten) in die Arena hinab. Rockmusikgeschichte schrieb auch Patti Smith (14. Juli, noch Karten), deren Debüt „Horses“ auch schon 50 Jahre her ist.

Exoten und bunte Vögel

Die Schweizer Band Fäaschtbänkler (28. Juni, ausverkauft) ist ein musikalisches Phänomen, bei dem der Humor auch nicht zu kurz kommt. Eine Reise in eine ganz andere Welt unternehmen Heilung & The Hu am (1. Juli, noch Karten), dann gibt es ätherische Volksmusik und Kehlkopfgesang aus der Mongolei. Außergewöhnlich wird auch der Abend mit Meute (3. Juli, Restkarten), denn die elfköpfige Techno-Marching-Band aus Hamburg macht ordentlich Dampf.

Alexander Marcus hingegen lädt am 4. Juli (noch Karten) zu einer Art ironischen Schlagerparty mit hohem Unterhaltungswert. Dem steht der amerikanische Performancekünstler und Musiker Marc Rebillet nicht nach, wenn er am 15. Juli (noch Karten) im Bademantel in die Arena schreitet.

Deutsche Phänomene

Elektropop auf der Höhe der Zeit bieten Großstadtgeflüster & Paula Carolina (20. Juni, noch Karten). Die Berliner Senkrechtstarterin Paula Hartmann bringt am 27. Juni (noch Karten) ihren frischen, melancholischen Pop- und Hip-Hop-Sound in die Tollwood Musik-Arena. Melancholische Balladen haben Berq (29. Juni, ausverkauft) bekannt gemacht. Und Max Herre & Joy Denalane (7. Juli, noch Karten) haben den deutschen den Soul beigebracht.

Niemand textet so hintergründige Balladen wie Sven Regener von Element of Crime (10. Juli, ausverkauft). Während Lea (19. Juli, ausverkauft), die Herzen der jungen Generation erobert hat.