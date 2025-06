Iggy Pop in München: Wo rohe Kräfte sinnvoll walten

Der legendäre Iggy Pop begeistert das Publikum in der Musik-Arena auf dem Tollwood Festival. Die AZ-Kritik.

Iggy Pop kommt nicht halbnackt auf die Bühne. Das wäre töricht. Denn was sollte er dann ausziehen? Nein, er stürmt mit Anzugsweste in die Tollwood-Musikarena, reißt sich das Teil mit großer Geste vom Leib und schmeißt es in die Luft. Und dann, nach sehr wenigen, sehr wirkungsmächtigen Show-Sekunden lässt sich der Oberkörper des 78-Jährigen in seiner ganzen erschlafften Pracht bewundern. Und dieser nackte Oberkörper ist nun mal für das Gesamtkunstwerk Iggy Pop von essenzieller Bedeutung.

Iggy Pop steckt sich das Mikro in die Hose

Er begrüßt dann das Publikum mit einer Art Urschrei und Gesten, die eher das Körperliche als das Geistige der menschlichen Existenz betonen. Während des Eröffnungssongs "T.V. Eye" steckt er sich dann das kabellose Mikro aufrecht in die Hose. Aber danach geht er es etwas weniger stürmisch an.

Schließlich leidet er seit längerem an Skoliose, einer Wirbelsäulenerkrankung, sein Körper ist gekrümmt und er humpelt über die Bühne, manchmal ruht er sich kurz auf der Monitorbox aus. Doch seiner Bühnenpräsenz tut all das keinen Abbruch, und an seiner musikalischen Performance ändert Iggy live rein gar nichts: Er hat zwar in den vergangenen Jahren im Studio verschiedene Stile probiert, auch ruhigere Aufnahmen gemacht, aber im Tollwood-Zelt ist er wie eh und je der Godfather of Punk: immer Vollgas, immer voll auf die Zwölf.

Iggy Pop gibt auf der Bühne alles. © Jens Niering

Mit dem zweiten Song "Raw Power" geht ein roher Kraftschub durch die Arena, und auch die vielen anderen frühen Stooges-Songs knallen ordentlich, allen voran die tollen "Search And Destroy" und "1970". Seine beiden größten Solo-Hits spielt Iggy schon früh und im Doppelpack: Bei "The Passenger" stimmt er den "La la la"-Teil am Ende gar nicht mehr an, er hält einfach das Mikro nach vorne und das Publikum übernimmt, geschätzte Mitsingquote: 98 Prozent, vielleicht auch mehr. Und direkt im Anschluss spielt Schlagzeuger Urian Hackney einen der berühmtesten und tollsten Beats der Rockgeschichte, Iggy besingt "liquor and drugs", aber auch nüchtern kann man sich dieser "Lust For Life" nicht entziehen.

Das alles rockt, und der sehr kraftvolle Schlagzeuger hat einen großen Anteil daran. Eine zusätzliche Klangfarbe zum wüst-wilden Gitarrensound bringt der kleine Bläsersatz mit Trompeter Pan Amsterdam und Posaunist Corey King, die immer wieder spitze Akzente setzen. Echten Luxus gönnt sich Iggy mit Keyboarderin und Gelegenheits-Backgroundsängerin Joan Wasser: Die ist als Joan As Police Woman selbst renommierte Solo-Künstlerin, obendrein studierte Konzertgeigerin - am elektrischen Wurlitzer-Piano ist sie an dem punkrockigen Abend unterbeschäftigt. Gut klingt es, als sie mit Iggy den Refrain von "Some Weird Sin" singt.

Selten wird ein Künstler so gefeiert

Er und seine Sieben-Personen-Band rocken von Stück zu Stück, nach genau einer Stunde sind erstmals stille Töne zu hören, bei "I’m Sick Of You" ist sogar Raum für ein paar elegante Einwürfe des Trompeters. Aber klar, das ist nur der erste Teil dieses Stooges-Songs, ab der Hälfte geht’s dann wieder proto-punkig zur Sache.

Aber noch lauter als die Band ist das Publikum: Die 6.000 Zuschauer in der ausverkauften Arena feiern Iggy Pop zwischen den Songs so frenetisch und begeistert, wie das bei Konzerten selten zu erleben ist. Der legendäre Star bedankt sich höchst freundlich, sagt "Thank you so much, fuck" und winkt immer wieder strahlend ins Publikum.

Und kurz vor Schluss verschwindet er einfach. Der 19. Song und Rausschmeißer ist "Funtime", ein leicht düsterer Partysong, den Iggy in den Siebzigern mit David Bowie geschrieben und aufgenommen hat. Alle zwei Takte spielt die Band ein Crescendo, an dessen Höhepunkt die Zuschauer die Arme nach oben reißen. Iggy tanzt am Bühnenrand noch ein wenig im Stehen, verbeugt sich, klopft sich auf die Brust - und dann schlurft er von der Bühne, plötzlich und recht unvermittelt, langsam und gebückt. Die Band und das Publikum machen noch ein paar Minuten weiter. Iggys Körper mag erschöpft sein, aber die "Funtime" ist noch nicht zu Ende.