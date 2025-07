Eine Tribute-Band? Lynyrd Skynyrd beim Tollwood-Festival

Die aktuelle Besetzung der Band bringt die bekannten Songs aus den 70ern, Note für Note, Lick für Lick

Am emotionalsten wird der Abend, als ein Playback abgespielt wird. Als Sänger Johnny Van Zandt bei der Zugabe „Free Bird“ von der Bühne geht und einen Hut auf dem Mikroständer zurücklässt, einen Hut, wie ihn sein großer Bruder Ronnie Van Zandt einst getragen hat. Der Sänger ist 1977 bei einem Flugzeugabsturz gestorben. Jetzt ist er in Schwarzweiß-Aufnahmen auf der Großleinwand zu sehen, sein Gesang wird zugespielt, die Band begleitet ihn.

Bei dem Absturz kam auch Gitarrist Steve Gaines ums Leben. Und in dem halben Jahrhundert seither sind sämtliche Musiker gestorben, die in den Siebzigern als Lynyrd Skynyrd berühmt wurden. Gleichwohl wird Lynyrd Skynyrd beim Tollwood-Festival 2025 von knapp 6.000 Zuschauern bejubelt.

Wie das möglich ist? Die überlebenden Mitglieder haben sich 1987 wieder zusammengetan, mit Johnny Van Zandt als Erbe seines elf Jahre älteren Bruders. Die Band hat in wechselnden Besetzungen bis heute weitergemacht, obwohl inzwischen alle weiteren Gründungsmitglieder gestorben sind, zuletzt 2023 Gitarrist Gary Rossington.

Zur aktuellen Besetzung gehört der 75-jährige Gitarrist Rickey Medlocke, der ganz früh mit Lynyrd Skynyrd spielte, aber schon vor dem ersten Album weiterzog und erst in den Neunzigern wieder einstieg. Er verleiht der Band Legitimität, ebenso Johnny Van Zandt, der seinem früh verstorbenen Bruder in Aussehen, Stimme und Gesang stark ähnelt. Und doch steht die Frage im Raum, ob diese sieben Männer und zwei Backgroundsängerinnen nicht eher eine Tribute Band sind.

Note für Note nach der Platte

Musikalisch gehen sie es jedenfalls wie eine solche an: Auf der Setlist stehen ausschließlich die bekanntesten Songs aus den Siebzigern. Und die spielen die Musiker nahezu originalgetreu wie auf den Alben - mitunter sogar die Gitarrensoli: Note für Note, Lick für Lick.

Lynryd Skynryd im Tollwood-Zelt © Jens Niering

Das machen die Musiker souverän. Als der Mischer bei der eröffnenden Paradenummer „Workin‘ For MCA“ den Sound justiert hat, zünden die zweistimmigen Gitarrensoli sogleich. Bei „What’s Your Name“ sorgen jeder Break, jede Synkope für Wirkung, genau so wie Ronnie Van Zandt das vor einem halben Jahrhundert mit seinen Mannen ausgetüftelt hat. Die heutige Band verlässt aber auch danach niemals das strenge Korsett der alten Arrangements, von „You Got That Right“ über ein verkürztes „Gimme Back My Bullets“ bis zu „Simple Man“. Und deshalb fehlt jegliche Überraschung - und die Spannung nimmt zunehmend ab. Zudem ist die Band extrem laut.

Das ganze Zelt singt den unzerstörbaren Refrain mit

Gegen Ende aber kann sie noch Trümpfe ausspielen: Da zieht die Dynamik bei „Gimme Three Steps“ an, danach noch mehr, als bei dem J.J. Cale-Cover „Call Me The Breeze“ die Gitarren die Bläsersätze übernehmen. Und dann gibt es noch den Über-Hit „Sweet Home Alabama“. Das ganze Zelt singt den unzerstörbaren Refrain mit, aber auch Ed Kings geniale Gitarrenlicks sind für die Ewigkeit, und die bringt sein Nachfolger Mark Matejka mit seiner Stratocaster Note für Note auf die Bühne.

Lynryd Skynryd im Tollwood-Zelt © Jens Niering

Bei der Zugabe „Free Bird“ verabschiedet Van Zandt sich dann nach der ersten Strophe und überlässt erst seinem verstorbenen Bruder wirkungsvoll die Bühne, dann den Gitarristen mit mehrstimmigen Soli. Die Zuschauer bejubeln die Band danach so lautstark, als ob sie es mit deren Dezibelzahl aufnehmen wollen.

Ein fähiger Showman

Zuvor feierten sie schon das Trio um Simon McBride. Der Ire spielt so virtuos Gitarre, dass er von Deep Purple angeheuert worden ist. Im Tollwood-Zelt beweist er, dass er auch ein entspannter, fähiger Showman ist. Beim Stimmen der Gitarre spielt er verhuscht „Smoke On The Water“ an, unter Johlen des Publikums, dann macht er einen Running Gag daraus und spielt ein berühmtes Motiv nach dem anderen: lustiges Rätselraten mit Deep Purple. Ein paar Takte von „Black Night“ gibt es dann sogar mit der vollen Wucht seiner Rhythmusgruppe.

Lynryd Skynryd im Tollwood-Zelt © Jens Niering

Er covert auch Jimi Hendrix‘ „Power Of Soul“, adaptiert es aber für seinen eigenen Stil, und der erinnert stark an den Gitarrenrock der Achtziger. Und so wundert es nicht, dass Simon McBride auch ein Stück von Bryan Adams spielt: „Kids Wanna Rock“. Dieses Motto gilt auch im Tollwood-Zelt, die nicht mehr Schulpflichtigen wollen ebenfalls nichts anderes, und am Ende seines 45-minütigen Sets hat Simon McBride alle Altersgruppen auf seiner Seite.