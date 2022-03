Coronavirus-News: Leichter Anstieg der Inzidenz in Bayern

Das Coronavirus beschäftigt München, Bayern und Deutschland weiterhin. Alle Neuigkeiten, Maßnahmen und Hinweise zum Erreger Sars-CoV-2 lesen Sie im AZ-Newsblog.

Der Erreger Sars-CoV-2, der die Krankheit Covid-19 auslösen kann, sorgt in München, Bayern und Deutschland seit Monaten für teils drastische Maßnahmen. In unserem Newsblog informieren wir Sie über die aktuellen Corona-Entwicklungen in München und Bayern.

Corona-News vom 08.03.2022

+++ Leichter Anstieg der Corona-Inzidenz in Bayern +++

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern ist leicht gestiegen, verharrt seit Tagen aber auf einem ähnlichen Niveau. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Dienstagmorgen mit 1.560,4 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1.541,9 gelegen, vor einer Woche bei 1.684,4.

Binnen eines Tages meldeten die Gesundheitsämter im Freistaat 26.580 Corona-Neuinfektionen. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus erhöhte sich um 68 auf 21.660. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 7.20 Uhr wiedergeben.

Corona-News vom 07.03.2022

+++ Freie Wähler für schnelles Maskenpflicht-Ende an Schulen +++

Die Freien Wähler fordern ein Ende der Maskenpflicht an Bayerns Grundschulen. "Die Maskenpflicht ist mittlerweile aus der Zeit gefallen, denn Masken an der Schule stehen im krassen Widerspruch zu Partys in der Diskothek", sagte Fraktionschef Florian Streibl laut einer Mitteilung am Montagabend.

Die Maskenpflicht an den Grundschulen solle spätestens zum kommenden Montag (14. März) fallen, sagte Streibl und verwies auf einen Beschluss des Vorstands der Landtagsfraktion der Freien Wähler und des Kultusministeriums. "Die Maskenpflicht an den weiterführenden Schulen soll daraufhin zeitnah abgeschafft werden", betonte Streibl.

Bislang hatten die Freien Wähler wie die CSU immer die Maskenpflicht an den Schulen als wichtige Maßnahme zum Schutz vor einer weiteren Verbreitung der Corona-Pandemie verteidigt.

+++ Lauterbach besorgt wegen steigender Corona-Zahlen +++

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist angesichts wieder steigender Corona-Zahlen beunruhigt. Es werde sich weiter bemerkbar machen, dass die Omikronvariante BA.2 noch ansteckender sei als die ursprüngliche Omikronvariante, sagte der SPD-Politiker am Montag in Berlin. Nach längerem Rückgang stieg die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz den fünften Tag in Folge. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts gab es 1.259,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche.

Zuversichtlich zeigte sich Lauterbach, dass die Verhandlungen in der Ampelkoalition über die künftigen Corona-Auflagen rechtzeitig abgeschlossen werden und ein geändertes Infektionsschutzgesetz auf den Weg gebracht wird. "Wir müssen handlungsfähig bleiben, und so wird das Gesetz auch ausfallen." In der Ampel dringt vor allem die FDP darauf, dass der verabredete Wegfall vieler Corona-Beschränkungen zum 20. März möglichst umfassend ausfällt.

Ob ein entsprechender Gesetzentwurf am Mittwoch im Bundeskabinett beraten wird, sei noch offen. Der Gesundheitsminister sagte, man sei "in der Nähe einer Einigung". Das Gesetz könne auch im Umlaufverfahren auf den Weg gebracht werden.

+++ Frauen belastet die Pandemie deutlich mehr als Männer +++

Frauen schlägt die Corona-Pandemie mehr auf das Gemüt als Männern. Das geht aus dem neuen "Glücksatlas" hervor, den die Universität Freiburg mit Unterstützung der Süddeutschen Klassenlotterie (SKL) erstellt hat. In der Corona-Krise hätten alle Deutschen an Lebenszufriedenheit verloren, aber Frauen deutlich mehr als Männer. Insgesamt wurden von Januar 2020 bis Januar 2022 15.200 Deutsche per Telefon von Ökonomen und Sozialwissenschaftlern befragt.

Die Studie zeigt einen bedeutenden Wandel: So seien Frauen vor der Pandemie glücklicher als Männer gewesen - durchschnittlich gemessen über alle Altersklassen. In der Pandemie seien Frauen eindeutig unglücklicher geworden. Besonders überraschend seien die großen Glückseinbußen von jungen Frauen bis 25 Jahre, bilanzierte Studienleiter Bernd Raffelhüschen von der Uni Freiburg. Sie waren vor Corona die glücklichsten Menschen der Republik.

+++ Corona-Inzidenz in Bayern steigt wieder +++

Mit etwas mehr als 20.600 Neuinfektionen ist die Corona-Inzidenz in Bayern wieder gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner und Woche am Montag mit 1.541,9 an (Stand 3.33 Uhr) – nach 1.507,1 am Sonntag und 1.696 am Montag vor einer Woche. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus erhöhte sich um vier auf 21.582.

Der Landkreis mit der bayernweit höchsten Inzidenz ist Garmisch-Partenkirchen mit 2.981,5 – es ist zugleich der bundesweit höchste Wert unter den kreisfreien Städten und Landkreisen.

Corona-News vom 06.03.2022

+++ Ende der Faschingsferien: Das ist neu in den Schulen +++

In Bayern geht nach den Faschingsferien am Montag die Schule wieder los. Schülerinnen und Schüler können sich über ein paar kleine Lockerungen freuen.

Für viele wird der Wegfall der Maskenpflicht im Sportunterricht eine große Erleichterung darstellen. Erstmals seit 24. November 2021 können Kinder und Jugendliche in der Schule wieder ohne Maske sporteln. Kultusminister Piazolo: "Den Wegfall der Maskenpflicht im Sportunterricht haben sich viele Schülerinnen und Schüler gewünscht und er ist mir auch persönlich sehr wichtig. Denn: Kinder brauchen Bewegung und sportliche Betätigung."

Außerdem gibt es Lockerungen im Musikunterricht, im Chor und Schulorchestern. Lange war Gesang und das Spielen von Blasinstrumenten verboten. Das ist nun (mit zwei Metern Mindestabstand) wieder möglich.

+++ Macht Corona Jugendliche depressiv? +++

Nach einer wirkt sich Corona negativ auf die psychische Gesundheit von Jugendlichen aus. In einem am Sonntag publizierten Kinder- und Jugendreport für Bayern teilt die DAK mit, dass immer mehr Jugendliche an Depressionen erkranken. Demnach sind Mädchen in Bayern 2,1-mal so häufig wegen Depressionen in ärztlicher Behandlung wie männliche Teenies.

Ebenso alarmierend: 14 Prozent mehr bayerische Grundschulkinder leiden neu an starkem Übergewicht (Adipositas). Bei Depressionen lässt sich in dieser Altersgruppe kaum eine Veränderung feststellen.

Bei Kindern zwischen zehn und 14 Jahren zeigt sich ein leichter Rückgang an Depressionserkrankungen (-7,7 Prozent).

+++ Schutz bestimmter Bevölkerungsgruppen bei Triage geplant +++

Menschen mit Behinderungen und Hochbetagte sollen im Fall einer pandemiebedingten Triage künftig besonders geschützt werden. Das gehe aus einem Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes hervor, meldet der unter Verweis auf die Ärztezeitung.

So berichte die Zeitung über einen geplanten Gesetzesentwurf mit zugehöriger Formulierungshilfe. Demnach dürfe niemand aus "Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität benachteiligt werden".

+++ Inzidenz in Bayern sinkt leicht +++

Mit etwas mehr als 23.300 Neuinfektionen ist die Corona-Inzidenz in Bayern leicht gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner und Woche am Sonntag mit 1.507,1 an (Stand 3.33 Uhr) - nach 1.550,7 am Samstag und 1695,3 am Sonntag vor einer Woche. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus erhöhte sich um 16 auf 21.588.

Der Landkreis mit der bayernweit höchsten Inzidenz ist Garmisch-Partenkirchen mit 2.927,1 - es ist zugleich der bundesweit höchste Wert unter den kreisfreien Städten und Landkreisen.

Die Aussagekraft der Daten gilt weiter als begrenzt. Experten gehen davon aus, dass viele Fälle nicht in den RKI-Daten erfasst werden. Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind vielerorts am Limit, Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem dürften zunehmend Menschen ihre Infektion nicht mehr mit einem PCR-Test bestätigen lassen - in solchen Fällen fließt die Infektion nicht in die offizielle Statistik ein.

+++ Inzidenz steigt weiter - RKI registriert 116.889 Corona-Neuinfektionen +++

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat den vierten Tag in Folge einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Sonntagmorgen mit 1.231,1 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1.220,8 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1.240,3 (Vormonat: 1.400,8 ).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 116.889 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.02 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 107.913 Ansteckungen.

Corona-News vom 05.03.2022

+++ Polizei-Einsatz bei AfD-Demo gegen Impfpflicht am Königsplatz +++

Unter dem Motto "Gesund ohne Zwang" versammelten sich am Samstagnachmittag am Königsplatz rund 130 Personen zu einer Demonstration der AfD gegen die geplante Impfpflicht im Rahmen des AFD-Aktionstages.

Kurz nach Beginn der Versammlung fanden sich etwa 50 Personen einer Gegendemonstration am Zugang der Brienner Straße ein, die auf dem Weg vom Karl-Stützel-Platz über die Maxvorstadt zum Odeonsplatz war.

Einige dieser Personen versuchten gewaltsam, eine Absperrung der Polizei mit Sperrgittern zu überwinden. Um dies zu verhindern, mussten die Einsatzkräfte der Polizei auch vom Einsatzstock und einem Reizstoffsprühgerät Gebrauch machen.

Während der AfD-Versammlung soll einer der Redner eine verfassungswidrige Geste gezeigt haben und wurde daraufhin angezeigt. Während der Veranstaltung am Königsplatz war die Polizei mit rund 600 Einsatzkräften vor Ort.

+++ Lauterbach: Müssen mit Corona-Sommerwelle rechnen +++

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat vor zu viel Sorglosigkeit bei der Corona-Entwicklung gewarnt und dringt auf weiterhin wichtige Schutzinstrumente. "Ich teile die Sorge vieler Wissenschaftler: Wir müssen mit einer Sommerwelle rechnen", sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Omikron- und die Delta-Variante seien so infektiös, dass es selbst bei gutem Wetter durch viele Kontakte und nachlassenden Impfschutz wieder zu steigenden Infektionszahlen kommen könnte, wenn es gar keine Einschränkungen mehr gäbe.

Lauterbach betonte, die Länder müssten die Möglichkeit haben, früh auf kommende Wellen zu reagieren. Dazu gehörten Maskenpflichten und Kontaktbeschränkungen. "Es sollte möglich sein, Obergrenzen für private Treffen und öffentliche Veranstaltungen festzulegen sowie Zutrittsregeln etwa für die Gastronomie" - also Zugang nur für Geimpfte und Genesene (2G) oder zusätzlich etwa mit Test (2G plus). Wichtig sei, Testregeln im öffentlichen Raum und in Betrieben weiter durchsetzen zu können. Nach einem von Bund und Ländern beschlossenen Lockerungsplan sollen zum 20. März "alle tiefgreifenderen" Beschränkungen entfallen, wenn die Lage in den Kliniken es zulässt. Die bundesweite Rechtsbasis für solche Maßnahmen läuft am 19. März aus. Über eine neue Grundlage für einen weiter nötigen Basisschutz im Frühling wird gerade beraten.

+++ Reinhardt: Weiter FFP2-Masken tragen +++

Ärztepräsident Klaus Reinhardt rief die Bürger auf, im Handel, in Bussen und Bahnen weiter FFP2-Masken zu tragen. "Im künftigen Umgang mit der Pandemie ist entscheidend, dass Menschen lernen, durch eigenverantwortliches Handeln im Alltag mit Ansteckungsrisiken vernünftig umzugehen", sagte er der "Rheinischen Post". Dazu zählte Reinhardt auch, sich impfen zu lassen, und freiwillige Schnelltests vor privaten Feiern. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund forderte in der Zeitung, unter anderem auch weiterhin kostenfreie Bürger-Schnelltests anzubieten.

+++ Corona-Lockerungen in Österreich: Ansturm auf Diskothek bei Salzburg +++

Das Ende fast aller Corona-Beschränkungen in Österreich hat vor einer Diskothek zu tumultartigen Szenen geführt. Ein paar Hundert Nachtschwärmer versammelten sich laut Polizei schon Stunden vor Mitternacht vor dem Tanzlokal in Oberndorf bei Salzburg. Im Gedränge hätten einige Besucher das Bewusstsein verloren, berichtete die Polizei weiter. Zehn Polizisten mussten einschreiten und ließen den Club frühzeitig öffnen, um die Situation zu entschärfen. Eine verletzte Person musste vom Roten Kreuz versorgt werden.

Unter den Besuchern waren den Angaben zufolge auch viele aus dem benachbarten Bayern. Am Ende konnte nur die Hälfte der Wartenden in die Diskothek. Die Nachtgastronomie war Corona-bedingt in Österreich seit zwei Jahren geschlossen. Die Öffnung der Nachtlokale gehört zu den umfassenden Lockerungen, die seit Samstag in Österreich in Kraft getreten sind. Es gibt keine Zugangsbeschränkungen, keine Obergrenze bei Veranstaltungen und keine Sperrstunde mehr. Es herrscht noch eine FFP2-Maskenpflicht in Teilen des Handels.

Außerdem sind die Vorschriften in Altenheimen und Kliniken strenger. Obendrein macht die Hauptstadt Wien nicht alle Öffnungsschritte mit. So hält sie zunächst an der 2G-Regel in der Gastronomie und einer fast überall geltenden FFP2-Maskenpflicht fest. Grund für die Lockerungen ist die stabile Lage in den Kliniken. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Österreich bei rund 2.200 Fällen pro 100.000 Einwohner, das ist in etwa doppelt so hoch wie in Deutschland.

+++ Corona-Inzidenz in Bayern wieder leicht gestiegen +++

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern ist am Freitag verglichen zum Vortag wieder leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der erfassten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche mit 1.581 an. Am Vortag waren es 1.567. Die bundesweite Inzidenz stieg ebenfalls leicht: von 1.174 auf 1.196.

Die Gesundheitsämter in Bayern meldeten dem RKI innerhalb eines Tages 38.591 neue Infektionen und 64 weitere Todesfälle. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Freistaat zeigte am Freitag der Landkreis Regen mit 2.812; die niedrigste wies mit 636 der mittelfränkische Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim auf.

Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern - oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem gibt es nach Einschätzung des Laborverbands ALM inzwischen eine größere Zahl von Menschen, deren Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigt wird. Diese Infektionen fließen dann nicht in die offizielle Statistik ein.

+++ RKI registriert 192.210 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 1.220,8 +++

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat zum dritten Tag in Folge einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Samstagmorgen mit 1220,8 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1.196,4 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1.253,3 (Vormonat: 1.388,0). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 192.210 Corona-Neuinfektionen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 255 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 250 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 15.550.100 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Corona-News vom 04.03.2022

+++ Corona-Inzidenz in Bayern wieder leicht gestiegen +++

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern ist am Freitag verglichen zum Vortag wieder leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der erfassten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche mit 1.581 an. Am Vortag waren es 1.567. Die bundesweite Inzidenz stieg ebenfalls leicht: von 1.174 auf 1.196.

+++ Offene Clubs und 3G in der Gastro +++

Ab Freitagabend dürften sich viele Tanzflächen in Bayern wieder füllen: Clubs und Diskotheken im Freistaat dürfen ab sofort unter 2G+-Bedingungen öffnen, wie das bayerische Kabinett am Mittwoch beschlossen hat.

Der Besuch von Gastronomie und Hotellerie wird von nun an ebenfalls einfacher. Entsprechend dem bei einer Bund-Länder-Runde im Februar beschlossenen Lockerungsfahrplan gilt in Hotels, Restaurants, Bars und Kneipen von Freitag an wieder 3G. Die Wirte können aber auch wie die Clubs und Diskotheken 2G+-Regeln anwenden.

Etwas Erleichterung gibt es schon jetzt auch beim Sport in Bayern. Die Kapazitätsgrenze bei Sportveranstaltungen wird von 50 auf 75 Prozent erhöht. Maximal erlaubt bleiben 25.000 Zuschauer, die weiter FFP2-Masken tragen müssen.

Corona-News vom 03.03.2022

+++ Bayerns Wirte dürfen 3G- oder 2G-plus-Regeln anwenden +++

In Bayern darf ab Freitag die gesamte Gastronomie alternativ zur 3G-Regel die 2G-plus-Regel für ihre Gäste anwenden. Diese zusätzliche Möglichkeit sei den erst am Dienstag vom Kabinett beschlossenen Vorschriften am Mittwoch noch hinzugefügt worden, teilte die Staatskanzlei am Abend mit.

Nach der 3G-Regel dürfen Geimpfte, Genesene und auch negativ auf Corona Getestete Hotels, Restaurants, Bars und Kneipen besuchen. Sie müssen aber eine Schutzmaske tragen. Die Wirte können sich aber auch dafür entscheiden, nur Gäste zuzulassen, die geimpft oder genesen sind und zudem einen negativen Corona-Test vorweisen oder eine Auffrischungsimpfung erhalten haben. Dafür fällt dann die Maskenpflicht weg.

Staatsminister Florian Herrmann (CSU) sagte: "Freiwilliges 2G plus schafft zusätzliche Flexibilität in der Gastronomie und setzt zugleich einen wichtigen Anreiz für das Impfen." Die Wirte könnten auch bei der 3G-Regel bleiben - dann jedoch mit Maske und ohne laute Musik und Tanz.

+++ Keine Arbeitsverbote für ungeimpfte Pfleger +++

Arbeitsverbote für ungeimpfte Pfleger wird das Münchner Gesundheitsamt heuer wohl kaum aussprechen – zumindest, wenn der Freistaat die Regeln nicht ändert.

Darauf weist die Münchner Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek (SPD) hin. Ihrer Einschätzung nach werden sich die Verfahren so lange hinziehen, dass es unwahrscheinlich sei, dass es heuer überhaupt Tätigkeitsverbote gibt.

Am 16. März müssen die Einrichtungen zwar alle Mitarbeiter melden, die weder geimpft noch genesen sind – die Gesundheitsämter müssen den Betroffenen dann aber eine Beratung anbieten. Hintergrund ist, dass möglichst viele Ungeimpfte überzeugt werden sollen. Zurek fordert allerdings, dass das Verwaltungsverfahren beschleunigt werden müsse. Denn die „konsequente Umsetzung“ der einrichtungsbezogenen Impfpflicht sei dringend nötig.

+++ Auch VGH kippt umstrittene Regelung zum Genesenen-Status +++

Auch der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (VGH) in München stuft die umstrittene Verkürzung des Genesenen-Status nach einer Corona-Infektion auf rund drei Monate als unzulässig ein. Das Gericht entschied am Donnerstag im Fall eines Augsburgers, dass dieser weiterhin den Status als Genesener für sechs Monate erhält.

In den vergangenen Wochen hatten schon eine Reihe anderer Gerichte in Bayern und anderen Bundesländern erklärt, dass die Mitte Januar erlassene Verordnung wohl verfassungswidrig sei. Grund ist, dass der Bund das Robert Koch-Institut (RKI) beauftragt hatte, die Genesenen-Zeitspanne festzulegen.

Die Richter in den Verfahren betonten, dass eine Behörde keine so weitreichende Entscheidung, die die Grundrechte der Bürger betreffen, fällen darf. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat mittlerweile angekündigt, dass durch sein Ministerium künftig die Dauer des Genesenen-Status festgelegt werden soll.

+++ Verband fordert 3G-Wegfall auf Freischankflächen +++

Am Freitag wird in Bayern unter anderem auch in der Gastro gelockert – sowohl innen als auch außen gilt dann die 3G-Regelung. Auch Ungeimpfte dürfen dann also wieder in Restaurant oder Café – vorausgesetzt, sie können einen negativen Corona-Test vorweisen.

Für den Handelsverband "CityPartner München" reicht das jedoch nicht aus. Zwar begrüße man die angekündigten und beschlossenen Lockerungen, "angesichts des bevorstehenden Frühlings und weiter sinkender Inzidenzahlen hätten wir uns jedoch gewünscht, dass die derzeit noch für Freischankflächen der Gastronomie geltende 2G-Regelung bzw. ab Freitag dann 3G-Regelung für Freischankflächen im Außenbereich aufgehoben wird", sagt Geschäftsführer Wolfgang Fischer.

Die Zugangskontrollen würden dem Verband zufolge potentielle Besucher abschrecken, zudem seien sie mitunter schwierig und aufwändig durchzuführen. Erkenntnisse hätten gezeigt, "dass gerade im Außenbereich das Infektionsrisiko mit Abstand mehr als deutlich reduziert ist", heißt es in der Mitteilung.

Corona-News vom 02.03.2022

+++ Novavax-Impfungen in München möglich +++

Die Stadt hat eine erste Lieferung des Novavax-Impfstoffs erhalten. Ab sofort werden im Impfzentrum Riem und den Impf-Außenstellen (Marienplatz, Pasing Arcaden, Theresienwiese, Gasteig) Impf-Termine über das Impfportal des Freistaates BayIMCO für den Impfstoff Novavax freigeschaltet.

Novavax erhalten vorerst jedoch nur Personen, die unter die einrichtungsbezogene Impfpflicht fallen. "Das bedeutet, es werden vorerst nur Personen aus dem Gesundheits- und Pflegebereich mit dem Novavax-Impfstoff geimpft. Die Zugehörigkeit zur betroffenen Personengruppe müssen Impfwillige durch Dokumente nachweisen", wie die Stadt mitteilt.

Der Impfstoff wird in zwei Impfdosen in einem Abstand von mindestens drei Wochen verabreicht.

+++ Weitere Corona-Lockerungen beschlossen: Clubs öffnen wieder in Bayern +++

Das bayerische Kabinett hat am Mittwoch in einer Sitzung die bereits zuvor von Bund und Ländern beschlossenen Corona-Lockerungen ab Freitag (4. März) ebenfalls umgesetzt.

Demnach gilt ab Freitag unter anderem die 3G-Regel in der Gastro – auch Ungeimpfte erhalten dann also wieder Zugang zu Restaurant und Café, ein negativer Corona-Test vorausgesetzt. Zudem dürfen die Clubs und Diskotheken im Freistaat wieder öffnen, hier gilt jedoch die 2G+-Regelung. Für Besucher gilt dort keine Maskenpflicht.

Auch bei den Zuschauerbegrenzungen wird gelockert: Künftig ist bei Kultur- und Sportveranstaltungen eine Auslastung von 75 Prozent erlaubt – bei einer Maximalzahl von 25.000 Zuschauern.

Damit setzt der Freistaat die zweite Stufe des Lockerungsplans um, der bei einer Bund-Länder-Runde im Februar beschlossen worden war.

+++ Omikron-Verfügungen zu längerer Arbeitszeit aufgehoben +++

Bayerische Arbeitnehmer in der sogenannten kritischen Infrastruktur müssen wegen der Corona-Situation verhängte längere Arbeitszeiten nicht mehr hinnehmen. Die entsprechenden Allgemeinverfügungen würden in allen Regierungsbezirken mit Wirkung zum Donnerstag aufgehoben, teilte das Bayerische Arbeitsministerium am Mittwoch mit.

Die Regelung war im Januar erlassen worden. Damals wurde befürchtet, massenhafte Krankmeldungen wegen Infektionen mit der hochansteckenden Omikron-Variante des Coronavirus könnten wichtige Bereiche lahmlegen. An Werktagen konnten betroffene Arbeitgeber damit bis zu 12 Stunden Arbeitszeit anordnen, die Wochenarbeitszeit sollte 60 Stunden nicht überschreiten. Die Regelung sollten eigentlich erst am 19. März auslaufen.

+++ Corona-Inzidenz in Bayern deutlich gesunken +++

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Mittwoch in Bayern deutlich gesunken. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Morgen mit rund 1.574 an, am Vortag waren es noch 1.684. Der Freistaat liegt aber weiterhin sehr deutlich über dem Bundesschnitt von knapp 1.172.

+++ Sorgenfreier Sommer? Drosten mahnt +++

Virologe Christian Drosten geht nicht von einem Sommer gänzlich frei von Corona-Sorgen aus. Zum einen sei der jetzige Impffortschritt nicht ausreichend, zum anderen sei die Infektionstätigkeit durch die Omikron-Variante weiter hoch, sagte er im Podcast "Coronavirus-Update" bei NDR-Info.

Drosten gab zu bedenken, dass beispielsweise in Südafrika die Omikron-Welle mitten im Hochsommer steil gestiegen sei. "Man wird sich auch im Sommer mit diesem Omikron-Virus anstecken können." Entsprechend halte er es auch im Sommer für ratsam, weiter in Innenräumen Masken zu tragen. Besonders das Tragen von FFP2-Masken in Innenräumen sei auf lange Sicht "die effizienteste Maßnahme überhaupt".

Corona-News vom 01.03.2022

+++ Kabinett tritt am Mittwoch zusammen +++

Das bayerische Kabinett kommt am Mittwoch (10 Uhr) außerplanmäßig zu Beratungen zusammen. Im Zentrum steht der Ukraine-Krieg. Weiteres Kabinetts-Thema ist Corona. Hier will der Ministerrat noch Öffnungs-Entscheidungen einer Bund-Länder-Runde im Februar umsetzen und die Corona-Verordnung entsprechend anpassen.

Unter anderem sollen an diesem Freitag Diskotheken und Clubs wieder öffnen dürfen, voraussichtlich unter 2G-plus-Bedingungen. Zudem sollen die Regeln für die Gastronomie gelockert werden: Hier sollen neben Geimpften und Genesenen auch Menschen mit negativem Test wieder zugelassen werden.

+++ Ukraine-Flüchtlinge: Kostenlose Corona-Tests in München +++

Menschen, die vor dem Krieg aus der Ukraine geflüchtet sind, erhalten in München kostenlose Corona-Tests – das teilte die Stadt am Dienstag mit. Die Maßnahme betreffe sowohl PoC-Antigen- als auch PCR-Tests.

"Es gelten die Voraussetzungen der Coronavirus-Testverordnung. Das heißt: Geflüchtete aus der Ukraine müssen über keine Krankenversicherung verfügen, um ein Testangebot in Anspruch nehmen zu können", heißt es in der Mitteilung weiter.

Neben der kommunalen Teststation auf der Theresienwiese sind die Tests auch in allen weiteren beauftragten Teststellen, Apotheken sowie "weiteren Leistungserbringern" gratis.

+++ Corona-Inzidenz in Bayern gesunken +++

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern bleibt auf hohem Niveau. Das RKI gab den Wert am Dienstagmorgen mit 1.684,4 an (Vortag: 1.696). Vor einer Woche lag die Inzidenz noch bei 1.761,9. Die Gesundheitsämter in Bayern meldeten binnen eines Tages 24.667 Corona-Neuinfektionen.

+++ Ungeimpftes Pflegepersonal droht ab Sommer ein Betretungsverbot +++

Die Corona-Impfpflicht für Beschäftigte in Pflege und Gesundheitswesen soll in Bayern langsam und schrittweise durchgesetzt werden. In letzter Konsequenz sollen Beschäftigten, die sich weiterhin nicht impfen lassen wollen, ungefähr ab Sommer Betretungsverbote drohen. Dies teilte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU)mit. Bei Neueinstellungen gilt die Impfpflicht direkt ab 16. März.

Konkret wird die Impfpflicht in einem gestuften Verfahren umgesetzt: Ab dem 16. März müssen die Einrichtungen zunächst alle Mitarbeiter melden, die noch nicht geimpft oder genesen sind oder sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können.

Auf ein Beratungsangebot folgt dann eine förmliche Aufforderung zur Vorlage der gesetzlich festgelegten Nachweise beim Gesundheitsamt. Erfolgt dies nicht, wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet. "In letzter Konsequenz – aber nur als Ultima Ratio – kann dann ein Betretungsverbot ausgesprochen werden", erklärte das Ministerium.

Corona-News vom 28.02.2022

+++ Corona-Inzidenz in fast allen Altersgruppen in Bayern gesunken +++

Die Corona-Inzidenzen sind in Bayern zuletzt fast über alle Altersgruppen hinweg zurückgegangen - auch bei Kindern im Schulalter, wo die Zahlen aber nach wie vor am höchsten sind. Für die Altersgruppe der Sechs- bis Elfjährigen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell bei 3.473, wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) am Montag mitteilte. Das sind mehr als 500 weniger als noch vor einer Woche, der Wert bleibt aber immer noch rund doppelt so hoch wie in der Gesamtbevölkerung.

Auch andere Kinder im Schulalter sind weiter überdurchschnittlich von Corona betroffen - doch auch hier gingen die Zahlen zuletzt merklich zurück: Bei den 12- bis 15-Jährigen sank die Sieben-Tage-Inzidenz ebenfalls um rund 500 auf jetzt 2.839. Bei der Gruppe der 16- bis 19-Jährigen ging der Wert um gut 200 auf jetzt 2.676 zurück. Eher leichtere Rückgänge zu verzeichnen gab es auch in den Altersgruppen 0 bis 5 Jahre auf jetzt 1.572 und in der Gruppe der 20- bis 34-Jährigen auf jetzt 2.168. Bei den 35- bis 59-Jährigen ging die Sieben-Tage-Inzidenz auf 1.729 zurück.

Eher stabile beziehungsweise leicht steigende Werte waren zuletzt bei den 60- bis 79-Jährigen (jetzt 753) und den Menschen über 80 (jetzt 702) zu verzeichnen. Vergangene Woche hatte das LGL für alle Altersgruppen ab 20 steigende Inzidenzen gemeldet. Da es dort - anders als bei Kindergarten- und Schulkindern - keine verpflichtenden regelmäßigen Tests gibt, ist hier allerdings noch mit einer höheren Dunkelziffer zu rechnen.

+++ Viele Kliniken in Oberbayern müssen Operationen weiter verschieben +++

In Oberbayern müssen Dutzende Krankenhäuser aufschiebbare Operationen weiter aussetzen. Die Regierung von Oberbayern verpflichtete laut Mitteilung vom Montag 76 Kliniken dazu, bis zum 18. März weiter von stationären Behandlungen abzusehen, die unter medizinischen Aspekten aufschiebbar sind. Die Belastung für das Gesundheitssystem sei in der Omikron-Welle nach wie vor hoch. Die Regelung gilt bereits seit November.

Ausnahmen könne es aber nach Abstimmung mit den jeweiligen Ärztlichen Leitern Krankenhauskoordinierung geben. Dazu müssen die Kliniken sicherstellen, dass die betreffenden Betten innerhalb von 48 Stunden wieder zur Verfügung stehen könnten.

Seit Ende Januar habe die Zahl der Covid-Patienten auf Intensivstationen wieder zugenommen. Zudem seien bei den Normalpflegebetten die Neuaufnahmen von Patienten mit der Haupt- oder Nebendiagnose Covid-19 deutlich gestiegen. Medizinisch dringliche Operationen wie zeitkritische Herz- oder Tumor-Operationen sind nicht von der Regelung betroffen.

+++ Corona-Inzidenz in Bayern steigt leicht - rund 18.800 Neuinfektionen +++

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet am Montagmorgen eine Inzidenz von 1.696 - ein Plus von 0,7 gegenüber dem Sonntag. Der bundesweite Schnitt liegt bei einer Inzidenz von 1.238,2 (Vortag: 1.240,3) . Im Wochenvergleich ist die Inzidenz in Bayern dagegen gesunken. Am Montag der vergangenen Woche lag der Wert bei 1.789,2. Auch die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen eines Tages sank demnach im Wochenvergleich von knapp 21.000 auf rund 18.800. In München liegt der Inzidenzwert bei 1.230,4.

Von den zehn Landkreisen und Städten, die deutschlandweit am stärksten betroffen sind, liegen acht in Bayern. An der Spitze liegt - mit größerem Abstand - der Landkreis Regensburg mit 3.464,2. Die Stadt Regensburg folgt auf Platz fünf mit 2.682,1.

Auf den Intensivstationen ging die Zahl der Corona-Patienten in den vergangenen Tagen zurück: Das Divi-Intensivregister meldete am heutigen Montag 371 Corona-Patienten auf Intensivstationen im Freistaat - eine Woche zuvor waren es noch 401. Aktuell mussten von ihnen 158 invasiv beatmet werden - vor einer Woche waren es noch 180.

Deutschlandweit geht die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter zurück. Das RKI meldet 62.349 Ansteckungen und 24 weitere Todesfälle. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1.346,8 (Vormonat: 1.073,0). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 62.349 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 73.867 Ansteckungen.

Corona-News vom 27.02.2022

+++ RKI streicht 40 Länder von Liste der Hochrisikogebiete +++

Fast 40 Länder sind am Sonntag von der Bundesregierung von der Liste der Corona-Hochrisikogebiete gestrichen worden, darunter EU-Staaten wie Italien, Polen und Belgien. Für Reisende, die aus Ländern kommen, die nicht mehr als Hochrisikogebiet eingestuft werden, erleichtert sich die Rückkehr nach Deutschland. Neu als Hochrisikogebiete eingestuft wurde kein Land.

Die von der Liste gestrichenen EU-Länder sind: Belgien, Bulgarien, Italien, Kroatien, Luxemburg, Polen, Schweden, Ungarn. Außerdem folgende Überseegebiete Frankreichs: Guadeloupe, St. Barthélemy, St. Martin - sowie folgende Überseegebiete der Niederlande: Aruba, Bonaire, Curaçao, St. Eustatius, Saba, St. Martin.

Wer aus einem Hochrisikogebiet einreist und nicht vollständig geimpft - also in der Regel zwei Mal - oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich frühestens fünf Tage nach der Einreise mit einem negativen Test davon befreien.

+++ Corona-Inzidenz in Bayern sinkt weiter +++

Die Corona-Inzidenz in Bayern ist erneut leicht gesunken. Am Sonntagmorgen meldete das Robert Koch-Institut einen Wert von 1695,3 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche für den Freistaat. Tags zuvor waren es noch 1708,2. Bundesweit hat Bayern damit zurzeit nach Sachsen-Anhalt (1803,5) den zweithöchsten Wert bei den Corona-Inzidenzen. Der bundesweite Durchschnitt lag am Sonntag bei 1240,3. Für München meldete das RKI am Sonntag eine Inzidenz von 1241,1 (Vortag: 1267,3).

Insgesamt meldete das RKI 26 638 neue Fälle in Bayern. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus seit Beginn der Pandemie stieg um 6 auf 21 313. Die gemeldeten Fallzahlen in Bayern stagnierten in den vergangenen Wochen auf hohem Niveau.

Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem gibt es nach Einschätzung des Laborverbands ALM inzwischen eine größere Zahl von Menschen, deren Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigt wird - diese Infektionen fließen damit nicht in die offiziellen Statistiken ein.

Corona-News vom 26.02.2022

+++ Inzidenz in Bayern sinkt leicht +++

Die Corona-Inzidenz in Bayern ist leicht gesunken. Am Samstagmorgen meldete das Robert Koch-Institut einen Wert von 1.708,2 für den Freistaat. Das ist 9,1 weniger als am Freitag und der niedrigste Wert seit dem 4. Februar. Bundesweit weist Bayern damit derzeit nach Sachsen-Anhalt die zweithöchste Corona-Inzidenz auf.

Insgesamt meldete das RKI 34.553 neuen Fälle in Bayern. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit Corona seit Beginn der Pandemie stieg um 41 auf 21.307. Die gemeldeten Fallzahlen in Bayern stagnierten in den vergangenen Wochen auf hohem Niveau. Höhepunkt war nach Zahlen des RKI ein Wert von 1.840,4 am 9. Februar.

Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind.

+++ RKI registriert 175.833 Neuinfektionen - Inzidenz bei 1.253,3 +++

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Samstagmorgen mit 1.253,3 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1259,5 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1.350,4 (Vormonat: 940,6). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 175.833 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 5 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 189.105 Ansteckungen.

Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem gibt es nach Einschätzung des Laborverbands ALM inzwischen eine größere Zahl von Menschen, deren Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigt wird – diese Infektionen fließen damit nicht in die offiziellen Statistiken ein. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 250 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 210 Todesfälle.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 14.574.845 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Freitag mit 6,28 an (Donnerstag: 6,27). Darunter sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben. Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Samstag mit 10.758.500 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 122.621.

Corona-News vom 25.02.2022

+++ Novavax-Vakzin wird ausgeliefert - Impfungen ab nächster Woche +++

Am Donnerstag sind die ersten Lieferungen des Novavax-Impfstoffes beim Bund angekommen, am Freitag werden sie an die Länder verteilt.

Vorgesehen ist, dass das Vakzin vorerst nur an die Länder geht und noch nicht an Arztpraxen. Die erste Lieferung sollte 1,4 Millionen Dosen umfassen. Angeboten werden soll das Mittel von Novavax vorrangig Beschäftigten im Gesundheitswesen.

Es gibt Hoffnungen, dass es eine Alternative für manche sein könnte, die sich nicht mit den bisherigen mRNA-Impfstoffen von Biontech und Moderna impfen ließen. Der Novavax-Impfstoff basiert auf einem klassischeren Verfahren. Ab nächster Woche soll es dann die ersten Impfungen geben.

+++ Krankenhausgesellschaft von geplantem Pflegebonus enttäuscht +++

Die Bayerische Krankenhausgesellschaft (BKG) zeigt sich von der geplanten Umsetzung des Corona-Bonus für die Beschäftigten im Pflegebereich enttäuscht. "In der Höhe zu niedrig, in der Umsetzung unfair und in der Wirkung nicht erfolgreich", fasste Geschäftsführer Roland Engehausen die Kritik am Donnerstag in einer Mitteilung zusammen.

Es sei unbestritten, dass die Pandemie-Herausforderungen vor allem auf den Intensivstationen besonders belastend waren. Für die dort Tätigen wäre eine deutliche und nachhaltige Gehaltsverbesserung und Steuerbefreiung von Zulagen nötig, betonte Engehausen. Ansonsten würden die Patienten in "echter Teamarbeit" versorgt, bei der sich "in den Hochphasen der Pandemiebewältigung" alle Krankenhausbeschäftigten "der immensen Herausforderung gestellt" hätten.

"Wir kritisieren daher die Ungleichbehandlung. Es kann nicht sein, dass – anders als in der Altenpflege – nur die Beschäftigten ausgewählter Kliniken vom Pflegebonus profitieren sollen. Das ist unfair", sagte Engehausen. "Da macht es sich der Gesetzgeber schon etwas zu leicht, um Geld zu sparen."

Corona-News vom 24.02.2022

+++ EU-Behörde gibt grünes Licht für Booster und Impfstoff für Kinder +++

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat grünes Licht gegeben für die Booster-Impfung von Kindern ab 12 Jahren mit dem Corona-Impfstoff der Hersteller Pfizer und Biontech. Das teilte die EMA am Donnerstag in Amsterdam mit. Die Experten stimmen auch der Grund-Impfung von Kindern von sechs bis elf Jahren mit dem Impfstoff des Herstellers Moderna zu. Eine endgültige Entscheidung muss die EU-Kommission treffen. Das gilt als Formsache. Die EMA betonte aber, dass die EU-Mitgliedsstaaten selbst entscheiden, ob eine Auffrischungs-Impfung für Kinder angeboten werden soll.

Auch der Impfstoff von Moderna soll für Kinder von 6 bis 11 Jahren zugelassen werden. Die Wirksamkeit und Sicherheit des Präparates sei ebenso hoch wie bei Erwachsenen. Für Kinder soll die Dosis um 50 Prozent reduziert werden, wie die EMA mitteilte. Studien zeigten, dass damit der Immunschutz bei Kindern so hoch sei wie bei Jugendlichen von 18 bis 25 Jahren mit der hohen Dosis. Mögliche Nebenwirkungen seien Schmerzen und Röte an der Einstichstelle, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Übelkeit, Fieber oder Gelenkschmerzen.

+++ Zurek fordert gesetzliche Hygiene-Regelungen für Pflegeeinrichtungen +++

Um Pflegebedürftige zu schützen, fordert Münchens Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek gesetzliche Hygiene-Regelungen sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene. "Immer wieder werden erweiterte Schutzmaßnahmen und eine Pflegeoffensive für diese vulnerable Gruppe gefordert. Die Forderung nach einer adäquaten Hygiene in diesen Einrichtungen stand bislang jedoch nicht im Fokus. Notwendig ist der Erlass einer Hygieneverordnung analog der für Kliniken und ambulant operierende Einrichtungen. In dieser müssen die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Betreiber sowie die erforderlichen Hygienestrukturen der Einrichtungen festgelegt sein", wird Zurek in einer Mitteilung vom Donnerstag zitiert.

In den ersten beiden Pandemiewellen infizierten sich in den Münchner Pflegeeinrichtungen 2.373 Pflegebedürftige mit dem Coronavirus, 569 (24 Prozent) verstarben. Als todesursächlich wurde bei mehr als 90 Prozent der Verstorbenen eine Covid-Erkrankung festgestellt. Im dritten Pandemiejahr haben sich seit dem 1. Januar 2022 bislang 1.075 Pflegebedürftige infiziert, 36 (rund 3 Prozent) verstarben.

+++ Mehr als 5.600 neue Corona-Infektionen in Bayern gemeldet +++

Nach zwei Jahren Pandemie ist das Ende der Omikron-Welle in Bayern nach wie vor nicht in Sicht. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Donnerstag 54.681 neue Corona-Infektionen im Freistaat, 12.000 mehr als am Vortag. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg von 1.763 auf gut 1.804 Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner – weit über dem Bundesdurchschnitt (1.265,0). 39 Menschen starben an der Lungenkrankheit. Die Gesamtzahl der Toten im Freistaat stieg damit auf 21.227.

Die bundesweit höchste Infektionsrate meldete das RKI am Donnerstag für den Landkreis Regensburg mit einer Inzidenz von 4.340,2, gefolgt von der Stadt Regensburg mit 3.403,2. Ursache war in beiden Kommunen eine sehr hohe Zahl von Nachmeldungen. Für München wird derzeit eine Inzidenz von 1.293,0 (Vortag: 1.357,5) registriert. Die täglich gemeldeten Infektionszahlen können stark schwanken, da es in den örtlichen Gesundheitsämtern wegen technischer Probleme oder Überlastung zu Verspätungen bei der Weiterleitung der Daten kommt.

+++ Mehr als 14 Millionen Corona-Infektionen in Deutschland registriert +++

Seit Beginn der Pandemie sind in Deutschland mehr als 14 Millionen Corona-Infektionen registriert worden. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstagmorgen bekannt gab, haben die Gesundheitsämter ihm insgesamt 14.188.269 Infektionen gemeldet.

Die tatsächliche Zahl der Infektionen dürfte deutlich höher liegen, da viele nicht erkannt werden. Weil sich einige Menschen mehrfach ansteckten, lässt sich aus dieser Zahl nicht ermitteln, wie viele Menschen das Virus nachweislich schon in sich trugen.

+++ Bundesweite Inzidenz sinkt weiter +++

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gesunken. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche mit 1.265,0 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1.278,9 gelegen.

Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1.385,1 (Vormonat: 840,3). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 216.322 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 5 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 235.626 Ansteckungen.

Corona-News vom 23.02.2022

+++ Söder: Kein Sputnik in Bayern +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat Russlands Vorgehen im Ukraine-Konflikt scharf verurteilt und in einer Landtagssitzung am Mittwoch zudem angekündigt, dass ein Ankauf des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V durch den Freistaat nun vom Tisch sei.

Im April vergangenen Jahres hatte Söder angekündigt, 2,5 Millionen Dosen des Vakzins kaufen zu wollen. Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat den Impfstoff aber bislang nicht zugelassen, so dass er in Deutschland nicht verwendet werden kann. Doch selbst wenn es nun eine Zulassung gäbe, sagte Söder, sei es angesichts des russischen Vorgehens nun nicht mehr vorstellbar, die Verhandlungen weiterzuführen. "Das ist vorbei", betonte er.

+++ Umfrage: Konsumverhalten durch Pandemie verändert +++

In der Corona-Krise sind die Bürger in Deutschland laut einer Umfrage mehrheitlich zurückhaltender in ihrem Konsumverhalten geworden. 60 Prozent der Befragten sagten in einer neuen Studie des Opaschowski Instituts für Zukunftsforschung, ihre Lebenseinstellung habe sich nachhaltig verändert. Sie stimmten der Aussage zu: "Beim Konsumieren und Geldausgeben bin ich maßvoller und bescheidener geworden - und vermisse nichts."

Es seien jedoch mehr Frauen (65 Prozent) als Männer (56 Prozent), die nach eigenem Bekunden Maß halten. Zu einer bescheideneren Konsumhaltung bekannten sich laut Umfrage auch eher die über 50-Jährigen (67 Prozent) als die Generation unter 30 Jahren (50 Prozent). Für überraschend hoch hält Opaschowski den Anteil der Großstädter. 65 Prozent von ihnen bekundeten, sie seien maßvoller und bescheidener geworden. Landbewohner, also die nicht in Großstädten lebenden Befragten, stimmten nur zu 53 Prozent dieser Aussage zu.

+++ Impfbilanz in München +++

In der vergangenen Woche sind im Impfzentrum Riem, in den Impfaußenstellen (Marienplatz, Theresienwiese, Pasing Arcaden) und im Kinder- und Jugend-Impfzentrum Gasteig sowie bei den mobilen Sonder-Impfaktionen insgesamt 5.416 Personen geimpft worden (435 Erst-, 1.645 Zweit- und 3.336 Drittimpfungen). Die Zahlen der wöchentlichen Impfungen gehen in München und Deutschland immer weiter zurück.

+++ Bundesregierung plant Erleichterungen bei Corona-Reiseregeln +++

Bei den Corona-Regeln für Urlaubsrückkehrer sollen Erleichterungen kommen - besonders für Familien mit Kindern. Das sehen Änderungen der Einreiseverordnung von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) vor, mit denen sich am Mittwoch das Bundeskabinett befassen soll. So sollen Länder nur noch als Hochrisikogebiete mit weitergehenden Auflagen bei der Rückkehr nach Deutschland eingestuft werden, wenn dort Virusvarianten mit "stärker krankmachenden Eigenschaften" grassieren als die hierzulande dominierende Omikron-Variante. Die Neuregelungen sollen ab 4. März greifen.

Für Kinder unter 12 Jahren soll es möglich werden, sich nach Rückkehr aus Hochrisikogebieten direkt aus einer sonst anstehenden Quarantäne frei zu testen. Bisher gilt generell: Wer aus solchen Gebieten kommt und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich frühestens fünf Tage nach Einreise mit einem negativen Test daraus befreien. Für Kinder unter 6 Jahren endet die Absonderung bisher fünf Tage nach Einreise automatisch - aber ohne Möglichkeit, sich früher frei zu testen, wenn sie keinen Nachweis als Genesene oder Geimpfte haben.

Corona-News vom 22.02.2022

+++ Umstrittene Regelung zum Genesenenstatus erneut von Gericht gekippt +++

Einmal mehr hat ein bayerisches Gericht die umstrittene Verkürzung des Genesenenstatus nach einer Corona-Infektion für unzulässig erklärt: Das Verwaltungsgericht in München gab am Dienstag drei Eilanträgen von Bürgern statt, die gegen die Verkürzung des Genesenenstatus von sechs auf rund drei Monate geklagt hatten. Die Beschlüsse gelten allerdings nur für die Antragsteller.

Die Münchner Richter haben grundlegende verfassungsrechtliche Bedenken an dem Vorgehen. Die Übertragung der Entscheidung über die Dauer des Genesenenstatus von der Bundesregierung auf das Robert Koch-Instituts (RKI) verstoße "angesichts der Bedeutung für die Ausübung von Grundrechten gegen den verfassungsrechtlichen Wesentlichkeitsgrundsatz", teilte das Gericht mit. Bund und Länder haben mittlerweile entschieden, dass künftig nicht mehr das RKI für die Zeitspannen-Festlegung zuständig sein soll.

+++ Omikron-Höhepunkt in Krankenhäusern noch nicht erreicht +++

Die Inzidenz ging in den vergangenen Tagen meist zurück, doch in den Kliniken spiegelt sich das noch nicht wieder. Stattdessen stehe den Kliniken der Höhepunkt der Belastung durch die Omikron-Welle weiter bevor, sagte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Andreas Wagener, der "Rheinischen Post".

"Der Scheitelpunkt der Omikron-Belastung in den Krankenhäusern ist noch nicht ganz erreicht. Aktuell sind weiterhin steigende Belegungszahlen in den Krankenhäusern zu verzeichnen, wobei sich die Dynamik weiter abschwächt."

Wagener sagte, vor allem auf den Normalstationen verzeichne man weiterhin steigende Fallzahlen. Die Belegung der Intensivstationen sei deutschlandweit derzeit beständig. "Wir gehen gegenwärtig davon aus, dass wir bei der Intensivbelegung weiter im stabilen Bereich bleiben werden. Dennoch bleibt die Situation für die Krankenhäuser belastend."

+++ Omikron-Schnelltests erkennen Variante oft nicht +++

Forscher um den Münchner Virologen Oliver Keppler von der Ludwig-Maximilians-Universität haben die Leistungsfähigkeit von neun handelsüblichen Antigen-Schnelltests für die Erkennung einer Infektion mit der Omikron- oder der Delta-Variante untersucht - und ziehen eine ernüchternde Bilanz: Acht der vom Paul-Ehrlich-Institut bereits für frühere Varianten des Virus geprüfte Tests wiesen eine Omikron-Infektion schlechter nach als eine Delta-Infektion, ergab die Studie, die im Fachmagazin "Medical Microbiology and Immunology" veröffentlicht wurde.

"Man darf niemals ein negatives Ergebnis als Freifahrtschein nehmen", warnte Keppler. Gerade in der Omikron-Welle seien weiter Vorsichtsmaßnahmen wie das Abstandhalten und das Tragen von Masken wichtig, um andere und sich zu schützen. Sinnvoll sei es, bei Symptomen neben einer Einschränkung der Kontakte auch mit guten Antigen-Schnelltests zu testen. Dann sei die Viruslast meist höher; Tests schlagen eher an.

Corona-News vom 21.02.2022

+++ Ampel peilt Beschluss neuer Corona-Regeln am 18. März an +++

Das geplante Gesetz für den künftigen Corona-Basisschutz soll nach den Plänen der Ampel-Koalition erst unmittelbar vor dem Auslaufen der meisten Auflagen beschlossen werden. Am 9. März sollen die Eckpunkte für das Gesetz im Kabinett beraten werden, wie es am Montag aus Fraktionskreisen hieß. "Business Insider" hatte zuerst darüber berichtet. Am 18. März soll die zweite und dritte Lesung im Bundestag sowie - in einer Sondersitzung - die Entscheidung im Bundesrat stattfinden.

Am Mittwoch hatten Bund und Länder den Wegfall der meisten Corona-Auflagen ab 20. März vereinbart. Von den Koalitionspartnern SPD, Grüne und FDP sind seither unterschiedliche Einschätzungen dazu laut geworden, welche Maßnahmen ab 20. März noch gebraucht werden. Die FDP pochte am Wochenende auf "Normalität" ab 20. März. Grüne und SPD mahnten vorsichtige Öffnungsschritte an.

+++ Inzidenz bei jüngeren bayerischen Schulkindern bei über 4.000 +++

Die Corona-Inzidenz bei Kindern im Schulalter in Bayern bleibt hoch. Für die Altersgruppe der Sechs- bis Elfjährigen liegt sie aktuell bei 4.048, wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) am Montag mitteilte. Das sind zwar knapp 400 weniger als noch vor einer Woche, der Wert bleibt aber mehr als doppelt so hoch wie in der Gesamtbevölkerung. Alleine in den vergangenen drei Wochen wurde demnach bei mehr als einem Achtel der Kinder in dieser Altersgruppe eine Corona-Infektion festgestellt.

Auch andere Kinder im Schulalter sind weiter überdurchschnittlich von Corona betroffen. Bei den 12- bis 15-Jährigen liegt die Inzidenz bei 3.335, in der Gruppe der 16- bis 19-Jährigen bei 2.905. Auch dies sind beides leichte Rückgänge. Zum Vergleich: Als bayernweite Inzidenz wies das LGL am Montag 1.797 aus. Die leichte Abweichung zum Robert Koch-Institut ergibt sich unter anderem aus einem etwas abweichenden Stichzeitpunkt. Bei den Kindern bis fünf Jahren sank die Inzidenz etwas auf 1.631.

+++ Inzidenz in Bayern steigt wieder leicht +++

Mit knapp 21.000 Neuinfektionen ist Corona-Inzidenz in Bayern wieder leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Montag mit 1.789,2 (Stand 3.20 Uhr) an - nach 1.773,5 am Sonntag und 1.772,0 am Montag vor einer Woche. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus erhöhte sich um sieben auf insgesamt 21.057.

Die beiden Landkreise mit der bundesweit höchsten Inzidenz liegen in Bayern. Der niederbayerische Landkreis Regen weist einen Wert von 3.061,6 aus - gefolgt vom unterfränkischen Landkreis Miltenberg mit 2.919,8.

+++ Weniger tödliche Verkehrsunfälle in Bayern im vergangenen Jahr +++

Die Zahl der Verkehrsunfälle mit tödlichem Ausgang in Bayern ist 2021 im Vergleich zum Vorjahr weiter gesunken. Ein Grund sei die Corona-Pandemie, da weniger Menschen auf den Straßen unterwegs gewesen seien, teilte das Innenministerium auf Anfrage mit. Genaue Zahlen will Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Montag (13.00 Uhr) in München nennen, wenn er die Verkehrsunfallstatistik 2021 vorstellt.

Abgezeichnet hatte sich diese Entwicklung bereits im Sommer. In einer Zwischenbilanz im August war die Zahl der Unfälle mit Verletzten oder Getöteten im ersten Halbjahr um 7,7 Prozent zurückgegangen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Insgesamt waren von Januar bis Juni 2021 knapp 23.300 Menschen verletzt worden (minus 7,9 Prozent). Die Zahl der Getöteten lag demnach bei 174 (minus 20,2 Prozent).

Corona-News vom 20.02.2022

+++ Erste Novavax-Lieferung erwartet +++

In der neuen Woche werden in Deutschland die ersten Dosen des Corona-Impfstoffs des US-Herstellers Novavax erwartet. "Wir rechnen ab Montag mit der ersten Lieferung", sagte eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums am Sonntag in Berlin. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte am Freitag gesagt, dass am Montag 1,4 Millionen Dosen erwartet würden. Wann das Vakzin zum Einsatz kommt, ist Sache der Länder. Einige Länder haben Impfungen ab der ersten Märzwoche angekündigt.

Gehofft wird, dass der Novavax-Impfstoff eine Alternative für all jene ist, die Vorbehalte gegen mRNA-Impfstoffe haben. Aber ob sich das in breiterem Umfang auswirkt, ist nicht sicher. Die Mittel von Biontech/Pfizer und Moderna sind mRNA-Impfstoffe. Das hat manche misstrauisch gemacht, denn vor Corona gab es noch keine zugelassenen mRNA-Impfstoffe.

+++ Bayern bleibt Bundesland mit der höchsten Inzidenz +++

Die Corona-Inzidenz in Bayern ist am Sonntag ganz leicht zurückgegangen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche mit 1773,5 an - nach 1782,4 am Samstag und 1798,3 am Sonntag vor einer Woche.

Bayern bleibt damit das Bundesland mit der höchsten Inzidenz. In Deutschland lag der Wert am Sonntag bei 1346,3. Die beiden Landkreise mit der bundesweit höchsten Inzidenz liegen ebenfalls in Bayern. Der niederbayerische Kreis Regen löste mit 2977,5 den unterfränkischen Landkreis Miltenberg (2962,5) an der Spitze ab.

+++ Tausende Bußgelder wegen Corona-Verstößen - KVR hat Personalmangel +++

Wegen Corona ist der Arbeitsaufwand enorm gestiegen. Die Bußgeldstelle des Münchner Kreisverwaltungsreferats braucht mehr Personal.

Vor der Pandemie hat die Bußgeldstelle der Stadt ungefähr 21.000 Fälle im Jahr bearbeitet. Doch seit es wegen Corona immer mehr Regeln gibt, kommt die Behörde kaum noch hinterher: Bereits in 2020 sei es zu einer "Anzeigenflut" mit 19.000 Fällen in neun Monaten gekommen, schreibt das Kreisverwaltungsreferat. Immer häufiger gehen die Bürger gegen die Bescheide vor: Aktuell liegen 1.500 Einsprüche vor.

Noch aufwendiger sei die Arbeit geworden, seitdem immer häufiger Demos gegen die Maßnahmen stattfinden. Ein einziger Versammlungstag der Querdenker-Szene zieht laut KVR über 1.100 Ordnungswidrigkeiten nach sich. Die Behörde geht deshalb davon aus, dass sie rund 39 Stellen mehr braucht. Der Stadtrat soll darüber am Mittwoch entscheiden.

+++ Hohe Zustimmung zur Maskenpflicht in der Bevölkerung +++

Im Kampf gegen das Coronavirus zeichnet sich ab, dass die Maskenpflicht in bestimmten Bereichen des öffentlichen Lebens auch über den 20. März hinaus bestehen bleibt. "Wir müssen Maßnahmen vorhalten, die nicht mehr massiv in das Leben des einzelnen eingreifen. Die Maske - insbesondere die FFP2-Maske - scheint ein bewährtes Mittel zu sein, um Ansteckungen im öffentlichen Raum zu verhindern", sagte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Zustimmung dazu hat auch die FDP signalisiert, die weitere Corona-Einschränkungen ansonsten skeptisch sieht.

In der Bevölkerung hat die Schutzmaske inzwischen viele Anhänger: Mehr als jeder Zweite in Deutschland will auch nach einem Auslaufen der Maskenpflicht weiter Maske tragen, wie eine repräsentative Insa-Umfrage für die "Bild am Sonntag" ergeben hat. Dabei gaben 52 Prozent an, auch ohne Pflicht an der Maske festzuhalten - die meisten von ihnen im Nahverkehr, im Einzelhandel und im Fernverkehr. 41 Prozent wollen hingegen auf die Maske verzichten, sobald das erlaubt ist. Eine Mehrheit wiederum ist dafür, die Maskenpflicht auch über den 20. März hinaus in bestimmten Bereichen beizubehalten.

Corona-News vom 19.02.2022

+++ Kinderärzte wollen anlasslose Corona-Tests an Schulen aufheben lassen +++

Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte hat gefordert, die Pflicht zu anlasslosen Corona-Tests an Schulen zu beenden und auch die Maskenpflicht zu überprüfen. "Wir sind nun in einer Situation, in der ältere Altersgruppen sich durch Impfungen selbst schützen können, daher müssen Schulen und Kitas unabhängig vom Infektionsgeschehen offenbleiben", sagte Bundessprecher Jakob Maske dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

"Auch anlasslose Testungen sollten in Schulen und Kitas entfallen, die Maskenpflicht sollte zeitnah überdacht werden." Der Mediziner plädierte zudem dafür, dass die 2G-Regeln - also Zutritt nur für Geimpfte oder Genesene - erst ab 18 Jahren gelten sollten.



+++ Proteste in Augsburg gegen Corona-Maßnahmen +++

Mehrere Tausend Menschen haben in Augsburg am Samstag gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Ein Demonstrationszug führte am frühen Abend durch die Innenstadt, wie die Polizei mitteilte. In der Spitze hätten etwa 5500 Teilnehmer an dem Protest teilgenommen, so die Polizei.

Er war den Angaben zufolge angemeldet worden und blieb friedlich. Der öffentliche Nahverkehr war eingeschränkt. Die Demonstration fiel auch mit dem Bundesligaspiel Augsburg gegen Freiburg zusammen. Ein deshalb von der Polizei befürchtetes Verkehrschaos blieb allerdings aus.

+++ Söder: "Dürfen keine 'Corona-RAF' bekommen" +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat vor einem sich verfestigenden Kreis einer "Corona-RAF" in der "Querdenker"-Szene gewarnt. Die Zahl der Demonstrierenden gegen die Corona-Maßnahme von Regierungen und Behörden gehe zurück, sagte Söder in einem Interview der Würzburger "Mainpost". "Einige Menschen haben sich in der Pandemie leider in eine Welt von Verschwörungstheorien verirrt", sagte der CSU-Chef. "Wir dürfen am Ende keine "Corona-RAF" bekommen, für die Gewalt akzeptabel wäre."

Deswegen sei es wichtig, konsequent gegen antidemokratische Tendenzen vorzugehen. "Auf Plattformen wie Telegram entstehen abgeschlossene Blasen von Verschwörungstheoretikern. Wenn dort immer absurdere Fake-News als Wahrheiten verkauft werden, besteht die Gefahr, dass Einzelne daraus ein vermeintliches moralisches Widerstandsrecht entwickeln", sagte Söder. Er trat deshalb für ein Abschalten der Plattform Telegram in Deutschland ein. "Was generell auf Seiten des Bundes fehlt, ist ein entschlossenes juristisches Vorgehen gegen Plattformen wie Telegram."

+++ Corona-Inzidenz in Bayern wieder leicht gesunken +++

Die Corona-Inzidenz im Freistaat ist am Samstag wieder leicht gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Samstagmorgen mit 1.782,4 an - nach 1.795,5 am Vortag. Bayern bleibt damit das Bundesland mit der höchsten Inzidenz. In Deutschland lag der Wert am Samstag bei 1.350,4.

Die beiden Landkreise mit der bundesweit höchsten Inzidenz liegen ebenfalls in Bayern. Für den unterfränkischen Landkreis Miltenberg gab das RKI einen gestiegenen Wert von 3.065,0 an, für den niederbayerischen Landkreis Regen ging es ebenfalls noch einmal deutlich nach oben auf 2.959,4. Das RKI verzeichnete in Bayern den Angaben vom Samstag zufolge 37.219 Neuinfektionen, nach 46.640 am Vortag. Damit stieg die Zahl der Fälle insgesamt auf 2,44 Millionen. Die Zahl der Todesfälle stieg um 26 auf 21.015.

Corona-News vom 18.02.2022

+++ Rund 175.000 Dosen am Donnerstag - das Impftempo sinkt +++

Beim Impfen gegen das Coronavirus geht es immer langsamer voran. Am Donnerstag wurden in Deutschland mindestens 175.000 Impfdosen verabreicht, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Freitag (Stand 9.01 Uhr) hervorgeht. Das sind deutlich weniger Impfungen als am Donnerstag vergangener Woche (248.288) und als vor zwei Wochen (339.369 Impfungen). Mittlerweile haben 75,1 Prozent der Bevölkerung (mindestens 62,4 Millionen Menschen) einen Grundschutz erhalten, für den meist zwei Spritzen nötig sind.

56,1 Prozent (46,6 Millionen) haben zusätzlich eine Auffrischungsimpfung bekommen. Mindestens einmal geimpft sind 76,2 Prozent (63,3 Millionen). Eine große Gruppe von 23,8 Prozent der Bevölkerung (19,8 Millionen Menschen) bleibt weiterhin ungeimpft. Für 4,8 Prozent (vier Millionen) ist allerdings bisher kein Impfstoff zugelassen, weil sie vier Jahre oder jünger sind. Das RKI weist seit längerem darauf hin, dass die ausgewiesenen Zahlen als Mindestimpfquoten zu verstehen sind. Eine hundertprozentige Erfassung durch das Meldesystem könne nicht erreicht werden.

+++ Familienministerin für Beibehaltung von Corona-Tests bei Kindern +++

Der Expertenrat der Bundesregierung mahnt, Kinder und Jugendliche seien in der Pandemie besonders stark belastet. Sie sollten nach Ansicht von Bundesfamilienministerin Anne Spiegel weiterhin regelmäßig auf Corona getestet werden. Sie stimme der Empfehlung des Expertenrats der Bundesregierung uneingeschränkt zu, dass Schulen, Kitas und außerschulische Bildungs-, Freizeit- und Sporteinrichtungen für Kinder und Jugendliche offenbleiben müssten, sagte die Grünen-Politikerin: "Um sie allerdings bestmöglich vor einer Ansteckung zu schützen, muss weiter regelmäßig und verbindlich getestet werden."



Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Karin Prien, hatte vor wenigen Tagen gefordert, das Testen an Schulen müsse "schrittweise enden". "Spätestens Ende März reichen wahrscheinlich auch zwei Tests pro Woche", sagte die CDU-Politikerin, die Bildungsministerin in Schleswig-Holstein ist. Schrittweise müsse die Testpflicht zur "Testmöglichkeit" werden.

+++ Ab Sonntag: Spanien, Großbritannien und USA keine Hochrisikogebiete mehr +++

Die Bundesregierung streicht am Sonntag (20. Februar) fast 20 Länder von der Liste der Corona-Hochrisikogebiete, darunter Spanien, die USA und Großbritannien. Das teilte das Robert Koch-Institut (RKI) mit. Von der Liste genommen werden unter anderem auch Tunesien, Marokko und Indien. Für Reisende, die aus Ländern kommen, die nicht mehr als Hochrisikogebiet eingestuft werden, erleichtert sich die Rückkehr nach Deutschland. Neu als Hochrisikogebiete eingestuft wird diesmal kein Land.

Die von der Hochrisikoliste gestrichenen Länder im Einzelnen: Spanien, die franz. Übersee-Departements Französisch-Guayana, Mayotte, St. Pierre, Miquelon; Irland, Andorra, Großbritannien, Afghanistan, Algerien, Fidschi, Indien, Kasachstan, Katar, Laos, Marokko, Nepal, Pakistan, Saudi-Arabien, Tunesien, Usbekistan, Vereinigte Arabische Emirate, USA.

+++ Corona-Regeln für Kurzarbeit gelten bis Ende Juni +++

Von der Corona-Pandemie betroffene Unternehmen in Deutschland können noch bis Ende Juni leichter Kurzarbeitergeld beantragen und dieses auch für einen längeren Zeitraum bekommen. Der Bundestag beschloss, die Sonderregeln für die Kurzarbeit zu verlängern. Ohne den Beschluss wären die Regeln Ende März ausgelaufen. Die maximale Bezugsdauer beträgt damit vorerst weiterhin 28 Monate statt 24 Monate. Die Zahl der Beschäftigten, die vom Arbeitsausfall betroffen sein müssen, bleibt bei mindestens zehn Prozent - normalerweise muss hier mindestens ein Drittel betroffen sein.

+++ Corona-Inzidenz steigt in Bayern leicht +++

Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Freitagmorgen mit 1.795,5 an. Das sind 13,4 mehr als am Vortag. Bayern ist damit nach wie vor das Bundesland mit der höchsten Inzidenz. In Deutschland lag der Wert am Freitag bei 1.371,7.

+++ Biontech erwartet Auslieferung von Omikron-Impfstoff bis Mai +++

Der Biontech-Gründer Ugur Sahin rechnet im April oder Mai mit einer Auslieferung eines auf die Omikron-Variante zugeschnittenen Corona-Impfstoffs. Ursprünglich sollte er schon im März kommen. Grund für die Verzögerung sei, laut Sahin, die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA), die auf Daten warten musste. Ob sich ein Omikron-Impfstoff dann überhaupt noch lohne, müsse noch untersucht werden.

+++ Mehr als 200 Abgeordnete unterstützen Impfpflicht ab 18 +++

Den Antrag zur Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht ab 18 Jahren haben bislang mehr als 218 Bundestagsabgeordnete unterschrieben, das berichtet die "Rheinische Post".

Dabei handelt es sich bei den Unterzeichnern um 153 Sozialdemokraten, 60 Grüne, drei FDP-Politiker und zwei Linke. Der Bundestag hat insgesamt 736 Abgeordnete, die Zahl der Unterzeichner ist also noch deutlich von einer Mehrheit der Parlamentarier entfernt.

Der Entwurf soll ebenso wie ein konkurrierender Vorschlag für die mögliche Einführung einer Impfpflicht ab 50 sowie ein Antrag gegen eine Impfpflicht ohne Fraktionszwang im Bundestag beraten werden. Die Unionsfraktion hat zudem einen eigenen Antrag vorgelegt. Die Ampel-Partner haben sich auf eine erste Lesung am 14. März verständigt.

Corona-News vom 17.02.2022

+++ Söder: Staat hat kein Mittel gegen Volksfeste +++

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sieht wenig Hindernisse für das baldige Ausrichten von Volksfesten in Bayern. "Wenn die Bundesgesetzgebung ausläuft, gibt es keine Möglichkeit mehr von Seiten des Staates, diese Art von Festen zu verbieten", sagte er am Donnerstag in Nürnberg.

Es mache jedoch Sinn, einheitliche Absprachen zu treffen, um die Feste mit einem hohen Maß an Sicherheit zu planen. Es sei Lebensfreude erwünscht, aber auch Feiern "mit einem guten Gefühl", betonte der Regierungschef. In der nächsten Woche soll es zu einem Runden Tisch in Bayern zu diesem Thema kommen. Die Regelungen des Bundesinfektionsschutzgesetzes enden nach bisheriger Beschlusslage am 19. März.

+++ Positiver Test bei Staatskanzleichef Herrmann +++

Florian Herrmann (CSU), Chef der Bayerischen Staatskanzlei, hat sich mit dem Coronavirus infiziert. "Keinerlei Symptome, aber ein positiver PCR-Test: ich habe mich unmittelbar in Isolation begeben", teilte Herrmann am Donnerstagmittag via Twitter mit. Genesungswünsche folgten kurz darauf unter anderem von Ministerpräsident Markus Söder.

Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

+++ Tausende Münchner Schüler infizierten sich zuletzt mit Corona +++

Mehrere Tausend Schüler in München haben sich in den vergangenen Wochen mit Corona infiziert. Das geht aus einer Antwort von Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek auf eine Anfrage der CSU-Fraktion im Stadtrat hervor.

Demnach wurden dem Gesundheitsreferat zwischen 10. und 28. Januar insgesamt 5.469 Corona-Fälle von Schülern in München gemeldet. Zwischen 31. Januar und 3. Februar waren es alleine 1.513 Fälle – ein Zeichen für die deutlich höhere Ansteckungsrate der Omikron-Variante. Insgesamt gibt es in München rund 180.000 Schüler.

+++ Bayern mit höchster Inzidenz in ganz Deutschland +++

Die Corona-Inzidenz in Bayern ist wieder leicht gestiegen. Am Donnerstag gab das Robert Koch-Institut (RKI) den Wert mit 1.782,1 an – das sind 17,3 mehr als am Vortag. Bayern war damit das Bundesland mit der höchsten Inzidenz. Bundesweit lag der Wert am Donnerstag bei 1.385,1. Der niederbayerische Landkreis Regen war mit einem Wert von 2.787,4 bundesweiter Spitzenreiter.

Die Aussagekraft der Daten gilt allerdings als begrenzt. Experten gehen von einer hohen Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst werden. Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind demnach vielerorts am Limit, Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem dürfte die Zahl der Menschen steigen, die ihre Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigen lassen – die Infektion fließt damit nicht in die offizielle Statistik ein.

Corona-News vom 16.02.2022

+++ Scholz verkündet Lockerungen +++

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat weitreichende Öffnungsschritte in der Corona-Pandemie angekündigt. "Wir können zuversichtlicher nach vorne schauen, als wir das in den letzten Wochen konnten", sagte Scholz am Mittwoch in Berlin nach Beratungen von Bund und Ländern. Er sprach von einem "ganz besonderen Tag" in der Pandemie. Deutschland sei im Vergleich zu Nachbarländern besser durch die Omikron-Welle gekommen. Der Scheitelpunkt sei mittlerweile wohl erreicht.

Ab dem 20. März soll nach dem Willen von Bund und Ländern deshalb ein Großteil der Corona-Beschränkungen entfallen. Schutzmaßnahmen wie Maskentragen und Abstandhalten sollten aber erhalten bleiben. Schon ab dem 4. März sollen die Gastronomie und Hotellerie wieder jedem offenstehen. Ungeimpfte müssen aber einen tagesaktuellen Schnelltest nachweisen. An Schulen könnten viele Regeln erst einmal so bleiben. Wenn die Schülerinnen und Schüler weiter testen und Maske tragen, könne der Unterricht vor Ort oft stattfinden. Erst in ein paar Wochen sollte man darüber sprechen, ob an einigen Orten Masken und Tests weggelassen werden können.

+++ Beschlussvorlage: Diese Corona-Lockerungen sollen kommen +++

In den Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Krise zeichnen sich laut einer Beschlussvorlage weitreichende Lockerungen ab - allerdings unter Vorbehalten.

In dem Drei-Stufen-Plan heißt es: "In einem dritten und letzten Schritt ab dem 20. März 2022 sollen alle tiefgreifenderen Schutzmaßnahmen entfallen, wenn die Situation in den Krankenhäusern dies zulässt."

In einem ersten Schritt sollen Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene demnach komplett - "ohne Begrenzung der Teilnehmendenzahl" - wegfallen. Die in vielen Bundesländern schon aufgegebene Zugangsregel im Einzelhandel nur für Geimpfte und Genesene (2G) soll bundesweit gekippt werden. Es müssten aber medizinische Masken getragen werden.

In einem zweiten Schritt soll demzufolge ab dem 4. März der Zugang zur Gastronomie und Hotellerie nicht nur Geimpften und Genesenen, sondern auch Personen mit negativem Test (3G) ermöglicht werden. Bei überregionalen Großveranstaltungen - inklusive Sport - soll gelten: im Innenbereich eine Auslastung bis 60 Prozent der Höchstkapazität, maximal 6.000 Zuschauer; im Außenbereich bis 75 Prozent der Höchstkapazität, maximal 25.000 Zuschauer.

+++ Anpassung bei Einstufung von Corona-Hochrisikogebieten gefordert +++

Bayern fordert eine Anpassung bei der Einstufung von Corona-Hochrisikogebieten. Die aktuell geltende Verordnung, wonach Gebiete ab einer Inzidenz von 100 als Hochrisikogebiete gelten, sei nicht mehr verhältnismäßig, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach Teilnehmerangaben in der Runde der Länderchefs. Es müsse daher jetzt darüber nachgedacht werden, ob die Verordnung noch richtig sei. "Wir reden hier von einer Inzidenz von 100, während wir in Deutschland Inzidenzen von über 1.000 haben."

Söder betonte den Angaben zufolge, dass die Anpassung gerade wichtig für Reiserückkehrer mit Kindern sei. "Für junge Familien ist das nicht akzeptabel. Wir brauchen dazu eine familienfreundliche neue Quarantäne-Verordnung." Nach aktuellem Stand müssen alle ungeimpften Reiserückkehrer aus Hochrisikogebieten, also auch Familien mit kleinen Kindern unter fünf Jahren, in Quarantäne.

+++ Kultusministerium: Immer weniger PCR-Pool-Tests positiv +++

An den bayerischen Grundschulen gibt es vorsichtige Hinweise, dass dort der Omikron-Gipfel überwunden sein könnte: Die Positivrate bei den PCR-Pool-Tests ging nach Angaben des Kultusministeriums in den vergangenen beiden Wochen kontinuierlich zurück. Am Montag dieser Woche (14. Februar) waren 7,5 Prozent aller Pool-Tests auf das Coronavirus positiv, das heißt mindestens eine Schülerin oder ein Schüler der betreffenden Klassen war infiziert. Am Montag der Vorwoche (7. Februar) waren noch 8,5 Prozent aller PCR-Pool-Tests positiv gewesen, am Montag davor (31. Januar) 9,0 Prozent.

+++ Österreich hebt Anfang März fast alle Corona-Beschränkungen auf +++

Österreich hebt fast alle Corona-Beschränkungen ab 5. März auf. Ab diesem Zeitpunkt bleibe nur noch eine Maskenpflicht in bestimmten Bereichen bestehen, kündigte die Regierung am Mittwoch in Wien an. Veranstaltungen seien dann wieder ohne Einschränkungen möglich, die Sperrstunde falle und Nachtgastronomie werde erlaubt. "Wir haben die Pandemie noch nicht überwunden", warnte Kanzler Karl Nehammer (ÖVP). Aber angesichts der stabilen Lage in den Kliniken seien diese Öffnungsschritte jetzt möglich.

+++ Kaum noch Corona-Maßnahmen in der Schweiz +++

"Freedom Day" in der Schweiz: Ab Donnerstag dürfen auch Ungeimpfte wieder ungehindert in Restaurants, Kulturbetriebe sowie Freizeiteinrichtungen und Läden. Es gibt keine Einschränkungen für private Treffen mehr, und die Homeoffice-Empfehlung wird aufgehoben. Die Regierung beschloss am Mittwoch, fast alle Corona-Schutzmaßnahmen aufzuheben.

Einzig in Bus und Bahn bleibt es bei der Maskenpflicht, ebenso in Gesundheitseinrichtungen. Diese gilt aber nicht für Bewohnerinnen und Bewohner von Senioren- und Pflegeheimen. Dort gilt sie nur für das Personal.

Die epidemiologische Lage entwickele sich weiter positiv, begründete die Regierung diese Schritte. Dank der hohen Immunität in der Bevölkerung sei eine Überlastung des Gesundheitssystems trotz der weiterhin hohen Viruszirkulation unwahrscheinlich.

+++ Lauterbach: Zeit für Corona-Lockerungen mit Augenmaß +++

Unmittelbar vor den Bund-Länder-Beratungen zum künftigen Corona-Kurs hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sich gegen ein komplettes Zurückfahren der Corona-Auflagen gewandt.

Es sei Zeit für Lockerungen mit Augenmaß, sagte Lauterbach der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Nötig sei aber weiter die Möglichkeit für schnelles und flexibles Reagieren auf die Pandemie. Das Virus verschwinde nicht von heute auf morgen. "Deswegen müssen wir das Infektionsschutzgesetz so formulieren, dass der Basisschutz gewährleistet bleibt und bei Bedarf ausgedehnt werden kann."

Der SPD-Politiker kündigte an: "Den Text werden wir im parlamentarischen Verfahren ergänzen, so dass auch nach dem 20. März mehr möglich ist als Maske und Abstand."

+++ Corona-Inzidenz in Bayern leicht rückläufig +++

Am Mittwoch sank der vom Robert Koch-Institut gemeldete Wert gegenüber dem Vortag um 18,5 auf 1.764,8. Es ist der fünfte Rückgang binnen einer Woche. Am vergangenen Mittwoch hatte die Inzidenz im Freistaat ihren bisherigen Höhepunkt von 1.840,4 erreicht. Aktuell weist Bayern deutschlandweit die zweithöchste Inzidenz hinter Brandenburg auf. Der bundesweite Wert ist 1.401.

Corona-News vom 15.02.2022

+++ Zweiter Booster jetzt auch im Impfzentrum Riem möglich +++

Die Stadt bietet ab sofort im Impfzentrum Riem, in den ständigen Impf-Außenstellen und bei allen mobilen Sonderaktionen im Stadtgebiet ohne vorherige Terminvereinbarung die zweite Auffrischungsimpfung für Menschen ab 70 Jahren und weitere Personengruppen an. Gemäß der neuen Empfehlung der Stiko können Menschen, deren Booster mindestens drei Monate zurückliegt, sich eine weitere Impfung verabreichen lassen, wenn sie mindestens 70 Jahre alt sind, eine Immunschwäche haben oder in einer Pflegeeinrichtung betreut werden.

+++ Söder verkündet weitreichende Lockerungen in Bayern +++

Bayern lockert die Corona-Regeln. Dies hat Ministerpräsident Markus Söder nach der Kabinettssitzung am Dienstag angekündigt. Demnach werden die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte aufgehoben, zudem gilt 2G statt 2G+ und 3G dort, wo vorher 2G herrschte. Somit haben auch Ungeimpfte ab Donnerstag wieder Zutritt zu einigen Bereichen, wenn sie einen negativen Test vorweisen. 3G gilt dann wieder für Hochschulen, die berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung, Musikschulen, Bibliotheken und Archive, Museen und Ausstellungen, Fitnessstudios und Solarien.

2G statt 2G+ betrifft konkret den Bereich Sport und Kultur (etwa Theater, Opern, Kinos), öffentliche und private Veranstaltungen, Messen, Tagungen und Kongresse sowie Freizeiteinrichtungen unterschiedlichster Art. Die 2G-Regelung in der Gastronomie bleibt bestehen.

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, die als Schülerinnen und Schüler regelmäßig auf das Coronavirus getestet werden, sind in Bayern künftig Geimpften oder Genesenen gleichgestellt. Voraussetzung sei ein negatives Testergebnis, beschloss die Staatsregierung am Dienstag. Das gelte auch dann, wenn die Kinder nicht geimpft sind. Bisher galt die Ausnahme für Schülerinnen und Schüler nur im Alter von unter 14 Jahren.

+++ Holetschek wirft Bundesregierung Schlampigkeit und Untätigkeit vor +++

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat der Bundesregierung Schlampigkeit und Versagen in der Corona-Politik vorgeworfen. Er frage sich, was die Regierungskoalition überhaupt geleistet habe: "Nämlich gar nichts", sagte Holetschek bei einer Regierungserklärung am Dienstag im Landtag. Man müsse zur Kenntnis nehmen, dass in Berlin "ein Fehler nach dem anderen" begangen werde.

Bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht müsse der Vollzug anders geregelt werden, als zunächst von Berlin beabsichtigt. "Wir müssen nachsteuern. Sonst gehen wir an den Bürgerinnen und Bürgern vorbei", sagte Holetschek. Bei der allgemeinen Impfpflicht hätte die Bundesregierung aus seiner Sicht einen eigenen Vorschlag vorlegen sollen. "Dann hätten wir vielleicht schon eine Entscheidung." Der Bundeskanzler hätte Orientierung bieten sollen - darauf hätten die Bürger einen Anspruch. Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann warf Holetschek Wahlkampf-Polemik vor. "Sie haben den Kanister mit Brandbeschleuniger für die Querdenker-Szene bereitgestellt", sagte Hartmann in Richtung Markus Söders.

+++ Bayern bekennt sich zu Teil-Impfpflicht +++

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) schlägt nach seinem Vorstoß, die einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht zunächst "de facto" aussetzen zu wollen, mildere Töne an. Bayern stehe zu der Impfpflicht für Personal von Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, heißt es in einem Beschluss der bayerischen Staatsregierung vom Dienstag. Zwischen Bund und Ländern sei ein "pragmatischer Dialog" notwendig, um die Probleme bei der Umsetzung und Ausgestaltung zu lösen.

"Wir bleiben natürlich rechtstreu", sagte Söder. Es dürfe aber kein Pflegechaos entstehen. "Wir haben uns immer als Anwalt der Pflege verstanden", sagte er. Die Bundesregierung habe inzwischen Schritte in die richtige Richtung unternommen und nachgebessert. Es müsse aber noch weiter gehen. "Wenn die einrichtungsbezogene Impfpflicht umsetzbar ist, dann liegt das an Bayern", sagte Söder.

Der Freistaat habe Druck gemacht. "Es bewegt sich was." Am Montag vergangener Woche hatte Söder gesagt, er wolle "großzügigste Übergangsregelungen" ausschöpfen, was "de facto zunächst einmal auf ein Aussetzen des Vollzugs hinausläuft". Dafür hatte er aus den Parteien der Berliner Ampelkoalition schwere Schelte einstecken müssen.

+++ Aiwanger zieht Corona-Vergleich mit "entgegenkommendem Zug" +++

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat sich kurz nach dem S-Bahn-Unglück von Schäftlarn eines unglücklichen Sprachbilds bedient. In Bezug auf die Corona-Situation in Bayern sagte Aiwanger am Dienstag nach einer Sitzung des Kabinetts: "Das Licht am Ende des Tunnels ist sehr deutlich sichtbar. Das ist nicht der berühmte entgegenkommende Zug an der Stelle."

Tags zuvor waren im Landkreis München ein 24-Jähriger getötet und rund 40 weitere Menschen zum Teil schwer verletzt worden, als eine S-Bahn auf einen entgegenkommenden Zug geprallt war. Aiwanger entschuldigte sich umgehend für den Fall, dass er missverstanden worden sein sollte.

+++ Kabinett und Landtag beraten am Dienstag über Corona-Politik +++

Erwartet wird, dass das Kabinett bereits weitere Lockerungen beschließt, beispielsweise bei den Kontaktbeschränkungen. Aber auch Lockerungen bei den 2G- und 3G-Regeln seien denkbar. Gesundheitsminister Holetschek (CSU) will am Nachmittag eine Regierungserklärung im Landtag abgeben.

+++ 30.972 Corona-Neuinfektionen in Bayern - Inzidenz bei 1.783,3 +++

Die bayernweite Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist im Vergleich zum Vortag in etwa unverändert geblieben. Die Aussagekraft der Daten ist zurzeit allerdings eingeschränkt. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Dienstagmorgen mit 1.783,3 an. Am Vortag hatte der Wert bei 1.772,0 gelegen, vor einer Woche bei 1.819,1. Experten gehen von einer hohen Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. In München wird aktuell eine Inzidenz von 1.604,2 registriert (Stand 3.20 Uhr/Vortag: 1.708,6).

Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind demnach vielerorts am Limit, Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem dürfte die Zahl der Menschen steigen, die ihre Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigen lassen - die Infektion fließt damit nicht in die offizielle Statistik ein. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI binnen 24 Stunden 30.972 Corona-Neuinfektionen und 47 Todesfälle im Freistaat. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand der RKI-Daten im Netz von 8.15 Uhr wiedergeben.

Am höchsten waren die Sieben-Tage-Inzidenzen in den Landkreisen Straubing-Bogen, Neu-Ulm und Regen. Auf den Intensivstationen stieg die Zahl der Corona-Patienten in den vergangenen Tagen leicht: Das Divi-Intensivregister meldete am Dienstag (Stand 8.05 Uhr) 381 Corona-Patienten auf Intensivstationen im Freistaat. 176 von ihnen mussten invasiv beatmet werden.

Corona-News vom 14.02.2022

+++ Söder fordert stufenweise Exit-Strategie - aber auch Notfallplan +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) macht sich vor der Bund-Länder-Runde am Mittwoch für eine stufenweise Exit-Strategie aus den Corona-Beschränkungen stark. "Wenn der Omikron-Peak erreicht und das Gesundheitssystem weiterhin intakt ist, braucht es den Einstieg in den Ausstieg", sagte Söder in München.

Er plädierte für einen Stufenplan, um die Corona-Regeln schrittweise zurückzufahren. Zugleich forderte er eine länger gültige gesetzliche Grundlage für Schutzmaßnahmen wie die Maskenpflicht und Abstandsregeln sowie eine Notfallstrategie für mögliche neue Wellen. "Am Mittwoch dürfen Entscheidungen nicht vertagt werden. Jetzt ist die Zeit für Weichenstellungen gekommen – nicht überstürzt, aber stufenweise", sagte Söder. Die Ampel müsse nun ihre Pläne offenlegen.

+++ Mannschaftsarzt des FC Bayern impft in neuer Münchner Impftram +++

Bürgermeisterin Verena Dietl und Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek haben am Montag gemeinsam mit Gesundheitsminister Klaus Holetschek sowie Oliver Kahn, dem Vorstandsvorsitzenden des FC Bayern, am Wettersteinplatz die Impf-Tram der Landeshauptstadt vorgestellt. Die ersten Impfungen nahm Professor Dr. Roland Schmidt, Mannschaftsarzt des FC Bayern. vor - den ersten drei Impflinge überreichte Oliver Kahn handsignierte Trikots.

"Alle sind eingeladen, einzusteigen und sich ohne Terminvereinbarung diesen wichtigen Impfschutz zu holen", sagte Münchens Dritte Bürgermeisterin Verena Dietl. Die Impf-Tram steht täglich von 10.30 bis 17.30 Uhr an einem anderen Standort in der Stadt für Impfwillige bereit. Täglich impfen drei Teams gleichzeitig bis zu 150 Personen pro Tag. Lesen Sie hier mehr dazu!

+++ Impfaußenstelle Pasing Arcaden vorübergehend geschlossen +++

Die Impfaußenstelle in den Pasing Arcaden muss ab dem morgigen Dienstag voraussichtlich bis kommende Woche geschlossen bleiben. Grund hierfür ist eine Verzögerung bei Umzugsarbeiten - die nötige Lichtinstallation konnte bislang seitens des Center Managements nicht durchgeführt werden. Die Impfstation musste in einen benachbarten Laden umziehen, weil die bisher genutzte Ladenfläche neu vermietet wurde.

+++ Bericht: Bald keine "tiefgreifenden" Corona-Maßnahmen mehr! +++

Deutschland steht in der Corona-Pandemie vor großen Lockerungsschritten. Wie die " " berichtet, sollen bis zum 20. März alle "tiefgreifenden" Corona-Maßnahmen wegfallen! Das geht aus dem Entwurf der Beschlussvorlage für die Ministerpräsidentenkonferenz am kommenden Mittwoch hervor.

Demnach sollen zunächst die Regeln für private Feiern gelockert werden, dann wären wieder mehr Personen erlaubt. Aktuell gilt noch die Obergrenze von zehn Personen. Auch die Zugangskontrollen im Einzelhandel sollen wegfallen.

Anfang März soll dann vor allem bei der Gastro gelockert werden: In Restaurants und Hotels soll dann 3G gelten, Diskos und Clubs sollen wieder öffnen dürfen – hier gilt dann 2G+.

Am 20. März soll dann der sogenannte "Freedom Day" folgen. In der Beschlussvorlage heißt es dazu: "In einem dritten und letzten Schritt ab dem 20. März 2022 entfallen alle tiefgreifenderen Schutzmaßnahmen." Die Maskenpflicht soll aber vorerst bestehen bleiben.

+++ Überbrückungshilfen für Firmen werden verlängert +++

Die Überbrückungshilfen für Unternehmen mit Corona-bedingten Umsatzeinbrüchen werden bis Ende Juni ausgeweitet. Wie das Bundeswirtschaftsministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur erklärte, wurde zwischen den Ressorts eine Einigung über eine Verlängerung erzielt. Die Überbrückungshilfe IV ist bisher bis Ende März befristet. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte in der vergangenen Woche bereits signalisiert, dass die Überbrückungshilfe IV um drei Monate verlängert wird.

Die Bundesregierung hatte bereits die Regelungen zur erleichterten Bedingungen beim Kurzarbeitergeld um drei Monate bis zum 30. Juni verlängert. Die milliardenschweren Überbrückungshilfen sind das zentrale Kriseninstrument des Bundes, um die Folgen der Pandemie auf Firmen und Jobs abzufedern. Unterstützt werden Unternehmen mit einem Corona-bedingten Umsatzeinbruch von mindestens 30 Prozent. Vergleichswert ist in der Regel der jeweilige Monat im Vor-Corona-Jahr 2019. Erstattet werden fixe Betriebskosten wie Mieten und Pachten oder Ausgaben für Strom und Versicherungen. Die Förderhöhe ist gestaffelt je nach Höhe des Umsatzeinbruchs.

+++ Wende im Infektionsgeschehen in Bayern? +++

Die bayernweite Inzidenz ist erneut gesunken - wobei die Aussagekraft der Daten derzeit eingeschränkt ist. Das RKI gab den Wert von 1.772,0 (Vortag: 1.798,3). Es ist schwer zu beurteilen, ob das wirklich eine Wende im Infektionsgeschehen bedeutet. Es könnte auch sein, dass der Inzidenzrückgang nicht das tatsächliche Infektionsgeschehen widerspiegelt, sondern Folge eines überlasteten Melde- und Testsystems ist.

Auf den Intensivstationen in Bayern stieg die Zahl der Corona-Patienten in den vergangenen Tagen leicht: Das Divi-Intensivregister meldete am Montag 351 Corona-Patienten, eine Woche zuvor waren es noch 328.

+++ Söder fordert Exit-Strategie – aber auch Notfallplan +++

Söder plädiert für einen Stufenplan, um die Corona-Regeln schrittweise zurückzufahren. Zugleich forderte er eine länger gültige gesetzliche Grundlage für Schutzmaßnahmen wie die Maskenpflicht und Abstandsregeln sowie eine Notfall-Strategie für mögliche neue Wellen.

"Als erstes kann 2G im Handel bundesweit abgeschafft und in der Gastronomie von 2G plus auf 2G umgestellt werden. Zudem sollten bundesweit mehr Zuschauer zugelassen werden: 50 Prozent im Sport mit einer begrenzten Höchstzahl und 75 Prozent in der Kultur", so Söder zur dpa.

Söder ist auch für ein Ende der Kontaktbeschränkungen - bislang dürfen im privaten Rahmen maximal zehn Personen zusammenkommen, sofern alle geimpft oder genesen sind. Anschließend brauche es einen Zeitplan, "wie und wann man von 2G auf 3G umstellen kann". Die Öffnung von Clubs sieht der CSU-Chef dagegen nicht.

Corona-News vom 13.02.2022

+++ Coronavirus-News: RKI erwartet neue Welle im Herbst +++

Das Robert-Koch-Institut geht fest davon aus, dass es im Herbst eine neue Corona-Welle geben wird. Das berichtet die " " und bezieht sich auf einen internen Lage-Bericht. Laut Einschätzung der RKI-Experten befinde man sich in einer Übergangsphase, die Endemie sei noch nicht erreicht.

+++ Impfpflicht: Söder fordert konkrete Vorschläge vom Bund +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) äußerte sich im Interview mit RTL/ntv zur Teil-Impfpflicht in Bayern: "Wir sind rechtstreu. […] Die Idee, es zu machen, ist ja völlig ok. […] Der Bund hat im Prinzip ein Auto geliefert ohne Motor. Jetzt muss er noch die Innereien zur Verfügung stellen. Leider wird die allgemeine Impfpflicht völlig zerredet. Der Bund hat ewig lang keinen Vorschlag gemacht."

Die partielle Impfpflicht bundesweit auszusetzen, wolle er bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz jedoch nicht vorschlagen. "Bis zum 15. März ist noch Zeit und es müssen noch konkrete Vorschläge gemacht werden", sagte Söder und weiter: "So, wie es im Moment aussieht, könnte ein Pflegenotstand entstehen, das will keiner. Es gibt jetzt ein paar Handreichungen, aber das reicht nicht. Wenn der DGB und die CSU dieselbe Meinung haben, dann muss was dran sein an der Sache."

+++ Wendtner: Höhepunkt der Welle noch nicht erreicht +++

Clemens Wendtner, Chefarzt der Infektiologie an der München Klinik Schwabing, geht davon aus, dass der Höhepunkt der Omikron-Welle noch nicht erreicht ist. Diesen erwarte er erst in den "nächsten Wochen". Weitere Aussagen und Einschätzungen von Wendtner finden Sie hier.

+++ Corona-Inzidenz in München sinkt +++

Die Corona-Inzidenz in München ist gesunken, am Sonntag betrug der Wert laut Robert Koch-Institut (RKI) 1.878. Am Vortag lag die Inzidenz noch bei 2.006,3. Die höchste Inzidenz in ganz Deutschland weist aktuell der bayerische Landkreis Eichstätt mit 3.773,4 auf.

Zum Zwecke der Übersichtlichkeit und besserer Ladezeiten unseres Newsblogs haben wir alte Beiträge ab dieser Stelle gelöscht. Der erste Eintrag stammt vom 13. Februar.