"Absoluter Notstand": Söder weist Verantwortung an dubiosen Masken-Deals zurück

Anfang 2020 wurden Corona-Masken gehandelt wie Gold. Die Preise kletterten in unermessliche Höhen, einige verdienten daran viel Geld. Der Ministerpräsident verteidigt sich und seine Staatsregierung.

München - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat jede Verantwortung für Missstände beim Einkauf von Corona-Schutzmasken durch die Staatsregierung während der Pandemie zurückgewiesen.

Markus Söder: "Man muss sich als Ministerpräsident nicht um jedes Detail kümmern"

"Es gab keinen Einfluss, keine Weisungen, etwas Einzelnes zu tun", sagte der CSU-Chef am Freitag bei seiner Zeugenvernehmung im Masken-Untersuchungsausschuss des bayerischen Landtags. Die Staatsregierung habe damals alle Möglichkeiten genutzt, um Masken zu beschaffen, aber immer nach Recht und Gesetz, betonte Söder.

Die zentrale Verantwortung für den Ankauf von Masken habe beim Gesundheitsministerium und beim Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) gelegen, sagte Söder. Er selbst sei zuständig gewesen, die "große Linie" in der Pandemiebekämpfung vorzugeben. "Man muss sich als Ministerpräsident nicht um jedes Detail kümmern. Man zählt auch nicht jede Maske", sagte er.

Söder: "Es war absoluter Notstand, die Lieferungen aus China waren gestoppt"

Söder ist der letzte geladene Zeuge im Untersuchungsausschuss, der vor rund einem Jahr seine Arbeit aufgenommen hatte. Im Zentrum stehen mehrere zweifelhafte Masken-Deals, bei denen teils immense Preise für Masken gezahlt wurden und bei denen teils üppige Provisionen auch an damalige CSU-Abgeordnete flossen. Zudem stellten sich viele Masken später als mangelhaft heraus und mussten ausgetauscht werden.

Söder erinnerte an die Mangellage bei der Schutzausrüstung in den ersten Monaten der Pandemie: "Es war absoluter Notstand, die Lieferungen aus China waren gestoppt." Die Versorgungslage bei Schutzausrüstung sei "absolut dramatisch" gewesen.

"Da war nichts, nada, und es kam auch nichts mehr." Damals hätten die Menschen überlegt, sich Kaffeefilter oder Staubsaugerbeutel vor den Mund zu halten, um sich zu schützen. "Ich weiß nur, dass es immer zu wenig war. Es war immer alles zu wenig", sagte Söder rückblickend.

Söder: Haben alle Möglichkeiten genutzt - "aber immer nach Recht und Gesetz"

Die Staatsregierung habe sich damals in die Beschaffung von Masken eingeschaltet, weil der weltweite Markt versagt habe. "Die Suche war intensiv, aber nicht planlos", betonte Söder. Nach "Anfangswirren" habe man Struktur in die Suche gebracht, man habe etwa das Ministerium personell aufgestockt. Maßstab des Handelns sei der Erfolg gewesen, "also bekommen wir Masken". Man habe alle Möglichkeiten genutzt - "aber immer nach Recht und Gesetz". Dabei habe es aber seitens der Staatsregierung keinerlei Einflussnahme gegeben. "Es glaubt doch kein Mensch im Ernst, dass ein Minister oder die Staatskanzlei gesagt hat, diese Maske oder die nicht."

CSU-Abgeordnete Sauter und Nüßlein im Zentrum der Maskenaffäre

Ziel des Ausschusses war und ist es insbesondere, Masken-Geschäfte der Staatsregierung in der Corona-Pandemie, mögliche Beteiligungen von Politikern und teils hohe Provisionszahlungen auch an Abgeordnete aufzuklären - wobei die Provisionen von beteiligten Firmen kamen.

Im Zentrum der Maskenaffäre stehen die langjährigen CSU-Abgeordneten Alfred Sauter und Georg Nüßlein, die zu Beginn der Corona-Pandemie für die Vermittlung von Masken-Geschäften üppige Provisionen kassierten. Juristisch sah der Bundesgerichtshof den Tatbestand der Bestechlichkeit nicht als erfüllt - Sauter und Nüßlein hatten stets betont, als Anwälte agiert zu haben. Gleichwohl haben auch CSU-Politiker deren Handeln als moralisch verwerflich bezeichnet.

Söder: Von den Provisionszahlungen erst später aus der Presse erfahren

Söder sagte, ohne jemanden namentlich zu nennen, es sei in einem Fall persönliches Fehlverhalten festgestellt worden - nicht juristisch, aber moralisch. Es habe aber kein System dahinter gegeben. Von den Provisionszahlungen habe er erst später aus der Presse erfahren. Er habe mit Sauter damals nicht über die Masken-Geschäfte gesprochen.

Kräftigst verdient haben soll vor allem Andrea Tandler, die Tochter des ehemaligen CSU-Generalsekretärs Gerold Tandler - die im Ausschuss die Aussage verweigerte. Söder sagte dazu, er sei mit diesem Vorgang nicht befasst gewesen, er kenne Andrea Tandler auch nicht persönlich.

Söder wies unter anderem zurück, sich über Gebühr für ein Masken-Angebot einer Firma eingesetzt zu haben, die der damalige Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) an die Staatsregierung vermittelte. "Müsst ihr nehmen, Scheuer muss das garantieren!", soll Söder laut einer internen E-Mail aus dem Gesundheitsministerium damals in einer SMS geschrieben haben - das Ministerium hatte den Kauf der Masken "fachlich" zunächst nicht empfehlen wollen.

Söder: "Alle haben unter Druck gehandelt"

Er schreibe viele SMS. "Aber an die SMS kann ich mich nicht erinnern", sagte Söder. Er sei aber "mal für ein paar Stunden erleichtert" gewesen, als die Masken - rund acht Millionen Stück - am Flughafen angekommen seien. Erst später stellte sich heraus, dass ein größerer Teil der aus China gelieferten Masken mangelhaft war und ausgetauscht werden musste.

Grundsätzlich betonte Söder, es habe keine Anweisungen zu diesem oder anderen Beschaffungsvorgängen aus der Staatskanzlei gegeben - es gelte die Ressortzuständigkeit. Er selbst könne sich auch nirgends einmischen, wo er keine Kenntnisse habe. Auf Fragen, wonach sich Beamte unter Druck gefühlt hätten, sagte Söder, alle hätten sich damals unter Druck gefühlt, alle hätten unter Druck gehandelt.

Sind Firmen mit Kontakten in die Staatsregierung bevorzugt behandelt worden?

Zum anderen wies Söder zurück, sich speziell für ein Masken-Angebot der Firma seiner Frau Karin Baumüller-Söder eingesetzt zu haben. In einem morgendlichen Gespräch habe ihn seine Frau über ein mögliches Hilfsangebot informiert. Er habe dann sein Büro nur gebeten, die Nummer seiner Frau an die zuständige Stelle im Gesundheitsministerium zu übermitteln. "Und alles weitere, damit habe ich dann nichts mehr zu tun gehabt." Tatsächlich kam das Geschäft am Ende nicht zustande.

Die Opposition kritisiert unter anderem, Firmen mit Kontakten in die Staatsregierung seien damals offenbar bevorzugt behandelt worden. Hierzu sagte Gerd Mannes, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der AfD im Landtag und AfD-Vertreter im Untersuchungsausschuss: "Im entscheidenden Moment wollte sich der Ministerpräsident an nichts mehr erinnern können. Von einer SMS, die er Ende März des Jahres 2020 an einen Staatssekretär im Zusammenhang mit einem von Andreas Scheuer vermittelten Deal sendete, mit dem Inhalt 'Müsst ihr nehmen, Scheuer muss das garantieren!', will er nun nichts mehr wissen." Mannes weiter: "Für mich stellt sich in jedem Fall die Frage, ob man einem Mann mit solch gravierenden Erinnerungslücken unseren Freistaat überlassen kann."