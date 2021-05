Coronavirus-News: Holetschek kündigt harte Gangart gegen Test-Betrüger an

Das Coronavirus beschäftigt München, Bayern und Deutschland weiterhin. Alle Neuigkeiten, Maßnahmen und Hinweise zum Erreger Sars-CoV-2 lesen Sie im AZ-Newsblog.

Der Erreger Sars-CoV-2, der die Krankheit Covid-19 auslösen kann, sorgt in München, Bayern und Deutschland seit Monaten für teils drastische Maßnahmen. In unserem Newsblog informieren wir Sie über die aktuellen Corona-Entwicklungen in München und Bayern.

Aktuelle Corona-Zahlen aus München und Bayern

Der Lockdown in Bayern gilt aktuell bis zum 6. Juni.

In München gibt es einige spezielle Corona-Regeln.

Corona-News vom 31.05.2021

+++ Holetschek kündigt harte Gangart gegen Test-Betrüger an +++

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek( CSU) will mögliche Betrügereien bei Corona-Teststationen "mit aller Härte" bekämpfen. Das kündigte Holetschek am Montag nach einer Konferenz der Länder-Gesundheitsminister mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) an. Bayern hat derzeit den Vorsitz in der Gesundheitsministerkonferenz.

"Wir werden in Bayern jedem Verdacht mit aller Härte nachgehen. Illegales Handeln werden wir konsequent unterbinden", sagte Holetschek. Niemand dürfe an der Pandemie unrechtmäßig Geld verdienen. "Dazu muss auch der Bund nachschärfen", sagte der Minister.

Die Gesundheitsminister hätten auf ihrer Online-Sitzung besprochen, den Abgleich von geliefertem Testmaterial und tatsächlich durchgeführten und gemeldeten Tests noch stärker in den Fokus zu nehmen, betonte Holetschek. Zudem sei die stärkere Einbindung von Zoll und Finanzbehörden besprochen worden, sagte Holetschek.

Derzeit sei in Bayern ein Fall bekannt, bei dem es zu Abrechnungsbetrug gekommen sein soll. Die Strafverfolgungsbehörden ermittelten, sagte ein Ministeriumssprecher. In welchem Teil Bayerns dieser Verdachtsfall aufgetreten sei, sagte der Sprecher unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht.

+++ Fast 8.500 Härtefälle in Bayern +++

Mehr als 8.400 Menschen haben in Bayern einen früheren Impftermin bekommen, weil sie von der Bayerischen Impfkommission als Härtefall eingestuft worden sind.

Die Kommission beendet ihre Arbeit im Juni, begonnen hat sie damit am 1. März. Menschen, deren Erkrankung oder Behinderung nicht in der Impfverordnung erfasst ist, die aber durch eine Infektion besonders gefährdet wären, konnten sich an die Stelle wenden. Insgesamt wurden nach Ministeriumsangaben 8.700 Anträge gestellt, 8.428 wurden bewilligt, so dass die Menschen einen früheren Impftermin bekommen konnten.

+++ OB Reiter fodert Lockerungen +++

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat vom Freistaat Bayern eine Anpassung der Corona-Regelungen gefordert. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ Dehoga Bayern fordert Öffnung von Innengastro und Clubs +++

Der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga Bayern) fordert die kontrollierte Öffnung von Clubs und Diskotheken. Angesichts illegaler Partys einerseits, mittlerweile funktionierender Impfungen und Tests andererseits sagte Landesgeschäftsführer Thomas Geppert am Montag in München: "Nach über einem Jahr Dauerschließung ist es jetzt an der Zeit, neben der Innengastronomie auch wieder die getränkegeprägte Gastronomie sowie musikveranstaltende Betriebe zu öffnen."

Andere Länder zeigten, dass ein sicherer verantwortbarer Betrieb möglich sei. "Die Menschen treffen sich zum Feiern. Die Frage ist doch nur, will ich das irgendwo in einem ungeschützten Raum ohne jegliche Auflage und Nachverfolgbarkeit, oder biete ich sichere Bereiche", sagte Geppert. Die Öffnung würde sofort für mehr Sicherheit sorgen.

+++ Corona-Tests: Länder wollen schärfere Regeln gegen Betrug +++

Angesichts des Verdachts auf Abrechnungsbetrug bei Corona-Teststellen planen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern schärfere Vorgaben. Dafür werden kurzfristig Neuregelungen in der Testverordnung angestrebt, wie die Deutsche Presse-Agentur nach Beratungen der Ressortchefs am Montag aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Bekannt wurden bislang Verdachtsfälle in Nordrhein-Westfalen und Bayern.

Mit den kommunalen Spitzenverbänden soll nun beraten werden, wie Betrug weiter erschwert werden kann. Ansatzpunkte sollen demnach etwa sein, dass Sachkosten zur Zahl der Testkits von den Kassenärztlichen Vereinigungen mit den abgerechneten Tests abgeglichen werden.

+++ Sibler plant Präsenz-Semester an Bayerns Hochschulen +++

Bayerns Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) macht Studenten im Freistaat nach drei digitalen Semestern Hoffnung auf Präsenz-Veranstaltungen. Seinen Plänen nach soll im kommenden Wintersemester die Lehre wieder direkt an den Hochschulen stattfinden. "Für das Wintersemester rechne ich damit, dass wir wieder zur Präsenz zurückkehren können", sagte Sibler der "Augsburger Allgemeinen" (Montagausgabe).

Noch im laufenden Semester könne man außerdem "mehr Möglichkeiten für die Lehre in Präsenz eröffnen". Als freiwilliges Angebot könne er sich einiges vorstellen, wie kleine Blockseminare oder Tutorials in großen Hörsälen. Für kleinere Formate seien ausreichend solcher Räumlichkeiten vorhanden. Der Sommer biete auch die Möglichkeit, im Freien zu lehren. Sibler zufolge sind nach aktuellem Stand zudem 15 Millionen Euro für drei Millionen Corona-Tests hinterlegt.

+++ München-Inzidenz fünf Tage lang unter 35: Weitere Lockerungen kommen +++

Das RKI meldet in der Nacht auf Montag, dass die Sieben-Tage-Inzidenz für München bei 30,7 liegt (Vortag: 30,7). Seit fünf Tagen liegt der Wert jetzt unter der kritischen Schwelle von 35. Damit treten ab Mittwoch weitere Lockerungen in Kraft, unter anderem bei den Kontaktbeschränkungen. So dürfen sich künftig drei Hausstände mit maximal zehn Personen treffen.

Corona-News vom 30.05.2021

+++ Gutes Wetter sorgt für Draußen-Party - Polizei muss immer wieder eingreifen +++

Die Polizei hat es dieser Tage nicht leicht. Das Wetter ist nach Wochen der Tristesse endlich gut, die Münchnerinnen und Münchner treibt es raus, auch abends. Die Stimmung ist ausgelassen, hier und da wird getrunken, die Abstandsregeln werden nicht mehr ganz so genau genommen. An mehreren Orten musste die Polizei am Freitag- und Samstagabend daher durchgreifen und die Leute wegschicken. Einzelne bekamen Anzeigen, unter anderem weil sie gegen das an manchen Orten geltende Alkoholverbot verstoßen hatten. Das gefiel nicht allen, manche leisteten Widerstand.

Die Hotspots am Freitag- und Samstagabend: Akademiestraße, Gärtnerplatz, Ludwig- und Leopoldstraße. Am Odeonsplatz war auch viel los. Als die Polizei hier am Samstag, kurz nach Mitternacht, einschritt, flog eine Flasche auf einen Dienstwagen, es gab Festnahmen. Eine Zusammenfassung der abendlichen Polizeieinsätze finden Sie in diesem Artikel.

+++ Auch in Bayern Betrugsverdacht bei Corona-Testzentrum +++

Der Betrugsverdacht in Corona-Teststellen zieht Kreise. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus dem Gesundheitsministerium erfuhr, ermitteln auch bayerische Behörden wegen des Verdachts auf Abrechnungsbetrug bei Corona-Tests. Dem Gesundheitsministerium sei "konkret ein Fall bekannt, in dem die Behörden ermitteln", sagte ein Ministeriumssprecher auf Anfrage am Sonntag in München. Um welche Teststelle es sich handelt, wollte er "wegen des laufenden Ermittlungsverfahrens und der noch geltenden Unschuldsvermutung" nicht sagen.

Zuvor waren Ermittlungen in Nordrhein-Westfalen wegen des Verdachts auf Abrechnungsbetrug bekannt geworden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kündigte "stichprobenartig mehr Kontrollen" an.

+++ Reiter freut sich über Inzidenz-Einstufung "unter 50" +++

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat sich am Sonntag erfreut über die Tatsache gezeigt, dass München jetzt mit dem siebten Tag unter dem kritischen Inzidenz-Schwellenwert offiziell als "unter 50" eingestuft wird. Das hätte die Stadt vor allem den Münchnerinnen und Münchner zu verdanken, "die ganz überwiegend geduldig die Regeln beachtet und so dafür gesorgt haben, dass wir Schritt für Schritt einem normalen Leben wieder näherkommen können."

Einen Seitenhieb in Richtung des deutschen Impfstoff-Managements konnte sich Reiter dabei nicht verkneifen: "Wenn jetzt endlich auch die Versorgung mit ausreichend Impfstoff sichergestellt würde, könnten wir noch hoffnungsfroher in die Zukunft blicken", ließ er sich auf dem Internetportal der Landeshauptstadt zitieren.

+++ Söder für rasche Entscheidung über russischen Impfstoff +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fordert eine rasche Entscheidung über die Zulassung des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V in der EU.

"Der Impfmotor darf nicht stottern. Vor allem das Verfahren um Sputnik V muss beschleunigt werden", sagte der CSU-Chef der ". "Es darf nicht aus rein ideologischen Gründen getrödelt werden."

+++ Inzidenz in München bei 30,7 - Lockerungen treten in Kraft +++

Auch am Sonntag liegt der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 (30,7). Damit treten heute die in der aktuellen Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt beschlossenen Lockerungen in Kraft. Diese beinhalten beispielsweise das Wegfallen der Testpflicht in der Außengastronomie, ab Montag, wenn der Einzelhandel öffnet, ist auch spontanes Einkaufen ohne Terminbuchung und Kontakdatenerhebung wieder möglich. Eine Übersicht der aktuellen Lockerungen finden Sie hier.

+++ Kein Kreis in Bayern mehr über 100er Inzidenz +++

In Bayern liegt kein Kreis mehr über der kritischen Corona-Inzidenz-Marke von 100. Laut Robert Koch-Institut (RKI) war der bayerische Spitzenreiter am Sonntag der Landkreis Günzburg mit 99,2 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Auf Platz zwei folgte die Stadt Memmingen mit 97,5, die in der vergangenen Woche noch mit weit über 100 der deutschlandweite Corona-Hotspot war.

In der Stadt Weiden in der Oberpfalz, die sich in den vergangenen Tagen einer Inzidenz von 0,0 zu nähern schien, stieg die Inzidenz am Sonntag leicht auf 4,7. Im Durchschnitt lag die Inzidenz in Bayern laut RKI am Sonntag bei 36,0 und damit leicht über dem Bundesdurchschnitt von 35,2.

Corona-News vom 29.05.2021

+++ Bayern-SPD fordert Aufhebung des Katastrophenfalls +++

Angesichts sinkender Corona-Inzidenzen in Bayern fordert die SPD-Landtagsfraktion die Aufhebung des Katastrophenfalls. Ihr innenpolitischer Sprecher, Stefan Schuster, habe dazu einen Antrag gestellt, teilte die Oppositionsfraktion am Samstag in München mit. "Der Katastrophenfall liegt nicht mehr vor und muss aufgehoben werden. Unser bayerisches Gesundheitssystem ist voll funktionsfähig und braucht keine zentrale Koordinierung mehr", sagte Schuster.

Der Katastrophenfall sei mit einer landesweiten Inzidenz von 177 sowie der Belegung der Krankenhäuser begründet worden, hieß es von der SPD-Fraktion. "Beides ist aktuell massiv rückläufig", sagte Schuster und betonte: "Unser bayerisches Gesundheitssystem ist voll funktionsfähig und braucht keine zentrale Koordinierung mehr."

+++ Erlangen: Stiko-Mitglied gegen generelle Kinderimpfkampagne +++

Stiko-Mitglied Christian Bogdan hat sich in der Debatte um Corona-Impfungen für Kinder gegen eine "generelle Kinderimpfkampagne" ausgesprochen. "Eine Impfempfehlung kann nicht einfach deswegen ausgesprochen werden, weil es gerade gesellschaftlich oder politisch opportun erscheint", sagte der Erlanger Immunologe, der der Ständigen Impfkommission (Stiko) angehört, den "Nürnberger Nachrichten". Eine Impfquote von 70 bis 80 Prozent, die als Schwelle für eine sogenannte Herdenimmunität gilt, sei auch ohne die umfassende Impfung von Kindern zu erreichen.

Die Wirksamkeit für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren sei zwar nachgewiesen - "aber in Sachen Nebenwirkungen fehlen noch ausreichend Daten", sagte er. "Die Immunantwort eines Kindes kann anders verlaufen als bei einem Erwachsenen. Deswegen braucht man da mehr Daten." Beim Biontech-Impfstoff habe das Paul-Ehrlich-Institut beispielsweise "Hinweise für ein erhöhtes Auftreten von Herzmuskelentzündungen im zeitlichen Kontext zur Impfung, vor allem bei jungen Männern", sagte Bogdan. "Ich will nicht die Pferde scheu machen. Aber wir brauchen eben Daten und sollten nicht eine generelle Kinderimpfkampagne starten."

+++ Landkreistags-Präsident fordert andere Impfstoffverteilung +++

Christian Bernreiter (CSU), Präsident des bayerischen Landkreistages, fordert eine andere Impfstoffverteilung in Bayern. "Zurecht haben die Grenzlandkreise zu Tschechien große Sondermengen an Impfstoff bekommen, dort sind jetzt teilweise die niedrigsten Inzidenzen zu verzeichnen", sagte er der "Passauer Neuen Presse". "Es muss doch möglich sein, dass Ärzte in einem Landkreis mit unterdurchschnittlicher Impfquote pro Kopf mehr Impfdosen erhalten, als in Gebieten, die weit vorne liegen."

Und wenn das nicht möglich sei, müsse das über die Impfzentren reguliert werden: "Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dies innerhalb Bayerns über die Impfzentren auszugleichen." Der Deggendorfer Landrat beklagte nach wie vor große regionale Unterschiede: "Einige Landkreise liegen deutlich über dem Durchschnitt, andere leider deutlich darunter. In Niederbayern ist der Landkreis Rottal-Inn das Schlusslicht", sagte er. Der Landkreis Regen liege dagegen an der Spitze. "Auf die Einwohnerzahl umgerechnet, gibt es bei uns einen Unterschied von bis zu 6.000 Impfungen zu anderen Landkreisen."

+++ Impfpässe derzeit "die wohl heißeste Fälscherware" +++

In Bayern sind die ersten gefälschten Impfpässe aufgetaucht. "Derzeit ist uns eine niedrige zweistellige Zahl von Verfahren beziehungsweise Anzeigen bekannt", teilte das Landeskriminalamt (LKA) in München mit. Wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter den bayerischen Polizeipräsidien ergab, sind die bislang aufgetauchten gefälschten Corona-Impfnachweise ungleich über das Land verteilt.

Die meisten Fälle - nämlich fünf - meldete das Polizeipräsidium München, allerdings ohne Details dazu zu nennen. Die Staatsanwaltschaft München I erwartet künftig eine Flut von Anzeigen wegen gefälschter Corona-Impfnachweise. Impfpässe seien derzeit "die wohl heißeste Fälscherware". Auf Internetplattformen wie Telegram sei ein gefälschter Impfpass problemlos zu haben. Lesen Sie hier mehr dazu.

+++ Wenige Corona-Fälle: Weiden bleibt deutscher Spitzenreiter +++



Die Stadt Weiden in der Oberpfalz bleibt vorerst die deutsche Region mit der niedrigsten Corona-Inzidenz. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag dort am Samstag nach Angaben des Robert Koch-Institutes erneut nur bei 2,3 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Das war der deutschlandweite Bestwert. Allerdings liegt auch der bundesweite Corona-Hotspot nach wie vor in Bayern: Den höchsten Wert in ganz Deutschland wies weiterhin die schwäbische Stadt Memmingen mit 117,9 aus. Sie war am Samstag die einzige Region im Freistaat, die noch über einer 100er-Inzidenz lag. Im Durchschnitt lag die Inzidenz in Bayern laut RKI am Freitag bei 38,2 und damit leicht über dem Bundesdurchschnitt von 37,5.

+++ Freie Musikzentrum in München fordert Gruppen-Unterricht +++



In Bayern dürfen Laienmusikgruppen nun nach Ende des Probenverbots wieder gemeinsam üben. Aber Gruppen-Musikunterricht ist weiter nicht erlaubt. Das finden Musikschulen nicht nachvollziehbar und fordern entsprechende Erleichterungen für den Präsenz-Unterricht. Das Freie Musikzentrum in München hat nun einen Appell an Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und andere Politiker gerichtet. Seit Dezember sei der Gruppen-Musikunterricht verboten. Dieser sei bislang bei der Rücknahme von Corona-Beschränkungen "komplett vergessen worden", heißt es in dem Appell. Der Verband Bayerischer Sing- und Musikschulen habe bereits vor einigen Wochen die entsprechende Bitte an die Staatsregierung gerichtet, sagte die stellvertretende Geschäftsführerin des Verbands, Marianne Lauser. "Bisher leider ohne Ergebnis."

+++ München-Inzidenz weiter unter 50: Lockerungen kommen +++

Das RKI meldet in der Nacht auf Samstag, dass die Sieben-Tage-Inzidenz für München wie tags zuvor bei 30,4 liegt. Seit sechs Tagen bleibt der Wert jetzt unter der kritischen Schwelle von 50.

Damit treten ab Sonntag weitere Lockerungen in Kraft. Unter anderem fällt "Click & meet" weg und zwei Haushalte dürfen in der Gastronomie ohne Test und ohne Voranmeldung an einen Tisch sitzen (maximal fünf Personen).

Außerdem ist kontaktfreier Sport im Innenbereich künftig ohne Testpflicht möglich. Dies gilt auch für Fitnessstudios sowie für Freibäder. Die Kontaktbeschränkungen bleiben. Es gilt weiterhin die Einstufung "35 bis 100". Lockerungen gäbe es erst, wenn die Inzidenz fünf Tage in Folge unter 35 liegt. Das ist bislang an zwei aufeinanderfolgenden Tagen der Fall.

Corona-News vom 28.05.2021

+++ Corona-Impfstoff für Kinder: Holetschek begrüßt EMA-Empfehlung +++

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat die Empfehlung der EU-Arzneimittelbehörde EMA begrüßt, nach der der Corona-Impfstoff der Hersteller Biontech und Pfizer für Kinder ab zwölf Jahren freigegeben werden soll. "Wir hatten mit diesem Schritt gerechnet. Gleichwohl müssen wir auch berücksichtigen, welche Empfehlung die Ständige Impfkommission abgeben wird", sagte Holetschek am Freitag in München.

Holetschek hält die Entscheidung des Impfgipfels vom Donnerstag, Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren ab 7. Juni eine Impfung vorrangig in Arztpraxen anzubieten, für einen sinnvollen Kompromiss. "Ich unterstütze ausdrücklich, dass hier auch die Kinder- und Jugendärzte eingebunden werden sollen, denn sie wissen, welche Kinder und Jugendlichen zum Beispiel Vorerkrankungen haben und den Impfstoff am dringendsten brauchen."

Als Dilemma bezeichnete es der Minister, dass momentan kein zusätzlicher Impfstoff für diese Altersgruppe zur Verfügung stehe. Deswegen könnten ab 7. Juni nicht alle Impfwilligen innerhalb kurzer Zeit geimpft werden. "Das muss allen Eltern, Kindern und Jugendlichen klar sein. Es wird zunächst zu Wartezeiten kommen."

+++ Priorisierung in Bayerns Impfzentren endet noch nicht +++

In den bayerischen Impfzentren wird es auch über den 7. Juni hinaus eine Priorisierung bei Corona-Impfungen geben. Die bundesweit an diesem Tag geplante Aufhebung der Impfreihenfolge wird bei der Terminvergabe im Freistaat zunächst praktisch kaum eine Rolle spielen.

Das Online-Registrierungssystem werde weiterhin die Bürger aus Risikogruppen vorziehen, berichtete eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums in München am Freitag.

Aus den Unterlagen des Bundesgesundheitsministeriums für den Impfgipfel der Kanzlerin und der Ministerpräsidenten am Donnerstag ging bereits hervor, dass Menschen mit besonderem Risiko wie Alter, Vorerkrankungen oder bestimmten Berufen auch weiter vorrangig an die Reihe kommen sollen.

+++ Münchner Infektiologe fordert Mut bei Impfkampagne für Kinder +++

Der Münchner Infektiologe Clemens Wendtner wirbt für Corona-Impfungen von Kindern in Deutschland. "Ich glaube, da wäre ein bisschen mehr Mut angesagt", sagte der Chefarzt der München Klinik Schwabing der "Augsburger Allgemeinen". "Man hat gelernt, dass die neuen Varianten auch bei Kindern grassieren." Zudem gebe es auch bei Kindern schwere Erkrankungsbilder.

Der Münchner Chefarzt hatte Anfang 2020 die ersten Corona-Patienten in Deutschland behandelt. Er sagte, dass eine Impfkampagne für Kinder auch für den sicheren Unterricht an den Schulen sinnvoll sei.

+++ München-Inzidenz fünf Tage lang unter 50: Lockerungen kommen +++

Das RKI meldet in der Nacht auf Freitag, dass die Sieben-Tage-Inzidenz für München bei 30,4 liegt (Vortag: 34,9). Seit fünf Tagen liegt der Wert jetzt unter der kritischen Schwelle von 50. Damit treten ab Sonntag weitere Lockerungen in Kraft. Unter anderem fällt "Click & meet" weg und zwei Haushalte dürfen in der Gastronomie ohne Test und ohne Voranmeldung an einen Tisch sitzen (maximal fünf Personen). Außerdem ist kontaktfreier Sport im Innenbereich künftig ohne Testpflicht möglich. Dies gilt auch für Fitnessstudios sowie für Freibäder.

Die Kontaktbeschränkungen bleiben. Es gilt weiterhin die Einstufung "35 bis 100". Lockerungen gäbe es erst, wenn die Inzidenz fünf Tage in Folge unter 35 liegt. Das ist bislang an zwei aufeinanderfolgenden Tagen der Fall.

+++ Genügend Abstand: Grundschüler lernen in Festzelten +++

Zwei Schulen im niederbayerischen Deggendorf haben in der Woche vor den Pfingstferien einen neuen Unterrichtsort ausprobiert: ein Zelt. Da haben die Schüler ausreichend Platz, um Abstände einzuhalten, wie ein Sprecher der Stadtverwaltung sagte. Dieses Modell soll nach den Ferien fortgesetzt werden. Es habe sich bewährt, auch wenn es gerade bei Regen wegen des Geräusches auf dem Zeltdach nicht optimal sei. Vor Pfingsten habe es gar an einem Tag gehagelt. "Die Kinder hatten aber einen Riesenspaß", sagte der Sprecher.

Corona-News vom 27.05.2021

+++ Gesund - nach 71 Tagen an der Beatmungsmaschine +++

Wenn sich nach 30 Tagen an der Herz-Lungen-Maschine der Zustand nicht verbessert, hören die Ärzte die Behandlung oft auf. "Aber ich wollte diesem jungen Mann nicht sagen, dass wir ihn aufgeben", sagt Markus Engel, Oberarzt im Klinikum Bogenhausen. Es hat sich gelohnt: Nach 71 Tagen konnte der Patient die ersten Schritte machen.

Er ist erst Anfang 40, war an Corona erkrankt. Auch bei vielen anderen dauerte die Behandlung an der Ecmo, wie Ärzte das Gerät nennen, länger. Denn in der dritten Welle lagen mehr Junge auf der Intensivstation. Vom Gesundheitsministerium bekam das Klinikum nun eine Ecmo geschenkt.

+++ Kinder ab zwölf Jahren dürfen ab 7. Juni Impftermine bekommen +++

Kinder ab zwölf Jahren sollen sich in Deutschland ab 7. Juni um einen Corona-Impftermin bemühen können. Mit der erwarteten Zulassung des Biontech-Impfstoffs für diese Altersgruppe durch die EMA könnten sie sich ab dem geplanten Ende der Priorisierung um eine Impfung bemühen, teilte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit.

Die Länder können dem Beschluss zufolge Angebote in Impfzentren machen oder Programme für die Altersgruppe auflegen. Die Minderjährigen sollten sich aber insbesondere in den Praxen um einen Termin bemühen können. Bis zum Ende des Sommers soll auch den Kindern und Jugendlichen ein Impfangebot gemacht werden. Ein sicherer Schulbetrieb soll unabhängig davon, wie viele Schülerinnen und Schüler ein Impfangebot wahrnehmen, gewährleistet werden.

+++ Söder kündigt weitere Schul-Lockerungen an +++

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will die Corona-Regeln für die Schulen in Bayern weiter lockern: Vom 21. Juni an soll in allen Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz bis zu 100 wieder normaler Präsenzunterricht möglich sein. Das kündigte er am Donnerstag an. Nach den Pfingstferien, vom 7. Juni an, gilt für zwei Wochen zunächst noch der Grenzwert 50 für Präsenzunterricht – das hatte das bayerische Kabinett vergangene Woche so beschlossen.

+++ Mega-Nachschub für Bayerns Impfzentren +++

Die bayerischen Impfzentren haben im Mai von den verschiedenen Herstellern mehr als 1,5 Millionen Impfdosen geliefert bekommen. Dies geht aus den Informationen hervor, die das Bundesgesundheitsministerium den Ländern zur Vorbereitung der Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag geschickt hat.

Nach den Papieren soll die Zahl der gelieferten Impfdosen im Juni noch einmal zulegen. Allein von dem Biontech-Präparat sollen dann pro Woche zwischen vier und knapp sechs Millionen Dosen an die Bundesrepublik geliefert werden, im Mai waren es jeweils 3,4 Millionen pro Woche. Im gesamten zweiten Quartal soll Biontech nahezu doppelt so viel Impfstoff in Deutschland ausliefern wie die drei anderen Hersteller zusammen.

Die Liefermenge von AstraZeneca soll im Juni mit mehr als 2,4 Millionen im Vergleich zum Vormonat verdoppelt werden. Auch von dem Moderna-Impfstoff soll etwas mehr als zuletzt geliefert werden. Nur von dem Impfstoff von Johnson & Johnson soll etwas weniger kommen.

+++ Söder: Impfangebot, aber keine Impfpflicht für Kinder +++

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat versichert, dass es keine Corona-Impfpflicht für Kinder und Jugendliche geben soll. "Keiner muss geimpft werden", sagte Söder, der aus Nürnberg zugeschaltet war, am Donnerstag nach Beratungen von Bund und Ländern. "Wir wollen Impfangebote machen, aber es gibt keine Impfpflicht."

Schule werde trotzdem möglich sein, betonte er. Insgesamt zeigte sich Söder zuversichtlich, was die Corona-Lage und den Stand der Impfkampagne angeht – auch wenn man noch nicht über dem "Impf-Berg" sei. Insgesamt werde die Lage jeden Tag besser. Aber es gebe keinen Anlass für Übermut und Euphorie, es gebe noch viel Arbeit.

+++ Mögliche Impf-Panne in Bayreuth +++

Weil in einem Bayreuther Impfzentrum der Corona-Impfstoff möglicherweise zu stark verdünnt wurde, erhalten rund 600 Menschen ein Angebot zur Blutabnahme. Bei sechs von insgesamt 581 Impfungen könne nicht ausgeschlossen werden, dass eine zu geringe Impfdosis des Herstellers Biontech/Pfizer verabreicht wurde, teilte ein Sprecher des Landratsamtes Bayreuth am Donnerstag mit. Die mögliche Normabweichung sei bei der täglichen Nachkontrolle festgestellt worden. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ Spahn: Impfung für Kinder bleibt individuelle Entscheidung +++

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat Eltern erklärt, dass sie gemeinsam mit den Kinderärzten über eine Corona-Impfung ihrer Kinder entscheiden müssen. "Es ist am Ende eine wohlabgewogene Entscheidung von Kindern, Eltern, Ärztinnen und Ärzten", sagte Spahn vor dem Impfgipfel von Bund und Ländern am Donnerstag in Berlin. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA werde sich am Freitag mit der der Frage der Zulassung des Biontech-Impfstoffs für Kinder über zwölf und Jugendliche beschäftigen. In den nächsten Tagen gebe es wahrscheinlich ein Ergebnis.

+++ Impfstoffaufkleber verschwunden - Polizei durchsucht Wohnungen +++

Ein Dutzend Corona-Impfstoffaufkleber sind in einem Impfzentrum in Straubing abhandengekommen. Eine Mitarbeiterin habe das Fehlen der Aufkleber auf einem der Chargenbögen bemerkt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Grundsätzlich seien dies die Aufkleber, die auch in Impfpässe geklebt werden. Zu einer Fälschung gehöre aber auch noch ein Stempel und eine Unterschrift.

Im Zuge der Ermittlungen sind den Angaben zufolge in der vergangenen Woche die Wohnung von zwei Tatverdächtigen, zweier 22-Jährigen, durchsucht worden. Die fehlenden Aufkleber des Impfstoffes von Johnson & Johnson wurden jedoch nicht gefunden. Die betroffenen Impfdosen konnten dennoch verwendet werden, sagte ein Polizeisprecher. Hintergrund sei, dass nicht jede Dose eine individuelle Nummer habe, sondern lediglich die Charge nummeriert sei.

+++ Bayerische FDP fordert digitale Selbsttests +++

Wer ins Museum, Restaurant oder Fitnessstudio will, braucht oft einen negativen Coronatest. Selbsttests sind jedoch nur dann gültig, wenn Sie vor Ort „unter Aufsicht“ durchgeführt werden, bemängelt die FDP Bayern. Die Partei fordert daher die Einführung von digital erfassten Selbsttests, die ortsunabhängig durchgeführt werden können und als Zutrittstests gelten. Das soll „die Testmoral heben und Ladenbetreiber von zeitraubenden Aufsichtspflichten entlasten“, so Bayerns FDP-Chef Daniel Föst.

+++ Holetschek bei Impfung für Kinder und Jugendliche zurückhaltend +++

Man höre aus der Ständigen Impfkommission, dass es wohl keine einhellige Empfehlung geben werde, "Kinder und Jugendliche zu impfen - und das nehme ich schon ernst und das muss man auch abwägen", sagte der bayerische Gesundheitsminister Holetschek im BR. Er wolle nicht, dass der Impfstoff "dann wieder bei anderen abgezogen wird", um ihn umzuverteilen. Wenn es aber zusätzlichen Impfstoff gebe und Kinder und Jugendärzte einbezogen würden, dann müsse man über das Thema diskutieren.

+++ Inzidenz bei unter 35: Lockert München bald die Kontaktbeschränkungen? +++

Das RKI teilt in der Nacht auf Donnerstag mit, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in München bei unter 35 liegt. Das Institut gibt einen Wert von 34,9 an (Vortag: 43,8).

Bleibt der Wert stabil unter 35, treten weitere Lockerungen in Kraft, vor allem bei der Kontaktbeschränkung.

Corona-News vom 26.05.2021

+++ Lieferverzögerungen bei Biontech-Impfstoff +++

Bei den Corona-Impfungen in Deutschland verschieben sich geplante Lieferungen des wichtigsten Herstellers Biontech und seines US-Partners Pfizer. Wie das Bundesgesundheitsministerium am Mittwoch mitteilte, wird die zugesagte Liefermenge nach Angaben von Biontech in den ersten beiden Juni-Wochen reduziert. Die Differenz solle dann erst in den beiden Wochen vom 21. Juni und vom 28. Juni zusätzlich geliefert und damit ausgeglichen werden. Eine Biontech-Sprecherin erklärte am Abend, dass die wöchentlichen Lieferprognosen immer kleineren Schwankungen unterlägen, wobei die Gesamtmenge für das zweite Quartal planmäßig ausgeliefert werde. Grund für Schwankungen seien zum Beispiel die laufenden Freigabeprozesse. "Dies ist auch bei den aktuellen Änderungen der Fall."

Auf die Lieferungen an die Impfzentren der Länder soll die Verschiebung laut Ministerium keine Auswirkungen geben. Zu den Praxen erklärte das Ministerium, dass anstehende Zweitimpfungen dort gesichert seien. Auch Erstimpfungen solle es weiterhin geben.

+++ Impfungen für Kinder? Bund und Länder beraten bei Impfgipfel am Donnerstag +++

Bei einem erneuten "Impfgipfel" wollen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten am Donnerstag (14 Uhr) unter anderem über Corona-Impfungen für Kinder beraten. Angestrebt wird, bis Ende August allen Kindern ab 12 Jahren Impfangebote zu machen. Zuvor muss jedoch die EU-Arzneimittelbehörde EMA voraussichtlich an diesem Freitag über eine entsprechende Zulassung für den bisher ab 16 Jahren zugelassenen Impfstoff von Biontech und Pfizer entscheiden.

Zu klären ist dann etwa auch die konkrete Organisation von Impfungen für Jugendliche beispielsweise über Schulen oder Arztpraxen sowie zusätzlicher Impfstoff dafür. Weiteres Thema der Beratungen sollen mögliche Auffrischungsimpfungen sein. Merkel hatte deutlich gemacht, dass sie hiermit nicht vor dem Herbst rechnet.

+++ Obdachlose in München gegen Corona geimpft +++

Den Schwächsten helfen: Für obdachlose Menschen ist es schwer, einen Impftermin auszumachen. Gleichzeitig sind sie besonders gefährdet - in Notunterkünften ist die Ansteckungsgefahr hoch. 110 Frauen und Männer ohne Wohnung wurden deshalb nun bei einer Aktion in München geimpft. Weitere sollen folgen. Mehr dazu lesen Sie in diesem Artikel.

+++ Dehoga fordert sofortige Öffnung der Innengastro +++

Die sofortige Öffnung der Innengastronomie hat der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) gefordert. "Die Erfahrungen haben gezeigt, dass unsere Betriebe sicher sind", sagte Angela Inselkammer, Präsidentin des Dehoga Bayern.

Für Geimpfte, Genesene und Menschen mit einem negativen Corona-Test fordert der Dehoga laut Mitteilung vom Mittwoch eine generelle Öffnung des gesamten Gastgewerbes - unabhängig von Inzidenzwerten.

Laut dem Robert-Koch-Institut lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Freistaat am Mittwoch bei 45,9.

+++ Bayern lockert schneller +++

Beim Erreichen niedriger Inzidenzwerte können einige Corona-Regeln in Bayern künftig einen Tag schneller gelockert werden. Damit wird eine zunächst nur für Pfingsten geltende Praxis verlängert, wie Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Mittwoch sagte. Man habe damit gute Erfahrungen gesammelt.

Die Änderung betrifft Öffnungsschritte unter anderem für die Außengastronomie, Hotellerie, Kultur, Sport und bei Freizeitangeboten sowie den Wegfall der Testpflicht bei diesen Angeboten bei noch niedrigeren Inzidenzwerten. Dafür muss nach wie vor die Sieben-Tage-Inzidenz von 100 beziehungsweise 50 an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten sein.

Nach der alten Regel folgte dann eine zweitägige Karenzzeit, bis am insgesamt achten Tag mit Zustimmung des Gesundheitsministeriums gelockert werden konnte. Diese Wartefrist wird nun auf einen Tag verkürzt.

+++ Auch München-Inzidenz sinkt weiter +++

Nicht nur bundesweit (siehe unten) sinkt die Inzidenz, auch in München geht der wichtige Faktor immer weiter nach unten. Das RKI meldet am Mittwoch einen Wert von 38,7. Damit rückt für München die magische 35er-Schwelle in Greifweite. Ab diesem Wert kann nochmal gelockert werden.

+++ Inzidenz erstmals seit Oktober unter 50 +++

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz hat erstmals seit Oktober wieder den politisch relevanten Wert von 50 unterschritten. Nach Daten des RKI lag die Zahl am Mittwoch bundesweit bei 46,8 (Vortag: 58,4; Vorwoche: 72,8). Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI binnen eines Tages 2.626 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert bei 11.040 Ansteckungen gelegen.

Auch in Bayern ist die Sieben-Tage-Inzidenz erstmals seit langem wieder unter den Wert von 50 gefallen. Sie liegt aktuell bei 45,9 (Vortag: 56,6).

Corona-News vom 25.05.2021

+++ Neue Drosten-Studie: So ansteckend sind Kinder +++

Nach der Veröffentlichung seiner Corona-Studie im namhaften Fachblatt "Science" sieht sich der Virologe Christian Drosten in seinen Einschätzungen zur Ansteckungsfähigkeit auch von Kindern bestätigt. "Mein anfänglicher Eindruck einer ungefähr gleich großen Infektiosität aller Altersgruppen hat sich bestätigt, nicht nur hier, sondern auch in anderen Studien", sagte der Experte für Coronaviren laut einer Charité-Mitteilung vom Dienstag.

Am Abend bekräftigte er dies im "Coronavirus-Update" bei NDR-Info. Für die am Dienstag publizierte Studie bestimmten Wissenschaftler um Drosten für mehr als 25.000 Covid-19-Fälle die sogenannten Viruslasten, also die Menge des Viruserbguts in der PCR-Probe. "Die Erbgutkopien repräsentieren näherungsweise die Virusmenge im Rachen der Patienten und lassen daher Voraussagen über deren potenzielle Infektiosität zu", erklärte die Charité. Von mehr als 4.000 Fällen lagen mehrere Proben vor, was Rückschlüsse auf den Verlauf der Infektion erlaubte. In die Studie einbezogen wurden Infizierte ohne Krankheitsanzeichen ebenso wie Patienten mit unterschiedlich schweren Symptomen bis hin zu Krankenhausfällen.

Bei Erwachsenen zwischen 20 und 65 Jahren zeigten sich demnach "keine nennenswerten Unterschiede" bei der Viruslast. In den Proben der jüngsten Kinder zwischen 0 und 5 Jahren seien die niedrigsten Viruslasten gefunden worden. Und bei älteren Kindern und Jugendlichen hätten sich die Werte mit steigendem Alter denen der Erwachsenen angeglichen, heißt es weiter.

+++ Zusätzliche Kontrollen in Memmingen +++

Memmingen setzt als bundesweiter Corona-Hotspot Nummer eins im Kampf gegen das Virus auf weitere Kontrollen. Wegen anhaltend hoher Fallzahlen werde in der Innenstadt von Freitag an ein Sicherheitsdienst kontrollieren, ob die Menschen dort Maskenpflicht und Alkoholverbot einhalten, sagte eine Stadtsprecherin am Dienstag.

Die Stadt Memmingen wies am Dienstag nach Angaben des Robert Koch-Institutes (RKI) eine Inzidenz von 195 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen auf und lag damit deutschlandweit an der Spitze. Wegen geringer Impfquoten hatte die Stadt im Allgäu zuletzt vom Freistaat rund 1.600 zusätzliche Impfdosen erhalten, die am Wochenende bei einer Sonderaktion gespritzt wurden.

+++ Inzidenz in München sinkt weiter und bleibt unter 50 +++

In der Nacht auf Dienstag meldet das RKI, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in München weiter unter der kritischen Schwelle von 50 liegt. Das Institut gibt einen Wert von 43,8 an (Vortag: 49,7).

Doch es gibt Meldeverzögerungen. Wie aussagekräftig die Zahl nach den Pfingstfeiertagen ist, lässt sich daher nicht genau sagen.

Corona-News vom 24.05.2021

+++ Bildungsministerin Karliczek fordert Impf-Fahrplan für Kinder +++

Mit weiter sinkenden Corona-Neuinfektionszahlen wird verstärkt über den künftigen Schulbetrieb nachgedacht. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek macht sich für einen Fahrplan für Impfungen von Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren in allen Bundesländern stark. Dieser solle bezwecken, dass den Kindern und Jugendlichen möglichst bis zum Beginn des kommenden Schuljahres ein Impfangebot gemacht werden könne, sagte die CDU-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montag).

Karliczek: "Ich möchte, dass vor allem nach den Sommerferien überall der Schulbetrieb wieder relativ normal beginnen kann. Dafür wäre es sehr hilfreich, wenn möglichst viele Schülerinnen und Schüler geimpft wären." Nach dem Willen der Ministerin soll sich der Impfgipfel von Bund und Ländern am Donnerstag mit dem Thema befassen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte zuvor Corona-Impfungen für Schüler bis Ende August in den Raum gestellt. Dazu müssten Impfdosen von Biontech/Pfizer reserviert werden.

+++ Rund 1.000 Soldaten sind in Bayern gegen Corona im Einsatz +++

Zur Bekämpfung des Coronavirus sind derzeit in Bayern etwa 1.000 Soldaten der Bundeswehr im Einsatz. Knapp die Hälfte werde zur Kontaktnachverfolgung von Infizierten eingesetzt, sagte ein Sprecher des Landeskommandos in Bayern. 80 von ihnen helfen demnach alleine in München. Zum Vergleich: Vor rund einem Jahr - kurz nach Beginn der Pandemie - waren im Freistaat etwa 200 Soldaten im Corona-Einsatz.

Neben der vor allem logistischen Unterstützung in Alten- und Pflegeheimen helfen die Soldaten etwa beim Betrieb von Corona-Teststationen oder durch Beratung im Sanitätsbereich. Zuletzt unterstützte die Bundeswehr unter anderem beim Impfen im oberfränkischen Hof.

+++ 7-Tage-Inzidenz in München unter 50 - aber Meldeverzögerung +++

Die Sieben-Tage-Inzidenz in München ist am Pfingstmontag gesunken. Das RKI gibt am Vormittag einen Wert von 49,7 an, dieser liegt also unter der kritischen Schwelle von 50.

Wie aussagekräftig die Zahl ist, lässt sich allerdings nicht sagen. Das RKI weist darauf hin, "dass an Feier- und Brückentagen weniger Personen einen Arzt aufsuchen, wodurch auch weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt werden. Dies führt dazu, dass weniger Erregernachweise an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet werden."

+++ Söder: Schüler dürfen nicht als "verlorene Generation" gesehen werden +++

Der CSU-Vorsitzende Markus Söder möchte die Lage der Schülerinnen und Schüler in der Corona-Pandemie nicht zu negativ bewerten. "Wir dürfen den Schülern nicht einreden, sie seien eine verlorene Generation", sagte Söder den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Ich glaube zum Beispiel nicht, dass das Abi in diesem Jahr schlechter ausfallen wird."

Die Herausforderung liege bei den Jüngeren und bei den Schülerinnen und Schülern aus bildungsfernen Familien. Für sie werde man spezielle Bildungsprogramme anbieten, etwa in Form von Summerschools. "Vielleicht müssen wir auch die Lehrpläne anpassen und unkonventionelle Wege gehen. Aber das ist gut machbar", so Söder.

Corona-News vom 23.05.2021

+++ Open-Air-Party in Erding - Polizei mit Flaschen beworfen +++

Die Polizei hat in Erding eine Open-Air-Party mit 150 Leuten aufgelöst. Die Menschen hätten sich am Samstagabend "laut zu den Klängen aus einer mitgebrachten Musikbox grölend" in der Innenstadt versammelt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Als die Beamten anrückten, sollen vereinzelt Flaschen und andere Gegenstände geworfen worden sein. Verletzt wurde aber niemand.

Der Großteil des Partyvolks sei der Aufforderung der Polizei gefolgt, den Platz zu verlassen. Bei zwölf Menschen, die das nicht wollten, seien die Personalien aufgenommen worden. Ihnen wurde ein Platzverweis erteilt. Neben Ermittlungen wegen Ruhestörung prüft die Erdinger Polizei auch mögliche Verstöße gegen die Corona-Regeln und das Infektionsschutzgesetz.

+++ Memmingen ist deutschlandweiter Corona-Hotspot +++

Der bundesweite Corona-Hotspot Nummer eins liegt in Bayern: Die Stadt Memmingen wies am Sonntag nach Angaben des Robert Koch-Institutes (RKI) eine Inzidenz von 238,1 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen auf und lag damit deutschlandweit an der Spitze. Mit einigem Abstand folgten die Landkreise Hildburghausen (196,2) und Gotha (180,9) in Thüringen.

Bayernweit lag Coburg mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 160,7 auf Platz zwei hinter Memmingen, gefolgt von Schweinfurt (146,0). Insgesamt lagen in Bayern am Sonntag laut den Zahlen des RKI (Stand 3.10 Uhr) noch 14 Städte und Landkreise über der 100er-Schwelle. Am unteren Ende der Skala lag Weiden in der Oberpfalz (14,0), gefolgt von den Städten Bayreuth (17,4) und Amberg (19,0).

+++ 7-Tage-Inzidenz für München wieder über 50 +++

Die Frage nach weiteren Lockerungen in München kann weiter nicht schlüssig beantwortet werden. Das Robert Koch-Institut hat am Sonntag eine 7-Tage-Inzidenz von 53,5 für die Landeshauptstadt gemeldet. Der Wert liegt also jetzt wieder über dem wichtigen Schwellenwert von 50.

Am Samstag lag der Wert noch bei 43,1, wobei die gemeldeten Neuinfektionen aufgrund technischer Probleme laut Mitteilung der Stadt nicht einberechnet worden waren. Tags zuvor lag sie mit 51,5 ebenfalls über 50.

Corona-News vom 22.05.2021

+++ Landrat wirft Ministerium schlechte Corona-Kommunikation vor +++

Der Würzburger Landrat Thomas Eberth (CSU) kritisiert die Corona-Kommunikation des bayerischen Gesundheitsministeriums. "Man bekommt irgendwann irgendeine E-Mail, in der die Maßnahmen unverständlich beschrieben sind", sagte er der "Main Post". Diese müssten dann umständlich entschlüsselt werden.

Unklare Ansagen aus dem Ministerium in München hätten dazu geführt, dass Lockerungsschritte in seinem Landkreis nicht schnell und konkret hätten kommuniziert werden können. "Ich habe das Gefühl, dass wir das eine oder andere Ministerium in München vor uns hertreiben", sagte Eberth.

Dort habe man die Geschwindigkeit der sinkenden Inzidenzwerte offenbar nicht richtig eingeschätzt. "Ich verstehe nicht, warum es überhaupt eine Freigabe des Ministeriums für weitere Lockerungsschritte braucht", sagte er. Dies werde dem dynamischen Infektionsgeschehen nicht gerecht. Das RKI meldete für den Landkreis Würzburg am Samstag 37,6 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Lockerungen der Corona-Maßnahmen sind an diese Inzidenz geknüpft, allerdings muss das Gesundheitsministerium einer Lockerung zum Teil ausdrücklich zustimmen.

+++ RKI: Nur noch 14 Städte und Kreise in Bayern über 100er-Inzidenz +++

In Bayern liegen laut Zahlen des Robert Koch-Institutes (RKI) vom Samstag nur noch 14 Städte und Landkreise über einer 100er-Inzidenz (Stand: 3.11 Uhr).

Spitzenreiter im Freistaat war am Samstagmorgen Memmingen mit 249,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Auf den weiteren Plätzen folgten die Städte Schweinfurt (170,3) und Coburg (160,7). Am anderen Ende der Skala lag die Stadt Amberg mit der bayernweit niedrigsten Inzidenz von 16,6 - gefolgt von Weiden in der Oberpfalz (18,7) und dem Landkreis Wunsiedel (20,6).

Bayernweit lag die Inzidenz bei 65,3 und damit etwas unter dem bundesweiten Schnitt, den das RKI mit 66,8 angab. 855 neue Corona-Infektionen wurden im Freistaat innerhalb von 24 Stunden bekannt - und 26 weitere Todesfälle.

+++ München-Inzidenz wieder unter 50 +++

Die Frage nach weiteren Lockerungen in München kann weiter nicht schlüssig beantwortet werden. Das Robert Koch-Institut hat in der Nacht auf Samstag (Stand: 3.11 Uhr) eine Sieben-Tage-Inzidenz von 43,1 für die Landeshauptstadt gemeldet. Der Wert liegt also jetzt wieder unter dem wichtigen Schwellenwert von 50. Tags zuvor war es laut RKI eine Inzidenz von 51,5, am Donnerstag lag sie mit 47,6 ebenfalls unter 50.

Corona-News vom 21.05.2021

+++ Quarantäne nach den Ferien kann teuer werden +++

Ein Pfingsturlaub in einem Corona-Risikogebiet kann nach den Ferien für Eltern und Schulkinder ein unangenehmes Nachspiel haben. Sollte nach der Rückkehr eine Quarantäne erforderlich sein, wird der versäumte Unterricht nicht nur als unentschuldigte Fehlzeit angesehen. Im schlimmsten Fall droht nach Angaben des Kultusministeriums auch ein Bußgeld wegen eines Verstoßes gegen die allgemeine Schulpflicht. Das Bußgeld kann in Bayern im schlimmsten Fall bis zu 1.000 Euro betragen. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ München-Inzidenz wieder über 50 +++

Weitere Lockerungen wird es wohl vorerst nicht geben. Das RKI meldet in der Nacht auf Freitag, dass der Inzidenzwert für München weiter gestiegen sei - und jetzt über dem wichtigen Schwellenwert von 50 liegt. Die Sieben-Tages-Inzidenz beträgt laut Robert Koch-Institut in München jetzt 51,5 und damit 3,9 Punkte mehr als Donnerstag.

Corona-News vom 20.05.2021

+++ Impf-Stau in München: Krisenstab übt Kritik +++

München kommt beim Impfen nicht hinterher: Wie Wolfgang Schäuble, Leiter des städtischen Krisenstabs, am Donnerstag im Stadtrat mitteilte, stehen alleine auf der Warteliste für das Impfzentrum Riem derzeit 130.000 Personen. Dort könnten pro Woche rund 50.000 Impfungen verabreicht werden - mangels Impfdosen sind es derzeit aber gerade einmal knapp 31.000.

Schäuble kritisierte am Donnerstag die "Ankündigungspolitik" der Regierung, die bei den Bürgern falsche Erwartungen wecke. Laut dem Leiter des Krisenstabs gerieten die Impfzentren und Hausärzte dadurch unter massiven Druck. "Wir werden den Ansturm nicht bewältigen können", meint auch Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek (SPD).

+++ Corona-Anzeigen gegen Söder beschäftigen Staatsanwaltschaft +++

Anzeigen von Gegnern der Corona-Maßnahmen gegen Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) beschäftigen die Staatsanwaltschaft München I. Es seien schon rund 200 Anzeigen gegen hochrangige bayerische Politiker eingegangen, die meisten davon gegen Söder, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Juliane Grotz, am Donnerstag in München.

In den Anzeigen werde angegeben, die von der Staatsregierung verhängte Pflicht, im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus eine Maske zu tragen, sei Körperverletzung. Die Ermittlungen würden schnell eingestellt, betonte Behördenleiter Hans Kornprobst. Denn die Vorwürfe seien "weit weg" von erkennbaren Straftaten. "Aus der Maskenpflicht eine Körperverletzung zu konstruieren, ist einfach zu weit hergeholt." Arbeit mache die Flut der Anzeigen aber dennoch.

+++ In Bayerns Impfzentren gelten Priorisierungsregeln noch länger +++

In Bayerns Corona-Impfzentren werden mindestens noch bis Anfang Juni Termine nach der Priorisierungsregeln der Ständigen Impfkommission (Stiko) vergeben. Die Staatsregierung schaue sich die Entwicklung bei den Impfungen zunächst noch an und werde in den nächsten zwei Wochen über das weitere Vorgehen entscheiden, sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Donnerstag im Landtag in München. Die Haus- und Fachärzte im Freistaat dürfen seit diesem Donnerstag Impfwilligen unabhängig von der Impfreihenfolge das rettende Mittel gegen das Coronavirus verabreichen.

+++ Hausärzte starten mit Corona-Impfung ohne Priorisierung +++

In Bayern dürfen Haus- und Fachärzte ab diesem Donnerstag unabhängig von der Impfreihenfolge gegen das Coronavirus impfen. Dennoch wird es dauern, bis jeder Interessent an die Reihe kommt, denn der Impfstoff-Bedarf liegt noch immer deutlich über den Liefermengen. Die bayerischen Impfzentren setzen deshalb sogar Erstimpfungen bis zum 7. Juni fast vollständig aus. Denn die vorhandenen Dosen werden weitgehend für die anstehenden Zweitimpfungen gebraucht.

+++ München-Inzidenz steigt leicht +++

Die Sieben-Tages-Inzidenz beträgt laut Robert Koch-Institut (RKI) in München 47,6 und damit 0,3 Punkte mehr als am Mittwoch. Der Schwellenwert von 50, ab dem weitere Lockerungen möglich sind, bleibt somit aber unterschritten.

Corona-News vom 19.05.2021

+++ Landkreise fordern regional gerechte Impfungen durch Ärzte +++

Aus Sicht des bayerischen Landkreistages sollte auch die Zahl der über die Ärzte vergebenen Impfungen an der regionalen Einwohnerzahl bemessen werden. Die Verteilung der Impfstoffe an die Impfzentren der Landkreise und kreisfreien Städte sei einwohnergerecht, sagt Präsident Bernreiter. Seit jedoch auch die Haus- und Fachärzte mitimpften, gebe es starke Verschiebungen.

Allerdings würden Gebiete mit geringer Ärztedichte benachteiligt. Zugleich könnten Dosen, die etwa wegen nicht besetzter Praxen nicht abgerufen werden, aufgrund der Zuständigkeiten nicht an die Impfzentren übertragen werden, so Bernreiter.

+++ Maskenpflicht im bayerischen Landtag verlängert +++

Trotz der in München stark gesunkenen Corona-Zahlen gilt die Maskenpflicht im bayerischen Landtag noch mindestens bis Ende Juli. "Auch wenn die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus erfreulicherweise sinkt und auch mehr Menschen geimpft sind: Diesen Erfolg in der Pandemiebekämpfung dürfen wir nicht gefährden", sagte Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) am Mittwoch in München. Eine Quarantäne des Parlaments müsse "unter allen Umständen" vermieden werden, weshalb die aktuelle Regelung auch auf Anraten von Experten verlängert worden sei.

Die Maskenregelung im Landtag sieht auch am Platz im Plenarsaal mindestens einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz verpflichtend vor. Nur am Rednerpult darf die Maske abgesetzt werden. Wer sich durch das Gebäude bewegt, muss eine FFP2-Maske tragen. Personen, die durch ein Attest vom Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ausgenommen sind, dürfen nur mit einem aktuellen negativen Corona-Test an den Sitzungen teilnehmen oder das Gebäude betreten.

+++ Vorerst kaum noch Erstimpfungen in Bayern +++

In den bayerischen Impfzentren wird es für die nächsten Wochen vorerst kaum noch Erstimpfungen geben. Grund sind die vielen Zweitimpfungen, die nun anstehen und Vorrang haben. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ RKI meldet München-Inzidenz unter 50 +++

Das Robert Koch-Institut (RKI) vermeldet 47,3 Neuinfektion pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen: Damit wäre die Inzidenz unter dem 50er-Grenzwert. Doch erneut scheint der Sprung vom Wert gestern auf heute relativ groß zu sein. Am Dienstag hatte es aufgrund einer kleinen Datenpanne zunächst einen falschen Wert gegeben. Eine Bestätigung der aktuellen Inzidenz seitens der Stadt steht noch aus.

+++ Söder: Weiter Impfen mit mobilen Teams +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will die Arbeit der Impfzentren nach der Aufhebung der Priorisierung stark auf einen Außeneinsatz ausrichten, um breite Bevölkerungsschichten zu erreichen. Die Impfzentren würden nun wichtig, um strategisch zu impfen, sagte der CSU-Vorsitzende der "Augsburger Allgemeinen".

Mobile Teams könnten über Betriebsärzte ganze Unternehmen durchimpfen. "Dann sollen im Juni in Schulen die Abschlussklassen geimpft werden und vielleicht noch vor den Sommerferien Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren, sobald die Impfstoffe zugelassen sind."

Auch solle es gezielt in Stadtteilen Impfangebote geben, in denen viele Menschen mit Migrationshintergrund lebten und es noch Vorbehalte gegen die Impfung gebe, sagte Söder. "Wir müssen auch unkonventionelle Wege gehen. Warum bieten wir nicht auch mal einen Impftag im Umfeld einer Moschee oder eines Kulturvereins an?", fügte er hinzu.

Corona-News vom 18.05.2021

+++ Reiter: Vorerst kaum noch Erstimpfungen im Impfzentrum +++

Im Münchner Impfzentrum an der Messe wird es vorerst kaum noch bis gar keine Erstimpfungen gegen das Coronavirus mehr geben - von einem Stopp wie in anderen Regionen Bayerns war hier aber nicht die Rede. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) sagte am Dienstag, sein Gesundheitsamt sei informiert worden, dass das Impfzentrum in den nächsten Wochen kaum Erstimpfungen durchführen könne, damit genug Vakzin für Zweitimpfungen zur Verfügung stehe.

"Das ist nicht die Strategie, die ich mir vorstelle und erfüllt auch nicht das, was uns Kommunen von Monat zu Monat immer wieder aufs Neue zugesagt wurde", stellte Reiter klar. In seinem Statement kritisiert Reiter Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der ankündigte, die Impfpriorisierung am 7. Juni aufheben zu wollen.

+++ Gesundheitsministerium: Kein Stopp von Erstimpfung +++

Angesichts der für Zweitimpfungen verstärkt benötigten Impfstoffe von Biontech und Moderna gibt es Verwirrung im Umgang mit Erstimpfungen. Aus den Landratsämtern in Bayreuth und Bamberg hieß es am Dienstagabend, man sei angewiesen worden, die Erstimpfungen mit diesen Vakzinen zu stoppen und nur noch Zweitimpfungen durchzuführen. Das Gesundheitsministerium widersprach: Es habe keine Anweisung gegeben, die Erstimpfungen gänzlich zu stoppen, hieß es am Abend.

Es sei allerdings über die hohe Anzahl der nun nötigen Zweitimpfungen informiert worden. Außerdem verwies ein Ministeriumssprecher darauf, dass man derzeit den Einfluss der nun nötigen Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff nach einer ersten AstraZeneca-Impfung auf die verfügbare Impfmenge für Erstimpfungen beobachte.

Das Landratsamt Bayreuth hatte zuvor mitgeteilt, das Ministerium habe den Leitern der bayerischen Impfzentren mitgeteilt, dass ab Mittwoch alle verfügbaren Impfstoffe von Biontech und Moderna ausschließlich für Zweitimpfungen zu verwenden seien. Auch aus dem Landkreis Bamberg kam eine ähnliche Information: Ohne Vorwarnung seien die Impfzentren angewiesen worden, ab Mittwoch nur noch Zweitimpfungen durchzuführen und alle geplanten Erstimpfungen abzusagen.

+++ Gymnasium Planegg sagt Schülerimpfaktion ab +++

Nach dem Wirbel um eine Impfaktion für Schüler am Gymnasium in Planegg ist der am Freitag geplante Termin nun abgesagt worden. Die Gemeinschaftspraxis habe ihr Angebot zur Impfung der Jugendlichen aufgrund der öffentlichen Diskussion zurückgezogen, teilte das Gymnasium im Landkreis München am Dienstagabend mit. "Wir bedauern das, können aber die Entscheidung nachvollziehen", sagte Schulleiter Matthias Spohrer. Lesen Sie hier mehr dazu.

+++ Bayern öffnet Fitnessstudios und Freibäder +++

Die Menschen in Bayern können bald wieder ins Theater und ins Sportstadion gehen – zumindest unter freiem Himmel. Das Kabinett machte am Dienstag den Weg frei für Theater- und Kinovorführungen im Freien von diesem Freitag (21. Mai) an, die unter Einhaltung von Hygienevorschriften und einer Sieben-Tage-Inzidenz von weniger als 100 in der jeweiligen Region vor bis zu 250 Zuschauern gespielt werden dürfen.

Bei einer stabilen Inzidenz unter 50 entfällt die sonst obligatorische Testpflicht, beschloss der Ministerrat in seiner Sitzung am Dienstag in München. Die gleiche Zuschauerregelung gelte für Sportveranstaltungen in Freiluftstadien, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Fitnessstudios dürften bei einer Inzidenz von unter 100 ebenso wieder öffnen. Die Besucher müssen aber - mit Ausnahme der Sporttreibenden selbst - FFP2-Masken tragen und einen negativen Test vorlegen. "Es gilt dann Click & Fit", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

Amateurensembles dürfen ab Freitag zumindest zum Proben wieder zusammenkommen. Auch Freibäder dürfen öffnen, allerdings entsprechend ihres Platzangebotes nur eine begrenzte Zahl von Besuchern einlassen. Bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 ist neben einer Terminbuchung ein negativer Corona-Test notwendig, bei einer Inzidenz unter 50 entfällt die Testpflicht auch in diesem Fall.

+++ Bayern will Messen rechtzeitig für IAA wieder erlauben +++

Bayern stellt die Weichen in Richtung IAA. Spätestens ab September sollen im Freistaat wieder Messen möglich sein, sofern sich das Infektionsgeschehen weiter positiv entwickelt, wie die Staatskanzlei am Dienstag mitteilte. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte nach einer Sitzung des Kabinetts, er habe die Hoffnung, "dass eine IAA mit Hygieneschutzkonzept möglich ist". Die Internationale Automobilausstellung soll im September in München stattfinden.

+++ Bei Inzidenz unter 50 nach Pfingsten Präsenzunterricht für alle +++

In bayerischen Regionen mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 sollen nach den Pfingstferien die Schüler aller Schularten wieder Präsenzunterricht haben - mit Test- und Maskenpflicht. Das teilte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach einer Kabinettssitzung am Dienstag in München mit. In Landkreisen und kreisfreien Städten mit Werten zwischen 50 und 165 gibt es auch nach dem 7. Juni demnach lediglich Wechselunterricht.

+++ Österreich bietet Gratis-Tests für Urlauber an +++

Österreich bietet ab nächster Woche kostenlose Corona-Tests auch für ausländische Gäste an, um so den Tourismus anzukurbeln. Diese Möglichkeit werde in öffentlichen Test-Straßen, Apotheken oder auch direkt im Hotel oder im Gasthaus bestehen, sagte Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) am Dienstag in Wien.

Jeder Wirt, jedes Hotel, jeder Betrieb könne Selbsttests für Gäste anbieten. Das solle auch spontane Restaurantbesuche ermöglichen. Der Vor-Ort-Test gelte in diesem Fall aber auch nur für die Dauer des Aufenthalts im Lokal. "Es liegt in der Entscheidung des Lokalbetreibers, ob er diese Tests anbietet", sagte Köstinger.

+++ Holetschek verteidigt Ende der Impfpriorisierung +++

Der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Klaus Holetschek (CSU), hat die Aufhebung der Corona-Impfpriorisierung als "richtig und wichtig" bezeichnet. Es sei gut, den Arztpraxen mehr Flexibilität einzuräumen und damit das Impftempo zu erhöhen, sagte der bayerische Gesundheitsminister am Dienstag im ZDF-"Morgenmagazin". Etwa in Bayern sei man in den Impfzentren "schon weit in der Priorität drei" und auch die Arztpraxen signalisierten einen entsprechenden Impffortschritt.

Zur Möglichkeit, die vorgegebene Reihenfolge ab dem 7. Juni auch in Impfzentren aufzuheben, seien die Bundesländer "noch unterschiedlich in der Meinungsbildung". Holetschek betonte: "Es wird nicht sofort alles funktionieren und nicht unmittelbar jeder gleich eine Impfung kriegen." Die Erwartungshaltung der Menschen müsse klar ausgesteuert werden.

+++ Sieben-Tages-Inzidenz in München doch nicht unter 50 +++

Die Sieben-Tages-Inzidenz für München liegt doch nicht unter 50! Das Robert Koch-Institut (RKI) gab am Dienstag zunächst einen Wert von 46,2 an. Später korrigierte das RKI den Wert auf jetzt 53,8. Grund dafür dürfte wohl ein Übermittlungsfehler gewesen sein.

+++ Impfangebot für Schüler bis Ferienende - Gymnasium startet +++

An einem Gymnasium im Münchner Vorort Planegg können sich Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren am Freitag gegen das Coronavirus impfen lassen. Eine niedergelassene Praxis habe dies der Schule kurzfristig angeboten, sagte der Schulleiter Matthias Spohrer am Montag in Planegg. Die Biontech-Impfdosen seien den Ärzten regulär zugeteilt worden. Alle priorisierten Patienten der Praxis seien bereits geimpft.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) kündigte unterdessen in der "Augsburger Allgemeinen" (Dienstag) Vorbereitungen an, um bis zum Ende der Sommerferien allen Schülern sogar ab zwölf Jahren eine Corona-Impfung anzubieten und den Präsenzunterricht im kommenden Schuljahr zu sichern. In Bayern gibt es rund 835.000 Schüler zwischen 12 und 18 Jahren.

Corona-News vom 17.05.2021

+++ Holetschek: Impf-Priorisierung in Praxen ab Donnerstag aufgehoben +++

Bayerns Hausärzte dürfen Patienten von diesem Donnerstag (20. Mai) an unabhängig von der Impfreihenfolge mit sämtlichen Corona-Impfstoffen impfen. Diesen Termin nannte am Montag Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte das Ende der Priorisierung am vergangenen Mittwoch für diese Woche angekündigt, dabei aber zunächst noch keinen konkreten Termin genannt.

+++ Ambulanz für Kinder mit Corona-Spätfolgen +++

An Spätfolgen von Corona leiden auch immer mehr Kinder und Jugendliche - auch wenn die Infektion in aller Regel mild oder sogar symptomfrei verläuft. In München entsteht deshalb derzeit Bayerns erste Spezial-Ambulanz für von "Long-Covid" betroffene Kinder und Jugendliche. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ München-Inzidenz steigt leicht +++

Das Robert Koch-Institut meldet für die bayerische Landeshauptstadt am Montag eine leicht gestiegene Sieben-Tages-Inzidenz von 54,3. Der Wert für ganz Bayern beträgt 82,8.

Corona -News vom 16.05.2021

+++ Polizei will Maskenpflicht in Münchner Fußgängerzone stärker kontrollieren +++

Die Münchner Polizei registriert wieder vermehrt Verstöße gegen die Maskenpflicht in der Innenstadt. "Wir müssen feststellen, dass die Disziplin hier nachlässt", schreiben die Beamten am Sonntag auf Twitter. In Zukunft werde man daher verstärkt kontrollieren und die Verstöße konsequent ahnden.

Zwischen 9 und 21 Uhr gilt in vielen Teilen der Münchner Innenstadt eine Maskenpflicht. Schilder weisen an allen Orten darauf hin. Zuletzt hat die Polizei auch wieder vermehrt Corona-Partys aufgelöst.

+++ Impfbereitschaft stark gestiegen +++

Laut einer ist die Impfbereitschaft seit dem Start der Impfkampagne in Deutschland vor fast fünf Monaten deutlich gestiegen: Fast drei Viertel der Deutschen über 18 Jahre wollen sich impfen lassen. 36 Prozent der Befragten haben sich schon mindestens einmal impfen lassen, weitere 38 Prozent haben vor, das noch zu tun. Zusammen sind das 74 Prozent.

Kurz vor Beginn der Impfkampagne am 27. Dezember hatten sich erst 65 Prozent für eine Impfung entschieden. Mehr als 30 Millionen Menschen in Deutschland haben bereits eine erste Corona-Impfung erhalten.

+++ Hotelöffnungen in Bayern: Deutsche sind noch gespalten +++

Kurz vor Pfingsten sollen in Bayern weitere Öffnungsschritte für die Hotels folgen. Doch noch sind die Deutschen bei der Frage nach der Öffnung von Hotels, Pensionen oder Ferienwohnungen noch gespalten. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sind 43 Prozent dafür, Beherbergungsbetriebe unabhängig von den Corona-Infektionszahlen sofort bundesweit unter bestimmten Auflagen wie Testpflichten zu öffnen. 31 Prozent meinen dagegen, Hotelöffnungen sollten von den Infektionszahlen in den jeweiligen Regionen abhängig gemacht werden. 14 Prozent meinen, die Unterkünfte sollten für Touristen noch geschlossen bleiben.

