Coronavirus-News: Distanzunterricht bleibt die Regel

Das Coronavirus grassiert weiter in München, Bayern und Deutschland. Alle Neuigkeiten, Maßnahmen und Hinweise zum Erreger Sars-CoV-2 lesen Sie im AZ-Newsblog.

Der Erreger Sars-CoV-2, der die Krankheit Covid-19 auslösen kann, sorgt in München, Bayern und Deutschland seit Monaten für drastische Maßnahmen. In unserem Newsblog informieren wir Sie über die aktuellen Corona-Entwicklungen in München und Bayern.

Aktuelle Corona-Zahlen aus München und Bayern

Der Lockdown in Bayern wird bis zum 9. Mai verlängert.

In München gibt es einige spezielle Corona-Regeln

Corona-News vom 02.05.2021

+++ Distanzunterricht bleibt in Bayern die Regel +++

Es bleibt vorerst beim Distanzunterricht an den bayerischen Schulen - Abschlussklassen und Viertklässler ausgenommen. Lediglich in etwa einer Handvoll Landkreise und kreisfreien Städte ist von Montag an Wechselunterricht in allen Klassenstufen möglich.

Aktuell gilt: Wird der Sieben-Tage-Inzidenzwert von 100 an fünf aufeinander folgenden Tagen unterschritten, kann ab dem übernächsten Tag auf Wechselunterricht umgestellt werden. Umgekehrt gilt: Ist die Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen über 100, gibt es ab dem übernächsten Tag wieder Distanzunterricht. Ausgenommen sind Abschlussklassen und Viertklässler an Grundschulen.

+++ Spontane Impfwillige in München gesucht! +++

Die Stadt München sucht spontan nach Impfwilligen, die über 60 Jahre alt sind. Für die Sonder-Impfaktion mit AstraZeneca im ISAR Klinikum seien für den 2. Mai noch über 300 Termine frei, teilte die Stadt am Sonntagmittag mit.

+++ Holetschek fordert: Mehr Augenmerk auf Long Covid +++

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat zu mehr Engagement im Kampf gegen die Langzeitfolgen von Covid-Erkrankungen aufgefordert. Die Behandlungen würden das Gesundheitssystem über die eigentliche Pandemie hinaus beschäftigen, sagte Holetschek am Sonntag. "Wir müssen jetzt die Weichen stellen, um auch über die akute Pandemie hinaus gerüstet zu sein. Denn wir dürfen die Langzeitfolgen einer Covid-19-Erkrankung nicht unterschätzen", betonte der Minister.

In einigen Monaten werde ein großer Teil der Bürgerinnen und Bürger geimpft sein und die Infektionszahlen dürften spürbar sinken. Dennoch müsse Patienten mit dem Post-Covid-Syndrom eine adäquate Behandlung angeboten werden. Bund und Länder seien gleichermaßen gefordert. Mehr zum Thema lesen Sie hier.

+++ Leichter Inzidenz-Anstieg in München +++

Die Sieben-Tages-Inzidenz in München ist wieder leicht angestiegen: Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Sonntag einen Wert von 126,7. Am Vortag lag die Inzidenz bei 123,8.

+++ Herrmann ruft alle Asylbewerber zur Corona-Impfung auf +++

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat auch Menschen mit Migrationshintergrund und konkret auch alle Asylbewerberinnen und Asylbewerber aufgerufen, sich gegen Corona impfen zu lassen. "Derzeit häufen sich die Meldungen, dass insbesondere Menschen mit Migrationshintergrund einer Corona-Impfung immer noch skeptisch gegenüber stehen", sagte Herrmann der Deutschen Presse-Agentur in München. Darüber habe man sich auch auf der jüngsten Integrationsministerkonferenz ausgetauscht.

Corona-News vom 01.05.2021

+++ Sonderaktion "Impfen 60+" um einen Tag verlängert +++ Die Stadt München hat 1.000 AstraZeneca-Dosen aus den Münchner Krankenhäusern zurückerhalten, die dort nicht verimpft wurden: Daher wird die Sonderaktion "Impfen 60+" mit dem Impfstoff AstraZeneca für Münchner über 60 Jahre im Isar Klinikum am Altstadtring um einen zusätzlichen Tag verlängert. Somit können sich nun 1.000 Münchner über 60 Jahre zusätzlich für Sonntag, 2. Mai, einen Termin zur Erstimpfung reservieren. Der Termin zur Zweitimpfung erfolgt dann zwölf Wochen später. Die Anmeldung zur Impfung ist ab sofort nach im Internet unter " " möglich. Impfwillige erhalten nach ihrer Registrierung einen Anamnese- und einen Aufklärungsbogen per E-Mail zugesandt, beide Formulare sind zwingend vorher auszufüllen und bereits vollständig ausgefüllt zusammen mit den anderen notwendigen Unterlagen zur Impfung mitzubringen. Personen ohne Termin und ohne die ausgefüllten Unterlagen können leider nicht zur Impfung zugelassen werden. +++ So viele Münchner wurden bereits gegen Corona geimpft +++

Bislang sind in München insgesamt rund 501.700 Impfungen gegen das Coronavirus durchgeführt worden - genauer gesagt 392.800 Erst- und 108.900 Zweitimpfungen. Das meldet die Stadt (Stand 30. April). Die Münchner Impfquote liegt demnach bezogen auf die impffähige Bevölkerung ab 16 Jahren bei den Erstimpfungen bei 30,9 Prozent und bei den Zweitimpfungen bei 8,6 Prozent (Münchner Gesamtbevölkerung: 26,5 bzw. 7,3 Prozent). Am Wochenende erfolgt keine Aktualisierung der Impfquote, da zwar selbstverständlich in München auch am Wochenende weitergeimpft wird, die komplett aktualisierte Impfstatistik aber erst am Montag vorliegt. Im Impfzentrum gab es bis dato 236.300 Erst- und 59.900 Zweitimpfungen, im Isar Klinikum am Altstadtring wurden 14.300 Erstimpfungen von Grundschul- und Kitapersonal sowie von Münchnern über 60 Jahren im Rahmen der AstraZeneca-Sonderaktion gezählt. Die mobilen Impfteams verabreichten den Angaben zufolge 28.200 Erst- und 22.600 Zweitimpfungen in Alten- und Pflegeheimen, Behinderteneinrichtungen sowie Alten- und Service-Zentren. Auf das Personal der Münchner Kliniken entfallen 28.700 Erst- und 25.400 Zweitimpfungen. In Hausarztpraxen wurden bisher rund 85.300 Erst- und 1.000 Zweitimpfungen durchgeführt.

+++ Lockerungen nach Corona-Impfung: Deutscher Ethikrat warnt +++

Die geplante Verordnung der Bundesregierung, Geimpften und Genesenen mehr Freiheiten einzuräumen, sorgt weiter für Diskussionen. Alena Buyx, Vorsitzende des deutschen Ethikrates, begrüßt die Gleichstellung von Geimpften, Getesteten und Genesenen vom Ansatz her, sie warnt allerdings auch. Alena Buyx, Vorsitzende Deutscher Ethikrat, bei an einer Pressekonferenz zum Thema "Sonderregelungen für Geimpfte?" © Michael Kappeler/dpa

"Aus ethischer und gesellschaftlicher Perspektive sind es die Ausnahmen von Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum, die - solange sich noch nicht alle Menschen impfen lassen können - das Potenzial einer gesellschaftlichen Spaltung mitbringen, vor allem mit Blick auf die jüngere Generation und Familien", sagte Buyx der Zeitung "Rheinische Post". Es sei politische Gestaltung zu alternativen Angeboten gefragt, das könnten etwa gute und sichere Testmöglichkeiten sein.

+++ Lage in bayerischen Krankenhäusern sehr angespannt +++

Ungeachtet der langsam zurückgehenden Corona-Neuinfektionen bleibt die Lage in Bayerns Krankenhäusern äußerst angespannt. Vielerorts sind die Intensivstationen sogar noch etwas stärker belastet als vor einer Woche, wie aus dem deutschlandweiten Divi-Intensivregister hervorgeht. Am Samstag war demnach in 15 der 96 bayerischen Landkreise und kreisfreien Städte kein einziges Intensivbett frei. Im bayernweiten Schnitt waren nur 10,7 Prozent der Intensivbetten frei, das ist ein sehr niedriger Wert.

Die Belegung sämtlicher Intensivbetten meldeten am Samstag unter anderem Stadt und Landkreis Landshut, die Stadt Bayreuth, Stadt und Landkreis Aschaffenburg, der Landkreis Würzburg, der Kreis Erlangen-Höchstadt und die Stadt Memmingen. Die Kommune mit den meisten Intensivbetten in ganz Bayern ist die Landeshauptstadt München, auch dort waren nur 37 der 495 Intensivbetten noch frei.

+++ Inzidenz in München sinkt weiter +++

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in München erneut leicht gesunken. Nach 127,9 am Freitag, meldet das Robert Koch-Institut (RKI) am Samstag einen Wert von 123,8.

Corona-News vom 30.04.2021

+++ OB Reiter fordert schnelles Impfangebot an weiterführenden Schulen +++

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat in einem Schreiben an Kultusminister Prof. Dr. Michael Piazolo (FW) und Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) appelliert, allen Mitgliedern der Schulfamilie so schnell wie möglich ein Impfangebot zu unterbreiten.

Nachdem ein relevanter Teil des Lehrkörpers an Grund- und Förderschulen bereits eine Impfung erhalten hat, sollen nun auch die Lehrkräfte an den weiterführenden Schulen möglichst schnell ein Impfangebot bekommen. Zudem möchte Reiter, dass darüber hinaus auch die Schüler und Schülerinnen über 16 Jahre zügig geimpft werden.

+++ "München Ticket" wird keine Impftermine vergeben +++

Im Januar stellten die CSU-Stadträte Jens Luther, Manuel Pretzl und Professor Dr. med. Hans Theiss den Antrag, das Ticketsystem des Anbieters "München Ticket" für eine mögliche Vergabe von Impfterminen zu überprüfen. Dem hat Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek jetzt eine Absage erteilt.

"Die Abfrage ergab, dass die Umsetzung durch München Ticket technisch möglich und grundsätzlich gut zu organisieren wäre. Jedoch kann nicht ohne Weiteres auf ein alternatives Terminierungssystem zurückgegriffen werden, denn es müssen sehr komplexe Rahmenbedingungen erfüllt werden", teilt die Stadt München in der Rathausumschau (30.04.2021) mit.

+++ Nächste Woche wieder Distanzunterricht in Bayern +++

Nahezu in ganz Bayern bleibt es mindestens zu Beginn der kommenden Woche beim Distanzunterricht an den Schulen - Abschlussklassen und Viertklässler ausgenommen. Lediglich in etwa einer Handvoll Landkreise und kreisfreien Städte ist von Montag an Wechselunterricht in allen Klassenstufen möglich. Im Laufe der Woche könnten bei stabilen oder sinkenden Sieben-Tage-Inzidenzen dann aber noch weitere Städte oder Regionen mit Wechselunterricht hinzukommen.

Hintergrund ist, dass neuerdings nicht mehr der Inzidenz-Wert von Freitag allein darüber entscheidet, ob es in der neuen Woche Wechsel- oder Präsenzunterricht gibt. Vielmehr hat Bayern die entsprechende Regel in diesem Punkt der neuen bundesweiten Notbremse angepasst. Danach gilt folgendes: Unterschreitet ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt den Sieben-Tage-Inzidenzwert 100 an fünf aufeinander folgenden Tagen, kann ab dem übernächsten Tag auf Wechselunterricht in allen Jahrgangsstufen umgestellt werden. Wenn der Wert also beispielsweise am Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und Montag unterschritten wird, gilt ab Mittwoch Wechselunterricht für alle.

+++ Stiko- Chef hält Impfungen ab Herbst für Kinder möglich +++

Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, sieht gute Chancen für Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche ab September. "Für Kinder ab zwölf Jahren halte ich das für möglich", sagte Mertens der "Rheinischen Post" (Samstag). Bei jüngeren Kindern äußerte er sich skeptischer: "Für kleinere Kinder kann das noch knapp sein."

+++ Stadt fordert mehr Kontaktmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche +++

Angesichts der vom bayerischen Kabinett beschlossenen Lockerungen in zahlreichen Wirtschaftsbereichen, fordert die Stadt München nun dringend mehr Kontaktmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche. "Die negativen Auswirkungen der Pandemie und der Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung sowie der fehlenden zeitlichen Perspektive auf Kinder und Jugendliche werden leider immer deutlicher", so Bürgermeisterin Verena Dietl.

In einer Umfrage gaben mehr als 70 Prozent der befragten Kinder und Jugendlichen an, dass sie die Corona-Krise seelisch belastet. Stress, Angst und Depressionen haben zugenommen. "Aus Sicht des Sozialreferats wären zumindest Lockerungen der Kontaktbeschränkungen für Kinder und Jugendliche im Freien notwendig. Ebenso wichtig wäre eine Freizeitteststrategie, die für junge Menschen wieder Begegnung, Ausgleich und gemeinsame Freizeiterlebnisse möglich macht", so Sozialreferentin Dorothee Schiwy.

Um Kindern und Jugendlichen schnellstmöglich wieder mehre Kontakte zu ermöglichen, müssen laut Schiwy kostenlose Corona-Tests zur Verfügung gestellt, sowie bestehende Testergebnisse, beispielsweise aus schulischen Testungen, tagesaktuell akzeptiert werden.

+++ München-Inzidenz sinkt +++

Die Sieben-Tages-Inzidenz ist in München wieder leicht gesunken. Nachdem der Wert am Vortag noch bei 131,6 lag, liegt er nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) nun bei 127,9.

Corona-News vom 29.04.2021

+++ Knapp zwei Prozent aller Covid-19-Tests am Flughafen München waren positiv +++

Von 16. Oktober 2020 bis zum 29. März 2021 wurden in den Testzentren am Flughafen München insgesamt 182.660 PCR-Test vorgenommen. Diese Zahl nannte Münchens Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek (SPD) auf Anfrage der FDP/Bayernpartei-Stadtratsfraktion.

3.541 dieser durchgeführten Tests wiesen ein positives Ergebnis auf. Dies entspricht einem Anteil von 1,9 Prozent.

+++ Tschechien öffnet Einzelhandel in anderthalb Wochen +++

Tschechien geht erste Schritte aus dem harten Corona-Lockdown. In anderthalb Wochen - vom 10. Mai an - dürfen alle Einzelhandelsgeschäfte wieder öffnen, wie die Regierung in Prag am Donnerstag beschloss. Dabei ist die Zahl der Kunden im Geschäft begrenzt. Zudem gelten Hygiene- und Abstandsregeln. Die meisten Läden waren gut ein halbes Jahr lang geschlossen.

Eine Woche später soll die Außengastronomie folgen. Bereits von diesem Montag an werden Friseurbesuche möglich, aber nur mit einem negativen Corona-Test. Zudem kehren in Teilen des Landes weitere Schüler an die Grundschulen zurück. Die Testpflicht für Arbeitnehmer in Firmen wurde bis in den Juni hinein verlängert.

+++ Söder: Genesene Corona-Patienten werden mit Geimpften gleichgestellt

Bayern will in der kommende Woche genesenen Corona-Patienten mit vollständig Geimpften und negativ Getesteten gleichstellen. "Wir werden nächste Woche die Gleichstellung von Genesenen auf den Weg bringen", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Donnerstag in München.

In dieser Woche hatte das Kabinett zweifach Geimpfte mit negativ Getesteten gleichgestellt. Das bedeutet etwa, dass sie bei einem Friseurtermin keinen negativen Test mehr vorlegen müssen.

+++ Virologe Kekulé: AstraZeneca ist Impfstoff zweiter Klasse +++

Professor Alexander Kekulé in seinem Labor im Institut für Medizinische Mikrobiologie in Halle an der Saale. © Universitätsklinikum Halle

Der Virologe Alexander Kekulé hält AstraZeneca und andere Vektorimpfstoffe für Impfstoffe zweiter Klasse. "Das muss man wohl so feststellen", sagte der Epidemiologe gegenüber "ntv.de". "Aber auch mit einem zweitklassigen Impfstoff kann man sich ausreichend schützen, genauso wie man nicht nur in der ersten Klasse der Bahn ans Ziel kommt", sagte er weiter. Die Welt könne froh sein, dass es die Vektorimpfstoffe gebe, zumindest solange die mRNA-Impfstoffe noch nicht ausreichend verfügbar seien.

Kekulé geht davon aus, dass es im Spätsommer neue und verbesserte Impfstoffe gegen das Coronavirus geben wird. "Mit Impfstoffen der Generation 2.0, die auch zuverlässig gegen die neuen Varianten wirken, rechne ich etwa ab September." Auch einen Universalimpfstoff, der gegen sämtliche Virusvarianten wirkt, schließt Kekulé in der Zukunft nicht aus. "Ein solcher Impfstoff, der aus technischen Gründen am ehesten auf mRNA-Basis herstellbar wäre, könnte dann die Universalwaffe gegen das neue Virus sein", so Kekulé.

+++ Können Corona-Genesene mit Geimpften gleichgestellt werden? +++

Die Gleichstellung von genesenen Corona-Patienten mit vollständig Geimpften ist nach Angaben von Gesundheitsminister Klaus Holetschek wegen ungeklärter Fachfragen noch nicht möglich. "Bevor wir weitere Bereiche des täglichen Lebens für Genesene öffnen, wollen wir im Interesse des Infektionsschutzes die noch offenen Fragen auch gemeinsam mit Bund und Ländern besprechen", sagte der CSU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in München. Hierzu gehöre etwa, wann eine Erkrankung als überstanden gelte und wie eine überstandene Erkrankung am besten nachgewiesen werden könne.

Forderungen nach einer sofortigen Gleichstellung, wie sie etwa von den Freien Wähler formuliert würden, "kommen daher etwas verfrüht und überstürzt", sagte Holetschek. "Sobald die Datenbasis für Erleichterungen vorhanden ist, werden wir darüber entscheiden." Mehr zum Thema lesen Sie hier.

+++ München-Inzidenz mit leichtem Anstieg +++

Die München-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) derzeit bei 131,6. Ein minimaler Anstieg, am Vortag lag der Wert bei 130,3.

Corona-News vom 28.04.2021

+++ Ein Viertel der Bayern mindestens einmal geimpft +++

25,5 Prozent der Bevölkerung wurden in Bayern mindestens einmal gegen Corona geimpft. Eine Zweitimpfung haben demnach bereits rund sieben Prozent der Menschen in Bayern bekommen. Das teilte das bayerische Gesundheitsministerium am Mittwoch mit.

Nach Angaben von Gesundheitsminister Holetschek wurde am Dienstag zudem mit 130.339 Impfungen ein neuer Tageshöchstwert in Bayern erreicht. Mehr als die Hälfte der Impfungen wurden am Dienstag in Arztpraxen verabreicht.

+++ Söder hat Erstimpfung erhalten +++

Markus Söder hat sich impfen lassen. (Archivbild) © imago images / Sven Simon

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (54) hat sich gegen das Coronavirus impfen lassen. Der CSU-Chef sei bereits in der vergangenen Woche von seinem Hausarzt in Nürnberg geimpft worden, sagte am Mittwoch eine Sprecherin der Staatsregierung auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in München. Söder hatte bereits in den vergangenen Monaten immer wieder darauf hingewiesen, er werde sich impfen lassen, sobald dies nach der Impfverordnung möglich sei.

Die Mitglieder der bayerischen Staatsregierung gehören laut der Impfpriorisierung des Bundes als Verfassungsorgan zur Prioritätengruppe 3. Da diese Gruppe in Nürnberg bereits zu Impfungen geladen wird, konnte sich auch Söder eine Spritze mit dem zum damaligen Zeitpunkt in der Praxis vorrätigen Präparat des Herstellers Biontech verabreichen lassen.

+++ Zweitimpfungen für mit AstraZeneca Erstgeimpfte starten in München +++

Ende der Woche stehen im Impfzentrum die ersten Zweitimpfungen für Personen an, die ihre Erstimpfung mit AstraZeneca erhalten haben. Für Personen unter 60, die ihre erste Impfung mit AstraZeneca erhalten haben, wird die zweite Impfung gemäß der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) mit einem mRNA-Impfstoff (BioNTech oder Moderna) durchgeführt.

Es besteht aber auch die Möglichkeit für Personen unter 60 Jahren, die zweite Impfung im Impfzentrum auf ausdrücklichen persönlichen Wunsch und nach ausführlicher Aufklärung mit AstraZeneca zu erhalten. Welcher Impfstoff gewünscht wird, kann beim Check-In angeben werden.

Personen, die 60 Jahre und älter sind und bei denen die erste Impfung mit AstraZeneca durchgeführt wurde, erhalten auch die zweite Impfung mit AstraZeneca.

+++ Gastro, Kultur, Sport: FDP fordert "Freiluft-Offensive"

Außengastronomie öffnen, Kulturveranstaltungen und Sport unter freiem Himmel, gelockerte Kontaktbeschränkungen und Abschaffung der Ausgangssperre: Die FDP im Landtag fordert einen Paradigmenwechsel in Bayerns Corona-Politik. "Anstatt den Menschen Aktivitäten an der frischen Luft zu verbieten, sollte die Politik sie dazu ermuntern", sagte FDP-Fraktionschef Martin Hagen der Deutschen Presse-Agentur in München. In der aktuellen Pandemie lauere die eigentliche Gefahr für die Menschen in geschlossenen Räumen.

Hagen kritisierte, dass die Staatsregierung wissenschaftliche Erkenntnisse wie jene der Gesellschaft für Aerosolforschung zum geringen Infektionsrisiko im Freien ignoriere. "Die geltenden Corona-Regeln haben zu einer Verdrängung sozialer Kontakte in den privaten Raum geführt, der sich staatlicher Kontrolle entzieht. Wir wollen, dass sich die Menschen wieder verstärkt an der frischen Luft treffen statt in Privatwohnungen", betonte Hagen.

+++ München-Inzidenz sinkt weiter +++

Die Sieben-Tages-Inzidenz in München sinkt weiter: Nach Angaben des Robert Koch-Instituts liegt der Wert am Mittwoch bei 130,3 (Stand: 28.04., 03.09 Uhr). Am Vortag betrug die Inzidenz noch 140,8. Der Trend geht klar nach unten, größere Regeländerungen würde es aber einer dauerhaften Inzidenz von unter 100 geben – dann würde die "Notbremse" nicht mehr greifen.

Corona-News vom 27.04.2021

+++ Ab Mittwoch: Bayern stellt Geimpfte negativ Getesteten gleich +++

Das Söder-Kabinett hat entschieden, dass vollständig Geimpfte in Bayern wie negativ auf das Coronavirus Getestete behandelt werden. Der Beschluss tritt ab Mittwoch in Kraft. Personen mit vollständigem Impfschutz müssen zukünftig keinen negativen Corona-Test vorweisen, wenn sie beispielsweise zum Friseur gehen wollen. Privilegien wie der Zugang zu derzeit geschlossenen Einrichtungen sind allerdings nicht vorgesehen. Der Freistaat setzt diesen Punkt früher um als der Bund.

+++ Impfstart in zehn Betrieben +++

Bei zehn Unternehmen in Bayern soll noch in dieser Woche in Modellprojekten eine Corona-Betriebsimpfung für die Mitarbeiter erprobt werden. Der Bund plant, die Betriebsärzte erst ab Juni in das Impfgeschehen einzubeziehen.

Bei den zehn Unternehmen handele es sich um: Arvena Hotel in Nürnberg, BayWa Münchberg, Brückner Maschinenbau in Siegsdorf, die Fränkischen Rohrwerke in Königsberg, Jopp Automotive in Bad Neustadt, Magnet-Schultz in Memmingen, Mann + Hummel in Marklkofen, Novartis Pharma in Nürnberg, Siemens-Werk in Cham sowie Wacker Chemie in Burghausen. Für das Modellprojekt werden rund 50.000 Impfdosen unterschiedlicher Hersteller bereitgestellt.

+++ Impfpriorisierung soll in Bayern bis Mitte Mai aufgehoben sein +++

Nach der heutigen Kabinettssitzung gab Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bekannt, dass Bayern die Impfpriorisierung schon Mitte bis Ende Mai aufheben will. "Es gibt keinen Anlass, auf einer langen Zielgeraden nachzulassen", sagte er und verkündete, den Schwerpunkt zunächst auf Familien und Betriebe zu legen. Ab Juni sollen dann insbesondere junge Menschen aus Abschlussklassen geimpft werden.

+++ Bayern öffnet Buchläden wieder +++

Blumenläden, Gartenmärkte, Gärtnereien und Buchhandlungen dürfen in Bayern wieder unabhängig von den aktuellen Corona-Zahlen öffnen. Damit setzt Bayern eine Ausnahmeregelung in der neuen bundesweiten Notbremsen-Regelung für Corona-Hotspots um.

Die entsprechenden Geschäfte hatten in Bayern lange unabhängig von der Sieben-Tage-Inzidenz, also dem Wert der Neuansteckungen je 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche, öffnen dürfen, ebenso wie Baumärkte. Zuletzt hatten dann aber wieder die gleichen Regeln wie für alle anderen Einzelhandelsgeschäfte abseits des täglichen Bedarfs gegolten. Baumärkte bleiben von der neuen Ausnahmeregelung ausgenommen.

+++ Landtagsabgeordnete können ab Mai geimpft werden +++

Die Abgeordneten und Beschäftigten des bayerischen Landtags können sich ab dem 3. Mai gegen das Coronavirus impfen lassen. Das Angebot ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums unabhängig vom Alter. "Es ist ein ganz wichtiger Schritt in Richtung Normalität – auch für unser Parlament", teilte Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) am Dienstag in München mit.

Die Impfungen seien wegen der Fortschritte der bayerischen Impfkampagne möglich, sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). Inzwischen seien im Freistaat schon mehr als vier Millionen Dosen verabreicht worden.

+++ Attacken auf Kommunalpolitiker während Corona-Pandemie gestiegen +++

Eine Umfrage des Magazins "KOMMUNAL" im Auftrag des ARD-Politmagazins "report München" zeigt: 72 Prozent der Bürgermeister in Deutschland wurden bereits beleidigt, beschimpft, bedroht oder sogar tätlich angegriffen. Bei einer vergleichbaren Umfrage im vergangenen Jahr lag der Wert noch bei 64 Prozent.

Doch nicht nur Bürgermeister werden attackiert, auch andere Gemeindevertreter und Mitarbeiter sind Ziel der Attacken. In 79 Prozent der Kommunen gab es solche Angriffe. Vor einem Jahr hatten noch 70 Prozent der Kommunen von derartigen Vorfällen berichtet.

Auch Morddrohungen per Post sind mittlerweile leider keine Seltenheit mehr. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

37 Prozent der Umfrageteilnehmer sind der Ansicht, dass Beleidigungen oder Übergriffe durch die Corona-Pandemie zugenommen haben. 15 Prozent sprechen von einer deutlichen Zunahme, 22 Prozent sagen, diese Vorfälle hätten etwas zugenommen, 53 Prozent geben an, die Zahl der Übergriffe oder Beleidigungen sei in etwa gleich geblieben.

+++ Impfgipfel: Dehoga unzufrieden mit Ergebnissen +++

Bekommen Corona-Geimpfte wieder mehr Rechte zurück? Unter anderem darüber wurde am Montag beim Impfgipfel beraten und diskutiert. Eine endgültige Entscheidung diesbezüglich steht noch aus. Der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband Dehoga ist mit den Ergebnissen unzufrieden, die Verantwortlichen hätten sich mehr erwartet.

"Einerseits begrüßen wir, dass das Impfen mittlerweile so weit fortgeschritten ist, dass die ersten Weichen hin zu Konzeptöffnungen gestellt wurden, andererseits hätten wir uns mehr Mut hinsichtlich konkreter Öffnungsperspektiven gewünscht", wird Präsidentin Angela Inselkammer in einer Mitteilung zitiert.

Inselkammer: "Da es sich ja nicht um die Einräumung von Sonderrechten oder Privilegien, sondern um die Aufhebung nicht mehr gerechtfertigter Grundrechtseingriffe handelt, sollten wir ein umsichtiges, verantwortbares, zugleich aber auch möglichst schnelles Zurück zu einer weitestgehenden Normalität wagen. Gelänge uns dies unter den gegebenen strengen Rahmenbedingungen, würde es zugleich mehr Akzeptanz für andere Corona-bedingte Einschränkungen schaffen."

Die Umfrage wurde unter 1.611 Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern in der Zeit vom 8. bis zum 20. April 2021 durchgeführt.

+++ Corona-Inzidenz in München sinkt +++

Die Corona-Inzidenz in München ist gesunken. Dem Robert Koch-Institut (RKI) zufolge lag der Wert am Dienstag bei 140,8 (Stand 27.04., 03.10 Uhr). Am Vortag betrug die Inzidenz 146,8.

Corona-News vom 26.04.2021

+++ Spahn: Entscheidung zu Freiheitsrechten für Geimpfte am 28. Mai +++

Ende Mai soll nach Worten von Gesundheitsminister Jens Spahn entschieden sein, inwieweit gegen das Coronavirus Geimpfte weiterhin mit Beschränkungen belegt werden. "Hierzu wird die Bundesregierung nächste Woche einen Vorschlag machen und der Bundesrat wird dazu am 28. Mai dann final entscheiden. Also es gibt einen Zeitplan", sagte Spahn am Montagabend in einem ARD-"Extra".

Laut einem Eckpunktepapier der Bundesregierung vom Wochenende könnten für vollständig Geimpfte und Genesene etwa beim Zugang zu Geschäften und bestimmten Dienstleistungen dieselben Ausnahmen kommen, die für negativ Getestete gelten. Bei der Einreise aus dem Ausland könnte in den meisten Fällen eine Quarantäne wegfallen. Die vorgesehenen Regelungen bedürften der Zustimmung von Bundestag und Bundesrat.

+++ Ende der Impfpriorisierung im Juni +++

Die bisherige Priorisierung bei den Impfungen gegen das Coronavirus soll nach Darstellung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spätestens im Juni fallen. "Das heißt nicht, dass dann jeder sofort geimpft werden kann. Aber dann kann sich jeder um einen Impftermin bemühen, und die werden dann nach Maßgabe der Versorgung auch gegeben", sagte Merkel am Montag in Berlin nach Beratungen mit den Länder-Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten.

In vielen Bundesländern seien bereits die Prioritätengruppen I und II geimpft, sagte Merkel weiter. Die Gruppe III sei geöffnet. Im Großen und Ganzen gehe man davon aus, dass diese Gruppe im Mai die erste Impfung erhalten werde, "so dass wir dann spätestens, je nachdem wie viele Impfdosen wir bekommen, ab Juni - aber ich sage nochmals: spätestens - die Priorisierung aufheben können".

+++ Linke und Grüner gegen Aufhebung der Impfpriorisierung +++

Die Linke ist gegen eine Aufhebung der Corona-Impfpriorisierung. Diese diene dazu, gefährdete Bevölkerungsgruppen zu schützen und zuvorderst impfen, sagte Co-Parteichefin Susanne Hennig-Wellsow am Montag in Berlin. Es müsse sichergestellt sein, dass Menschen aufgrund von Alter, Vorerkrankungen oder sozialer Situation nicht mehr gefährdet seien als der Rest der Bevölkerung. Zur Frage, welche Freiheiten Geimpfte bekommen sollten, sagte sie: "Geimpfte sollten denselben Status wie Getestete einnehmen können, als auch diejenigen, die Corona überwunden haben."

Auch der Gesundheitsexperte der Grünen, Janosch Dahmen, sprach sich gegen eine Aufhebung der Impfpriorisierung aus. Sie sei wissenschaftlich vorgegeben worden, um möglichst viele Menschenleben zu retten. "Es darf auf keinen Fall sein, dass man jetzt hoppla-hopp irgendwen impft, aber die Menschen, die am meisten bedroht sind und für uns eintreten, noch nicht geimpft sind", sagte der Mediziner RTL/ntv.

+++ Kreise: Söder für mehr Tempo und Flexibilität bei Corona-Impfungen +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fordert mehr Geschwindigkeit und Flexibilität bei den Corona-Schutzimpfungen in Deutschland. "Wo wir freier impfen, sind wir sehr effizient", sagte der CSU-Chef nach Angaben von Teilnehmern am Montag beim Impfgipfel von Bund und Ländern. In der aktuellen Phase der Pandemie seien zwei Punkte wichtig: "Wie können wir die Geschwindigkeit beim Impfen erhöhen?" und "Wie können wir Grundrechte zurückgeben?"

Söder betonte den Angaben zufolge, er befürworte, dass Menschen mit einem vollständigen Impfschutz auch weniger Corona-Auflagen erfüllen müssten: "Wer zweimal geimpft ist, sollte auch mehr Freiheiten bekommen."

+++ Schlachthof München: Schweineschlachtung vorerst ausgesetzt +++

Vier aus der Landeshauptstadt und sechs auswärtige Mitarbeiter im Schlachthof München waren positiv auf das Coronavirus getestet worden - jetzt verzichtet der Schlachtunternehmer zunächst einmal auf die Schweineschlachtung.

Wie die Stadt weiter mitteilt, sind inzwischen 20 Mitarbeiter der Schicht in Quarantäne. Damit stehe zu wenig Personal zur Verfügung, um den Betrieb der Schweineschlachtung aufrechtzuerhalten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen haben sich die Mitarbeiter nicht während der Arbeit infiziert.

+++ Wenig Bewegung bei der München-Inzidenz +++

Die Sieben-Tages-Inzidenz für München liegt dem Robert Koch-Institut (RKI) zufolge derzeit bei 146,8 (Stand: 26.04., 03.09 Uhr). Ein minimaler Anstieg, am Vortag lag der Wert bei 145,5.

Corona-News vom 25.04.2021

+++ Söder fordert mehr Impfungen in Betrieben und Familien+++

Im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie fordert CSU-Chef Markus Söder, dass deutlich mehr in der Arbeitswelt und in Familien geimpft wird. "Wir brauchen Betriebsimpfungen, wir brauchen Familienimpfungen", sagte der bayerische Ministerpräsident am Sonntag in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". Grund sei, dass in Firmen und Familien eine hohe Ansteckungsgefahr herrsche.

Damit müsse eine weitgehende Freigabe der Impfstoffe einhergehen, sagte Söder. Die Priorisierung nach Alters- und Berufsgruppen sowie Krankheitsbildern sei am Anfang sinnvoll gewesen, "aber jetzt entwickelt sie sich zunehmend zu einem Zeithindernis".

Das Impfen sei die "einzige Chance" zur Eindämmung der Pandemie, sagte Söder - und mahnte zu mehr Tempo. Die Impfzentren funktionierten gut, aber schneller gehe es nur über die Ärzte.

+++ Bayerns Hausärzte wollen planbare Mengen an Impfstoff +++

Bayerns Hausärzte wollen mehr Planbarkeit bei den Corona-Impfungen. Die Praxen müssten den prioritären Zugriff auf alle Impfstoffe in ausreichender und planbarer Menge erhalten, forderte der Bayerische Hausärzteverband am Sonntag in München. Zudem wolle man von der Politik mehr Rückendeckung für ein pragmatisches Vorgehen bei Impfungen sowie weniger Bürokratie bei Corona-Tests.

Widerstand leisteten die Mediziner gegen Überlegungen, Immunitätsausweise von Arztpraxen ausstellen zu lassen. "Wir versorgen kranke Menschen und sind nicht das Passamt der Nation", sagte der Landesvorsitzende Markus Beier.

+++ Bund will Lockerungen für Geimpfte +++

Wer vollständig gegen das Coronavirus geimpft oder von einer Covid-19-Erkrankung genesen ist, kann auf Lockerungen von Beschränkungen hoffen. "Wenn wissenschaftlich hinreichend belegt" sei, dass bestimmte Personengruppen nicht (mehr) ansteckend seien oder ein geringes Restrisiko einer Weiterübertragung bestehe, dann seien viele Schutzmaßnahmen nicht mehr erforderlich und angemessen, heißt es in einem innerhalb der Regierung abgestimmten Eckpunktepapier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Es dient als Vorbereitung für den am Montag geplanten Impfgipfel von Bund und Ländern. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) blickt unterdessen noch weiter und forderte einen Fahrplan aus dem Corona-Lockdown.

Laut dem Papier sollen für Einreiseregelungen sowie den Zugang zu Läden und bestimmten Dienstleistungen Geimpften und Genesenen dieselben Ausnahmen eingeräumt werden, die bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 für negativ auf das Coronavirus Getestete gelten.

Bei Einreisen aus sogenannten Virusvariantengebieten soll es jedoch keine Erleichterungen geben. Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung oder das Abstandsgebot würden auch für Geimpfte, Genesene und Getestete noch für einen längeren Zeitraum gelten. Ein Anspruch auf die Öffnung bestimmter Einrichtungen - etwa Museen oder Schwimmbäder - ergibt sich laut Bundesregierung aus den für Geimpfte und Genesene festzulegenden Ausnahmen aber nicht.

+++ Söder für Aufhebung der Impf-Priorisierung +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fodert vor dem Impfgipfel von Bund und Ländern eine Aufhebung der Impfreihenfolge im Mai. "Wir müssen die starre Priorisierung schneller auflösen", sagte Söder der "Bild am Sonntag". "Nach dem Abarbeiten von bereits vereinbarten Impfterminen sollten alle Impfstoffe für jeden komplett freigegeben werden. Das sollte am besten noch im Mai erfolgen. Die Impfbürokratie verzögert den Impferfolg", betonte Söder.

Der CSU-Chef schlug ferner vor, auch Schüler ab 16 Jahren "bei ausreichendem Impfstof" vermehrt zu impfen. Gerade hier sei die Inzidenz am höchsten. "Sie sollten beim Impfen behandelt werden wie Erwachsene."

Corona-News vom 24.04.2021

+++ Wegen Virusvariante: Weiterhin keine Direktflüge zwischen Bayern und Indien +++

Direkte Passagierflüge zwischen Bayern und Indien wird es angesichts der dort grassierenden gefährlichen Virusvariante auch weiterhin noch nicht geben. "Die indische Mutante ist hochgefährlich. Das zeigen uns die explodierenden Infektionszahlen aus Indien ganz deutlich", sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Samstag der Deutschen Presse-Agentur in München. Bereits seit Mitte November seien Direktflüge zwischen Bayern und Indien eingestellt.

"Das begrenzt die Reisebewegungen zwischen unseren beiden Ländern auf natürliche Weise", sagte der Minister. Ausruhen dürfe man sich darauf aber nicht. "Für alle Einreisenden aus Hochinzidenz- und Virusvariantengebieten gelten weiterhin strenge Schutzmaßnahmen wie Test- und Quarantänepflicht." So befrage die Polizei Einreisende an den drei bayerischen Flughäfen intensiv, ob sie sich zuletzt in Risiko-, Hochinzidenz- oder Virusvariantengebieten aufgehalten hätten und leite gegebenenfalls entsprechende Maßnahmen ein.

+++ Bundes-Notbremse ohne größere Zwischenfälle angelaufen +++



Seit Mitternacht gilt die Bundes-Notbremse gegen das Coronavirus. Nur vereinzelt stellte die Polizei in der ersten Nacht Verstöße in den Ländern gegen Ausgangsbeschränkungen fest. So seien in München weniger Fälle als in den Wochen zuvor registriert worden, teilten die zuständigen Behörden mit. Die meisten Verstöße gab es demnach in Wohnungen. Auch im Saarland, wo die Polizei noch am vergangenen Wochenende von massiven Verstößen gegen die Corona-Regeln berichtet hatte, blieb es ruhig. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht mit Blick auf die Erfahrungen anderer europäischer Staaten keine Alternative zu Ausgangsbeschränkungen. "Kein Land, das es geschafft hat, die dritte Welle der Pandemie zu brechen und dann Lockerungen vorzunehmen, hat das ohne vorher harte Maßnahmen wie nächtliche Ausgangsbeschränkungen geschafft", sagte Merkel in ihrer wöchentlichen Videobotschaft. Auch Deutschland komme deshalb "nicht um die Maßnahmen herum".

+++ Bericht: Entwurf des Justizministeriums zu Lockerungen für Geimpfte +++

Das Bundesjustizministerium hat einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge eine Vorlage erarbeitet, wonach staatliche Beschränkungen für Corona-Geimpfte wegfallen könnten. In dem Papier für die Ministerpräsidentenkonferenz am Montag heißt es demnach: Es sei "nach aktueller Feststellung des Robert Koch-Instituts davon auszugehen, dass Geimpfte und Genesene ein geringeres Risiko haben, andere Menschen anzustecken, als durch einen Antigentest negativ Getestete". Daher seien die Erleichterungen oder die Ausnahmen auch für Geimpfte und Genesene vorzusehen. Das Papier befinde sich aber noch in Abstimmung, hieß es.

Die heikle Frage, welche Beschränkungen für Geimpfte wegfallen sollen, wird laut Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bei der Ministerpräsidentenkonferenz mit im Zentrum stehen. Ein Aspekt sei: "Wie behandele ich vollständige Geimpfte in Relation zu tagesaktuell negativ Getesteten?" Voller Impfschutz könne einem negativen Testergebnis gleichgestellt werden. Das betrifft laut Angaben des CDU-Politikers vom Freitag etwa den Wegfall der Quarantänepflicht nach einem Kontakt zu einem Infizierten, die Regeln bei Einreiseverordnungen und bei Öffnungsschritten etwa für Geschäfte.

+++ Maskenpflicht an Schulen: Antragsflut und juristische Posse +++

An vielen Amtsgerichten gehen derzeit Anträge gegen die Maskenpflicht an Schulen ein. Zwei Mal hatten sie Erfolg, sonst lehnten Richter die Anträge bisher ab. In Miesbach hat das zu einer juristischen Posse geführt. Lesen Sie hier mehr dazu!

+++ München-Inzidenz leicht gesunken +++

Das Robert Koch-Institut (RKI) weist für die bayerische Landeshauptstadt eine leicht gefallene Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner aus: 146,8 beträgt der Wert für Freitag, tags zuvor hatte er noch bei 148,2 gelegen.

Corona-News vom 23.04.2021

+++ Umstrittene Luca-App in Bayern flächendeckend einsatzbereit +++

In Bayern sind nun alle Gesundheitsämter an die Kontaktnachverfolgungs-Software Luca angebunden. "Damit kann das Luca-System kostenlos in ganz Bayern zur corona-konformen Gästeregistrierung und Kontaktnachverfolgung eingesetzt werden", teilte das Digitalministerium in München am Freitag mit.

Mit der Luca-App können Menschen über einen sogenannten QR-Code beim Besuch beispielsweise in Gaststätten einchecken. Die Daten landen bei den 76 Gesundheitsbehörden; Kontaktpersonen könnten dann bei einer Infektion ermittelt und über die Smartphone-Anwendung informiert werden.

Die Software ist allerdings umstritten. Der Chaos-Computer-Club hatte mögliche Datenschutzprobleme kritisiert. Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund hatte erklärt, dass die App nicht barrierefrei sei. Ohne Hilfe könnten Blinde das Programm nicht nutzen.

+++ Nächtliche Ausgangssperre: Strengere Auslegung in Bayern +++

Am Samstag, 24. April, tritt die Bundes-Notbremse in Kraft – auch in München! In Bayern gibt es im Gegensatz zum bundesweit geltenden Gesetz jedoch noch einige strengere Regeln, darauf wies auch die Stadt am Freitag nochmal hin.

"Die Regelungen der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, die bei einer Inzidenz über 100 strenger sind als im Bundesgesetz, bleiben laut Staatsregierung zumindest zunächst bestehen. Das heißt, die Ausgangssperre tritt auch weiterhin generell um 22 Uhr in Kraft, Spazierengehen oder Joggen bis 24 Uhr ist nicht zulässig."

+++ Österreich sperrt ab Mitte Mai wieder auf +++

In Österreich dürfen ab 19. Mai praktisch alle mit dem Corona-Lockdown geschlossenen Branchen einen Neustart wagen. Das kündigte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Freitag an.

+++ Florian Post klagt gegen Corona-Notbremse +++

Florian Post will die Corona-Notbremse des Bundes mit einer Klage stoppen. Der Münchner SPD-Bundestagesabgeordnete hat dafür eine Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingereicht. Post verspricht sich von seinem Eilantrag, dass das neue Infektionsschutzgesetz zur Bekämpfung der Pandemie möglichst schnell wieder außer Vollzug gesetzt wird, teilt Post in einem Schreiben am Freitag mit. Das jüngst verabschiedete Gesetz würde in mehreren Punkten Grundrechte verletzen, so der SPD-Politiker in seiner Begründung.

+++ Aiwanger droht mit Blockade im Kabinett +++

Im Streit um die Corona-Auflagen in Bayern drohen die Freien Wähler im Kabinett mit einer Blockade bei einer Verlängerung der bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Hintergrund sei die Auslegung zusammen mit der Bundesnotbremse was für Bayern bedeute, dass von beiden Regelungen im Freistaat immer nur die strengeren gelten würden, sagte Vize-Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in München. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ Dieter Reiter mit AstraZeneca geimpft +++

Dieter Reiter hat am Donnerstagabend seine erste Corona-Impfung erhalten. Seine Hausärztin habe Münchens Oberbürgermeister mit AstraZeneca geimpft, teilte eine Rathaus-Sprecherin mit.

"Ein kleiner Piks mit großer Wirkung. Gemeinsam mit unseren Impfzentren tragen nun auch die Hausärztinnen und Hausärzte mit viel Engagement dazu bei, dass wir schnellst möglich mit dem Impfen vorankommen", unterstrich Reiter die Bedeutung der Hausärzte bei der Bekämpfung der Pandemie.

+++ Bundesnotbremse gilt ab Samstag +++

Die Menschen in Deutschland müssen sich ab dem Wochenende auf neue Corona-Beschränkungen einstellen. Das neue Infektionsschutzgesetz tritt an diesem Freitag in Kraft, in Kreisen und Städten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 in den vergangenen drei Tagen soll die Bundes-Notbremse ab Samstag automatisch greifen, wie das Bundesinnenministerium in Berlin erläuterte.

Ministeriumssprecher Steve Alter wies darauf hin, dass in diesen Landkreisen und Städten die nach Landesrecht zuständigen Behörden das Wirken der Notbremse ab Samstag noch am Freitag bekannt machen müssten - in München also das KVR.

Corona-News vom 22.04.2021

+++ Passau hebt Impfreihenfolge für über 16-Jährige auf +++

In Passau soll von nächster Woche an ohne Priorisierung geimpft werden. Alle priorisierten Impfwilligen hätten ein Impfangebot erhalten, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Aus diesem Grund kann sich ab der kommenden Woche jede Passauerin und jeder Passauer über 16 Jahre für eine Impfung im Impfzentrum der Stadt registrieren. Die "Passauer Neue Presse" (PNP) hatte darüber berichtet.

Seit dem Impfstart Ende Dezember seien in der niederbayerischen Stadt mehr als 24.500 Erst- und Zweitimpfungen durchgeführt worden. "Unser Ziel ist, dass bis zum 30. Juni 2021 mindestens 35.000 Personen im Stadtgebiet ihre Erstimpfung erhalten haben", teilte Oberbürgermeister Jürgen Dupper mit.

+++ Hohe Inzidenz und Virus-Varianten: Tirol verlängert Ausreisetests +++

Wegen steigender Infektionszahlen verlängert das österreichische Bundesland Tirol die Pflicht zu Corona-Ausreisetests ein weiteres Mal bis zum 5. Mai. Der Schritt sei auch wegen einer in Tirol aufgetretenen Coronavirus-Mutante beschlossen worden, die mit der britischen Virus-Variante verwandt sei, teilte die Landesregierung in Innsbruck am Donnerstag mit. Seit Ende März darf man Tirol nur mit einem negativen Testergebnis verlassen. Die Regel hätte am Samstag auslaufen sollen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Tirol stand zuletzt bei 213 Infektionen pro 100.000 Einwohnern. Das ist nach Wien der zweithöchste Wert unter den Bundesländern des Alpenlandes. Der Österreich-Schnitt lag am Donnerstag bei 182.

+++ Freie Wähler wollen Bundes-Notbremse kippen - CSU kritisiert scharf +++

Der Streit in der bayerischen Koalition über die Notbremsen-Regelungen spitzt sich weiter zu. Die Freien Wähler (FW) stellten am Donnerstag in Berlin die erste von zwei geplanten Verfassungsbeschwerden gegen die neue Bundes-Notbremse vor. Hauptsächlich wolle man die Ausgangssperre ab einer Inzidenz von über 100 kippen, sagte Hubert Aiwanger. Von der CSU kam scharfer Widerspruch. Mehr dazu lesen Sie in diesem Artikel.

+++ Kassenärzte: AstraZeneca-Freigabe Schritt zur Herdenimmunität +++

Bayerns Kassenärzte sehen in der Freigabe des Impfstoffs von Astrazeneca für alle Altersgruppen einen wichtigen Schritt zur Herdenimmunität. Nun könne der Impfstoff bei interessierten jüngeren Patienten eingesetzt werden, die aus Sicht des Arztes dafür geeignet sind, sagte ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) am Donnerstag in München. "Es ist ein erster Schritt raus aus der Priorisierung, hin zu einem allgemeinen Impfangebot und zur Herdenimmunität."

+++ Coronafall im Münchner Schlachthof +++

Wie die Stadt mitteilt, gibt es im Münchner Schlachthof einen positiven COVID-19-Testfall, zwei Kontakt-Quarantänefälle und zwei andere krankheitsbedingte Ausfälle beim amtlichen Überwachungspersonal. Deswegen ist ab Montag bei der Münchner Rinder- und Schweineschlachtung nur eingeschränkter Betrieb möglich. Bis einschließlich Freitag, 23. April, ist der bisherige Betrieb durch einen Notplan gewährleistet. Wegen der Ausfälle ist danach bis mindestens Freitag, 7. Mai, nur noch der Betrieb in einer Schicht pro Tag möglich.

+++ Bundesrat stimmt Notbremse zu +++

Nach dem Bundestag hat jetzt auch der Bundesrat dem Gesetzentwurf zum Infektionsschutzgesetz zugestimmt. Die Notbremse ist damit beschlossen. Das geänderte Infektionsschutzgesetz samt Corona-Notbremse muss jetzt noch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unterschrieben werden. Unter anderem ist in dem Gesetz eine nächtliche Ausgangssperre ab 22 Uhr bei hohen Inzidenzzahlen vorgesehen.

+++ Spahn: Impfungen für alle ab Juni? +++

Bei nächsten geplanten "Corona-Gipfel" am kommenden Montag sollen die Ministerpräsidenten unter anderem über die Aufhebung der Impfreihenfolge sprechen. In einer Rede vor dem Bundesrat erklärte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), dass er spätestens für Juni eine Freigabe der Corona-Impfungen für alle Impfwilligen in Deutschland erwartet. Er gehe davon aus, "dass wir im Juni die Priorisierung aufheben können". Laut " " sollen neben der Impfpriorisierung auch Ausnahmeregelungen für bereits Geimpfte besprochen werden.

+++ Erste Klage gegen Notbremse in Karlsruhe eingereicht +++

Noch bevor die Politik das neue Infektionsschutzgesetz überhaupt beschlossen hat, ist schon der erste Eilantrag dagegen beim Bundesverfassungsgericht eingegangen. Welche Erfolgsaussichten das haben kann, vermochte ein Sprecher in Karlsruhe am Donnerstag aber nicht zu sagen. Der Bundestag hat der Novellierung samt einer Bundes-Notbremse für Corona-Hotspots schon zugestimmt, der Bundesrat wollte am Donnerstag entscheiden.

Rechtsanwalt Claus Pinkerneil mit Kanzleien in Berlin und München teilte mit, Verfassungsbeschwerde eingelegt zu haben. Ihm gehe es vor allem darum, dass das Gesetz die Maßnahmen weitestgehend (verwaltungs)gerichtlicher Kontrolle entziehe, dass der Inzidenzwert als alleiniger Maßstab ungeeignet sei und dass insbesondere Ausgangsbeschränkungen unverhältnismäßig seien.

+++ Verwaltungsgerichtshof lässt Schul-Regeln samt Testpflicht in Kraft +++

Die Testpflicht an bayerischen Schulen und die Regelungen zu Distanz- und Wechselunterricht bleiben in Kraft. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof lehnte es in einer am Donnerstag veröffentlichten Entscheidung ab, die entsprechenden Regelungen in der Corona-Verordnung per einstweiliger Anordnung außer Vollzug zu setzen. Damit bleibt es dabei, dass bei einer Sieben-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100 nur noch Wechselunterricht erlaubt ist und bei Werten über 100 nur noch Distanzunterricht - mit einer Ausnahme unter anderem für Viertklässler und Abschlussklassen. Weiterhin dürfen Schülerinnen und Schüler nur noch mit negativem Test in die Schule.

+++ Mobile Impfteams sollen Obdachlose impfen +++

Mobile Impfteams sollen in Bayern ab Mai auch auf der Straße lebende Obdachlose gegen das Coronavirus immunisieren. Die Regierung stelle dafür ab nächster Woche 6.000 Impfdosen zur Verfügung, kündigte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Donnerstag an. "Hier geht es um Menschen, die keinen dauerhaften Aufenthaltsort haben und das bestehende Hilfesystem aus unterschiedlichen Gründen meiden."

Die Impfangebote soll es von den Teams der Impfzentren immer am gleichen Ort und zur gleichen Uhrzeit geben. "Wir werden keine unnötigen bürokratischen Hindernisse schaffen. Ein abgelaufener Personalausweis wird bei niemandem die Impfung verhindern", versprach Holetschek.

+++ München-Inzidenz sinkt weiter +++

Das RKI weist für die bayerische Landeshauptstadt erneut eine leicht gesunkene Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner aus: 146,6 beträgt der Wert für Mittwoch.

Corona-News vom 21.04.2021

+++ Bayern gibt AstraZeneca für alle Altersgruppen frei +++

Auch Bayern hat den Impfstoff von AstraZeneca in Arztpraxen für alle Altersgruppen freigegeben. Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) teilte am Mittwoch in München mit: "Die Priorisierung bei Astrazeneca ist ab sofort aufgehoben, der Impfstoff kann in den Arztpraxen auch Personen unter 60 Jahren angeboten werden."

+++ Bundes-Notbremse beschlossen - wann sie frühestens greifen kann +++

Das Gesetz für eine Bundes-Notbremse gegen die dritte Corona-Welle hat im Bundestag eine wichtige Hürde genommen. Die Abgeordneten von Union und SPD stimmten am Mittwoch in zweiter Lesung dem Entwurf für eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes zu. Die Schlussabstimmung sollte am Nachmittag folgen.

Die Notbremse soll bundesweit verbindliche Regeln festlegen. Bei hohen Infektionszahlen sollen weitgehende Ausgangsbeschränkungen von 22 Uhr bis 5 Uhr greifen. Auch ein Stopp von Präsenzunterricht und strengere Bestimmungen für Geschäfte sollen dem Eindämmen der Neuinfektionen dienen. Die Vorschriften könnten frühestens ab Samstag greifen. Vorher müssen sie am Donnerstag noch den Bundesrat passieren. Zudem muss Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Gesetz noch unterzeichnen, und es muss noch offiziell verkündet werden.

+++ Herrmann über Distanzunterricht +++

Ungeachtet der Corona-Notbremse auf Bundesebene will der Freistaat mit Blick auf die Schulen die bisherigen Grenzwerte beibehalten. "Bayern bleibt bei der bisher gültigen und damit strengeren Regelung", sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) dem "Münchner Merkur" (Donnerstagausgabe). "Das sind wir der Gesundheit unserer Schülerinnen und Schüler schuldig."

+++ Bundestag soll Notbremsen-Gesetz beschließen +++

Im Kampf gegen die dritte Corona-Welle sollen bundesweit verbindliche Regeln für schärfere Gegenmaßnahmen kommen. Der Bundestag will dazu am diesem Mittwoch (11.00) eine "Notbremse" mit konkreten Vorgaben bei hohen Infektionszahlen beschließen. Dazu gehören weitgehende nächtliche Ausgangsbeschränkungen, Schließungen von Schulen und strengere Bestimmungen für Geschäfte. Die Änderungen des Infektionsschutzgesetzes sollen an diesem Donnerstag noch in den Bundesrat gehen und dann rasch in Kraft treten - vorerst bis Ende Juni. Aus der Opposition und von Patientenschützern kam Kritik.

+++ München-Inzidenz sinkt weiter +++

Das RKI weist für München für Dienstag eine Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner von 156,5 aus. Damit sinkt der Wert weiter.

Corona-News vom 20.04.2021

+++ Trotz Bundes-Notbremse: Schärfere Regeln in Bayern möglich +++

Trotz der geplanten bundeseinheitlichen Corona-Notbremse wird es künftig in Bayern voraussichtlich schärfere Regeln geben. Die Länder könnten über die Regelungen in dem Bundesgesetz hinausgehen, sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) am Dienstag nach der Sitzung des bayerischen Kabinetts. "Die Notgrenze ist sozusagen die Untergrenze", betonte er. Nach den Beschlüssen in Berlin werde die Staatsregierung schauen, wo sie tätig werden müsse.

Ein möglicher Bereich sind laut Herrmann die Vorschriften für die Schulen. Bei der Bundes-Notgrenze sollen diese ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 165 verpflichtend auf Distanzunterricht umstellen, zunächst war sogar ein Schwellenwert von 200 Neuinfektionen genannt. In Bayern gibt es für die meisten Klassen bereits ab einer Inzidenz von 100 Distanzunterricht, ausgenommen sind nur die Abschlussklassen an Grund- und weiterführenden Schulen sowie die elfte Jahrgangsstufe.

+++ Höchste Corona-Inzidenz in Bayern bei Teenagern +++

Die 15- bis 19-Jährigen sind inzwischen die am stärksten von Corona-Neuinfektionen betroffene Altersgruppe in Bayern. Das sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in München.

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in dieser Altersgruppe liege derzeit bei 321,3, bei den 10 bis 14-Jährigen noch immer bei 242. Insgesamt liegt der Durchschnitt in Bayern derzeit bei 185.

+++ München-Inzidenz sinkt leicht +++

Das RKI meldet für die bayerische Landeshauptstadt eine Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner von 155,4. Am Montag hatte der Wert noch bei 161 gelegen.

+++ Nur noch ein Landkreis unter 100 +++

Nur noch ein Landkreis in Bayern liegt unter dem Inzidenzwert von 100 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen. Der Landkreis Tirschenreuth weist nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Dienstagmorgen eine Inzidenz von 59,7 auf. Den höchsten Wert im Freistaat hat der Landkreis Kronach mit 359,6, gefolgt vom Landkreis Mühldorf am Inn mit 340.

Die bayerischen Gesundheitsämter meldeten dem RKI binnen eines Tages 1554 Corona-Neuinfektionen und 33 neue Todesfälle. Für den gesamten Freistaat lag die Inzidenz bei 185,3

Corona-News vom 19.04.2021

+++ Holetschek für Ausgangsbeschränkungen +++

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat sich angesichts der steigenden Corona-Zahlen auf den Intensivstationen für Ausgangsbeschränkungen ausgesprochen. Es sei "verhältnismäßig, mal ein paar Wochen vielleicht nicht auf die Straße gehen zu können am Abend und da mitzuwirken", sagte Holetschek am Montag im ZDF-"Morgenmagazin". Die Auslastung in den Kliniken werde in zwei bis drei Wochen einen Höchststand erreichen. "Jetzt ist die Zeit zu handeln."

+++ München-Inzidenz sinkt leicht +++

Im Vergleich zum Vortag ist die Sieben-Tages-Inzidenz in München leicht gesunken. Laut Robert Koch-Institut (RKI) lag der Wert am Montag 161,3 (Stand: 19.04., 03.09 Uhr). Am Sonntag lag die Inzidenz bei 163,9.

+++ SPD fordert Sonder-Impfdosen +++

Zum besseren Schutz vor Corona-Infektionen sollten sozial Benachteiligte nach Ansicht der bayerischen SPD zusätzliche Impfdosen erhalten. "Wenn wir nicht wollen, dass Corona zu einer Seuche der ärmeren Bevölkerung wird, brauchen wir eine Soziale Impf-Offensive im Bund und in Bayern", sagte Generalsekretär Uli Grötsch der Deutschen Presse-Agentur in München.

Er bezieht sich dabei auf Zahlen des Robert Koch-Instituts. Demnach lag die Sterblichkeit nach Corona-Infektionen in sozial stark benachteiligten Regionen im Dezember und Januar rund 50 bis 70 Prozent höher als in Regionen mit geringer sozialer Benachteiligung.

