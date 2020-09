Coronavirus-News: 76 neue Infektionen in München

Das Coronavirus breitet sich in Bayern und Deutschland aus. Alle Neuigkeiten, Maßnahmen und Hinweise zum Erreger Sars-CoV-2 lesen Sie im AZ-Newsblog.

Eine Laborantin hält einen Corona-Test in der Hand. In München wurden am Mittwoch 76 neue Fälle registriert. (Symbolbild)

Der Erreger Sars-CoV-2, der die Krankheit Covid-19 auslösen kann, hat in München, Bayern und Deutschland monatelang für drastische Maßnahmen gesorgt. Nach dem Lockdown im Frühjahr wird nun über Maßnahmen zur Verhinderung einer zweiten Welle diskutiert. In unserem Newsblog halten wir Sie über die aktuellen Entwicklungen in München und Bayern auf dem Laufenden.

+++ 76 neue Corona-Fälle in München am Mittwoch +++

Hinweis der Redaktion: Die Stadt München hat am Samstag, 6. Juni, darauf hingewiesen, dass wegen eines Updates der Meldesoftware der Gesundheitsbehörden eine Bereinigung der bislang erfassten Daten durchgeführt wurde. Der Knick bei der Gesamtzahl der gemeldeten Infektionen in der obenstehenden Grafik markiert den Zeitpunkt der Datenbereinigung. Am 29. Juni teilte die Stadt mit, dass der Berechnungszeitraum auf einen tageweisen 24-Stunden-Rhythmus umgestellt wurde.

In München sind am Mittwoch 76 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Stand: 02.09., 23.59 Uhr). Insgesamt sind in der Landeshauptstadt bislang 8.950 Infektionen bestätigt. In dieser Zahl enthalten sind 7.745 Personen, die bereits genesen sind, sowie 223 Todesfälle. 981 Menschen sind in München aktuell noch an Covid-19 erkrankt. Die Reproduktionszahl R für München liegt derzeit bei 1,09 (Stand 02.09.). Das bedeutet, dass statistisch gesehen 100 Infizierte 109 Menschen neu anstecken. Die 7-Tage-Inzidenz für München beträgt 31,87.

Hier finden Sie weitere detaillierte Corona-Fallzahlen für München und Bayern

+++ Söder: Fußballspiele vor Zuschauern sind "schlechtes Signal" +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat die Zulassung von größeren Zuschauermengen in Fußballstadien kritisiert. "Jetzt wieder Fußballspiele mit Fans zu erlauben, während gleichzeitig die Infektionszahlen steigen, wäre ein schlechtes Signal", sagte der CSU-Chef der "Passauer Neuen Presse" (Donnerstag).

Zuvor hatte Bundesligist RB Leipzig von den örtlichen Behörden die Erlaubnis erhalten, das erste Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 vor bis zu 8.500 Zuschauern zu bestreiten. Auch andere Clubs wollen im DFB-Pokal und in der Liga zumindest vor einigen hundert Fans spielen.

Für Söder birgt dies das Risiko von Wettbewerbsverzerrungen. "Ein Verein mit Fans, die anderen ohne – das kann weder im Sinn der Liga noch des Sports sein", sagte der 53-Jährige. Er forderte daher "für die Bundesliga einheitliche Regeln" für die Rückkehr von Fans in die Arenen. Die vergangene Saison war wegen der Coronavirus-Pandemie mit Geisterspielen beendet worden.

+++ Präsident der Landesärztekammer kritisiert Corona-Teststrategie +++

Der Präsident der Bayerischen Landesärztekammer, Gerald Quitterer, hat die Corona-Teststrategie im Freistaat kritisiert. Die Testungen seien Momentaufnahmen und sagten nichts über eine schon morgen mögliche Ansteckung eines Menschen aus, heißt es in einem Beitrags Quitterers in der neuen Ausgabe des Bayerischen Ärzteblatts. Statt der ungezielten, kostenlosen Testung Gesunder sollten seiner Ansicht nach vielmehr Tests für Lehrer und Erzieherinnen, Pfleger und Ärzte Priorität haben.

Zudem sprach er sich für ein Konzept der Politik für eine "gestaffelte Verimpfung" eines möglichen Corona-Impfstoffes aus, "denn vermutlich werden wir nicht auf einen Schlag ausreichend Impfdosen für alle Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung haben".

+++ Mehrere bayerische Landkreise überschreiten Frühwarnwert +++

Der Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen hat am Mittwoch den Corona-Frühwarnwert überschritten. Nach Angaben des bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittel stieg die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen auf 36,02. Ebenfalls über dem Frühwarnwert von 35 lagen die Zahlen am Mittwoch demnach in Ingolstadt, Rosenheim und Memmingen.

"Es handelt sich bei den Neuinfektionen zum größten Teil um Reiserückkehrer", sagte eine Sprecherin des Landratsamts in Weißenburg. Die Betroffenen und ihre Kontaktpersonen befänden sich in häuslicher Quarantäne. "Wir haben uns deshalb entschieden, erst einmal keine weiteren Maßnahmen einzuleiten", sagte die Sprecherin. Die Polizei werde aber stichprobenartig bei den Quarantäne-Kontrollen helfen.

+++ Sozialverband fordert kostenlose Masken für Schüler +++

Der Sozialverband VdK Bayern fordert von der Staatsregierung kostenlose Masken für Schülerinnen und Schüler.

Auch in den bayerischen Schulen gilt nach den Sommerferien vorerst Maskenpflicht. (Archivbild) © Robert Michael/dpa

Während der ersten neun Tage des neuen Schuljahres müssen mit Ausnahme der Grundschüler alle Kinder und Jugendliche auch im Unterricht einen Mund-Nasen-Schutz tragen. «Da kommen einige Stunden und damit zwei bis drei Einmalmasken pro Tag zusammen, wenn man die Hygieneregeln ernst nimmt. Für Eltern bedeutet das einen großen zusätzlichen finanziellen Aufwand», erläuterte die VdK-Landesvorsitzende Ulrike Mascher am Mittwoch in München.

Der VdK fordert deshalb die Staatsregierung auf, die Schulen mit ausreichend Einmalmasken in guter Qualität auszustatten, um diese kostenlos an die Schülerinnen und Schüler auszugeben. Derzeit fielen für eine entsprechende Maskenausstattung pro Kind und Woche mindestens zehn Euro für die Eltern an. «Das ist für viele Familien eine ganze Menge Geld. Noch dazu sind am Schuljahresanfang die Kosten für die Schulausstattung besonders hoch», betonte Mascher.

+++ Ministerium kritisiert Gerichtsentscheidung zum Grillverbot +++

Das bayerische Gesundheitsministerium hält wenig von der Gerichtsentscheidung, die das Grillen auf öffentlichen Plätzen und in Anlagen im Freistaat wieder erlaubt. Ein Ministeriumssprecher bezeichnete sie am Mittwoch auf Anfrage in München als ein fragwürdiges Signal. Grillen sei aus Infektionsschutzgründen verboten worden, weil davon auszugehen sei, dass es wegen der Anziehungskraft von öffentlichen Grillplätzen zu Menschenansammlungen kommen könne. In diesen werde ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen einzelnen Gesellschaften oft nicht oder nur unzureichend eingehalten.

+++ Gericht: Grillen auf öffentlichen Plätzen ist wieder erlaubt +++

Fleisch und Würstchen dürfen auch auf öffentlichen Grillplätzen wieder auf den Rost: Das im Zuge der Corona-Schutzmaßnahmen verbotene Grillen auf öffentlichen Plätzen und in Anlagen ist im Freistaat wieder erlaubt.

Grillen auf öffentlichen Plätzen ist wieder erlaubt. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof setzte die entsprechende Regelung am Dienstag in einem Normenkontroll-Eilverfahren vorläufig außer Vollzug - wegen Unverhältnismäßigkeit (Az. 20 NE 20.1754 vom 1.9.2020). Die Staatsregierung hatte das Grillen in der Öffentlichkeit zum Schutz vor Ansteckungen unabhängig von den anwesenden Personen generell untersagt. Ab Mittwoch dürfen Grillfans nun wieder anschüren - unter Beachtung des Mindestabstands natürlich.

Der Freistaat hatte mit Blick auf die gerade in Ballungszentren oft überfüllten Grillplätze argumentiert, dass die Mindestabstände zwischen unterschiedlichen Gruppen oftmals nicht eingehalten werden könnten. Somit komme es auf die Größe der einzelnen Gruppe nicht an. Die Kammer sah dies unter Verweis auf das Grundrecht der allgemeinen Handlungsfreiheit und den Gleichbehandlungsgrundsatz jedoch anders: "Ein undifferenziertes Verbot erweist sich hingegen als unverhältnismäßig." In der Verordnung werde nicht ausreichend auf unterschiedliche Gegebenheiten eingegangen, schließlich verbiete sie das Grillen auch dort, wo es ausreichend Platz und keine Probleme mit Menschenansammlungen gebe.

+++ Maskenpflicht für Grundschüler bei hohen Corona-Zahlen +++

Bei stark steigenden Corona-Fallzahlen in Bayern könnte auch den Grundschülern eine Maskenpflicht im Unterricht drohen. Sofern in einer Region der Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche überschritten werde, "gäbe es im Präsenzunterricht eine Maskenpflicht für alle, auch für Grundschüler", sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Dienstag nach einer Sitzung des Kabinetts in München.

Um das Ansteckungsrisiko in dem Fall zu minimieren, würden die Klassen ab dem Wert auch in einen Wechsel zwischen Präsenzunterricht und dem Lernen zu Hause übergehen, sagte Piazolo. Bereits ab 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner soll an allen weiterführenden Schulen wieder eine Maskenpflicht im Unterricht eingeführt werden – außer die betroffenen Schulen könnten aufgrund der Räumlichkeiten den Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Schülern sicherstellen.

+++ Theresienwiese öffnet länger +++

Das Referat für Gesundheit und Umwelt (RGU) reagiert auf die große Nachfrage nach Corona-Tests in der Teststation auf der Theresienwiese und weitet die Kapazitäten noch einmal aus.

Kurze Warteschlangen am vergangenen Montag vor dem Corona-Testzentrum an der Theresienwiese. Trotzdem schaffen die Ärzte 1077 Abstriche. © Daniel von Loeper

Ab Samstag, 5. September, wird die Teststation künftig immer auch samstags, von 8 Uhr bis 17 Uhr, geöffnet sein. Die Testungen finden nach vorheriger Online-Terminbuchung statt.

+++ Corona-Hilfen: Aiwanger fordert Lockerung der Regeln +++

Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat die Regeln der Corona-Hilfen für Kleinbetriebe kritisiert. "Die Zugangsvoraussetzung mit einem Umsatzeinbruch von 60 Prozent oder mehr in den Monaten April und Mai im Vergleich zum Vorjahr ist zu streng und unflexibel, hier muss der Bund nachbessern", sagte Aiwanger der "Augsburger Allgemeinen" (Dienstag). "Auch die Erstattungen für die Fixkosten von 40, 50 oder 80 Prozent je nach monatlichem Umsatzeinbruch sollten nach oben hin angepasst werden, da einige Branchen wie Messebauer, Schausteller oder Reisebüros sonst in die Insolvenz marschieren."

In Bayern seien bislang 84 Prozent der gut 8.000 Anträge auf Überbrückungshilfe bewilligt worden, bundesweit nur die Hälfte. Bislang sei nur ein Prozent der eingeplanten 24,6 Milliarden Euro an notleidende Betriebe geflossen, berichtete die Zeitung.

+++ Schüler dürfen nun doch Corona-App nutzen +++

Das Kultusministerium hat wegen der Corona-Warn-App seine Richtlinien zur Nutzung von Smartphones in der Schule geändert. Nach den neuen Vorgaben dürfen Bayerns Schüler ihre Handys während der Unterrichtszeit eingeschaltet lassen, um die Corona-App der Bundesregierung auch in dieser Zeit nutzen zu können, erklärte ein Sprecher des Ministeriums am Montag. Die Geräte müssten «jedoch stumm geschaltet sein und während des Unterrichts in der Schultasche verbleiben», heißt es auf der Informationsseite des Ministeriums im Internet.

Damit hat das Ministerium seine bisherige Linie geändert. Vor wenigen Wochen war noch der Regensburger Jugendbeirat mit einer entsprechenden Initiative gescheitert. Der Ministerialbeauftragte für die Gymnasien der Oberpfalz wies das Anliegen entsprechend der Vorgaben aus München mit der Begründung zurück, dass die Nutzung der Warn-App an Schulen nicht erforderlich sei. Denn dort könnten im Unterschied zum öffentlichen Raum Infektionsketten auch ohne die App schnell erkannt und nachverfolgt werden, hieß es damals.

+++ Bayern führt zeitlich begrenzte Maskenpflicht in Schulen ein +++

Bayern führt eine zeitlich begrenzte Maskenpflicht in Schulen ein. © Guido Kirchner/dpa/dpa

Nach dem Ende der Sommerferien gilt an Bayerns Schulen zunächst für neun Schultage eine Maskenpflicht für alle Schüler und Lehrer im Unterricht. Ausgenommen blieben Grundschüler, teilte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag nach Beratungen mit Eltern-, Lehrer- und Schülervertretern in der Staatskanzlei in München mit. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ Jetzt doch Teststation am ZOB München +++

Lange hatte sich die Staatsregierung geweigert, nun gibt es sie doch: eine Corona-Teststation am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) an der Hackerbrücke.

Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, wurde die neue Station am Samstag in Betrieb genommen. Dort ließen sich nach Ministeriumsangaben rund 200 Menschen testen. Noch in der vergangenen Woche hatte das Gesundheitsministerium auf dem Standpunkt beharrt, dass es keine Teststation am ZOB brauche, da die Hauptanreisewege zur Urlaubszeit Auto-, Zug- und Flugverkehr seien.

+++ Ansturm auf Corona-Teststationen an der Grenze +++

Tausende Reiserückkehrer haben sich am Wochenende an den Teststationen an den Grenzen zu Bayern auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen lassen.

Ein Security-Mitarbeiter regelt an einem Corona-Testzentrum an der Autobahn 93 (A93) an der Rastanlage Inntal-Ost den Verkehr vor der Teststation. © Sven Hoppe/dpa

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Sonntag kam es an den Stationen Hochfelln-Nord/Autobahn 8, Donautal-Ost/Autobahn 3 sowie Heuberg/Autobahn 93 lediglich vereinzelt zu Wartezeiten. Genaue Zahlen lagen zunächst nicht vor.

Unterstützt wurde der für die Tests zuständige private Dienstleister am Wochenende von Bundeswehr, Feuerwehrschule, Technischem Hilfswerk, Polizei und Autobahnmeisterei - unter anderem, um für Wetterschutz zu sorgen.

+++ Smartphones bleiben in der Schule aus +++

Auch zum Checken der Corona-App dürfen Bayerns Schüler ihre Smartphones im Unterricht nicht einschalten. Der Regensburger Jugendbeirat ist mit einer entsprechenden Initiative gescheitert.

Die Bundesregierung setzt große Hoffnungen in eine App zur Nachverfolgung von Corona-Infektionsketten, die aktuell in Berlin getestet wird. © Kay Nietfeld/dpa/dpa

Das Kultusministerium in München betonte, dass nur in Einzelfällen der Nutzung der Corona-App erlaubt werden könne, wenn Schüler sich dadurch sicherer fühlten. Grundsätzlich ist die Nutzung der Handys auf dem Schulgelände den Kindern und Jugendlichen im Freistaat verboten, wenn die Geräte nicht zu Unterrichtszwecken verwendet werden.

+++ Kinderärzte empfehlen Grippeimpfung +++

Kinderärzte raten im "Corona-Herbst" 2020 zu einer Grippeimpfung für Kinder: Er empfehle allen Eltern, ihre Kinder in diesem Jahr gegen Influenza impfen zu lassen, zitiert das Blatt den leitenden Oberarzt der Kinderklinik der Ludwig-Maximilians-Universität München und Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für Pädriatische Infektiologie Johannes Hübner.

Abgesehen von den Risiken für die Gesundheit der Kinder gebe es in Zeiten der Corona-Pandemie eine gesellschaftliche Verpflichtung zum Schutz anderer, so Hübner weiter.

Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) riet angesichts der Corona-Pandemie zur Grippeimpfung.

+++ Seehofer kritisiert Kurswechsel bei Reiserückkehrern +++

Bundesinnenminister Horst Seehofer hat das Hin und Her im Umgang mit Reiserückkehrern in der Corona-Krise kritisiert. "Wir alle brauchen in dieser Krise Orientierung und Verlässlichkeit", sagte der CSU-Politiker dem "Donaukurier". "Das betrifft ja jeweils zigtausende Menschen. Deshalb dürfen wir unsere Strategie nicht zu häufig ändern."

Seehofer bezog sich damit auf den Kurswechsel, der am Donnerstag bei der Konferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder getroffen wurde. Danach sollen die Regeln für Rückkehrer aus Risikogebieten nach nur wenigen Wochen wieder geändert werden. Sie sollen sich in Quarantäne begeben und diese künftig frühestens mit einem fünf Tage nach Einreise vorgenommenen, negativen Test verlassen dürfen.

Im Moment gilt für diese Reisenden noch, dass sie die Quarantäne mit Vorlage eines maximal 48 Stunden alten Tests bei der Einreise oder durch einen in Deutschland auf Anordnung der Behörden gemachten Test umgehen können. Zudem verständigten sich Bund und Länder darauf, die kostenlosen Corona-Tests für Einreisende aus Nicht-Risikogebieten zum Ende der Sommerferien mit dem 15. September zu beenden. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will aber an seinem Angebot für kostenlose Tests an Flughäfen, Bahnhöfen und Autobahnen festhalten. Seehofer sagte dazu: "Den bayerischen Weg des Testen, Testen, Testen halte ich für sehr überzeugend."

+++ Herrmann: 17 Corona-Infizierte in Asylunterkünften +++

17 Menschen aus bayerischen Asylunterkünften sind nach jüngsten Angaben mit dem Coronavirus infiziert. Wegen eines umfangreichen Präventionsmanagements sei die Zahl konstant niedrig, sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) dem "Münchner Merkur" . Anfänglich habe es Versuche gegeben, Flüchtlinge für die Ausbreitung des Coronavirus mitverantwortlich zu machen. "Doch das ist Stimmungsmache und trifft so nicht zu", sagte der Minister.

+++ Private Feiern: Söder mahnt zu Vorsicht und Umsicht +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist aktuell gegen die Rückkehr von Fans in Fußballstadien. © Sven Hoppe/dpa

"Corona ist wieder da. Es lässt uns einfach nicht los", sagt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Samstag in einer via Twitter veröffentlichten Videobotschaft. Vorsicht und Umsicht seien das Wichtigste - gerade auch bei privaten Feiern. "Wir machen jetzt keine Einschränkung mehr, aber wir bitten herzlich darum, noch einmal genau zu überlegen, wie eine private Feier zuhause stattfindet", so Söder. Es gelt auch dort, Abstände einzuhalten und die Nachverfolgbarkeit zu gewährleisten.

Urlaub habe sich wie befürchtet zu einem Risiko entwickelt: Deshalb sei nun die Zeit, auf die steigenden Infektionszahlen zu reagieren. Deshalb hätten sich die Ministerpräsidenten diese Woche getroffen und deshalb mache das bayerische Kabinett Vorschläge, was man tun könne.



+++ Maskenpflicht im Unterricht? +++

Bayern führt eine zeitlich begrenzte Maskenpflicht in Schulen ein. © Guido Kirchner/dpa/dpa

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hält eine Maskenpflicht im Unterricht für denkbar. Den "Nürnberger Nachrichten" (Samstag) sagte er: "Wir wollen den Regelunterricht bei gleichzeitigem Schutz von Schülern und Lehrern. Wir reden da auch über Masken im Unterricht. Die Entscheidung soll im Konsens getroffen werden." Die Maske sei ein einfaches und effektives Mittel, um drohende Schulschließungen zu verhindern. Für kommenden Montag sei eine Besprechung mit Schulvertretern geplant.

Bevor jedoch eine Entscheidung über die Maskenpflicht im Unterricht getroffen werde, würden die Erfahrungen anderer Bundesländer hierzu ausgewertet, sagte Söder. Zu berücksichtigen seien auch regionale Unterschiede in Bayern: "Wenn es etwa wie im Kreis Rhön-Grabfeld keine oder wenig neue Infektionen gibt, ist die Lage dort anders zu beurteilen als in München oder Rosenheim, wo die Zahlen im Moment höher sind."

+++ Hunderte Mitarbeiter zur Kontaktverfolgung +++

Um Corona-Infektionsketten schnell nachverfolgen zu können, stellt Bayern bis Ende 2021 mindestens 700 Menschen befristet neu ein. Sie sollen bisherige Kräfte wie Beamtenanwärter und Mitarbeiter aus anderen Bereichen der Staatsverwaltung in den Landratsämtern ersetzen, die in sogenannten Contact-Tracing-Teams (CTT) geholfen haben. Bei jedem Landratsamt solle es je nach Einwohnerzahl im Schnitt ein bis vier CTT als Grundstock geben, erklärte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Freitag. Außerdem würden weitere Mitarbeiter aus der Staatsverwaltung prophylaktisch per Online-Schulung auf einen Einsatz in den CTT vorbereitet.

+++ Offiziell: Alkoholverbot in München! +++

Nun ist es offiziell: In München gilt ab sofort ein Alkoholverbot im öffentlichen Raum. Die Corona-Inzidenz beträgt 35,27, ab einem Wert von 35 tritt das Verbot in Kraft. Mehr Informationen zum verhängten Alkoholverbot in München finden Sie hier.

+++ Wegen Corona-Partys: Unbelehrbare bis zu 17 Tage hinter Gitter +++

Wegen Verstößen gegen Ausgangsbeschränkungen in Bayern während des Lockdowns im Frühjahr hat die Polizei landesweit in 191 Fällen Personen in Präventivhaft genommen. Obwohl die meisten Betroffenen nach weniger als 24 Stunden wieder auf freiem Fuß waren, dauerten die Festnahmen in diversen andern Fällen deutlich länger - bis zu 17 Tage. Dies geht aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der Grünen im Landtag hervor.

Demnach musste in Augsburg ein Betroffener wegen 15 Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz und der Missachtung von Platzverweisen für 17 Tage hinter Gitter - "er war völlig uneinsichtig", heißt es in der Antwort des Ministeriums zu dem Fall. In Bamberg hatte ein Unbelehrbarer ebenfalls wiederholt "Corona-Partys" gefeiert und gegen das Distanzgebot zum Infektionsschutz verstoßen. Auch bei ihm sei "absolut kein Unrechtsbewusstsein" vorhanden gewesen, heißt es.

Der Statistik, die bis zum Stichtag 28. April reicht, zufolge wurden in weiteren Fällen Personen - darunter auch Jugendliche - zwischen eineinhalb und zwölf Tagen festgehalten. Den Angaben des Ministeriums zufolge wurde im Zuge der Pandemie zwischen dem Erlassen der Ausgangsbeschränkungen am 21. März bis zum besagten Stichtag landesweit 42 245 Ordnungswidrigkeitenanzeigen erstellt.

+++ Mindestbußgeld von 50 Euro für Maskenverweigerer +++

Aus Sorge wegen steigender Covid-19-Infektionszahlen lehnen Bund und Länder derzeit Lockerungen der Corona-Auflagen strikt ab und verschärfen diese zum Teil noch. So soll in 15 der 16 Bundesländer künftig ein Mindestbußgeld von 50 Euro bei Verstößen gegen die Maskenpflicht gelten - nur Sachsen-Anhalt schert aus und macht nicht mit. Das vereinbarten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder am Donnerstag in einer mehrstündigen Videokonferenz. "Wir nehmen diesen Anstieg in den Sommermonaten sehr ernst", betonte Merkel im Anschluss.

Sorgen bereiten der Kanzlerin und den Länderregierungschefs vor allem auch Feiern im privaten und Familienkreis, die als eine Hauptursache für die steigenden Infektionszahlen gelten. Hier konnten sich Bund und Länder nicht auf bundesweit geltende Obergrenzen für die Zahl der Teilnehmer einigen. Merkel unterstrich allerdings, dass das Thema private Feiern Bund und Länder weiter beschäftigen werde. Im Sommer sei Vieles möglich gewesen, beispielsweise das Reisen. "Aber wir sehen auch, wo wir wachsam sein müssen. Und das sind eben die Risikogebiete, das sind die privaten Feiern", sagte sie weiter. Lesen Sie hier mehr dazu!

+++ Söder: Infektionszahlen sind mit Blick auf Winter zu hoch +++

Die Corona-Infektionszahlen in Deutschland sind nach Ansicht von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder derzeit mit Blick auf den anstehenden Herbst und Winter zu hoch. "Das Problem ist, es ist zu früh zu hoch", sagte der CSU-Chef am Donnerstag nach einer Videokonferenz von Bund und Ländern in Berlin. Es müsse daher jetzt das Ziel aller sein, "die Zahlen wieder runter zu kriegen und einen zweiten Lockdown zu verhindern".

Derzeit sei nicht kalkulierbar, wie sich die Corona-Infektionen in den kommenden Monaten entwickeln würden, wenn wieder wegen der Witterung weniger Veranstaltungen im Außenbereich stattfinden müssten. Söder betonte, dass der zuvor von Bund und Ländern vereinbarte gemeinsame Pfad helfen werde, die Infektionen zu reduzieren. Er lobte explizit die Einführung des Mindest-Bußgeldes von 50 Euro für Maskenverweigerer, wenngleich Bayern bei seinen höheren Sätzen von 250 Euro und 500 Euro im Wiederholungsfall bleiben werde. Zugleich sei es richtig, dass keine weiteren Lockerungen im Raum stünden.

+++ Party mit Corona-Infiziertem: Verfahren eingeleitet +++

Nach der Party mit einem Corona-Infiziertem in einem Nürnberger Nachtclub hat das Ordnungsamt ein Verfahren gegen den Betreiber eingeleitet. Nach Angaben der Stadt Nürnberg vom Donnerstag wird ihm vorgeworfen, dass er seinen Club möglicherweise "unter dem Deckmantel einer geschlossenen Gesellschaft" für weitere Gäste öffnete. "Im vorliegenden Fall geht das Ordnungsamt davon aus, dass es sich nicht nur um eine private Feier gehandelt hat", sagte ein Sprecher der Stadt. Damit verstieß der Betreiber gegen die Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung.

Ihm droht nun ein Bußgeld in Höhe von 5.000 Euro. Bereits zuvor hatten stichprobenartige Anrufe bei Teilnehmern ergeben, dass nicht alle Gäste in dem Nachtclub zu einer privaten Geburtstagsfeier gehörten. Bislang habe sich unter den ermittelten Gästen niemand mit dem Coronavirus infiziert. Die Feier vom 15. auf den 16. August hatte ein Gast besucht, der positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden war und der eigentlich unter Quarantäne stand.

+++ Großveranstaltungen bis Ende des Jahres verboten +++

Bundeskanzlerin Angela Merkel (links) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder während einer Videokonferenz mit den Ministerpräsidenten der Länder über Schutzmaßnahmen der Bevölkerung während der Coronavirus-Pandemie. © Steffen Kugler/Bundesregierung/dpa

Bund und Länder sind sich einig, dass Großveranstaltungen, bei denen eine Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregelungen nicht möglich ist, bis mindestens Ende Dezember 2020 nicht stattfinden sollen. Zum einheitlichen Umgang mit Zuschauern bei bundesweiten Sportveranstaltungen soll eine Arbeitsgruppe auf Ebene der Chefs der Staatskanzleien bis Ende Oktober einen Vorschlag vorlegen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus der Beratungsrunde von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten.

Damit ist vorerst offen, ob die Fußball-Bundesliga bis zum Jahresende ihre Spiele vor leeren Zuschauerrängen austragen muss. Ein Verbot würde neben den Fußballklubs von der Bundesliga bis zur Regionalliga auch die Spitzenvereine im Handball, Basketball und Eishockey sowie weitere stark von Zuschauer-Einnahmen abhängige Sportarten empfindlich treffen.

Über die Zulassung von Weihnachtsmärkten und Karnevalsveranstaltungen wollte Merkel erst später entscheiden. Das müsse heute nicht geschehen, sagte sie nach dpa-Informationen in den Beratungen mit den Ministerpräsidenten.

+++ Neue Regeln für Corona-Quarantäne +++

Reiserückkehrer aus Risikogebieten sollen demnächst eine Corona-Quarantäne frühestens durch einen Test ab dem fünften Tag nach Rückkehr beenden können. Diese Regelung soll möglichst ab dem 1. Oktober 2020 gelten, wie die Deutsche Presse-Agentur aus dem Treffen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten am Donnerstag erfuhr. Zudem soll geprüft werden, ob Reiserückkehrer aus Risikogebieten ihren Test selbst zahlen sollen.

+++ Bus mit 32 Maskenverweigerern gestoppt +++

Die Polizei hat in Freilassing einen Fernbus mit 32 Maskenverweigerern gestoppt. Nach Angaben vom Donnerstag hielten die Beamten den Bus im Landkreis Berchtesgadener Land an, um die Einhaltung der Maskenpflicht zu überprüfen. Nach der Kontrolle am Mittwochabend wurden die Fahrgäste angezeigt, sie erhielten eine Geldstrafe von je 250 Euro.

+++ Stehbier-Verbot in November verlängert +++

Die Stadt Bamberg hat das Stehbier-Verbot erneut verlängert. Bis einschließlich 1. November sollen so größere Menschenansammlungen in der Corona-Krise verhindert werden, wie ein Sprecher der Stadt am Donnerstag mitteilte. Damit bleibt es in weiten Teilen der Altstadt verboten, am Wochenende nach 20 Uhr Alkohol zum Mitnehmen zu verkaufen.

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat das Stehbier-Verbot in der Bamberger Altstadt vorläufig bestätigt. © dpa

"Die Stadt zieht damit die konsequente Schlussfolgerung aus den Erfahrungen der vergangenen Wochen", erklärte der Sprecher. Seit der Umsetzung des Verbots Anfang Juli hätten sich deutlich weniger Menschen auf den Straßen der Altstadt versammelt. Die Regelung greift für Freitag- und Samstagabende sowie für Abende vor einem gesetzlichen Feiertag.

+++ Bundesinnenminister für Fans in Stadien +++

Bundesinnenminister Horst Seehofer hat sich vor der Konferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Länder-Chefs dafür ausgesprochen, Fans zumindest in begrenztem Umfang wieder in die Stadien der Fußball-Bundesliga zu lassen. "Die Bevölkerung versteht es nicht, wenn im Nahverkehr viele Menschen auf engem Raum unterwegs sein dürfen, aber ein Fußballspiel mit wenigen Zuschauern und großen Abständen nicht möglich sein soll", sagte der CSU-Politiker der "Augsburger Allgemeinen" (Donnerstag).

Bundesinnenminister Horst Seehofer ist auch für den Sport zuständig. © dpa

Man müsse an "konstruktiven Lösungen arbeiten, wie wir die Bundesliga und die zweite Liga wieder mit Publikumsbeteiligung realisieren können", forderte der auch für den Sport zuständige Minister. "In einem Stadion mit 80.000 Plätzen kann man durchaus eine nennenswerte Anzahl von Zuschauern unterbringen und dabei alle Infektionsschutzregeln einhalten, wenn die Hygienekonzepte stimmen", sagte Seehofer.

Den Vorschlag der Deutschen Fußball Liga, auf Alkohol in den Stadien zu verzichten, unterstütze er ausdrücklich. Sinnvoll sei es auch, vorerst keine Stehplätze zuzulassen, um Infektionsrisiken zu vermeiden.

+++ Söder hofft auf Fortführung der Testpflicht +++

Markus Söder war am Donnerstagabend bei "Maischberger" zu Gast. Er hoffe auf die Fortführung der Corona-Testpflicht für Reiserückkehrer. Seiner Meinung nach, sei das Ende der Testpflicht nach der Sommersaison nicht stimmig. Er werde das am Donnerstag bei der Ministerpräsidentenkonferenz ansprechen. Quarantäneregelung nach der Sommerpause sei nicht sinnvoll umsetzbar, meinte Söder. Am Ende würden Reiserückkehrer in Quarantäne auch dem Steuerzahler zur Last fallen. Gleichwohl zeigte er sich kompromissbereit: Hier "wäre mir wichtig, wenn eine gute Quarantäneregelung greift und die Umsetzbarkeit gewährleistet ist, dann kann man über andere Strategien reden".

+++ Söder fordert höhere Strafen bei Corona-Verstößen +++

CSU-Chef Markus Söder hat sich vor den Beratungen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise an diesem Donnerstag für höhere Strafen für Masken-Verweigerer und Quarantänebrecher ausgesprochen. Die Bußgelder müssten angehoben und Verstöße konsequent geahndet werden, forderte Söder am Mittwoch nach der Sitzung des Koalitionsausschusses vom Vorabend in Berlin.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kommt am vergangenen Dienstag zur Vorbesprechung der Union für den Koalitionsausschuss. © Kay Nietfeld/dpa

Er setze zudem darauf, dass sich die Runde auf eine bundesweit einheitliche Philosophie nach dem Motto einigen werde, dass regional differenziert mehr getan werden müsse, je höher sich die Infektionsraten entwickelten, sagte Söder. Je schlechter die Zahlen seien, desto mehr müssten die Zügel angezogen werden. Die Maßnahmen müssten strenger und nicht lockerer werden. So sehe er beispielsweise Lockerungen bei Fußballspielen oder Großkonzerten sehr zurückhaltend und als kein gutes Signal.

+++ Massiver Passagier-Einbruch am Münchner Flughafen +++

Die Corona-Krise hat den Flugverkehr in Bayern zeitweise fast zum Erliegen gebracht: Von Januar bis Juni meldeten die Flughäfen zwei Drittel weniger Passagiere als im Vorjahr, wie das Bayerische Landesamt für Statistik mit Sitz in Fürth am Mittwoch mitteilte. In München, Nürnberg und Memmingen starteten und landeten in dem Zeitraum demnach 95 290 Flugzeuge mit 8,7 Millionen Menschen.

Ein Bild von Mitte April: Der Münchner Flughafen menschenleer. © imago/Passion2Press

In München sank die Zahl der Fluggäste im ersten Halbjahr 2020 den Angaben nach um 65,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Rund 7,8 Millionen Menschen seien an Bord gewesen.

+++ Keine Corona-Teststation am ZOB geplant +++

Wer mit dem Fernbus aus einem Risikogebiet am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) ankommt, muss weiter die rund zehn Gehminuten auf sich nehmen, um sich auf Corona testen zulassen. Am ZOB gibt es bislang keine Teststation - und das soll auch so bleiben, wie das Gesundheitsministerium erklärt.

Am Münchner ZOB wird es weiter keine Corona-Teststation geben. (Symbolbild) © dpa

"Die Hauptanreisewege, die zur Urlaubszeit erfahrungsgemäß genutzt werden, sind Autoverkehr, Zug- und Flugverkehr. Daher zielt die bayerische Teststrategie zunächst darauf ab", wird das Ministerium vom " " zitiert: "Derzeit sind neben den bereits in Betrieb gegangenen Teststellen an den Flughäfen München, Nürnberg und Memmingen, den Bundesautobahnen A8, A93 und A3, jeweils nachgelagert zu den großen Grenzübergängen nach Österreich, und den Hauptbahnhöfen München und Nürnberg keine weiteren Teststellen in konkreter Planung."

+++ Viele Corona-Fälle in Bayern durch Infektion im Inland +++

Viele der zuletzt in Bayern auf Corona getesteten Menschen haben sich in Deutschland angesteckt. Dies geht aus Daten des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen hervor, wie ein Sprecher Dienstag mitteilte. Zuvor hatte der "Bayerische Rundfunk" darüber berichtet. Demnach haben sich von 1.613 Fällen aus den vergangenen vier Wochen, zu denen dem LGL ein Ansteckungsort vorliegt, 1.269 Menschen am wahrscheinlichsten in Deutschland angesteckt. In 344 Fällen hat die Ansteckung laut LGL im Ausland stattgefunden.

Insgesamt wurden dem LGL in den vergangenen vier Wochen 2.611 Fälle gemeldet, doch nicht immer sei die Infektionsquelle bekannt, so der Sprecher. Der Sprecher des LGL wies zudem darauf hin, dass der Anstieg der bayerischen Fallzahlen "zumindest auch auf die zielgerichtete Testung von Reiserückkehrern" zurückzuführen sei. So seien Fälle entdeckt worden, die sonst nicht als solche erkannt worden wären.

+++ Kubicki zu Söder: "Andere Länder brauchen keine Belehrungen" +++

Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki hat Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) wegen dessen Forderung nach mehr einheitlichen Standards im Kampf gegen Corona scharf kritisiert. "Wenn Markus Söder jetzt nach bundeseinheitlichen Regelungen ruft, um die Corona-Ausbreitung einzudämmen, dann ist es der hilflose Versuch, von den miserablen Infektionszahlen in Bayern abzulenken", sagte Kubicki.

Die anderen Bundesländer brauchten keine Belehrungen aus der bayerischen Staatskanzlei, wie sie sich in der Corona-Krise sinnvollerweise zu verhalten hätten. "Alle anderen Ministerpräsidenten haben die Krise bislang besser gemanagt als Markus Söder. Der herausgebrüllte Anspruch, größter Corona-Bekämpfer aller Zeiten zu sein, lässt sich durch die Zahlen jedenfalls nicht rechtfertigen", sagte Kubicki, der auch Vizepräsident des Deutschen Bundestags ist. Söder hatte zuvor im "Spiegel" mehr "einheitliche Standards im Kampf gegen Corona" gefordert. "Der Föderalismus muss jetzt die Kraft finden, zumindest einheitliche Grundregeln zu vereinbaren und verbindliche Richtgrößen zu definieren", sagte er.

+++ Hoher Andrang an Teststationen auf der Theresienwiese +++

Seit 17. August wurden die Testkapazitäten der Teststation auf der Theresienwiese von 200 auf 1.000 Corona-Tests pro Tag erhöht um den Testanfragen gerecht zu werden. Wie der "Münchner Merkur" berichtet, sind die Autoschlangen aktuell zwar nicht so lange wie noch im Frühjahr, doch aufgrund der hohen Anzahl von Reiserückkehrern herrscht an der Teststation dennoch ein starker Andrang mit entsprechend längeren Wartezeiten. Testtermine kann man online auf buchen, allerdings sind derzeit alle Termine ausgebucht.

+++ Über 8.500 Gastronomie-Kontrollen in München +++

Seit Wiedereröffnung der Gastronomie hat das KVR in München bisher mehr als 8.500 Betriebe auf Einhaltung der Corona-Vorschriften kontrolliert. In über 70 Fällen wurde ein Bußgeldverfahren wegen Regelverstößen eingeleitet. Lesen Sie hier mehr dazu!

+++ Corona-Infizierter auf Feier: Zweite Testreihe +++

Nach einer Feier mit einem Corona-Infizierten im oberpfälzischen Bodenwöhr sollen alle Kontaktpersonen ein zweites Mal auf eine Infektion mit dem Virus getestet werden. Die Abstriche bei den 114 Personen sollen an diesem Mittwoch genommen werden, wie ein Sprecher des Landratsamtes Schwandorf am Dienstag sagte. Die Ergebnisse der ersten Testreihe waren in allen 114 Fällen negativ ausgefallen, wie die Behörde mitteilte. Am Dienstagnachmittag lagen auch die beiden letzten ausstehenden Befunde schriftlich vor.

Ein nach einer Italien-Reise positiv auf das Coronavirus getesteter Mann hatte am 14. August an einer Geburtstagsfeier mit rund 100 Gästen teilgenommen - noch bevor er sein Ergebnis erhalten hatte, wie ein Landratsamtssprecher sagte. Der Mann hatte sich am Tag zuvor an der Grenze bei Kiefersfelden kostenlos testen lassen. Die Feier fand in Bodenwöhr in einem Zelt auf einem Sportplatz statt. Die betroffenen Personen befinden sich in einer 14-tägigen Quarantäne.

"Soweit sich der negative Befund aus dem ersten Test bestätigt, können die Partygäste fristgemäß am Freitag aus der Quarantäne entlassen werden", teilte das Landratsamt mit. Fällt der zweite Abstrich positiv aus, müssten diejenigen in Quarantäne bleiben.

+++ Söder: Abschaffung von Corona-Testpflicht wäre ein Fehler +++

Fordert einheitliche Corona-Maßnahmen in ganz Deutschland: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). © Peter Kneffel/dpa

Eine Abschaffung von verpflichtenden Corona-Tests für Reiserückkehrer wäre nach Ansicht von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ein Fehler. "Corona ist gefährlich, die Infektionszahlen schnellen hoch, deshalb müssen wir testen", sagte der CSU-Chef am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in München. Zugleich würden immer mehr Risikogebiete ausgewiesen, auch das zeige, wie groß der Bedarf eigentlich sei.

Sollte der Plan wirklich umgesetzt werden, wäre dies aus seiner Sicht ein Rückschlag. "Erst führt man vor zwei Wochen die Tests ein, und jetzt will man sie wieder abschaffen", erklärte Söder. Er verwies in dem Kontext auf die hohe Zahl an positiven Corona-Tests bei den Rückkehrern. Auch eine Abschaffung nach dem Ende der letzten Sommerferien in Baden-Württemberg Mitte September könne schwierig sein. "Dann stehen in einigen Bundesländern bald danach wieder die Herbstferien an."

+++ Münchens OB Reiter hofft auf Oktoberfest 2021 +++

Nachdem das Oktoberfest in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfällt, hofft Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) auf eine Wiesn 2021. Wenn es einen Impfstoff geben sollte, stehe einem Oktoberfest im kommenden Jahr nichts im Wege, sagte Reiter dem " ". Er halte es für möglich, dass bis 2021 ein solcher Impfstoff gefunden ist. "Die ganze Welt beteiligt sich schließlich an der Forschung."

Wiesn-Anstich 2019: Oberbürgermeister Dieter Reiter mit Frau Petra (l.) sowie Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Frau Karin Baumüller. © Sven Hoppe/dpa

Zuversichtlich ist der Stadtchef auch, was die Christkindlmärkte in München betrifft. Die Verwaltung arbeite an einem Konzept, wie die Märkte in diesem Jahr stattfinden könnten. Es müssten Abstände gewährleistet sein, um Menschenansammlungen zu verhindern. "Ich fände es schön, zu Weihnachten ein kleines Zeichen der Normalität nach diesem schwierigen Jahr zu setzen", sagte Reiter. Auch wenn das Flair der Christkindlmärkte dann nicht ganz so sein werde wie gewohnt.

+++ Lotto Bayern spürt Corona-Folgen +++

Auf der Suche nach dem großen Glück und/oder einem dicken Batzen Geld haben Lotto-Spieler in der Corona-Krise ihr Verhalten den Pandemie-Umständen angepasst.

Der neueste Trick der Telefon-Betrüger: Sie behaupten, man habe kostenpflichtig Lotto gespielt. (Symbolbild) © Inga Kjer/dpa

Manche seien auf Mehrwochen-Scheine ausgewichen, um nicht so häufig in die Annahmestelle kommen zu müssen, teilte ein Sprecher von Lotto Bayern mit. "Allerdings haben auch viele im Internet gespielt. Hier haben wir einen Anstieg wahrgenommen." Viele Annahmestellen hingegen hätten vorübergehend und mit entsprechenden Einbußen schließen müssen. Weil weniger Menschen in die geöffneten Annahmestellen kamen, sank auch der Losverkauf. "Zudem sind die Losboxen auf den Verkaufstresen wegen der Hygienemaßnahmen nicht mehr so gut sichtbar", so der Sprecher.

In der Zeit von Mitte März, als die strengsten Corona-Beschränkungen einsetzten, bis Mitte August sei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um drei Prozent auf 491,5 Millionen Euro gestiegen. Ob die Menschen nun gerade in Krisenzeiten ihr Glück versuchen oder Geld mangels großer Shoppingmöglichkeiten übrig hatten, darüber könne nur spekuliert werden. "Eine große Rolle spielt bei den Umsätzen immer, wie hoch der Jackpot gerade ist", erläuterte der Sprecher. "So hat es uns sehr geholfen, dass der Jackpot bei der internationalen Lotterie Eurojackpot auf 90 Millionen angewachsen war, bevor er am 1. Mai geknackt wurde." In einer Jackpotphase werde immer mehr gespielt.

+++ Corona-Testpflicht auch nach Ende der Urlaubssaison? +++

Bayern ist gegen ein vorzeitiges Ende der Corona-Testpflicht für Urlaubsrückkehrer. "Die Diskussion zur Beendigung einer Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten ist verfrüht", sagte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Montagabend in München.

Aufgrund von Problemen bei der digitalen Erfassung mussten Reisende am Flughafen teils mehrere Tage auf ihr Testergebnis warten. © Peter Kneffel/dpa

Die Auswertungen aktueller Ausbruchsschwerpunkte von Corona-Infektionen zeige klar die Bedeutung von infizierten Reiserückkehrern an diesen Infektionsketten.

Huml äußerte sich besorgt über die am Montag zuvor mehrheitlich von ihren Amtskollegen aus Bund und Ländern befürwortete neue Teststrategie im Umgang mit Urlaubsheimkehrern. "Jetzt, wo dieses wirkungsvolle Instrument greift und akzeptiert ist, sollte man es nicht verfrüht stoppen", betonte sie und verwies auf die erzielten Erfolge bei den Kontrollen in Bayern. An den Flughäfen München, Nürnberg und Memmingen, den Fernbahnhöfen München und Nürnberg sowie an drei Autobahnteststellen seien bisher mehr als 3.000 Reiserückkehrer aus Risikogebieten positiv getestet worden.

+++ Landkreispräsident: Maskenpflicht im Unterricht notwendig +++

Landkreispräsident Christian Bernreiter äußerte sich gegenüber dem " " über die Maskenpflicht im Unterricht: "Wir sind vorbereitet, aber der Vollbetrieb wird eine Herausforderung aufgrund der räumlichen Situation. An der Maskenpflicht im Unterricht wird deshalb kein Weg vorbeiführen"

Er wünscht sich außerdem bundesweit einheitliche Regelungen im Umgang mit Corona: "In den vergangenen Wochen gab es ja eher einen Überbietungswettbewerb bei den Lockerungen. Diese Zeit ist vorbei! Wir müssen jetzt alle demokratischen Kräfte bündeln und nicht so einen Vorwahlkampf führen. Ein zweiter Lockdown wäre fatal für unser Land, das müssen wir unbedingt verhindern."

+++ Verstoß gegen Maskenpflicht: Bayern verschärft Bußgelder +++

Mit höheren Bußgeldern für Maskenverweigerer und mehr Kontrollen will Bayern die Ausbreitung des Coronavirus in Bayern ausbremsen. "Wir werden den Bußgeldkatalog auf 250 Euro im einmaligen Fall und bis 500 Euro bei mehrmaligen Verstößen anheben", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag in München. Für Verstöße gegen Quarantäneauflagen sollen zudem 2.000 Euro fällig werden. "Wir hoffen, dass es zu einer noch besseren Einhaltung kommt", sagte Söder.

Das Innenministerium erarbeite gerade mit dem Gesundheitsministerium den Bußgeldkatalog, er solle noch im Laufe der Woche bekannt gemacht werden. Ein Beschluss des Kabinetts ist für die Novelle nicht notwendig. Künftig sollen dann auch Polizisten direkt Verwarnungen aussprechen können, bislang waren hierfür die Gesundheitsämter und die Ordnungsämter verantwortlich. Insbesondere im privaten Bereich gelten die Kontrollen von Corona-Auflagen - auch was die Zahl von Gästen auf privaten Feiern angeht - als in der Praxis kaum machbar.

+++ Stadt Rosenheim überschreitet Corona-Grenzwert +++

Die Stadt Rosenheim hat am Wochenende den 7-Tage-Grenzwert bei den Corona-Infektionen überschritten und reagiert mit Beschränkungen des öffentlichen Lebens.

Der Wert habe am Wochenende bei 53,7 Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner gelegen, teilte die Stadt am Montag mit. Damit ist nicht nur der Frühwarnwert für Bayern von 35 Neuinfektionen überschritten, sondern auch die von Bund und Ländern vereinbarte Schwelle für verschärfte Beschränkungen des öffentlichen Lebens.

Deshalb gelten nun unter anderem stärkere Beschränkungen für private Veranstaltungen und für Gruppen in der Öffentlichkeit. Etwa dürfen nur noch maximal 50 Menschen an nicht öffentlichen Veranstaltungen in geschlossenen Räumen teilnehmen, unter freiem Himmel sind höchstens 100 Leute zugelassen. In der Öffentlichkeit dürfen sich nur noch Mitglieder eines Hausstands oder maximal fünf Menschen in Gruppen aufhalten.

+++ Lehrer fordern Raumluftreiniger für Klassenzimmer +++

Der Bayerische Philologenverband (bpv) fordert mit Blick auf die kühlere Jahreszeit Raumluftreiniger für Klassenzimmer zum Schutz vor Coronaviren. An vielen Schulen gebe es keine Anlagen, die einen wiederholten Luftaustausch in den Räumen gewährleisten könnten, sagte ein bpv-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur in München. In modernen Gebäuden könne man oft nicht mal schnell das Fenster aufreißen, um frische Luft reinzulassen. Auch CO2-Ampeln hält der Verband für sinnvoll. Sie messen in Räumen die Konzentration von Kohlendioxid und zeigen an, wann gelüftet werden sollte.

"Wir diskutieren über Masken im Unterricht, aber wir können genauso sicherstellen, dass die Luft entsprechend umgewälzt wird", sagte der Sprecher. Bei guter Lüftung könnten auch Lehrer aus Risikogruppen eher wieder eingesetzt werden. Laut bpv gibt es Geräte ab 2.000 Euro, man bräuchte also bis zu 100 Millionen Euro, um die rund 50.000 Klassenzimmer in Bayern damit auszustatten. Vermutlich sei diese Summe aber niedriger, da es an einigen Schulen bereits ausreichende Lüftungssysteme gebe.

+++ Markus Söder fordert einheitliche Maskenpflicht und Bußgelder +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich angesichts steigender Corona-Zahlen für eine einheitliche und verstärkte Maskenpflicht ausgesprochen. Außerdem sollen die Bußgelder in Deutschland bundesweit geregelt werden.

Im <%LINK auto="true" ="" text="Interview mit dem "Deutschlandfunk"" title="Setze mich für einheitliche Maskenpflicht und Bußgelder ein" href="https://www.deutschlandfunk.de/markus-soeder-csu-setze-mich-fuer-einheitliche.868.de.html?dram%3Aarticle_id=482796" target="_blank" rel="noopener" %> schloss Söder weitere Lockerungen, wie bei Großveranstaltungen, aus. Es gäbe Menschen, die Corona nicht ernst nehmen, so der Ministerpräsident. Deshalb müsse man "die Vernünftigen vor den Unvernünftigen schützen".

Die zuletzt steigenden Corona-Zahlen seien auf den Leichtsinn einiger und durch die Urlaubsheimkehrer zurückzuführen, so Söder weiter.

+++ Steigende Infektionszahlen: Bayern schließt neue Auflagen nicht aus +++

Angesichts wieder steigender Corona-Infektionen schließt Bayern eine Verschärfung der Schutzauflagen auch für private Feiern nicht aus. "Wir beobachten die aktuellen Entwicklungen – steigende Infektionszahlen und neue Gefahrenherde - sehr genau und mit Sorge", sagte der für die Koordinierung der Corona-Maßnahmen zuständige Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) der Deutschen Presse-Agentur in München. Derzeit könne das Gesundheitssystem mit den Infektionen gut umgehen. Die Corona-Krise sei "ein dynamischer Prozess, bei dem wir immer wieder nachsteuern müssen. Wir werden auch in Zukunft die Maßnahmen treffen, die zum Schutz unserer Bevölkerung erforderlich sind."

Besorgt angesichts der steigenden Corona-Zahlen: Bayerns Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU). © Peter Kneffel/dpa

Am kommenden Donnerstag wollen sich die Ministerpräsidenten der Länder in einer Videokonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über die aktuelle Lage austauschen. Dabei dürfte es auch um die Frage gehen, ob es eine Personen-Obergrenze für private Feiern geben muss. Neben Urlaubsrückkehrern sind sorglose Feiern derzeit eine Ursache, weshalb die Zahlen in ganz Deutschland wieder hochgehen.

+++ Frühwarnwert im Landkreis Ebersberg und in Rosenheim überschritten +++

Im Landkreis Ebersberg und in Rosenheim hat die Zahl der Corona-Infektionen den vereinbarten Frühwarnwert überschritten. Bei einem Wert ab 35 sind die Gesundheitsämter verpflichtet, das Gesundheitsministerium über die Ursache der steigenden Zahlen und über lokale Gegenmaßnahmen zu informieren.

In Rosenheim lag der Wert bei 47,28. In Ebersberg gab es nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) vom Samstag 35,88 Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner.

Die von Bund und Ländern vereinbarte Schwelle für verschärfte Beschränkungen des öffentlichen Lebens liegt bei einer 7-Tage-Inzidenz von 50.

In Bayern sind 54.843 Menschen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Gestorben sind bislang im Freistaat 2.631 Menschen. Als genesen galten 49.090 Menschen.

+++ Mitarbeiter der A3-Teststation zeigen Symptome +++

Drei Mitarbeiter der Corona-Teststation an der A3 bei Passau haben Corona-Symptome gezeigt. Aus Sicherheitsgründen war die Station daher in der Nacht auf Samstag mindestens eine Stunde lang komplett geschlossen.

40 ehrenamtliche Helfer unter Leitung des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) sprangen ein, um den Betrieb aufrechtzuerhalten, wie ein BRK-Sprecher mitteilte.

Am frühen Morgen nahm der private Betreiber Eurofins den Betrieb wieder auf, um ausreichend Tests während der Rückreisezeit sicherzustellen. Das Rote Kreuz habe das Testzentrum unabhängig von der kurzzeitigen Schließung um eine zusätzliche Teststraße erweitert.

Die Mitarbeiter von Eurofins warten nun auf das Ergebnis ihres Abstrichs, sagte eine Sprecherin des Ministeriums. Erst am vergangenen Montag war bekannt geworden, dass sich ein Mitarbeiter der Teststation Donautal-Ost mit dem Virus infiziert hatte.

+++ Söder ist derzeit gegen weitere Corona-Lockerungen +++

Die wachsende Zahl von Corona-Infektionen in Deutschland macht aus der Sicht von CSU-Chef Markus Söder derzeit keine weiteren Lockerungen bei den Schutz-Auflagen möglich. "Wir können doch nicht im Ernst in der Situation weitere Lockerungen beschließen", sagte der bayerische Ministerpräsident dem Deutschlandfunk hinsichtlich geplanter Lockerungen in anderen Bundesländern. Er kritisierte zudem, dass Deutschland bei der Einschätzung der Risikogebiete verglichen mit anderen Ländern zwei Wochen den tatsächlichen Infektionen hinterher hinke.

Fordert einheitliche Corona-Maßnahmen in ganz Deutschland: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). © Peter Kneffel/dpa

Söder sprach sich mit Blick auf die am kommenden Donnerstag anstehende Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Merkel (CDU) zudem für bundeseinheitliche Regelungen zur Maskenpflicht und bei Bußgeldern für Verstöße dagegen aus. Für ihn stehe eher die Frage im Raum, dass die Maskenpflicht verstärkt werden müsse. Als Beispiel nannte er die Frage, ob es wie in Nordrhein-Westfalen auch im Schulunterricht eine Verpflichtung zum Tragen gebe. In Bayern werde das Anfang September im Kabinett auch diskutiert

+++ Erstmals wieder 2.000 Neuinfektionen +++

Seit Ende Juli steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland wieder an. Nun haben die Gesundheitsämter 2.034 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet (Datenstand am 22. August um 0 Uhr). Dies ist der höchste Wert seit Ende April (Datenstand am 25. April: 2.055 Neuinfektionen).

Der Höhepunkt hatte Ende März/Anfang April bei mehr als 6.000 gelegen. Danach waren die Werte rapide gesunken.

Die erneut steigenden Fallzahlen seien laut RKI nicht nur damit zu erklären, dass inzwischen mehr getestet würde: Bundesweit gebe es eine große Anzahl kleinerer Ausbruchsgeschehen, die beispielsweise mit größeren Feiern in Verbindung stehen, . Hinzu komme, dass Corona-Fälle zu einem großen Anteil unter Reiserückkehrern identifiziert werden.

+++ Gesundheitsreferentin Jacobs appelliert an Reiserückkehrer +++

Die Münchner Gesundheitsreferentin Stephanie Jacobs bittet alle Reiserückkehrerinnen und Reiserückkehrer um Mithilfe bei der Eindämmung der Corona-Pandemie: "Dass die Zahlen aktuell weltweit und auch, bedingt durch die Reisezeit, bei uns in München steigen, zeigt uns, dass Corona immer noch da ist und erst genommen werden muss."

Die Münchner Gesundheitsreferentin Stephanie Jacobs. © imago images/STL

Jacobs ruft dazu auf, sich bei der Rückkehr aus dem Urlaub testen zu lassen. Ihr Appell: Auch im Urlaub die Hygienemaßnahmen weiter einhalten, große Menschenansammlungen meiden, Abstand halten und, wo dies nicht immer zuverlässig möglich ist, eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Jacobs: "Wir haben uns die neue Normalität hart erarbeitet. Niemand möchte Verhältnisse wie im März oder April dieses Jahres wieder haben. Es ist wichtig, dass wir weiter solidarisch bleiben und unserer Verantwortung gerecht werden."

+++ Corona-Regeln: Münchner zahlen fast eine Million Euro +++

Die Stadt München hat im Zusammenhang mit Verstößen gegen die Corona-Regeln bislang rund 950.000 Euro eingenommen. Seit 1. April sind beim Kreisverwaltungsreferat (KVR) insgesamt 9.522 Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen eingegangen.

Das KVR hat daraufhin bis jetzt 5.220 Bußgeldbescheide erlassen. Etwa jeder 13. will die Strafe nicht zahlen: 402 Münchner haben Einspruch eingelegt gegen den Bußgeldbescheid. Lesen Sie hier mehr dazu!

+++ Umfrage: Corona-Testpanne hat Staatsregierung geschadet +++

Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am vergangenen Mittwoch im bayerischen Landtag. © Peter Kneffel/dpa

Die Panne bei den Corona-Tests für heimkehrende Urlauber hat das Ansehen der Staatsregierung aus Sicht einer Mehrheit der Teilnehmer einer Umfrage geschädigt.

59 Prozent der Befragten sahen das beim "17:30 Sat.1 Bayern Wählercheck" so, den der Fernsehsender am Freitagnachmittag zeigen will. 37 Prozent sahen das genau anders und 4 Prozent antworteten mit "weiß nicht" oder machten keine Angaben. Zehntausende Menschen mutmaßlich aus ganz Deutschland hatten tagelang auf das Ergebnis ihrer Corona-Tests gewartet, die sie zum Beispiel an den Teststationen an Autobahnen gemacht hatten. Darunter waren auch mehr als 900 positiv Getestete.

Dennoch waren drei Viertel (75 Prozent) der Befragten der Meinung, das Krisenmanagement der Regierung in Bayern sei besser als in anderen Bundesländern. Nur vier von 100 Befragten gaben an, im Freistaat laufe es "alles in allem schlechter". Ein Fünftel (20 Prozent) sieht indes keine großen Unterschiede.

Im Vergleich zu den Umfragen im Juli und April/Mai dieses Jahres verbesserte sich die Stimmung jeweils in Teilen. Das Hamburger Umfrage-Institut GMS hatte diesmal laut Mitteilung vom 17. bis 20. August im Auftrag von "17:30 Sat.1 Bayern" 1.005 Menschen repräsentativ am Telefon befragt.

AZ-Umfrage

Auch die AZ will von ihren Lesern wissen: Hat die Corona-Testpanne der Staatsregierung geschadet?

+++ Bayern erklärt Verzögerung der Zahlen zu Testpannen +++

Noch am Sonntag will das bayerische Gesundheitsministerium Zahlen zum Umgang mit der Pannenserie bei Corona-Tests von Reiserückkehrern vorlegen. Die Bekanntgabe weiterer Zahlen hat sich seit Donnerstag immer wieder verzögert.

"Ziel war, keine Unsauberkeit reinzubekommen", so ein Sprecher des bayerischen Gesundheitsministeriums gegenüber Agenturen. Die Komplexität der Materie habe immer wieder zu neuen Fragestellungen geführt, das habe immer wieder neue Rücksprachen erfordert und Zeit gekostet.

Experten des Ministeriums und des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) versuchen seit Tagen, das Gewirr an Zahlen zu ordnen, das Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Donnerstag auf einer Pressekonferenz präsentiert hatte.

Klar ist, dass mindestens 44 000 getestete Reiserückkehrer ihre Ergebnisse gar nicht oder mit erheblicher Verzögerung erhalten hatten - darunter waren auch mindestens 900 positiv Getestete.

+++ Spahn verteidigt kostenlose Corona-Tests +++

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat in den ARD-"Tagesthemen am Samstagabend die kostenlosen Corona-Tests für Reiserückkehrer verteidigt.

Seit Beginn der Testpflicht vor einer Woche wurden in Bayern nach einem Bericht der Bild am Sonntag (BAMS) 123.072 Menschen getestet, 1.730 davon positiv.

Zwischenzeitlich werden Stimmen lauter, dass sich Reiserückkehrer aus Risikogebieten an den Kosten für die Corona-Tests beteiligen sollten - etwa die des FDP-Innenexperten Konstantin Kuhle. Auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sagte der BAMS: "Sie gehen bewusst ein Risiko ein und gefährden die Allgemeinheit."

Eine Liste der Risikogebiete finden Sie .

+++ Test-Panne in Bayern: Weiter Warten auf genaue Zahlen +++

Nach der Test-Panne trägt Bayern weiter unter Hochdruck die genauen Zahlen zusammen. Am Sonntagmorgen gab es noch immer keine Klarheit bei der Benachrichtigung von getesteten Reiserückkehrern. Die Gesundheitsbehörden in Bayern waren nicht in der Lage, das Problem bei der Benachrichtigung von positiv auf das Coronavirus getesteten Urlaubsrückkehrern zu lösen.

Die Zahlen, die unter anderem darüber Auskunft geben sollen, wie viele der positiv Getesteten ihr Ergebnis nun inzwischen erfahren haben, sollen nun am Sonntagnachmittag bekanntgegeben werden, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in München. Ursprünglich hatte die Staatsregierung erklärt, bis Donnerstagmittag soll jeder der positiv Getesteten sein Ergebnis kennen. Diese Deadline verstrich, mehrere weitere Deadlines am Freitag und Samstag ebenfalls. Es müssten noch "weitere Details" geklärt werden, hieß es.

+++ "Todesstoß": Bunderegierung warnt vor Mallorca-Urlaub +++

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die Entscheidung der Bundesregierung, neben dem spanischen Festland auch die deutsche Lieblingsurlaubsinsel Mallorca zum Corona-Risikogebiet zu erkären, verteidigt.

Seit Freitagabend besteht wie für das spanische Festland auch für die Balearen - darunter Mallorca, Ibiza und Menorca - eine Reisewarnung. werden alle Reiseveranstalter in den kommenden Tagen geplante Reisen dorthin absagen. Ausgenommen sind nur die Kanarischen Inseln. Betroffene Urlauber können stornieren und umbuchen.

Einheimische Medien bezeichnen die Entscheidung als "tödlichen Schlag" für die ortsansässige Tourismusindustrie. Die Branche trägt rund 35 Prozent zur Wirtschaftsleistung der Balearen bei.

Zur Zeit halten sich nach Angaben des Deutschen Reiseverbandes (DRV) rund 30.000 deutsche Pauschaltouristen auf den Balearen auf, geschätzt über 90 Prozent davon auf Mallorca.

+++ Österreichische Grenze soll strenger kontrolliert werden +++

Wegen steigender Corona-Fallzahlen will Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) strengere Corona-Kontrollen an den Grenzen einführen. Gegenüber österreichischen Medien bezeichnete er die gegenwärtige Entwicklung in der Urlaubszeit als "nicht überraschend", aber doch "besorgniserregend".

Urlaubsrückkehrer aus rund 30 Risikogebieten müssen einen negativen Corona-Test dabei haben, der nicht älter als 72 Stunden ist, oder in eine zehntägige Quarantäne. Dies soll nun strenger kontrolliert werden. Auch Tests direkt an der Grenze seien denkbar.

Zu den Risikogebieten zählen derzeit unter anderem das spanische Festland, die Länder des Westbalkans, Teile Rumäniens und Bulgariens, die USA und Russland.

+++ Knapp 17 Millionen Deutsche nutzen Corona-Warn-App +++

haben genau zwei Monate nach Start der Corona-Warn-App am 16. Juni rund 17 Millionen Bundesbürger die App auf dem Smartphone installiert.

Dazu, ob die App dauerhaft aktiviert ist und wie viele Menschen über eine mögliche Risiko-Begegnung informiert wurden, kann das Institut allerdings mangels Daten keine Angaben machen.

Nach Informationen der wuchs die Anzahl der Downloads in den letzten Wochen deutlich langsamer als zum Start der App. Ob sie zu einer Eindämmung des Virus beitrage, sei weiter unklar.

+++ Nach Test-Panne: Probleme auch am Flughafen +++

Noch immer ist unklar, wie viele Personen von der Test-Panne in Bayern betroffen sind. Ursprünglich wollte das Gesundheitsministerium am Freitagabend über die aktuellen Zahlen informieren, verschob die Mitteilung aber kurzfristig auf Samstag.

Unterdessen werden weitere Probleme bekannt. Auch Reisende am Flughafen mussten offenbar teils deutlich länger als die eigentlich geplanten 48 Stunden auf ihr Testergebnis warten. Dies bestätigt das für die Tests am Airport zuständige Unternehmen Ecolog gegenüber dem " ". Die Probleme seien demnach auf die digitale Erfassung der getesteten Personen zurückzuführen gewesen und sind mittlerweile behoben, die noch fehlenden Testergebnisse sollen demnach bis spätestens Sonntagabend vorliegen.

+++ Bundesregierung begrüßt schnelle Aufarbeitung der Test-Panne +++

Nach den massiven Verzögerungen bei der Übermittlung von Corona-Testergebnissen an bayerischen Autobahnen hat die Bundesregierung die Aufarbeitung der Probleme begrüßt. Es sei eine schwere Panne passiert, die sehr ernsthaft und bedauerlich sei, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. Daher sei es wichtig, die Information der Betroffenen schnellstmöglich nachzuholen und Fehler zu analysieren, um solche Pannen künftig zu vermeiden.

Das Gesundheitsministerium und die Behörden in Bayern trugen am Freitag weiter die genauen Zahlen und Details zusammen. Die Information der betroffenen Menschen lief auf Hochtouren. Anders als angekündigt will das Gesundheitsministerium aktuelle Zahlen aber nun doch erst an diesem Samstag veröffentlichen - geplant war eigentlich am Freitagnachmittag. "Bis dahin werden weitere Daten abgearbeitet", sagte ein Ministeriumssprecher am Abend auf Anfrage.

+++ Noch mehr Tests auf der Theresienwiese möglich +++

Die Test-Kapazität auf der Theresienwiese wird noch einmal erhöht: Ab Montag sollen pro Tag 1.000 Tests möglich sein. Auch die Zeiten werden wochentags auf 8 Uhr bis 20 Uhr ausgeweitet.

Erst am Freitag war die Zahl der möglichen Tests von 200 auf 600 pro Tag erhöht worden. Eine Testung auf der Theresienwiese ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Hier finden Sie alle Informationen zu Corona-Tests in München.

+++ Hausärzte warnen vor Grippe-Welle während Corona +++

Der Vorsitzende des Bayerischen Hausärzteverbands, Markus Beier, fürchtet das Zusammenkommen von Corona-Pandemie und Grippewelle. "Wir müssen alles tun, damit wir zu Covid-19 nicht auch noch eine große Grippewelle bekommen", sagte Beier der "Augsburger Allgemeinen".

Laut einer neuen Studie will sich in Pandemie-Zeiten jeder zweite Deutsche gegen Grippe impfen lassen. Wie eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der "Augsburger Allgemeinen" ergab, planen 51,5 Prozent der Deutschen, sich in diesem Jahr gegen die Grippe impfen zu lassen. 41,3 Prozent der Befragten lehnen eine Influenza-Impfung hingegen ab.

+++ Gesundheitsministerin Huml wird für Pannen bei Corona-Tests verantwortlich gemacht +++

Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) hätte angesichts der Panne um Corona-Tests an der Grenze zu Bayern nach Ansicht der Politologin Ursula Münch ihren Posten abgeben müssen. "Meines Erachtens hätte Söder sehr viel Anlass gehabt, dass Rücktrittsangebot der Ministerin entgegenzunehmen, weil da im Ressort wirklich vieles schief gelaufen ist und dafür ist eine Ressortchefin verantwortlich", sagte die Direktorin der Akademie für Politische Bildung im oberbayerischen Tutzing dem Bayerischen Rundfunk.

Die Politologin sieht mehrere Gründe, weswegen Ministerpräsident Markus Söder (CSU) dennoch an Huml festhält. So nehme die Ministerin innerhalb der CSU eine wichtige Rolle als stellvertretende Parteivorsitzende ein. Zudem wäre es problematisch, mitten in der Corona-Krise das Ministeramt neu besetzen zu müssen. Söder hoffe nun, dass der mahnende Blick genüge. "Aber da kann man durchaus Zweifel haben."

+++ Polizei holt im Auftrag des Gesundheitsministeriums Corona-Unterlagen ab +++

Nach der peinlichen Panne mit den Corona-Tests von Reiserückkehrern hat die Polizei, im Auftrag des Gesundheitsministeriums, Unterlagen aus dem Passauer Gesundheitsamt nach München geholt. Diese Corona-Unterlagen stehen in Zusammenhang mit den Corona-Tests an der Autobahnraststätte Donautal.

In der Landeshauptstadt werden die Dokumente eingescannt und dann digital dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) zur Verfügung gestellt. Es handle sich um Datenblätter und Laufzettel, mit denen vorliegende Testergebnisse abgeglichen werden sollten. So könne man genommene Proben an der A3 noch Personen zuordnen und diese über deren Ergebnis informieren, teilte das Ministerium mit. Laut "Passauer Neue Presse" soll es sich um 25.000 Unterlagen handeln.

+++ Bericht: Fast 1.400 positive Ergebnisse an Corona-Teststationen in Bayern +++

Von 107.376 Corona-Tests an bayerischen Teststationen für Reiserückkehrer sind laut Bayerischem Rundfunk (BR) 1389 positiv. Das habe das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) mitgeteilt, berichtete der BR am Donnerstagabend. Datenstand sei der gestrige Mittwoch.

Demnach haben sich an Autobahnraststätten an der A3, der A8 und der A93 insgesamt 72 104 Menschen auf Corona testen lassen. 1188 Ergebnisse seien positiv gewesen, rund 1,6 Prozent. An den Hauptbahnhöfen in München und Nürnberg seien 44 Menschen positiv getestet worden; von mehr als 6.250 seien dort Abstriche genommen worden.

+++ Auch Claudia Roth von Test-Panne betroffen +++

Von der Übermittlungs-Panne bei den Corona-Tests in Bayern ist nach eigenen Angaben auch Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth betroffen. Sie warte noch heute auf die Ergebnisse ihres Tests vom 2. August, sagte die Grünen-Politikerin der "Augsburger Allgemeinen" (Freitag). Am Münchner Flughafen sei sie auf das Coronavirus getestet worden. Nachfragen seien ins Leere gelaufen, die Corona-Hotline sei nie erreichbar gewesen. "Mittlerweile bin ich bei einem Arzt in Augsburg gewesen - innerhalb von 23 Stunden hatte ich mein negatives Testergebnis."

+++ Nach Test-Panne: Etwa 900 Corona-Infizierte haben Ergebnisse +++

Nach der Test-Panne an bayerischen Autobahnen hat das bayerische Gesundheitsministerium die Zahl der positiv Getesteten nach oben korrigiert. Von etwa 1.000 positiven Tests seien 908 informiert worden, sagte Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Donnerstag in München. Es müsse aber noch abgeglichen werden, ob unter den ausstehenden Tests auch Dubletten seien.

Nach dem Debakel an bayerischen Autobahnen hat Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) zweimal ihren Rücktritt angeboten. Das sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Donnerstag in München, fügte aber hinzu: "Ich habe weiter Vertrauen zu ihr." Huml wolle die "Scharte auswetzen". Söder gestand die Panne ein und bedauerte den Fehler. "Wir können uns dafür auch nur entschuldigen letztlich", sagte er. "Das tut der gesamten Staatsregierung leid, dass diese Fehler passiert sind."

+++ München: Testkapazitäten werden ab Freitag verdreifacht +++

Nachdem am Mittwoch die Panne bei den Corona-Tests für Reiserückkehrer in Bayern bekannt wurde, dass 44.000 Personen, darunter 900 Positive, ihre Testergebnisse bisher nicht erhalten haben, reagiert das Münchner Gesundheitsamt. "Damit wir den Münchnerinnen und Münchnern schnellstmöglich und unbürokratisch Sicherheit geben können, bieten wir allen Reiserückkehrerinnen und Reiserückkehrern mit Wohnsitz in München, die ihr Testergebnis bisher nicht erhalten haben, zusätzlich an, sich auf unserer Teststation auf der Theresienwiese erneut kostenlos testen zu lassen", sagte Gesundheitsreferentin Stephanie Jacobs am Donnerstag.

Dafür werden die Testkapazitäten ab Freitag verdreifacht, man werde "600 Tests pro Tag anbieten" und diese Zahl "im Laufe der nächsten Woche nochmals deutlich erhöhen, sollte die hohe Nachfrage fortbestehen", so Jacobs. Es sei in dieser Krisenzeit unabdingbar, dass die Menschen Vertrauen in die Strukturen haben. Jacobs dankte allen Beteiligten dafür, dass die Testkapazitäten auf der Theresienwiese in kürzester Zeit nochmals deutlich ausgeweitet werden können.

+++ Nach Test-Debakel: Corona-Hotline beim Landesamt unbesetzt +++

Nach dem Debakel um verzögerte Corona-Testergebnisse ist das Bürger-Telefon des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) nicht erreichbar. Die Corona-Hotline sei "aus organisatorischen Gründen" nicht besetzt und sei erst wieder am Freitag von 8 bis 18 Uhr erreichbar, hieß es am Donnerstagvormittag in einer automatischen Ansage. Das Landesamt ist die erste Stelle in Bayern für Corona-Tests und alle damit zusammenhängenden Fragen.

LGL-Präsident Andreas Zapf und Bayerns Gesundheitsministerium Melanie Huml hatten am Vortag bekanntgegeben, dass 44.000 Reiserückkehrer nach Tests in Bayern noch kein Ergebnis bekommen hätten, darunter 900 nachweislich Infizierte. Letztere sollten bis Donnerstagmittag ihr Ergebnis bekommen. Die Mitarbeiter beim LGL würden die Nacht über arbeiten, um die Testergebnisse zu übermitteln. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder gerät in der Angelegenheit zunehmend unter Druck.

+++ Bayernweite Kontrollaktion der Polizei zur Maskenpflicht im ÖPNV +++

Die Bayerische Polizei hat für den heutigen Donnerstag (13. August) verstärkte Kontrollen zur Einhaltung der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen angekündigt. Grund seien die erneut angestiegenen Corona-Fallzahlen, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei vom Mittwoch.

Durch die bayernweite Aktion soll die Bevölkerung unter anderem für die Tragepflicht von Mund-Nase-Bedeckungen im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sensibilisiert werden. Die Beamten patrouillieren von 7 Uhr bis 22 Uhr in Zügen, Straßenbahnen, Bussen und U-Bahnen. Die Kontrollen erfolgen in Abstimmung mit der Bundespolizei und den Verkehrsverbünden und -betreibern. Lesen Sie hier mehr dazu!

+++ Spahn: Testpanne in Bayern muss schnell behoben werden +++

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich relativ zurückhaltend über die Panne bei der Übermittlung von Corona-Testergebnissen in Bayern geäußert. "Ministerpräsident Markus Söder hat ja selbst gesagt, das sei sehr ärgerlich. Das ist ohne Zweifel so. Gleichzeitig ist es so, dass in außergewöhnlichen Zeiten auch Fehler passieren", sagte der CDU-Politiker am Donnerstag im ZDF-"Morgenmagazin". "Entscheidend ist, dass sie transparent gemacht werden und sie dann schnell behoben werden. Und das macht die bayerische Staatsregierung."

Am Mittwochnachmittag hatte Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) in München bekanntgegeben, dass 44.000 Reiserückkehrer nach Tests in Bayern noch kein Ergebnis bekommen hätten, darunter 900 nachweislich Infizierte. Letztere sollten bis Donnerstagmittag Informationen über ihren Befund bekommen.

Grund für die Verzögerungen seien vor allem Probleme bei der händischen Übertragung von Daten und eine unerwartet hohe Nutzung des Angebots, erklärte Andreas Zapf, Präsident des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) krtiisierte die Behörden. Die bayerischen Hilfsorganisationen seien vom Freistaat beauftragt worden, innerhalb eines Tages fünf Teststationen zu errichten. Dabei hätten sie sich an den Vorgaben des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) und der Gesundheitsämter orientiert. "Da das LGL sich nicht in der Lage gesehen hat, in dieser kurzen Zeit eine entsprechende Software zur Verfügung zu stellen, mussten die Reisenden händisch mit Formularen erfasst werden", hieß es in einer Mitteilung.