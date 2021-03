Corona-News: Söder - Wahlpleiten? Fehler im Corona-Krisenmanagement Mitursache

Das Coronavirus grassiert weiter in Bayern und Deutschland. Alle Neuigkeiten, Maßnahmen und Hinweise zum Erreger Sars-CoV-2 lesen Sie im AZ-Newsblog.

Der Erreger Sars-CoV-2, der die Krankheit Covid-19 auslösen kann, sorgt in München, Bayern und Deutschland seit Monaten für drastische Maßnahmen. In unserem Newsblog informieren wir Sie über die aktuellen Corona-Entwicklungen in München und Bayern.

Corona-News vom 15.03.2021

+++ Söder: Fehler im Corona-Krisenmanagement Mitursache für Wahlpleiten +++

CSU-Chef Markus Söder sieht Fehler im Corona-Krisenmanagement als Mitursache für die Wahlpleiten der CDU in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Beim Wettlauf mit der Zeit im Kampf gegen das Virus habe es in den vergangenen Wochen einige Fragen und einige Lücken gegeben, sagte Söder am Montag vor einer Videokonferenz des CSU-Vorstands in München. Als Beispiel nannte er Unzulänglichkeiten bei der Corona-Warn-App, bei der Auszahlung der Wirtschaftshilfen, beim Thema Tests und im Bereich der Impfungen.

"Die Wahlen gestern waren ein schwerer Schlag in das Herz der Union", sagte Söder. Besonders die Niederlage im ehemaligen CDU-Stammland Baden-Württemberg tue ganz besonders weh. Auch Personen hätten sicherlich eine Rolle gespielt – das sei bei den Landtagswahlen so gewesen, aber "sicherlich dann auch im Bund". Entscheidend sei aber insbesondere Skepsis gegenüber dem Corona-Krisenmanagement gewesen.

+++ Viele Schüler müssen trotz Schulöffnungen zu Hause bleiben +++

An diesem Montag sollen die Schulen im Freistaat auch für weiterführende Klassen wieder öffnen - eigentlich. Denn trotz Lockerungen der Corona-Maßnahmen an bayerischen Schulen müssen zahlreiche Schüler im Freistaat auch an diesem Montag weiter zu Hause bleiben.

Zwar dürfen von der kommenden Woche an überall dort, wo die Sieben-Tage-Inzidenz von 100 nicht überschritten wird, neben Schülern in Grundschul- und Abschlussklassen auch die weiterführender Klassen wieder mindestens mit Wechselunterricht starten. Die Regionen, in denen das gilt, werden aber weniger. Das bayerische Innenministerium listete mit Stand Freitag 23 Hotspots auf, in denen die Marke von 100 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen überschritten wurde.

Corona-News vom 14.03.2021

+++ Corona-Party mit Freunden im Hummer +++

Zuhause darf man wegen der Corona-Pandemie nicht feiern, Lokale haben geschlossen, deshalb wichen zwei Paare aus vier Haushalten auf eine Stretchlimousine aus. In einem umgebauten Hummer-Jeep feierten sie am Samstagabend den 50. Geburtstag einer Frau. Eine Streife erwischet die Stretchlimousine im Bereich der Rosenheimer Straße. Die beiden Paare wurden angezeigt.

+++ Vier bayerische Städte müssen Corona-Regeln erneut verschärfen +++

Vier Städte in Bayern haben am Wochenende die kritische Inzidenzmarke von 100 gerissen - dort kehren ab Montag strengere Corona-Regeln zurück.

In Landshut, Regensburg, Straubing und Fürth stieg der Inzidenzwert den dritten Tag in Serie über der Marke von 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen. Laut gestrigen Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt der Wert für Landshut bei 132,1, in Regensburg bei 135,9, in Straubing-Stadt bei 125,5 und in Fürth bei 136,2.

Damit treten erneut schärfere Regelungen in Kraft. Was dies im Einzelnen bedeutet, lesen Sie hier.

+++ Holetschek kritisiert Astrazeneca +++

Nach Bekanntwerden drastischer Lieferprobleme des Corona-Impfstoffs Astrazeneca will Bayern dennoch wie geplant am 1. April mit dem Impfen durch die Hausärzte vor allem in den Grenzregionen starten. "Wichtig ist, dass der Impfstoff, der für Anfang April angekündigt ist, kommt und auf allen Ebenen schnell ausgeliefert wird", sagte der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) der "Bild am Sonntag".

Holetschek kritisierte die Reduzierung der Impfstofflieferungen durch den Hersteller Astrazeneca scharf. Sie sei "absolut inakzeptabel" und zerstöre massiv Vertrauen, sagte der CSU-Politiker.

+++ RKI-Papier warnt vor hohen Inzidenzen +++

Das Robert Koch-Institut (RKI) prognostiziert für die Woche nach Ostern höhere Neuinfektionszahlen als rund um Weihnachten. Die Inzidenz könnte dann bei 350 liegen. Grund hierfür sei unter anderem die sich rasch ausbreitende Corona-Mutante B.1.1.7, die erstmals in Großbritannien nachgewiesen wurde, heißt es im Lagebericht von Freitagabend.

Laut RKI zeigt sich bei der Variante B.1.1.7 ein exponentiell ansteigender Trend der Sieben-Tage-Inzidenz seit der zweiten Kalenderwoche. Alle zwölf Tage habe sich diese verdoppelt. Demgegenüber zeige der Verlauf bei allen übrigen Varianten einen Rückgang um etwa 19 Prozent pro Woche. Diese beiden Trends würden sich zurzeit noch überlagern, was insgesamt zu der nur langsam ansteigenden Sieben-Tage-Inzidenz der vergangenen vier Wochen geführt habe.

Corona-News vom 13.03.2021

+++ Beschränkungen für Regensburg, Landshut, Straubing und Fürth +++ In Fürth (136,2), Regensburg (117,6), Landshut (111,7), Straubing (110,9) und Fürth überschreiten bereits am dritten Tag in Folge den 7-Tage-Inzidenzwert von 100. Damit gelten dort von Montag an strengere Beschränkungen - unter anderem für Geschäfte und für private Kontakte. So darf man sich in diesen Städten ab Montag nur noch mit einer Person treffen, die nicht dem eigenen Haushalt angehört. Von 22 bis 5 Uhr gibt es eine Ausgangssperre – der Aufenthalt außerhalb der Wohnung ist bis auf wenige Ausnahmefälle in dieser Zeit untersagt. Ladengeschäfte dürfen dann nicht mehr für den Kundenverkehr öffnen, Click & Collect ist aber möglich. Für alle Schulen mit Ausnahme der Abschlussklassen gilt Distanzunterricht, in Kinderbetreuungseinrichtungen und Kindertagespflegestellen wird wieder auf Notbetreuung umgestellt. Mitte der vergangenen Woche hatte es in Fürth eine Datenpanne gegeben: Nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit lag der Inzidenzwert schon die gesamte vergangene Woche über 100.

+++ Astrazeneca-Lieferprobleme: Folgen für Bayern unklar +++



Nach Bekanntwerden drastischer Lieferprobleme des Corona-Impfstoffs Astrazeneca sind die Konsequenzen für Impfungen in Bayern nicht greifbar. "Wir werden die genauen Auswirkungen sorgfältig prüfen", sagte ein Sprecher des bayerischen Gesundheitsministeriums am Samstag in München. Für die kommende Woche solle sich erstmal nichts ändern: "Die Auslieferungen von Impfstoff an die Impfzentren in der kommenden Woche laufen wie geplant", betonte der Sprecher. Thüringen hatte zuvor die Vergabe von Impfterminen gestoppt und den geplanten Start von Impfungen beim Hausarzt verschoben. Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) bezeichnete die angekündigte Lieferkürzung als "absolut inakzeptabel".

+++ Bayern meldet vorläufigen Impfrekord +++

So viele Menschen wie noch nie zuvor an einem Tag: "Wir haben einen neuen Impfrekord. Am Donnerstag haben wir 46.813 Impfungen im Freistaat verabreicht", sagte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). In gut zweieinhalb Monaten wurden demnach in Bayern bislang (Stand 12. März) schon 1.504.039 Mal geimpft. 1.026.999 davon waren Erst- und 477.040 Zweitimpfungen. Im Verhältnis zur Bevölkerung liege Bayern damit im Vergleich der Bundesländer auf Platz drei, sagte Holetschek.

Seit Beginn der Corona-Impfungen Ende Dezember 2020 hat Bayern nach Ministeriumsangaben vom Bund 1.934 850 Impfdosen geliefert bekommen. Den Unterschied von gut 400.000 Dosen erklärt Holetschek mit einem festgelegten Lieferplan und damit, dass Bayern Reserven zurückhält, "um bei möglichen Lieferengpässen weiterhin Zweitimpfungen garantieren zu können". Bayern arbeite mit dem Impfstoffhersteller Biontech zusammen für eine Software, die Lieferwahrscheinlichkeiten - unabhängig vom Hersteller - präzise berechnen soll.

+++ Corona-Inzidenz in Bayern deutlich höher als bundesweit +++

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt in Bayern deutlich über dem Bundesschnitt. Das Robert Koch-Institut gab die Sieben-Tage-Inzidenz für den Freistaat am Samstag mit 82,0 im Landesdurchschnitt an. Damit liegt Bayern deutlich über der bundesweiten Inzidenz von 76,1. Nur in Thüringen (152,1), Sachsen (100,5) und Sachsen-Anhalt (96,0) lag sie höher als in Bayern. Vor knapp einem Monat lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern noch bei knapp über 50.

+++ Bayerns Linke will gegen kommunale Corona-Ausschüsse klagen +++

Die Corona-bedingte Änderung der Vorgaben für Sitzungen kommunaler Gremien im Freistaat wird ein Fall für den bayerischen Verfassungsgerichtshof. Die Linke kündigte an, gegen die Änderung der Gemeinde- und Landkreisordnung zur Einsetzung sogenannter Corona-Ausschüsse Popularklage einreichen zu wollen.

"Insbesondere die Einsetzung von Ferienausschüssen ist ein Angriff auf die kommunale Demokratie. Während viele Betriebe normal arbeiten lassen und die Bundesliga spielt, werden grundlegende Verfassungsorgane einfach ausgehebelt", sagte Linken-Landeschef Ates Gürpinar. "Das ist ein Desaster: Insbesondere in der Krise ist die demokratische Kontrolle wichtig. Wir werden das so nicht durchgehen lassen." Die Partei sieht den Gleichbehandlungsgrundsatz verletzt, zudem werde das Ergebnis der Kommunalwahl, nicht mehr repräsentiert und somit letztlich der Wille der Wähler missachtet.

+++ Luftfilter für Schulen: Noch Rest-Förderungsbudget vorhanden +++

Luftfilter könnten in Klassenzimmern für zusätzliche Sicherheit in der Corona-Pandemie sorgen. Ein Förderprogramm des Kultusministeriums ist fast ausgeschöpft, aber nur ein Bruchteil der Schulaufwandsträger hat Geld beantragt. Bayerische Schulträger beantragten Geld für Luftfilter in 12.000 Klassenzimmern und Fachräumen: Für rund 4.700 ist die Förderung bereits bewilligt, wie das Kultusministerium mitteilte. In einer zweiten Runde bis Ende März liegen bisher etwa 7.300 weitere Anträge vor.

Die Förderung ist Teil eines im Herbst beschlossenen Programms in Höhe von 37 Millionen Euro. In der ersten Runde, die bis zum Jahresende lief, waren mobile Luftfilter für schlecht zu lüftende Räume mit 13,9 Millionen Euro und CO2-Messgeräte mit 9,5 Millionen gefördert worden. Wie viele Geräte bereits in den Schulen im Einsatz sind, ist nicht bekannt. Bis zu 50 Prozent der Kosten zahlt der Freistaat, maximal aber 1.750 Euro. Für öffentliche Schulen ist noch ein Rest-Förderungsbudget von vier Millionen vorhanden, bei privaten Schulen sind die Mittel bereits ausgeschöpft.

+++ Aiwanger: Gastro-Innenräume mit Luftreinigern öffnen +++

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat eine bevorzugte Öffnung von Gasthäusern mit besserer Ausstattung zum Corona-Schutz vorgeschlagen. Wenn erwiesen sei, dass Luftreiniger die Viren unschädlich machen, müsse man Innenräume mit solchen Geräten wie Außenbereiche behandeln, sagte er am Freitag anlässlich der Vorstellung einer Studie zur Raumluftreinigung. Sie stammt vom Fraunhofer-Institut und wurde im Auftrag des Hotel- und Gaststättenverbands, der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft und des Wirtschaftsministeriums durchgeführt.

+++ München-Inzidenz steigt leicht an +++

Nachdem das RKI am Freitag einen deutlichen Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz von 56,9 auf 63,3 für München gemeldet hatte, liegt der Wert am Samstag bei 64,6.

Corona-News vom 12.03.2021

+++ Erkältete dürfen nur mit negativem Corona-Test in die Schule +++

Kinder und Jugendliche mit Erkältung müssen vor dem Schulbesuch in Bayern künftig einen negativen Corona-Test vorweisen. Der Test müsse im Testzentrum, in Apotheken oder bei Ärzten durchgeführt werden, teilte das Kultusministerium am Freitag in München mit. Ein negativer Selbsttest reiche für den Schulbesuch nicht aus.

Nur bei Schnupfen oder Husten mit allergischer Ursache wie Heuschnupfen ist ein Schulbesuch weiter ohne Test möglich. Eine Ausnahme gilt auch bei einer verstopften Nase ohne Fieber, gelegentlichem Husten, Halskratzen oder Räuspern.

Die Testpflicht für Erkältete gilt ab kommenden Montag auch vor dem Besuch von Kitas und Horten, wie das zuständige Sozialministerium schon am Donnerstag mitteilte. Die Regelung wird mit der wachsenden Sorge der sich ausbreitenden Coronavirus-Mutation begründet. Wie bisher dürfen auch nach der neuen Regel kranke Kinder oder Betreuer, etwa mit Fieber und Durchfall, die Einrichtungen nicht besuchen.

+++ Schulleitungsverband lehnt Schüler-Selbsttests in Klassenzimmern ab +++

Der bayerische Schulleitungsverband lehnt Schüler-Selbsttests in Klassenzimmern ab. Es könne nicht sein, dass Schulleitungen die Verantwortung dafür trügen, dass Selbsttests ordnungsgemäß durchgeführt würden, kritisierte der Verband am Freitag. Das Verfahren müsse zurückgenommen werden; die Tests müssten zu Hause unter Anleitung der Eltern oder durch die Eltern stattfinden.

An den Schulen gebe es keinerlei Schutzausrüstung, erläuterte der Verband, der Schulleitungen an Grund-, Mittel- und Förderschulen vertritt. Nun sollten ungeimpfte und somit ungeschützte Lehrkräfte Selbsttests bei Grund- und Mittelschülern anleiten, überwachen und gegebenenfalls eingreifen. Das sei nicht zumutbar. Mindestabstände seien nicht einhaltbar - und bei den Tests müssten Masken abgesetzt werden. "Zudem wird das Ziel, infizierte Schüler/innen von der Schule fernzuhalten, ad absurdum geführt, wenn diese in den Klassenzimmern getestet werden."

+++ Infektiologe sieht Aussetzen von Impfung kritisch +++

Der Münchner Infektiologe Clemens Wendtner sieht nach derzeitigem Kenntnisstand keinen ursächlichen Zusammenhang zwischen Thrombosen und der Impfung mit dem Astrazeneca-Wirkstoff. Allerdings richte das Aussetzen der Impfungen in einigen Ländern Schaden an, erläuterte Chefarzt der Infektiologie an der München Klinik Schwabing in einer Stellungnahme für das Science Media Center vom Freitag.

Beim derzeitigen Kenntnisstand könne man davon ausgehen, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit keinen ursächlichen Zusammenhang zwischen Impfung und den wenigen thromboembolischen Ereignissen gebe.

In Deutschland seien elf Fälle über thromboembolische Ereignisse bei etwa 1,2 Millionen Impfungen berichtet worden - weniger als die allgemeine Fallzahl: Jenseits von Covid-19 und Impfung gebe es jährlich etwa einen Fall pro 1.000 Erwachsenen. Rund 100.000 Menschen sterben daran, es sei die dritthäufigste Todesursache

+++ München-Inzidenz steigt kräftig +++

Das RKI meldet am heutigen Freitag für München eine Sieben-Tage-Inzidenz von 63,3. Am Donnerstag lag der Wert noch bei 56,9 .

+++ Impfstart in bayerischen Arztpraxen früher? +++

Spätestens am 19. April sollten Corona-Impfungen beim Hausarzt bundesweit starten. Laut Gesundheitsminister Holetschek könnte es in Bayern allerdings schneller gehen. "Wir erwarten, dass die Impfstofflieferungen des Bundes die Arztpraxen in die Lage versetzt, ihren Patienten zum 1. April ein Impfangebot machen zu können", sagte Holetschek (CSU).

Corona-News vom 11.03.2021

+++ Keine Kontrollen zu kostenlosen Schnelltests in Bayern geplant +++

Einen kostenlosen Corona-Schnelltest pro Woche bezahlt der Bund seit Montag für alle Menschen in Deutschland. Ob sich im Freistaat alle an diese Begrenzung halten, will das bayerische Gesundheitsministerium aber nicht überprüfen. Ein solcher Kontrollmechanismus sei "derzeit nicht geplant", sagte ein Ministeriumssprecher am Donnerstag. Die vergangenen Monate hätten gezeigt, "dass die Bürgerinnen und Bürger umsichtig mit dem bereits bestehenden Angebot der Jedermann-Testung umgehen".

+++ Münchner Polizei ahndet zahlreiche Corona-Verstöße +++

Die Polizei hat in München und im Landkreis München innerhalb von 24 Stunden 1.100 Kontrollen zur Infektionsschutzregelung durchgeführt. Nach Angaben der Polizei wurden zwischen Mittwoch- und Donnerstagmorgen insgesamt 41 Verstöße angezeigt.

Die Beamten mussten eine Versammlung in einem gastronomischen Betrieb in Moosach auflösen. In Berg am Laim feierten Jugendliche eine Party auf einem Sportplatz. Mehrere Streifen waren im Einsatz und beendeten die Geburtstagsfeier.

+++ dm: Corona-Selbsttests nur online erhältlich +++

Trotz mehrfacher Ankündigung bekommt man bei dm ab heute keine Tests für daheim. Man habe sorgfältig die verlässliche Qualität geprüft und entschieden, die Corona-Antigen-Tests von Boson nur online zu verkaufen. So lautet eine aktuelle Information auf der dm-Webseite vom Donnerstagnachmittag. Ein endgültiger Verkaufsstart in den 2040 bundesweiten dm-Märkten könne derzeit wegen Lieferengpässen nicht genannt werden.

Für Donnerstag war der endgültige dm-Verkaufsbeginn der Selbsttests mit Wattestäbchen angedacht. Ursprünglich hätten sie sogar schon am 9. März landesweit in den dm-Regalen stehen sollen. Manche Münchner Apotheken hingegen verkaufen bereits Selbsttests.

+++ Hotels und Gaststätten wollen schnellere Impfung für Mitarbeiter +++

Der bayerische Hotel- und Gaststätten-Verband fordert vorgezogene Impfungen für seine Mitarbeiter. Wenn besonders empfindliche Personengruppen durchgeimpft seien, müssten sie eine "höhere Priorisierung" bekommen, sagte Verbandspräsidentin Angela Inselkammer am Donnerstag.

Der Verband bewegt sich argumentativ dabei auf einem schwierigen Pfad, schließlich betonen die Vertreter schon länger, dass der Aufenthalt in der Gastronomie und Hotels sicher sei. Auch Inselkammer bekräftigt dies, auch wenn das Gastgewerbe "eine Branche mit hoher Kontaktfrequenz" sei. Zudem fordert sie auch aus wirtschaftlichen Gründen, die Branche beim Impfen nicht zu vergessen. "Wollen wir nicht Insolvenzen von Betrieben in allen Regionen riskieren, die landauf, landab 477.000 Menschen einen Vollerwerb sichern, müssen wir sie jetzt auch beim Impfen entsprechend ihrer Kontakthäufigkeit vorrangig behandeln."

+++ RKI-Chef warnt: Dritte Corona-Welle hat begonnen +++

Ein Jahr nach der Erklärung einer Pandemie durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat in Deutschland nach Überzeugung des Robert Koch-Instituts die dritte Corona-Welle begonnen. "Wir haben ganz klare Anzeichen dafür: In Deutschland hat die dritte Welle schon begonnen", sagte RKI-Präsident Lothar Wieler im Gespräch mit der UN-Journalistenvereinigung (ACANU) in Genf. "Ich bin sehr besorgt." Die strikte Anwendung von Schutzmaßnahmen wie Maske tragen und Abstand halten sei trotz Impfungen weiter dringend nötig.

+++ Mit mehr Tests auch Schulöffnungen in Hotspots ermöglichen +++

Kultusminister Piazolo schlägt für Regionen mit hohen Corona-Zahlen umfassende Testkonzepte für Schulen vor, um auch dort teilweise wieder Wechselunterricht zu ermöglichen: "Ich könnte mir vorstellen, dass wir über die Methode des intensiven Testens auch bei Sieben-Tage-Inzidenzen über 100 mindestens die Grundschulen wieder öffnen können." Derzeit ist bei einer Inzidenz über 100 lediglich Distanzunterricht möglich.

Bei seinem Vorschlag denkt Piazolo an regelmäßige Tests zweimal pro Woche. Eine Test-Verpflichtung für Schüler sieht er aber skeptisch.

+++ Gratis-Schnelltests in Apotheken +++

Auch ohne Symptome können Bayerns Bürger seit Donnerstag einen Gratis-Schnelltest in der Apotheke erhalten, das teilte Gesundheitsminister Holetschek mit. Apotheken sind aber nicht verpflichtet, diese anzubieten. Antigentests werden nun in Testzentren, Arztpraxen oder Apotheken durchgeführt. Ist das Testergebnis positiv, müssen sich die Betreffenden in häusliche Quarantäne begeben. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ Kassenärzte-Chef: Impfstart in Arztpraxen erst im Mai +++

Kassenärzte-Chef Andreas Gassen erwartet den Impfstart in Arztpraxen frühestens im Mai - und nicht wie von der Bundesregierung geplant spätestens ab dem 19. April. Bei der Gesundheitsministerkonferenz am Mittwoch sei entschieden worden, dass der Impfstoff zunächst weiter an die Impfzentren gehe, "sodass ich die Haus- und Fachärzte im April eher nicht im Impfgeschehen sehe, weil sie schlicht und ergreifend nicht genug Impfstoff bekommen werden", sagte er im ZDF-"Morgenmagazin.

+++ Umfrage: Astrazeneca hat Akzeptanzprobleme +++

Nach einer YouGov-Umfrage sagen zwei Drittel der Deutschen, der Impfstoff von Biontech/Pfizer sei ihrer Meinung nach sicher. Nur 43 Prozent machten diese Angabe beim Vakzin von Astrazeneca und 54 Prozent bei dem von Moderna. 27 Prozent der deutschen Befragten wollen sich nicht mit dem Astrazeneca-Vakzin impfen lassen und warten, bis ihnen ein anderer Impfstoff angeboten wird. 35 Prozent würden sich damit impfen lassen. Bei Moderna sagen dies 49 und bei Biontech/Pfizer 61 Prozent.

Die Briten sehen in den Impfstoffen von Biontech/Pfizer (79 Prozent) und Astrazeneca (81 Prozent) eine nahezu gleich hohe Sicherheit. Insgesamt wurden 8.000 Menschen befragt.

+++ München-Inzidenz gestiegen +++

Der Inzidenz-Wert für München liegt bei 56,9, das meldet das RKI am Donnerstagmorgen. Am Vortag betrug er 55,4.

Corona-News vom 10.03.2021

+++ Maskenpflicht in München gelockert! +++

Die Maskenpflicht in München wird gelockert: Wie die Stadt mitteilt, gilt seit dem 10. März auf den "festgelegten Begegnungsflächen der Münchner Innenstadt" eine Maskenpflicht von 9 bis 21 Uhr. Zuvor galt dort eine generelle Maskenpflicht, also den ganzen Tag über rund um die Uhr. Die Lockerung ist auch in der neuen vom 9. März festgelegt.

In München gilt eine Maskenpflicht in der Altstadt-Fußgängerzone einschließlich Sendlinger-Tor-Platz, Rosental zwischen Sendlinger Straße und Rindermarkt, Rindermarkt, Viktualienmarkt, Dienerstraße, Schrammerstraße, Landschaftstraße, auf den Gehwegen im Tal sowie in der Schützenstraße und im Stachus-Untergeschoss.

Das Alkoholkonsumverbot auf den Begegnungsflächen gilt weiterhin unverändert von 0 bis 24 Uhr.

+++ Corona-Ausbruch in Schlachthof: 83 Mitarbeiter infiziert +++

Nach einem Corona-Ausbruch in einem Schlachthof in Buchloe (Landkreis Ostallgäu) sind 83 Beschäftigte positiv auf das Coronavirus getestet worden. Darüber hinaus sei für 93 Kontaktpersonen eine Quarantäne angeordnet worden, teilte das zuständige Landratsamt am Mittwoch mit. Bei drei der 83 Infizierten wurde die britische Variante des Coronavirus nachgewiesen.

Nach Angaben eines Unternehmenssprechers arbeiten im Buchloer Betrieb insgesamt 430 Menschen. Ein Großteil der Infizierten sei im Bereich der Schlachtung tätig. "Die Schlachtung ist seit gestern bis zum Wochenende ausgesetzt", sagte der Sprecher am Mittwoch. Bis dahin ist nach Angaben des Landratsamts noch eine weitere Reihentestung der Mitarbeiter geplant. Wie es zu dem Ausbruch kam, könne sich das Unternehmen bislang nicht erklären, sagte der Sprecher.

+++ Corona-Selbsttests an Schulen künftig auch für Jüngere +++

Auch Schüler unter 15 Jahren sollen sich künftig einmal pro Woche in der Schule testen können. Der freiwillige Coronatest soll unter Anleitung und Aufsicht stattfinden, so Kultusminister Piazolo und Gesundheitsminister Holetschek. Das Rote Kreuz und andere Organisationen sollen bei den Tests helfen.

+++ München-Inzidenz bleibt bei 55,4 +++

Der Inzidenz-Wert für München beträgt weiterhin 55,4. Schon zum vierten Mal in Folge liegt der Wert des RKIs über der wichtigen Marke von 50. Künden müssen fürs Shoppen weiterhin einen Termin buchen ("Click & meet") und die Außengastronomie darf immer noch nicht öffnen – erst, wenn der Inzidenz-Wert zwei Wochen lang stabil unter 50 liegt.

Corona-News vom 09.03.2021

+++ Impftempo in Bayern: Mediziner werden ungeduldig +++

Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat den "Impfturbo" für Bayern versprochen, doch trotz einer Erhöhung des Tempos arbeiten die bayerischen Impfzentren nach wie vor unter der Kapazitätsgrenze. So steigt der politische Druck auf Bund und Länder für einen Kurswechsel. Die bayerische Landesärztekammer forderte am Dienstag die schnellstmögliche Beteiligung der niedergelassenen Mediziner an der Impfaktion.

"Wir sind an einem gewissen Wendepunkt angekommen, an dem das staatliche Impfstoff-Monopol nicht mehr weiter aufrechterhalten werden kann", kritisierte Ärztekammerpräsident Gerald Quitterer in München. Vergangene Woche hatten bereits viele große Unternehmen an den Bund appelliert, bald Betriebsärzte an den Impfungen zu beteiligen. Die Staatsregierung will aber bei dem Zeitplan bleiben, den die Gesundheitsminister der Länder am Montag vereinbart hatten. Demnach werden die Hausärzte erst ab nächstem Monat impfen dürfen. Holetschek: "Das System rollt dann im April an."

+++ Nürnberg sagt Frühlingsfest ab +++

Die Stadt Nürnberg hat das traditionelle Frühlingsfest wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Nordbayerns größtes Volksfest hätte eigentlich vom 3. bis zum 18. April stattfinden sollen, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Nun werde stattdessen an einem Konzept gearbeitet, das den Schaustellern in Form eines temporären Freizeitparks auf dem Gelände am Dutzendteich eine Alternative zu den coronabedingt ausfallenden Volksfesten und Kirchweihen bieten soll. In anderen Bundesländern seien solche Pop-up-Freizeitparks bereits erfolgreich umgesetzt worden.

+++ Mutanten breiten sich in München aus +++

Die Mutationen des Coronavirus breiten sich weiter in München aus. Von den seit 5. Februar insgesamt neu gemeldeten 2.854 Fällen liegt bei 1.737 Fällen ein PCR-Ergebnis vor (Stand: 8.3.). Dabei ergab sich für 998 Fälle (57,5 Prozent der bekannten PCRs) ein Verdacht auf eine besorgniserregende Virusvariante (Variant of concern, VOC).

Davon wurden 604 Fälle als britische Variante (B.1.1.7) bestätigt sowie ein Fall als südafrikanische Variante (B.1.351). Zur Bestimmung der südafrikanischen oder der brasilianischen Variante (P.1) muss eine Genomsequenzierung durchgeführt werden, zum Nachweis der britischen Variante ist der PCR-Test ausreichend.

Gleichzeitig meldet die Stadt immer weniger Todesfälle. Da mittlerweile gut 90 Prozent der Priorisierungsstufe 1 geimpft sind, sind vor allem Ausbrüche in Altersheimen nicht mehr so tödlich. Alle Zahlen für München und Bayern finden Sie hier.

+++ Impfzentrum braucht Personal +++

Im Impfzentrum an der Messe wird Personal gesucht. Die Aicher Ambulanz Union, die das Impfzentrum betreibt, stellt derzeit Medizinische Assistenzen ein, die Termine koordinieren und Impfungen durchführen. Gesucht werden unter anderem examinierte Krankenpfleger, medizinische Fachangestellte oder Rettungsassistenten. In Riem sollen bald bis zu 7.000 Menschen am Tag geimpft werden.

+++ Altenheimbewohner fast komplett geimpft +++

Bayerns Staatskanzlei-Chef und Corona-Koordinator Florian Herrmann (CSU) hat die Pandemie-Situation in den Altenheimen des Freistaats als Erfolg bezeichnet. Die Zahl der Infektionen sei deutlich zurückgegangen, sagte Herrmann am Dienstag nach einer Sitzung des Kabinetts. Bei den über 80-Jährigen sei die Sieben-Tage-Inzidenz bei 52,3 und damit deutlich unter dem Landesdurchschnitt von 74,2, sagte Herrmann. Für die Altenheimbewohner hatte am 27. Dezember 2020 das Impfen gegen Covid-19 begonnen, inzwischen sind praktisch alle geimpft.

+++ Impfkampagne soll ins Rollen kommen +++

Zehn Wochen nach dem Start der Corona-Impfungen arbeiten Bayerns Impfzentren nach wie vor unter ihrer Kapazitätsgrenze. In der vergangenen Woche wurden im Schnitt pro Tag knapp 36.400 Menschen geimpft, maximal möglich wären nach Angaben des Gesundheitsministeriums in München 49.000 Impfungen. In den kommenden Wochen wird deutlich mehr Impfstoff erwartet. In den fünf Wochen von Anfang März bis Anfang April sollen 1,67 Millionen Impfdosen nach Bayern geliefert werden. Das wären innerhalb eines Monats mehr als seit Beginn der Impfkampagne Ende Dezember.

+++ Corona-Schnelltests bei dm: Verzögerungen wegen Lieferproblemen +++

Die Drogeriemarktkette dm wird doch erst später als zunächst geplant Corona-Schnelltests im Angebot haben. "Bei den Selbsttests des Herstellers Boson rechnen wir mit einem Verkaufsstart ab der kommenden Woche, weil es hier Verzögerungen bei der Zulieferung gab", wird dm-Geschäftsführer Sebastian Bayer in einer Mitteilung von Montagabend zitiert.

Eigentlich sollten die Tests bereits ab Dienstag (9. März) in den Filialen und im Online-Shop erhältlich sein, daraus wird jetzt erstmal nichts. Jedoch nimmt dm nun auch einen weiteren Corona-Schnelltest ins Angebot auf. "Wir wollen ab Freitag mit dem Verkauf von Hotgen Selbsttest starten", sagt Bayer. Voraussetzung: Die Ware muss als "verkehrsfähig" eingestuft werden.

Die Schnelltests beider Anbieter sind begrenzt: Sie werden einzeln verkauft, ein Kunde darf maximal fünf Stück pro Einkauf mitnehmen. Der Verkaufspreis liegt laut dm unter fünf Euro.

+++ München-Inzidenz steigt weiter +++

Das RKI meldet am Dienstag für München eine Inzidenz von 55,4. Eine Entspannung ist nicht in Sicht. Zuvor lag sie bei 54,2 und 52,1. Es ist damit der dritte Tag in Folge mit einer Inzidenz über 50.

+++ Bayerns Exporte schrumpfen 2020 weiter +++

China (12,1 Prozent) hat die USA (11,8 Prozent) als größter Exportmarkt für die bayerische Metall- und Elektroindustrie abgelöst. Insgesamt fielen die Ausfuhren im vergangenen Jahr um 15 Prozent. Besonders drastisch ist der Rückgang bei den Pkw-Exporten mit 24,2 Prozent.

Corona-News vom 08.03.2021

+++ Söder will Impfungen auch für Jüngere +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich erneut dafür ausgesprochen, schon bald das "starre Impfprotokoll" zu lockern und auch jungen Menschen Zugang zu Impfstoff zu ermöglichen. Das könne bald etwa auch für Studierende an Universitäten gelten, sagte Söder am Montag in München. Von April an sollen in Bayern auch Lehrer, die nicht an Grundschulen tätig sind, geimpft werden.

Söder will auch mehr Impfstoff in Corona-Hotspots umverteilen, etwa an die Grenze zu Tschechien. Auch Pendler könnten für Impfungen infrage kommen. Er habe bei der EU zu verstehen gegeben: "Wir brauchen mehr Impfstoff für die Hotspots", sagte Söder. "Wenn Impfstoff kommt und mehr kommt - und zwar sehr viel mehr kommt - dann muss man das breit aufstellen". Auch Haus-, Betriebs- und Schulärzte müssten dann einbezogen werden.

+++ Löbel legt Mandat nieder +++

Nun also doch: Der Mannheimer Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel legt wegen seiner Masken-Affäre sein Mandat mit sofortiger Wirkung nieder. Das teilte der Politiker am Montag mit. Löbel hatte für Lobbytätigkeiten im Zusammenhang mit Masken-Beschaffungen 250.000 Euro Provision kassiert.

+++ Apotheken: Schnelltests noch nicht überall ab sofort möglich +++

Die Organisation von Schnelltests stellt die Apotheken in Deutschland vor erhebliche Herausforderungen. Es werde nicht möglich sein, dies sofort überall umzusetzen, sagte die Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände. Eine Vergabe von Terminen nannte sie sinnvoll. Es gebe auch Apotheken, wo man sich spontan testen lassen könne. Der Bund bezahlt allen Bürgern ab sofort wöchentlich mindestens einen Schnelltest.

+++ Arzt startet Petition gegen das Wegwerfen der Impfstoffreste +++

will der schwäbische Impfarzt Christian Kröner das Wegwerfen von Impfstoffresten verhindern. Nach seinen Angaben könnten aus fast jeder Ampulle mit dem Mittel von Biontech/Pfizer sieben Dosen gewonnen werden.

Während die Regierungen in Nordrhein-Westfalen und Hessen bereits mitgeteilt haben, dass die Ampullen ganz geleert werden dürfen, verweist das Ministerium in Bayern auf die europaweite Zulassung. Demnach sind in den Arzneimittelfläschchen nur sechs Dosen enthalten.

+++ Neue Corona-Regeln seit 8. März +++

Nach und nach werden die strengen Corona-Maßnahmen in Bayern in München aufgelockert. Auch die nächsten Wochen wird wieder einiges möglich, auf das die Menschen monatelang verzichten mussten.

Corona-News vom 07.03.2021

+++ Söder stellt "Oster-Urlaub oder Oster-Lockdown" in Aussicht +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat Kritik aus dem CSU-Bezirksvorstand Niederbayern an der andauernden Schließung weiter Teile des Einzelhandels und der Gastronomie zurückgewiesen. Deren Hygienekonzepte "funktionieren nur bei niedriger Inzidenz", sagte Söder am Samstag bei einer Bezirksvorstandssitzung. Es gelte die Entwicklung abzuwarten: "In den nächsten zwei Wochen entscheidet sich, ob wir Oster-Urlaub oder Oster-Lockdown haben werden", sagte Söder.

+++ Grenzwert gerissen: Inzidenz in München steigt auf über 50 +++

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in München erneut auf über 50 angestiegen. Das RKI meldete am Sonntag einen Wert von 52,1 (Stand 07.03, 3.11 Uhr). Am Samstag hatte die Inzidenz noch bei 48,3 gelegen. Für mögliche Öffnungen im Einzelhandel könnte dies bedeuten, dass das Einkaufen nur nach Terminvereinbarung möglich sein wird.

Hier lesen Sie alle Infos zu den Corona-Regeln in München.

Corona-News vom 06.03.2021

+++ Vor Biontech in Neuried: Linke für Freigabe von Impfstoffpatenten +++ Vertreter der Linken haben in Neuried bei München vor dem Standort des Konzerns Biontech die Freigabe der Covid-19-Impfstoffpatente gefordert. An der Aktion waren unter anderem die designierte Spitzenkandidatin zur Bundestagswahl, Nicole Gohlke , die Kreisrätin und designierte Bundestags-Direktkandidatin für den Landkreis München, Katinka Burz und Maria Mayr, Bezirksrätin im Bezirkstag Oberbayern vertreten. Biontech hat öffentliche Fördermittel in Höhe von 375 Millionen Euro erhalten. Seinen Impfstoff bot der Konzern trotzdem zu völlig überhöhten Preisen an und legte damit ein skandalöses Profitstreben an den Tag." Die Linken fordern daher die Bundesregierung auf, nach Paragraf 5 des Infektionsschutzgesetzes die Impfstoffhersteller zu verpflichten, die Lizenzen freizugeben und die Pandemiebekämpfung nicht länger dem Markt respektive den Profitinteressen von Pharmakonzernen zu überlassen. +++ Bayern: 54 Prozent der Corona-Toten lebten im Heim +++ Nicole Gohlke sagte zum Hintergrund der Aktion: " Bisher sind mindestens 29.000 an Corona erkrankte Heimbewohner gestorben. Das berichtet die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" und beruft sich dabei auf ihre Umfrageunter den Gesundheits- und Sozialministerien der Länder. Laut Robert Koch-Institut (RKI) starben hierzulande bislang insgesamt mehr als 70.000 Menschen an oder mit der Viruserkrankung. Nicht alle Bundesländer weisen dem Bericht zufolge aus, wie hoch der Anteil der Heimbewohner an allen Corona-Verstorbenen ist. Die Zahlen reichen demnach von 25 Prozent in Sachsen bis 60 Prozent in Hamburg. Der Freistaat Bayern kommt auf einen Wert von 54 Prozent genannt. Im Januar seien die Werte besonders hoch gewesen. Teilweise seien darunter auch Gemeinschaftsunterkünfte für Obdachlose, Asylbewerber und andere Heime gewesen, während der Großteil die Alten- und Pflegeheime betroffen habe. In Bayern gab es im Januar 2021 insgesamt 3.605 Tote, davon 2.167 in Heimen. Dem Bericht zufolge sank im Februar die Zahl der Corona-Toten insgesamt und auch die der verstorbenen Heimbewohner. +++ Schnelltest-Pannen: CSU und Grüne feuern gegen Spahn +++ CSU-Generalsekretär Markus Blume wirft dem Bundesgesundheitsministerium Versäumnisse beim Thema Schnelltests vor. "Tests sind die Brücke bis zum Impfangebot für alle. Aber leider sehen wir auch hier wieder: Es wurde zu spät, zu langsam, zu wenig bestellt. Man muss deutlich sagen, es sind wohl Fehler im Bundesgesundheitsministerium passiert. Jetzt muss endlich geliefert werden", sagte Blume der "Welt". Kritik an der Teststrategie der Regierung kommt auch von den Grünen. "Längst hätte sie eine Teststrategie vorlegen und viele Millionen Tests kaufen können, aber nach Monaten gründet sie jetzt erstmal eine Task Force", sagte Parteichefin Annalena Baerbock dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Samstag). Dies sei ein "Wegducken vor Verantwortung". Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte am Freitag betont, von den Schnelltests seien "mehr als genug da". +++ Landshut: Brandschäden an Corona-Testzentrum +++ Unbekannte sollen an dem Corona-Testzentrum in Landshut Feuer gelegt haben. Der Sicherheitsdienst habe in der Nacht auf Samstag an mehreren Stellen eines Pavillons Brandschäden entdeckt, teilte die Polizei mit. "Glücklicherweise ging das Feuer von selbst wieder aus", hieß es in der Mitteilung. Es entstand nur ein geringer Schaden. Im Zuge der Ermittlungen wurden laut Polizei zudem Aufbruchspuren an einem Container festgestellt. Hierbei könne es sich aber auch um ältere Beschädigungen handeln. Die Kripo sucht nun nach Zeugen. +++ Verstärkte Nachfrage nach Gitarren in der Pandemie +++ "Wir verzeichnen tatsächlich eine sehr positive Entwicklung beim aktiven Musizieren seit dem ersten Lockdown", sagte Daniel Knöll, Geschäftsführer beim Branchenverband Somm (Society Of Music Merchants) mit Sitz in Berlin. "Es wurden verstaubte Instrumente wieder aus der Ecke gezogen oder vom Dachboden geholt und zur Reparatur gebracht. Aber auch beim Verkauf von neuen Gitarren gibt es einen deutlichen Anstieg." Laut Verband stieg die Nachfrage nach elektrischen Gitarren von Januar bis November 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 30 Prozent, bei den akustischen Gitarren um 20 Prozent. "Es ist schon fast eine Herausforderung, die Nachfrage zu stillen", berichtete Dominic Wagner vom weltweit größten Online-Musikhandel Thomann aus Oberfranken.

großflächige Verkauf von Corona-Selbsttests im Einzelhandel begonnen. Beim Discounter Aldi waren die Tests direkt an der Kasse erhältlich, vielerorts waren sie aber bereits nach kurzer Zeit ausverkauft. Auch die Supermärkte von Rewe und Edeka wollen bald mit dem Verkauf beginnen. Die Drogeriemarkt-Ketten Rossmann und dm planen den Start für Dienstag. Lidl startete den Online-Verkauf, die Website war allerdings schnell down. Lesen Sie hier mehr dazu.

+++ Bayerische Betriebsärzte warten auf Corona-Impfstoff +++

Große Unternehmen bereiten jetzt zusammen mit der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) und dem bayerischen Gesundheitsministerium Corona-Impfungen durch die Betriebsärzte vor. Klaus Holetschek (CSU) sagte am Samstag, bald werde mehr Impfstoff verfügbar sein: "Allein für April sind 1,8 Millionen Impfdosen angekündigt." Der bayerische Gesundheitsminister forderte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auf, rasch die Rahmenbedingungen für eine zügige Einbindung der Betriebsärzte zu schaffen.

Rechtsfragen, Logistik und Kosten werden noch geklärt. Vbw-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt sagte, sobald ausreichend Impfstoff vorhanden sei, stünden die Unternehmen mit ihren Betriebsärzten freiwillig zum Impfen der Belegschaften bereit. "Bei uns haben sich bereits knapp 200 Unternehmen gemeldet und zur Mitwirkung bereiterklärt. Die Zahl wächst immer weiter."

+++ Starnberger Senioren warten besonders lange auf Impftermin +++

Menschen aus der Hochrisikogruppe werden zuerst geimpft - doch im Landkreis Starnberg und Kurorten wie Bad Füssing warten auch diese bisher vergeblich auf einen Impftermin. Der Grund: Die Impfdosen werden nach Bevölkerungsanzahl verteilt, und in diesen Regionen leben überdurchschnittlich viele Hochbetagte. Im Landkreis Starnberg fallen alleine 11.000 Menschen schon aufgrund ihres Alters (80 und höher) in die Gruppe der höchsten Priorisierungsstufe. Bislang sind aber erst 3.200 der über 80-Jährigen geimpft, berichtet " ".

"Die Koordinatoren an den Regierungen übernehmen die jeweilige Zuteilung für die Impfzentren. Dadurch lassen sich regionale Gegebenheiten, wie beispielsweise das Vorhandensein von besonders vielen Pflegeeinrichtungen, in einem Landkreis berücksichtigen", äußert sich das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege zur Verteilung der Impfstoffe. Bisher hat der Starnberger Landrat Stefan Frey (CSU) allerdings erfolglos versucht, mehr Impfdosen für seine vielen älteren Mitbürger zu erhalten.

Corona-News vom 05.03.2021

+++ Brinkhaus und Dobrindt verurteilen Maskendeals +++

Die Führung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat Geschäfte von Abgeordneten bei der Beschaffung von Corona-Masken scharf verurteilt. "Ein Tätigwerden im Rahmen des Mandats darf nicht mit persönlichen finanziellen Interessen verbunden werden", schrieben Fraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Freitag an alle Abgeordneten der Union.

"Wir sagen daher sehr deutlich, das Beziehen von Geldleistungen für die Vermittlung von medizinischer Schutzausrüstung im Rahmen der Pandemiebekämpfung von Abgeordneten stößt auf unser vollkommenes Unverständnis und wird von uns entschieden verurteilt." Sie erwarteten, dass solche Sachverhalte vollkommen transparent dargestellt und aufgeklärt würden. "So ein Verhalten entspricht nicht unseren Standards, schadet dem Ansehen der Politik insgesamt und ist nicht zu akzeptieren."

+++ Große Konzerne in Bayern bereiten sich auf Corona-Impfungen vor +++

Große Unternehmen in Bayern bereiten sich auf Corona-Impfungen ihrer Belegschaft durch die Betriebsärztinnen und -ärzte vor. Dazu zählen Adidas, Audi, BMW und Siemens, wie die Unternehmen auf Anfrage mitteilten.

"Sofern die flächendeckende Verfügbarkeit des Impfstoffes gesichert ist, werden wir mit der Unterstützung unseres Betriebsarztes ein Impfangebot für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schaffen", erklärte eine Adidas-Sprecherin in Herzogenaurach.

+++ Söder verteidigt Inzidenz als Messwert +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat Rufen nach einer Abkehr von der Sieben-Tage-Inzidenz als entscheidende Messgröße zur Beurteilung der Lage in der Corona-Pandemie eine Absage erteilt. "Die Inzidenz ist nach wie vor der mit Abstand beste und verlässlichste Wert", sagte der CSU-Chef am Freitag in seiner Regierungserklärung im Landtag in München.

Es mache aus seiner Sicht keinen Sinn zu warten, bis die Zahl der Corona-Toten wieder steigt. "Wer auf Todesraten wartet, hat die Zeit verpasst zu handeln", sagte Söder. Der Ministerpräsident verteidigte das von Bayern übernommene Konzept von Bund und Ländern zur stufenweisen Lockerung der Corona-Maßnahmen. Es gebe keinen Blindflug, sondern eine "atmende Matrix", die auch wieder zu Schließungen führen könne, wenn dies angemessen sei.

+++ Regierungserklärung im Landtag +++

Nach dem Kabinett muss am Freitag (13.00 Uhr) auch noch der bayerische Landtag der neuen Corona-Strategie für die kommenden Wochen zustimmen. Diese setzt nicht nur auf eine Verlängerung des Lockdowns bis zum 28. März, sondern auch auf einen Stufenplan für weitere Öffnungen. Je nach Infektionsgeschehen wären aber auch wieder Verschärfungen möglich.

Corona-News vom 04.03.2021

+++ Söder: Corona-Lockerungen sind "keine Einbahnstraße" +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat davor gewarnt, die von Bund und Ländern vereinbarten Lockerungsmöglichkeiten für den Corona-Lockdown als unumkehrbar anzusehen. Der CSU-Vorsitzende sprach am Donnerstagabend in einem ARD-"Extra" von einem "sehr ausbalancierten Konzept", in dem es vorsichtige Öffnungsperspektiven, aber auch eine Notbremse gebe. "Es ist keine Einbahnstraße. Wenn die Zahlen wieder schlechter werden, werden die Öffnungen zurückgenommen."

Kanzleramtschef Helge Braun machte im ZDF-"heute journal" deutlich, bei steigenden Zahlen müsse es auch wieder Schließungen geben. "Wir werden nicht noch einmal akzeptieren, dass wir so nah an den Rand der Überlastung unseres Gesundheitswesens kommen, wie wir das kurz vor Weihnachten waren", betonte der CDU-Politiker in einem vorab aufgezeichneten Interview. Die Lockerungsbeschlüsse verteidigte er. "Nach vier Monaten braucht die Gesellschaft eine Perspektive."

+++ Corona-Schnelltests bald auf der Theresienwiese? +++

Bayern will nach Aussage von Ministerpräsident Markus Söder im Jahr 2021 100 Millionen Corona-Tests kaufen und einsetzen. Das Kabinett beschloss am Donnerstag in München, zunächst bis Ende Juni pro Monat 11,5 Millionen Antigen-Schnelltests und für die Monate März bis Mai jeweils 12,4 Millionen Selbsttests sowie für den Juni nochmals 17,7 Millionen bereit zu stellen. In Summe stellt der Freistaat dafür 467 Millionen Euro zur Verfügung. Ab Freitag würden die ersten Selbsttests ausgeliefert, sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Donnerstag nach der Sitzung des Kabinetts.

Via Twitter teilte Söder wenig später mit, dass auch die Kommunalen Testzentren Corona-Schnelltests erhalten soll. Für München würde das bedeuten, dass es künftig auch an der Teststation auf der Theresienwiese Schnelltests geben wird.

+++ Wirtschaft enttäuscht über Corona-Beschlüsse +++

In der bayerischen Wirtschaft überwiegt die Kritik an den Corona-Beschlüssen von Bund und Ländern. Der Bayerische Industrie- und Handelskammertag (BIHK) sah am Donnerstag "wenig Licht und viel Schatten". Weil sich Öffnungen an ständig schwankenden Inzidenzwerten orientierten, seien viele Unternehmen "ratlos und frustriert", sagte Präsident Eberhard Sasse.

Der Landesgeschäftsführer des Hotel und Gaststättenverbands Dehoga, Thomas Geppert, nannte die Beschlüsse "enttäuschend und nicht nachvollziehbar. Kontaktbeschränkungen im Privaten zu lockern und zeitgleich geschützte Bereiche geschlossen zu halten, halten wir angesichts der Erfahrungen der letzten Monate für fahrlässig."

+++ Söder: Kritiker der Corona-Strategie gefährden Pandemie-Bekämpfung +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. © Peter Kneffel/dpa

Die fortwährende Kritik an der Corona-Strategie von Bund und Ländern gefährdet nach Ansicht von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder die für den Erfolg wichtige Akzeptanz der Bevölkerung. "Jeder, der jetzt diese Konzepte ganz bewusst zerredet, darf sich zumindest mit der Frage konfrontiert sehen, ob er das Mitmachen der Bevölkerung stärkt oder das Gegenteil macht", sagte der CSU-Chef am Donnerstag nach einer Sitzung des Kabinetts in München.

Das am Mittwoch nach stundenlangen Beratungen beschlossene neue Corona-Konzept sieht mehr Lockerungen vor, setzt aber zugleich auch auf die Eigenverantwortung der Menschen. "Deswegen jetzt die Bitte und der Wunsch, da mitzumachen, sich einzubringen, nicht wieder alles zu zerreden", betonte Söder.

+++ Aiwanger: "Freitesten" soll auch bei Inzidenzen über 100 möglich werden +++

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) will auch in Gebieten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner Möglichkeiten des "Freitestens" schaffen. Es sei eine Hoffnung, dass dies nach dem 22. März möglich werde, sagte Aiwanger am Donnerstag nach einer Sitzung des bayerischen Kabinetts. Dem Thema Testen könne noch eine "größere Durchschlagskraft" beigemessen werden, sagte Aiwanger. "Das ist Hoffnung, das muss in Berlin erst noch entschieden werden", sagte der Minister.

+++ Bayern setzt Öffnungsbeschlüsse der Ministerpräsidenten um +++

Bayern setzt den Lockdown im Kampf gegen die Corona-Pandemie bis zum 28. März fort, lockert die Bestimmungen jedoch an einigen Stellen. Der Freistaat setzt damit die Vorgaben um, die von den Ministerpräsidenten der Bundesländer und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am späten Mittwochabend in Berlin beschlossen worden waren. Das ist das Ergebnis einer Kabinettssitzung am Donnerstag.

Knapp 9 von 10 Menschen in Bayern sollen von den Erleichterungen durch die neue Corona-Strategie profitieren. "87 Prozent erfahren schrittweise eine Verbesserung", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Donnerstag nach der Kabinettssitzung in München. Derzeit seien 76 Landkreise unter der für die beschlossenen Lockerungsschritte entscheidenden Inzidenz mit mehr als 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. 20 Landkreise seien aber weiter über einer Inzidenz von 100, hier lebten rund 13 Prozent der bayerischen Bevölkerung. In diesen Bereichen tue sich vorerst wenig.

+++ Bayern öffnet am 15. März weiterführende Schulen +++

Nach rund einem Vierteljahr Corona-Zwangspause dürfen ab dem 15. März auch alle weiterführenden Schulen in Bayern wieder öffnen – im Wechselunterricht und nur in Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 100. Das teilte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Donnerstag nach einer Videoschalte des Kabinetts in München mit.

+++ Söder: Dritte Corona-Welle rollt +++

Beim Kampf gegen die Corona-Pandemie ist nach Auffassung von Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) die zweite Welle besiegt. Es rolle aber die dritte Welle, mit der britischen Virus-Variante, sagte Söder am Donnerstag nach einer Sitzung seines Kabinetts in München.

Es müsse gesehen werden, wie kontrollierbar dies sein werde. Bayern habe von zehn deutschen Corona-Hotspots nach wie vor fünf, sagte Söder. Etwa im Landkreis Cham sei bei 78 Prozent der positiven Test bereits die britische Virusvariante festgestellt worden.

Söder verteidigte die Öffnungsschritte der Ministerpräsidentenkonferenz. Es handele sich nicht um einen Paradigmenwechsel, die Zahl der Neuinfektionen sei nach wie vor die Richtschnur. Es sei bewusst eine Notbremse eingezogen worden.

+++ Söder: März wird ein Übergangsmonat +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat den Monat März im Kampf gegen die Corona-Pandemie als Übergangsmonat bezeichnet. "Es kann sich zum Guten, aber auch zum Schlechten entwickeln", sagte Söder in der Nacht zum Donnerstag nach der Bund-Länder-Runde zu den Anti-Corona-Maßnahmen. "Wir hoffen sehr, dass der März ein Chancen-Monat wird."

"Wir geben den Menschen ein großes Stück Vertrauen und Freiheit zurück", sagte Söder mit Blick auf den von den Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beschlossenen Stufenplan für Lockerungen. Es gelte jedoch, weiterhin genau auf Inzidenzen zu achten. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ München-Inzidenz steigt weiter +++

Die Sieben-Tages-Inzidenz ist laut RKI in München auf 45,6 gestiegen (gestern 43,2). Damit ist der Wert zwar weiter entfernt von der 35er-Schwelle, aber immer noch unter 50. Das würde nach den neuen Corona-Regeln bedeuten, dass etwa der Einzelhandel wieder öffnen dürfte – mit Einschränkungen natürlich.

Corona-News vom 03.03.2021

+++ Lockdown wird verlängert – mit Öffnungsmöglichkeiten +++

Der Lockdown in Deutschland wird bis zum 28. März verlängert – allerdings mit weitreichenden Öffnungsmöglichkeiten. Das haben Bund und Länder am Mittwochabend beschlossen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten einigten sich auf Öffnungen in fünf Schritten ab Inzidenzen unter 100. Ab der kommenden Woche übernimmt der Bund die Kosten für einen Corona-Schnelltest pro Woche für jeden Bürger. Ebenfalls ab dem 8. März sind wieder private Zusammenkünfte des eigenen Haushalts mit einem weiteren Haushalt möglich, jedoch beschränkt auf maximal fünf Personen plus Kinder bis 14 Jahre.

Auch bei den Impfungen soll es Anpassungen geben: Der vorgegebene Zeitraum zwischen erster und zweiter Impfung soll maximal ausgenutzt werden, um möglichst schnell viele Menschen zu impfen.

Hier finden Sie die Beschlüsse im Überblick.

+++ Corona-Verdachtsfälle bei Wertstoffhof +++

Der Wertstoffhof an der Lerchenstraße 13 ist seit Mittwoch geschlossen. Das teilte der Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) mit. Grund dafür sind mehrere Corona-Verdachtsfälle in der Belegschaft. Wann der Wertstoffhof wieder öffnen kann, ist nicht bekannt. Der Abfallwirtschaftsbetrieb empfiehlt Münchnern, auf den Wertstoffhof in der Lindberghstraße 8a in Freimann auszuweichen. Außerdem sind die Problemstoffannahmen an den Wertstoffhöfen Tübinger Straße und Thalkirchner Straße bis Freitag geschlossen.

+++ Corona-Varianten: Immer mehr Fälle in München +++

Die gefährlichen Varianten des Coronavirus verbreiten sich auch in München immer weiter. Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, liegt bei den seit 5. Februar insgesamt neu gemeldeten 2.159 Fällen bei 1.152 Fällen ein vPCR-Ergebnis vor (Stand: 2.3.). Dabei ergab sich für 578 Fälle, also knapp mehr als der Hälfte, ein Verdacht auf eine der gefährlichen Virusvarianten. Davon wurden 407 Fälle als britische Variante (B.1.1.7) bestätigt. Zur Bestimmung der südafrikanischen (B.1.351) oder der brasilianischen Variante (P.1) muss eine Genomsequenzierung durchgeführt werden.

+++ SPD fordert Bußgeld für nicht gemeldete positive Corona-Selbsttests +++

Die SPD im bayerischen Landtag fordert eine Meldepflicht für Ergebnisse von positiven Corona-Selbsttests plus Verpflichtung für einen anschließenden Labortest. "Es ist gefährlich, wenn keiner mehr zum qualifizierten Test ins Zentrum oder zum Arzt geht und wir von den Ergebnissen der Tests nichts erfahren", sagte die gesundheitspolitische Sprecherin der Fraktion, Ruth Waldmann, am Mittwoch in München.

Die Selbsttests seien eine wichtige Ressource im Kampf gegen Corona. "Es muss daher sichergestellt sein, dass die Gesundheitsämter von jedem positiven Testergebnis erfahren." Nach den Plänen der SPD-Fraktion müsse in der bayerischen Infektionsschutzverordnung zudem für Verstöße gegen die Meldepflicht ein Bußgeld verankert werden.

+++ Zwei Corona-Tests pro Woche für Lehrer und Kita-Personal +++

Zwei Mal pro Woche sollen sich künftig Mitarbeitende in bayerischen Schulen und Kitas auf das Coronavirus testen lassen. Dafür stünden zunächst 8,6 Millionen Selbsttests monatlich zur Verfügung, wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch mitteilte.

Sobald weitere Lieferungen eintreffen, sollen auch Schüler über 15 Jahren wöchentlich einen Schnelltest durchführen können. Bald würden noch mehr Corona-Tests zur Eigenanwendung beschafft, kündigte das Ministerium an. Das Angebot könnte dann auch für jüngere Schüler ausgeweitet werden.

+++ Nächste Öffnungsschritte: Diese Lockerungen sind geplant +++

Der Lockdown in Deutschland soll bis 28. März verlängert werden – das geht aus einem Beschlussentwurf der Bund-Länder-Konferenz von Mittwochmorgen hervor. Jedoch soll es nach Schulen und Friseuren nun auch weitere Öffnungsschritte im öffentlichen Bereich geben, einige der geplanten Lockerungen im Überblick:

In einem zweiten Öffnungsschritt dürfen Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte wieder bundesweit öffnen - mit entsprechenden Hygienekonzepten. Sollte die Sieben-Tages-Inzidenz stabil unter 35 liegen, kann das jeweilige Bundesland im dritten Öffnungsschritt die Öffnung des Einzelhandels mit einer begrenzten Kundenzahl vorsehen. Auch die Öffnung von unter anderem Museen und Tierparks wäre dann wieder möglich. Liegt die Inzidenz über 35, aber unter 100, kommt es zu Einschränkungen bei den Öffnungen: Im Einzelhandel ist dann unter anderem nur "Click & Meet" möglich, ein Tierpark-Besuch wäre beispielsweise nur mit vorheriger Terminbuchung erlaubt.

Liegt die Inzidenz nach Inkrafttreten des dritten Öffnungsschritts für zwei Wochen am Stück unter 35 kann es im vierten Öffnungsschritt zur Öffnung der Außengastronomie sowie von Theatern, Konzert- und Opernhäusern sowie Kinos kommen. Für den fünften Öffnungsschritt sind dann unter anderem Freizeitveranstaltungen im Freien mit bis zu 50 Teilnehmern vorgesehen.

Zudem soll es eine "Notbremse" geben, wenn die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf über 100 steigt. Dann würden wieder die derzeitigen Regeln gelten.

+++ München-Inzidenz wieder deutlich über 40 +++

Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist in München wieder deutlich über die 35er-Schwelle gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) weist für Mittwoch einen Wert von 43,2 aus. Letzte Woche hatte er noch bei 34,8 gelegen.

+++ SPD fordert Schulöffnungen bis Mitte März +++

Vor der Konferenz von Bund und Ländern zur Corona-Krise fordert die bayerische SPD die Rückkehr aller Schüler in den Präsenzunterricht bis Mitte März. "Mit Impfungen von Lehrern, einem klugen Testkonzept und dem Maßnahmenpaket, das die interdisziplinäre Expertenkommission im Auftrag der Kultusministerkonferenz erarbeitet hat, ist die Sicherheit für diesen Schritt gegeben", sagte der Generalsekretär der Bayern-SPD, der Bundestagsabgeordnete Uli Grötsch, der Deutschen Presse-Agentur in München. Kinder- und Jugendärzte hätten in aller Deutlichkeit erklärt, dass massive Schäden bei vielen Kindern zu befürchten seien.

Corona-News vom 02.03.2021

+++ Holetschek für flexiblere Reihenfolge beim Impfen +++

Mit Blick auf den Impfstoff des Herstellers AstraZeneca wünscht sich Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) einen flexibleren Umgang mit der geltenden Impfreihenfolge. "Wir müssen alles dafür tun, dass Menschen, die geimpft werden wollen, auch ein Angebot bekommen", sagte Holetschek im "Bayerischen Rundfunk" (B5). Im Moment wolle der Bund nicht von der Priorisierung abweichen. Deshalb müsse man sehen, dass eine flexiblere Handhabung zwischen den Priorisierungsgruppen gut funktioniere.

Holetschek betonte, AstraZeneca sei ein wirksamer und guter Impfstoff. Deshalb habe der Freistaat jetzt auch Lehrerinnen und Lehrer in der Priorisierung vorgezogen, Erzieherinnen und Erzieher, sowie seit heute auch die Polizei, um das Vakzin schnell zu verimpfen. Die Bedenken, die Weltärztepräsident Montgomery gegen den Impfstoff vorgebracht hatte, bezeichnete Holetschek als "Blödsinn".

+++ Virologe Drosten: Corona-Variante B.1.1.7 nimmt zu +++

Christian Drosten schätzt den Anteil der in Großbritannien entdeckten Corona-Variante B.1.1.7 an den Infektionen in Deutschland inzwischen auf ungefähr die Hälfte. "Der Anteil dieser ansteckenderen Mutante wird weiter steigen, das ist unausweichlich", sagte der Leiter der Virologie an der Berliner Charité im Podcast Coronavirus-Update bei "NDR-Info". In Großbritannien gebe es mittlerweile nur noch Reste anderer Varianten, B.1.1.7 dominiere vollkommen. Die Maßnahmen dort sind laut Drosten strenger. Neue Daten zur Varianten-Ausbreitung werden in dieser Woche vom Robert Koch-Institut (RKI) erwartet.

Aiwanger: Unternehmen brauchen Zeitplan für den Neustart +++

Hubert Aiwanger fordert ein positives Signal für Arbeitgeber und Arbeitnehmer: "Wir müssen dauerhafte Schäden vom Arbeitsmarkt abhalten. Aus Kurzarbeit darf nicht Arbeitslosigkeit werden. Viele Betriebe in geschlossenen Branchen sind mittlerweile an einem kritischen Punkt und halten wirtschaftlich nicht mehr lange durch", sagte Bayerns Wirtschaftsminister am Dienstag zu den Arbeitsmarktzahlen des Freistaats für Februar 2021.

Im Vergleich zum Vormonat bleibt die Arbeitslosenquote stabil. Sie lag mit 4,2 Prozent auf dem Niveau von Januar. Insgesamt waren im Februar 316.632 Menschen in Bayern arbeitslos gemeldet. Einzelhandel, Außengastronomie, Dienstleistungssektor, Hotellerie sowie Kultur- und Veranstaltungsbranche sollten vor oder zu Ostern wieder öffnen können, so Aiwanger. "Die Unternehmen brauchen einen Zeitplan für den Neustart im Frühling. Diese Erwartung haben viele Arbeitgeber an die morgigen Bund-Länder-Beratungen! Negative Corona-Tests müssen Türöffner sein - von der Schule bis zum Hotel!"

+++ Lockdown wird verlängert – Lockerung bei Kontakten +++

Der Lockdown in Deutschland wird voraussichtlich bis zum 28. März verlängert – das geht aus einem Beschlussentwurf von Bund und Ländern von Montagabend hervor, der der AZ vorliegt.

Jedoch soll es auch Lockerungen der Kontaktbeschränkungen geben, sogar schon ab kommendem Montag (8. März). Demnach sind dann wieder Zusammenkünfte des eigenen Haushalts mit einem zusätzlichen Haushalt möglich, die Anzahl der Personen ist jedoch auf fünf beschränkt. Kinder bis 14 werden dabei nicht mitgezählt. Auch Buchläden sollen öffnen dürfen.

Zudem soll es eine Art "Notbremse" geben: Steigt die Inzidenz wieder auf einen bestimmten Wert - der im Beschlussentwurf noch nicht festgelegt ist - sollen die Lockerungen wieder zurückgenommen werden.

+++ Verwaltungsgerichtshof kippt Testpflicht für Pflegeheim-Mitarbeiter +++

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (VGH) hat die Pflicht zu engmaschigen Corona-Tests für Beschäftigte in Pflege- und Altenheimen vorläufig außer Vollzug gesetzt. Von Donnerstag an ist diese Regelung damit zunächst ausgesetzt, wie das Gericht am Dienstag mitteilte. Besucher müssen aber weiter einen negativen Test vorlegen. Das Gericht lehnte den entsprechenden Eilantrag eines Angehörigen ab. Die Pflicht sei derzeit wohl rechtmäßig, weil sie die Aufrechterhaltung wichtiger Sozialkontakte ermögliche und der Isolation der Bewohner vorbeuge.

+++ Polizisten werden geimpft +++

Bayern beginnt heute mit der Impfung aller Beschäftigten der Polizei im Freistaat. Dazu gehören nach Angaben des Innenministeriums rund 44.000 Beamten in Vollzug und Verwaltung sowie weitere Mitarbeiter. Zur Impfung der Polizei-Bediensteten wurde demnach ein eigenes Impfzentrum mit zwölf Standorten eingerichtet, 10.000 Impfdosen des Herstellers Astrazeneca stehen nach Angaben des Ministeriums zum Start bereit.

Wie lange es dauern wird, alle impfwilligen bayerischen Polizisten zu versorgen, hänge "von der weiteren Zulieferung des Impfstoffs" ab, sagte ein Ministeriumssprecher am Montag. Ziel sei es zunächst, die vorhandenen Dosen möglichst schnell zu verwenden. Als erstes sollen Polizisten an der Reihe sein, die im Streifendienst arbeiten und bei den Einsatzhundertschaften beschäftigt sind, sowie Mitarbeiter mit Vorerkrankungen. Wer vor allem am Schreibtisch arbeitet, muss sich demnach vorerst noch gedulden.

+++ Freie Wähler wollen kein Festhalten an Inzidenz +++

Der weitere Kampf gegen das Coronavirus sollte nach Ansicht der Freien Wähler in Bayern ab sofort nicht mehr nur an den Sieben-Tage-Inzidenzwerten ausgerichtet werden. "Um einen nachhaltigen Weg verantwortungsbewusster Öffnungen beschreiten zu können, muss die geradezu ideologische Engführung auf die Kennzahl des Inzidenzwertes aufgegeben werden", heißt es in einem neuen Positionspapier der Regierungsfraktion. Stattdessen müssten sich die nächsten Lockerungsschritte an drei Kriterien orientieren: der Wirkung der jeweiligen Schutzmaßnahmen, der tatsächlichen Infektionswahrscheinlichkeit an einem bestimmten Ort und der gesamtgesellschaftlichen Bedeutung der Institutionen und Branchen.

Corona-News vom 01.03.2021

+++ Lockerungen in Alten- und Pflegeheimen? +++

Die Gesundheitsminister der Länder wollen die Besuchseinschränkungen in Senioren- und Pflegeheimen lockern. Den Menschen dort sollten nach Corona-Impfungen wieder mehr Freiheiten eingeräumt werden, teilte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Montag nach Beratung mit seinen Amtskollegen mit. Der Vorschlag geht nun an die Ministerpräsidentenkonferenz, die an diesem Mittwoch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über die weiteren Schritte in der Corona-Krise beraten will.

Derzeit gelten in Alten- und Pflegeheimen bundesweit Einschränkungen mit regionalen Unterschieden. In Bayern etwa darf jeder Bewohner pro Tag nur einen Besucher empfangen. Nun wollen die Gesundheitsminister die Besuchsmöglichkeiten zwei Wochen nach Zweitimpfung und bei einer hohen Durchimpfungsrate der Bewohnerinnen und Bewohner erweitern.

+++ Gastro-Protest in der Münchner Innenstadt +++

Dehoga, Münchner Innenstadtwirte und Leaders Club haben mit der Aktion "Gedeckter Tisch und gemachtes Bett" auf die schlimme Lage der Gastronomie in der Corona-Krise aufmerksam gemacht. Einen ausführlichen Bericht von der öffentlichkeitswirksamen Aktion am Marienplatz finden Sie hier.

+++ Schulen im Berchtesgadener Land machen wieder dicht +++

Wegen gestiegener Corona-Infektionszahlen werden im Landkreis Berchtesgadener Land ab Mittwoch Schulen und Kindergärten wieder geschlossen. Bereits ab Dienstag tritt wieder eine nächtliche Ausgangssperre in Kraft, wie das Landratsamt in Bad Reichenhall am Montag mitteilte. Demnach dürfen Bürger ihre Wohnungen zwischen 22.00 Uhr und 5.00 Uhr nur noch in begründeten Fällen verlassen.

Laut Robert Koch-Institut (RKI) lag die 7-Tage-Inzidenz in dem Kreis am Montag bei 106,7. Ab einem Wert von 100 müssen Schulen und Kitas in Bayern schließen. Dem Landratsamt zufolge gehen die Neuinfektionen auf mehrere private Zusammenkünfte in verschiedenen Gemeinden zurück.

+++ Die meisten Corona-Kranken werden daheim gesund +++

Fast alle der Corona mit infizierten Münchner kurieren ihre Erkrankung zu Hause aus. Das geht aus einer Antwort des Gesundheitsreferates auf eine Anfrage der CSU hervor. Ende Januar wurden von 2.700 Infizierten in München etwa 300 Corona-Patienten in Krankenhäusern behandelt, davon fast ein Drittel auf Intensivstation. Das Gesundheitsreferat geht davon aus, dass 2.400 Infizierte im Moment zu Hause sind. Das sind etwa 90 Prozent der Erkrankten.

Entweder haben diese Menschen keine Beschwerden oder sie werden durch die Hausärzte versorgt. Von 1.000 Hausarztpraxen in München bieten laut Gesundheitsreferat die meisten Infektsprechstunden, Testungen und Hausbesuche an. Wer in eine Notlage geraten ist, könne sich an das Servicetelefon des Sozialreferates unter 089/23396833 wenden. Wenn jemand wegen Quarantäne nicht einkaufen kann, verweist das Servicetelefon zum Beispiel an den Verein Münchner Freiwillige. Auch Nachbarschaftstreffs helfen.

+++ Friseure öffnen wieder: Schlangen vor Salons +++

Männer stehen vor einem Friseur im Bahnhofsviertel an. © Djordje Matkovic

Seit heute dürfen die Friseure wieder öffnen – zumindest im Münchner Bahnhofsviertel blieb der zu erwartende Andrang auch nicht aus. Bereits am Vormittag bildeten sich vor den Salons in Bayerstraße, Goethestraße und Co. längere Schlagen. "Es gab ziemlich überall eine Warteschlange, aber soviel los wie letztes Jahr nach dem ersten Lockdown war dann doch nicht", sagt AZ-Leser Djordje Matkovic, der am Montag im Bahnhofsviertel unterwegs war.

Auch Einrichtungen körpernaher Dienstleistungen dürfen seit heute wieder öffnen, Schlangen waren deshalb ebenfalls vor Kosmetikstudios zu sehen.

+++ Gastgewerbe protestiert für Öffnungen +++

Mit Aktionen an mehr als 1.000 Orten haben die bayerischen Wirte und Hoteliers auf ihre "verzweifelte Lage" hingewiesen. Dazu stellen sie am Montag gedeckte Tische oder gemachte Betten vor ihre Betriebe. Wenn Branchen wie der Einzelhandel wieder öffnen dürften, "muss es auch im Gastgewerbe wieder losgehen", sagte die Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands, Angela Inselkammer. Die aktuellen Schließungen dürften so nicht weitergehen.

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler), der Inselkammer bei der Aktion vor ihrem eigenen Betrieb in Aying traf, äußerte Verständnis. "Je länger die Betriebe geschlossen bleiben, desto mehr gefährden wir die Zukunftsfähigkeit einer wichtigen Leitökonomie Bayerns, und die Menschen drängen sich unkontrolliert um Kioske und in Freiflächen. Es wird höchste Zeit, dass wir eine geordnete Öffnungsstrategie beginnend mit der Außengastronomie einleiten."

+++ Söder über Absprachen mit Sachsen +++

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat am Montag am Rande einer PK mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) vor einem "Öffnungsrausch" gewarnt. Er kenne die Stimmung im Land, man werde jetzt aber "nicht die Nerven verlieren", so Söder. Am Mittwoch steht die nächste Bund-Länder-Konferenz an. Es dürfe keinen "Blindflug in eine dritte Welle" geben.

Wichtig sei, jetzt kluge Öffnungsstrategien mit Schutzkonzepten zu haben. "Lieber langsamer und mit regionale Differenzierungen", so Söder. Eine wichtiger Baustein seien Schnelltests. Zudem forderte er, das Impfkonzept spätestens im April komplett zu überarbeiten. "Wir müssen beim Impfen aufholen und besser werden", so Söder.

+++ Lockerungen ab heute in Kraft +++

Lang ersehnt: In Bayern geht es ab Montag mit den ersten Öffnungen von Geschäften einen kleinen Schritt in Richtung Normalität. "Friseure, Gärtner, Baumärkte, Fußpflege-Praxen, Gärtnereien, Gartenmärkte und Blumenläden werden ab dem 1. März landesweit unter den gleichen Bedingungen zugelassen, die für die bereits jetzt ausnahmsweise geöffneten Handels- und Dienstleistungsbetriebe gelten", schreibt die Bayerische Staatsregierung. FFP2-Masken bleiben selbstverständlich Pflicht. Eine Mindestfläche von zehn Quadratmetern für jede Person in einem Raum darf nicht unterschritten werden, zumindest für die ersten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche.

+++ Inzidenz in München steigt auf knapp 40 +++

Das Robert Koch-Institut meldet für die Landeshauptstadt München eine 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner von 39,4. Damit ist der Wert wieder über der kritischen Marke von 35.

Hinweis der Redaktion: Zum Zwecke der Übersichtlichkeit und besserer Ladezeiten unseres Newsblogs haben wir alte Beiträge ab dieser Stelle gelöscht. Der erste Eintrag stammt vom 1. März.