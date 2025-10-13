Das AZ-Sofa: Jetzt Tickets gewinnen
Hier mitmachen und gewinnen
Vom 9. bis 16. November erwartet Sie beim AZ-Sofa hochkarätige Gäste aus Politik, Sport, Kultur und Medien.
FCB-Präsident Herbert Hainer gibt exklusive Einblicke in die Zukunft des Rekordmeisters, spricht über die Nachwuchsförderung und wie der Verein den internationalen Herausforderungen begegnet.
CSU-Kandidat Clemens Baumgärtner diskutiert über die großen städtischen Herausforderungen Münchens, von Infrastruktur und Baustellen bis zu Zukunftsvisionen für die wachsende Metropole.
BR-Intendantin Katja Wildermuth stellt sich den Fragen rund um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die Budgetplanung, Programminhalte und die Rolle des Senders in einer sich wandelnden Medienlandschaft.
Dominik Krause spricht über die Ziele der Grünen in München, nachhaltige Stadtentwicklung, neue Radwege, ökologische Modernisierung und soziale Verantwortung in der Stadtpolitik.
TSV-1860-Präsident Gernot Mang verrät seine Pläne und Visionen für den Traditionsverein, diskutiert Aufstiegsträume, Herausforderungen mit Investoren und die sportliche Zukunft des Clubs.
Schauspielerin Marisa Burger, bekannt aus der Serie "Rosenheim-Cops", berichtet nach ihrem Serienausstieg über neue Projekte und spannende Wege in ihrem weiteren beruflichen Werdegang.
München im Wandel: Alt-OB Christian Ude spricht Klartext über Erfolg, Integration und die Zukunft der Stadt.
Seien Sie beim AZ-Sofa live dabei, treffen Sie spannende Gäste und erfahren Sie aus erster Hand, worüber diskutiert wird.
Veranstaltungsinfos zum AZ-Sofa 2025
- Ort: Barocksaal Dt. Theater, Schwanthalerstraße 13, 80336 München
- Einlass: ab 18:30 Uhr
- Start: 19:00 Uhr
- Dauer: ca. 90 Minuten
- Platzvergabe: Freie Platzwahl
- Verpflegung: Inklusive eines Welcome-Drinks (wahlweise Wasser, Cola, Fanta oder Bier). Weitere Getränke können an der Bar käuflich erworben werden.
- Tickets: Über den AZ-Shop. Preis: 15 Euro
- Einzelne Restkarten können, je nach Verfügbarkeit, an der Abendkasse erworben werden. Ob noch Restkarten verfügbar sind, können Sie am Veranstaltungstag auf der Ticketseite nachlesen.
Unterstützt von Möbel Höffner
Bevor im November zahlreiche prominente Gäste auf dem roten AZ-Sofa Platz nehmen, hat Michael Potreck, Hausleiter von Möbel Höffner in München-Freiham, die Bequemlichkeit selbst getestet. Das Sofa aus der Münchner Filiale wird dann zum Treffpunkt für inspirierende Gespräche in entspannter Atmosphäre. Auch in diesem Jahr ist Möbel Höffner also wieder als Partner der Reihe dabei.
Hier finden Sie die Teilnahmebedingungen.
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen