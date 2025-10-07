AZ-Plus
Veranstaltung

AZ-Sofa 2025: Mit Marisa Burger

Was kommt nach den Rosenheim-Cops? Was kommt jetzt – Bühne, TV oder Buch? Darüber spricht Marisa Burger am 16.11.2025 im Deutschen Theater. Jetzt Tickets sichern!
Auf der roten Couch nimmt Platz Marisa Burger – am 12. November 2025 im Deutschen Theater.
Auf der roten Couch nimmt Platz Marisa Burger – am 12. November 2025 im Deutschen Theater.

Das neue Leben nach den Rosenheim-Cops Mitunter kann es für Schauspielerinnen durchaus nützlich sein, in einer bayerischen Dialektregion aufgewachsen zu sein. Marisa Burger wurde 1973 in Altötting geboren. Und die bairische Klangfärbung (die sie als Privatmensch nur selten durchklingen lässt) hat ihr in ihrer populärsten Rolle eine Menge Ruhm und Fans eingebracht.

Jetzt Tickets sichern

Marisa Burger ist als Polizeisekretärin Miriam Stockl der Zuschauerliebling in der ZDF-Serie "Rosenheim-Cops" und prägte die Krimi-Reihe mit ihrem Kultsatz: "Es gabat a Leich." Damit ist nun Schluss. Burger, bereits in der allerersten Folge 2002 mit dabei, hat nach 25 Staffeln ihren Ausstieg bei den "Rosenheim- Cops" verkündet. Damit hat sie viele Fans überrascht – und bleibt sich dabei doch selbst treu: Sie geht ihren eigenen Weg, immer schon – auch wenn der manchmal nicht der bequemste ist. In ihrer Autobiografie "Vergiss nie, wie dein Herz am Anfang war" (Rowohlt, 16 Euro) hat sie ergreifend und sehr ermutigend davon erzählt.

Welche nächsten Karriereschritte sie nun plant, worum es in ihrem neuen Podcast geht und was der Abschied von den Rosenheim- Cops in ihr ausgelöst hat, wird sie am Mittwoch, 12. November, mit AZ-Chefredakteur Michael Schilling und Promi-Chef Steffen Trunk besprechen – auf dem roten AZ-Sofa vor ihren Fans. Hier finden Sie die Teilnahmebedingungen.

