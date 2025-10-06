AZ-Sofa 2025: Mit Dominik Krause

Wie grün soll München noch werden? Wie soll Münchens Zukunft ökologisch und innovativ gestaltet werden? Darüber spricht Dominik Krause am 14.11.2025 im Deutschen Theater. Jetzt Tickets sichern!

06. Oktober 2025 - 17:00 Uhr

Wie grün soll München denn noch werden? Die Grünen sind stärkste Fraktion im Stadtrat und setzen auf mehr Grün, Radwege und städtische Transformation. Was konnte umgesetzt werden, und wie geht es jetzt weiter trotz stärker werdendem Sparzwang? Kann man Genderfragen so stark weitertreiben, obwohl sie mittlerweile so stark in den Gegenwind geraten sind. Und was ist mit der ökologischen Modernisierung, wenn jeder Meter Radweg zum politischen Kampfschauplatz wird?

Die AZ-Redakteure Adrian Prechtel und Christina Hertel beleuchten im Gespräch mit Münchens zweitem Bürgermeister Dominik Krause dessen Pläne für München – auch als Kulturbürgermeister.

Ist er bereit für Schwarz- Grün? Hält Grün-Rot, wo es doch hörbar knirscht? Das haben wir ihn schon einmal vorab auf dem Oktoberfest gefragt, und er hat geantwortet: "Es ist immer interessanter zu schreiben, dass Streit ist, anstatt zu melden, dass es ganz gut läuft. Grün und Rot haben viele ähnliche Ideen, wie München in Zukunft aussehen soll. CSU und FDP sehen das völlig anders – ich erinnere nur an den Vorschlag: mehr Autos in die Innenstädte!". Hier finden Sie die Teilnahmebedingungen.